В США считают аргументы Украины относительно ударов по территории РФ неубедительными, - WP

В Соединенных Штатах не услышали убедительного аргумента от Украины относительно разрешения на удары по РФ западным оружием.

Об этом пишет The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, представители Белого дома и Пентагона не услышали от лидеров Украины убедительного аргумента о том, что возможные удары по целям в России повлияют на ход войны.

"Они говорят, что использование ракет против целей в Крыму, как это делала Украина до сих пор, является более выгодной стратегией, которая уже заставила Кремль отвести войска с полуострова", - пишет издание.

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Один из чиновников считает, что текущий запрос Украины не оправдывает риска эскалации со стороны России.

По его словам, запасы ракет ограничены, а РФ уже отвела 90% самолетов, запускающих бомбы, за пределы зоны действия ATACMS. Поэтому изменение политики США в отношении дальнобойных ударов не окажет значительного влияния на боевые действия.

В то же время европейские военные и дипломаты не согласны с таким подходом. Они считают, что удары по РФ могут иметь весомое влияние на конфликт и критикуют отказ США снять ограничения на удары по РФ западным оружием.

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Удары по РФ западным оружием

Ранее СМИ сообщали, что Великобритания не примет решение относительно дальнобойности Украины по целям на территории РФ с помощью ракет Storm Shadow без согласования с Соединенными Штатами, поскольку американские системы наведения считаются решающими для того, чтобы ракеты попадали в цель.

В Госдепе заявили, что США продолжают обсуждать с партнерами возможности разрешить Украине применение западного оружия по территории РФ, впрочем каждая страна имеет право сама решать этот вопрос.

Издание CNN считает, что удары дальнобойным оружием помешали бы РФ перебрасывать войска на фронт.

В то же время российский диктатор Владимир Путин заявил, что разрешение для Украины на дальнобойные удары по РФ "втянет НАТО в войну".

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