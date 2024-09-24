США на этой неделе объявят о пакете военной помощи Украине на $375 млн, - СМИ

На этой неделе Соединенные Штаты объявят о новом пакете военной помощи Украине на $375 млн. Эта помощь станет самой крупной с начала мая.

Об этом сообщает "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.

В пакет, вероятно, войдут ракеты класса "воздух-земля" для истребителей F-16, боеприпасы для HIMARS и артиллерии, патрульные лодки и бронетехника.

"Ожидается, что пакет будет объявлен во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом Байденом и вице-президентом и кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис в четверг в Белом доме", - пишет издание.

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Напомним, 6 сентября США предоставили Украине пакет помощи на $250 млн, куда вошли, в частности ракеты для ПВО, боеприпасы для HIMARS и Bradley.

Начиная с мая, США не отправляли пакет помощи на сумму более 275 миллионов долларов за счет президентских полномочий (PDA). PDA позволяет США использовать текущие запасы оружия для помощи союзникам в чрезвычайных ситуациях.

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