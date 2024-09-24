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Новости Помощь Украине
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США на этой неделе объявят о пакете военной помощи Украине на $375 млн, - СМИ

США оголосять про новий пакет допомоги Україні

На этой неделе Соединенные Штаты объявят о новом пакете военной помощи Украине на $375 млн. Эта помощь станет самой крупной с начала мая.

Об этом сообщает "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.

В пакет, вероятно, войдут ракеты класса "воздух-земля" для истребителей F-16, боеприпасы для HIMARS и артиллерии, патрульные лодки и бронетехника.

"Ожидается, что пакет будет объявлен во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом Байденом и вице-президентом и кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис в четверг в Белом доме", - пишет издание.

Читайте: В США считают аргументы Украины относительно ударов по территории РФ неубедительными, - WP

Напомним, 6 сентября США предоставили Украине пакет помощи на $250 млн, куда вошли, в частности ракеты для ПВО, боеприпасы для HIMARS и Bradley.

Начиная с мая, США не отправляли пакет помощи на сумму более 275 миллионов долларов за счет президентских полномочий (PDA). PDA позволяет США использовать текущие запасы оружия для помощи союзникам в чрезвычайных ситуациях.

Также читайте: Евросоюз должен увеличить поставки оборудования для энергетики и предоставить Украине больше средств ПВО, - Боррель

Автор: 

помощь (7812) США (26743)


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Топ комментарии
+7
"Ця допомога стане найбільшою від початку травня."

При цьому у Байдена багато кричали, що їм заважає допомагати Україні тільки відсутність грошей! У квітні було виділено Україні 61 млрд! Хто заважає Байдену давати зброю Україні, Трамп?

30 вересня згорять 5,8 млрд тільки з вини "демократів"!!!!!!!!!!!
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24.09.2024 17:16
+6
Дійсно мало. І це не тільки моя думка. А й думка багатьох військових у армії. Після того що вони забрали майже все на пару з РФ під Будапештські нікчемні гарантії вони мають завалити ЗСУ під зав'язку танками, артилерією, літаками, ракетами. Всім, що потрібно зараз. І не мукати про ескалацію. Вони вже її допустили роззброївши Україну.
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24.09.2024 17:19
+6
дуже явною виглядає намагання зеленої влади відбити бажання партнерів нам допомагати - абсолютно хамське відношення, абсолютно неприховане з явною демонстрацією розкрадання бюджету, перетворення мобілізації у бусифікацію, переслідування героїв і патріотів по надуманим звинуваченням...
Я ніколи не думав, що я буду настільки вдячний США, Польщі, Німеччині, Великобританії та іншим справжнім партнерам за їх допомогу. Нас, совкових людей, все життя при союзі вчили, шо окрємя маскви нам нє на каго і надєятся. А вийшло он як - москва вже вкотре продемонструвала свою нелюдську сутність. А "злобниє імпєріалісти" виявилися більш людяними за сусідів.
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24.09.2024 17:26
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Експерти, підтягуємося... нова тема для обсирання сша, що мало дають
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24.09.2024 17:13 Ответить
Дійсно мало. І це не тільки моя думка. А й думка багатьох військових у армії. Після того що вони забрали майже все на пару з РФ під Будапештські нікчемні гарантії вони мають завалити ЗСУ під зав'язку танками, артилерією, літаками, ракетами. Всім, що потрібно зараз. І не мукати про ескалацію. Вони вже її допустили роззброївши Україну.
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24.09.2024 17:19 Ответить
не треба триндіть. США вимагали віддати лише ядерні боєголовки. З огляду на того, кого ми обирали і обрали зараз - цілком справедлива вимога. Літаки як носії дуже зажерливі для палива. І з огляду на ********* нашого ворога нам і тоді, і зараз абсолютно не потрібні. а от ракети середньої дальності б пригодилися - вони свої півтони вибухівки на пару тисяч кілометрів би доставивли б. ніхто вам не винуватий, що ви обирали комуняк, які оглядалися на москву.
Пригодилися б і шахти як пускові твердопаливних балістичних ракет, як попередження пхеньяну та ірану. Та й су-34 збирають у Новосибірську, а ще якийсь у Іркутську.
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24.09.2024 17:34 Ответить
Я кажу, що чула від солдатів, які воюють. У 22-23 роках. Тоді США навіть гармати і танки боялися поставляти щоб не розізлити *****.
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24.09.2024 17:38 Ответить
солдати на фронті бачуть лише обстріли ворога і їх трупи.
А от про те, що країни демократичного світу допустили ескалацію ще у 2014 році, тут я з Вами згоден. У США був обама, який допустив злочинну безтурботність щодо реакції на агресію раші. У Німеччині була меркель, яку чекає судове переслідування за втрату боєздатності власної армії і явну роботу на ворожу рашу. адже у раші ніхто навіть штрафу не заплатив за надписи на автівках "на Берлін" та за висловлювання про ядєрний пєпєл. А відставний очільник держави прямо пішов на посаду у грязьпромі. Що й чекало би меркель, якби не повномасштабна агресія раші.
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24.09.2024 17:50 Ответить
Я не кричала. Згадайте ставлення США до другої світової війни до того як японський півень їх клюнув чи їх ставлення до світового тероризму поки їх 11
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24.09.2024 17:44 Ответить
11.09.01 не атакували терористи
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24.09.2024 17:47 Ответить
Ті, що казали, що США наше все такі ж самі як і ті, що казали, що Росія це їх надія на все добре у житті.
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24.09.2024 17:46 Ответить
Маларосы прэзики назначалисвоими министрами обороны натуральных кацапов с казластанским гражданством, и вместе распродавали все, от автоматов до танков и мигов, но виноваты как всегда американцы. Когда уже ***** вы научитесь в своих ошибках и ******* винить себя, а не чужого дядю?
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24.09.2024 19:08 Ответить
дуже явною виглядає намагання зеленої влади відбити бажання партнерів нам допомагати - абсолютно хамське відношення, абсолютно неприховане з явною демонстрацією розкрадання бюджету, перетворення мобілізації у бусифікацію, переслідування героїв і патріотів по надуманим звинуваченням...
Я ніколи не думав, що я буду настільки вдячний США, Польщі, Німеччині, Великобританії та іншим справжнім партнерам за їх допомогу. Нас, совкових людей, все життя при союзі вчили, шо окрємя маскви нам нє на каго і надєятся. А вийшло он як - москва вже вкотре продемонструвала свою нелюдську сутність. А "злобниє імпєріалісти" виявилися більш людяними за сусідів.
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24.09.2024 17:26 Ответить
Не треба робити з них ідолів, так вони багато зробили. Без їх озброєння уже б давно здались і підписали капітуляцію.

Але багато чого вони обітцяють але потім не дають.

Тепер беремо з точки зору планування війни, коли генштабу обітцяють на рік 1 млн снарядів і він планує якісь операції але в результаті з першого міліону нічого не дали. Здругого дадуть до кінця осені 350 тис. хоча мав бути мілліон ще весною. Те саме із озброєнням на контрнаступ непоставленим вчасно. Ті ж Ф16 які мабуть до виборів уже більше не передадуть. і такий список нескінчений.

Те саме з обслуговуванням французами орківських літаків, це взагалі п..ц, стільки розмов було що найбільша проблема це Каби і що нашим військовим потрібен захист від них, а виявилось що французи ремонтують електроніку на їх винищувачах.
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24.09.2024 18:12 Ответить
у мене як хрестиянина взагалі нема ідолів. Але про мільйон снарядів я пам'ятаю, що десь ділися мільйони доларів на їх закупку чи налагоджування виробництва. А ще пам'ятаю про супутник притули та інші обіцянки-цяцянки. А ще пам'ятаю про відкриття справи проти Пашинського, Марченка, Чорновол, Червінського та інших патріотів. Біля керма влади - зрадники, а ми тут собачимося про недостатню доапомогу від американців.
Щодо генштабу - якби військові від початку агресії взяли оборону у свої руки, підчистили б агентів фсб у сбу та в отченні Зеленського (ну дали б йому звання генералісімуса аби потішити його его), то всі бойові дії протікали б значно в кращу для нас сторону. Але полковники і генерали звикли до чевоізволітє, а справжня еліта нації так не чинить.
У Курську область зайшли хіба що для того, аби потім нас же звинуватили б в агресії і прирівняли до раші. Десь вже прозвучала можливість рашистської провокації щодо масової загибелі мирних росіян від рук наших віськових, коли ті змушені будуть відійти на територію України. Раша, яка б дебільна не була, має хист до обріхування на весь світ своїх противників. А теперішня влада їй потакає, чого варта лише бусифікація.
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24.09.2024 19:12 Ответить
"Ця допомога стане найбільшою від початку травня."

При цьому у Байдена багато кричали, що їм заважає допомагати Україні тільки відсутність грошей! У квітні було виділено Україні 61 млрд! Хто заважає Байдену давати зброю Україні, Трамп?

30 вересня згорять 5,8 млрд тільки з вини "демократів"!!!!!!!!!!!
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24.09.2024 17:16 Ответить
Виділили 61 млрд. на два роки. Україна отримала за перший рік чотири пакети від 125 до 375 млн.
Один я чогось не розумію в цій арифметиці?...
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24.09.2024 17:24 Ответить
Уся ця арифметика - суцільна політична махінація = "аби не було ескалації".
Іншими словами Байден намагається всіляко уникнути поразки Російської імперії і її розпаду = за рахунок України.
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24.09.2024 17:34 Ответить
Обслуговування, підготовка, найняти людей нас це все, оплатити транспортування за пів світу, з цього мабудь ще й податки заберуть. От і виходить щоб доставити в Україну 1 танк з США треба витратити як на 10( а це ще й через Європу, де теж кожній країні де воно буде торба в )
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24.09.2024 17:36 Ответить
Тобто доставка зброї на 100 мільйонів обходиться в 10 мільярдів?
Може хай з Новою Поштою домовляться?..
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24.09.2024 17:44 Ответить
В перших допомогах на логістику була закладена фантастична сума в 12 млрд на 78 000 тонн військової допомоги.... Мабуть зброю набагато дорожче перевозити або цінники на транспортування малюють із стелі.
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24.09.2024 18:03 Ответить
Це звичайна корупція, ні?
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24.09.2024 19:19 Ответить
У біллі установлен ліміт суми на рік, за межі якої президент не може виходити, надаючи екстрену допомогу дружній США країні, на 2024-й - 7,8 млрд для України по програмі PDA.
Тут не арифметика потрібна, а білль читати. Та й 61 млрд це не тільки Україні...
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24.09.2024 18:11 Ответить
Вже нову казку придумали щоб не давати допомогу, в прийнятому законі все прописано, те що ви говорите це президент в межах своїх повноважень може використати. Не стосується цього закону.
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24.09.2024 19:54 Ответить
PDA і є президентські повноваження. Як раз це й прописано. Не вірите - відкрийте та почитайте закон.
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24.09.2024 21:36 Ответить
Чому Ви не думаєте, що такі дії адміністрації - виховні заходи для українського суспільства. Обрали у владу хама, а хочете щоб на його хамську поведінку очільники найпотужнішою держави реагували інакше? Треба бути вдячним тому що дають. І не забувати про дорожнє крадівництво замість ракетних програм. До речі: і китай, і така приємна зеленим індія нічого не дала взагалі. Але ми продовжуєму кусати руку саме того, що надає допомогу. Невдячність стала нашою доблестю?
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24.09.2024 17:42 Ответить
Змусили Україну віддати ЯЗ на трильйон доларів під пусті обіцянки, а тепер невдячні за піпеткову допомогу. Я вже не кажу про усякі договори про скорочення звичайних озброєнь. До речі -віддавав ЯЗ не зелений клован і рубав бомбардувальники під Полтавою теж не він. До речі, ракетну програму по ОТРК зарубали ще у 2016 році.
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24.09.2024 18:23 Ответить
На сто триллионов. Хорош уже толкать фуфло по трубам. Украина Кравчука и Кучьмы плотно сидела на роисськом подсосе, считала Раисою старшим. братом и чуть в сраку не целовала. Врагом номер один тогда считались эти самые Штаты, а сращька - настоящим другом, союзником и защитником от всех бед. Поэтому яо и поменяли на дешевый кацапский газ. В те времена ВСУ проводили с ращькой совместные учения и парада, идиоты из Черкасс и Винницы контрактовались в срускую армию воевать в Чечне, а сотни тысяч хатаскрайников охотно красили стены ленинградских квартир. А сейчас вдруг у многих случился приступ амнезии - забыли, понимаешь, ага
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24.09.2024 19:23 Ответить
Якщо мозку не хватає погуглити, вартість ЯЗ України, то хто тобі доктор? А то що навіть Клінтон визнав, що це була його помилка, тобі також невідомо? З чого це вважали США ворогом Кравчуки та Кучми, які вивозили накрадені гроші на Захід, та скуповували там нерухомість і НІХТО у них не питав, звідки узялися? Так що краще стули пельку.
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24.09.2024 19:35 Ответить
С того, что они были савки ******, привыкшие дрочить на маску. Шо там Клинтон сказал через тридцать лет он может себе в сраку засунуть, ему веры давно нет.
если ты погуглишь стоимость я/о, то увидишь, что никакими 'триллионами' там и не пахало, грамотей обхезаный.
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24.09.2024 19:47 Ответить
Кацапа, йди собі лісом, ти мені не цікавий, дурню усяку читати.
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24.09.2024 22:11 Ответить
кацапа на тебя, барана, смотрит из зеркала.
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24.09.2024 23:05 Ответить
у клінтона не вистачило ума салфетку під підборіддя моніці підіслать, шоб сперма на кофтинку не попала. а ти про його запізнілі визнання розповідаєш. ти й не підозрюєш - скільки б людина зробила б всього іншим чином, якби вміла передбачити наслідки ( по собі знаю )
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26.09.2024 16:37 Ответить
"такі дії адміністрації - виховні заходи для українського суспільства."

Це фантазія скривджених на Зелю ботів. Якби президентом був Порошенко, то давали б іще менше - нагадаю, у 2015 р. Конгрес США ухвалив закон про військову допомогу Україні, але Байден/Обама наклали на нього вето. Україна отримала рівно нуль допомоги. І Порошенко соромився просити і вимагати рівно так, як це робить Зеля.
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24.09.2024 19:17 Ответить
 
 