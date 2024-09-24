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Новости Война
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В США считают аргументы Украины относительно ударов по территории РФ неубедительными, - WP

США не переконали аргументи України щодо дозволу на удари по РФ

В Соединенных Штатах не услышали убедительного аргумента от Украины относительно разрешения на удары по РФ западным оружием.

Об этом пишет The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, представители Белого дома и Пентагона не услышали от лидеров Украины убедительного аргумента о том, что возможные удары по целям в России повлияют на ход войны.

"Они говорят, что использование ракет против целей в Крыму, как это делала Украина до сих пор, является более выгодной стратегией, которая уже заставила Кремль отвести войска с полуострова", - пишет издание.

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Один из чиновников считает, что текущий запрос Украины не оправдывает риска эскалации со стороны России.

По его словам, запасы ракет ограничены, а РФ уже отвела 90% самолетов, запускающих бомбы, за пределы зоны действия ATACMS. Поэтому изменение политики США в отношении дальнобойных ударов не окажет значительного влияния на боевые действия.

В то же время европейские военные и дипломаты не согласны с таким подходом. Они считают, что удары по РФ могут иметь весомое влияние на конфликт и критикуют отказ США снять ограничения на удары по РФ западным оружием.

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Удары по РФ западным оружием

Ранее СМИ сообщали, что Великобритания не примет решение относительно дальнобойности Украины по целям на территории РФ с помощью ракет Storm Shadow без согласования с Соединенными Штатами, поскольку американские системы наведения считаются решающими для того, чтобы ракеты попадали в цель.

В Госдепе заявили, что США продолжают обсуждать с партнерами возможности разрешить Украине применение западного оружия по территории РФ, впрочем каждая страна имеет право сама решать этот вопрос.

Издание CNN считает, что удары дальнобойным оружием помешали бы РФ перебрасывать войска на фронт.

В то же время российский диктатор Владимир Путин заявил, что разрешение для Украины на дальнобойные удары по РФ "втянет НАТО в войну".

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Автор: 

оружие (10219) США (26743)


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Топ комментарии
+26
Піздєц - а удари рашки по Украіні переконливі?
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24.09.2024 16:55
+19
А ви звідки знаєте, як переконував агент Козир? Можна ж так попросити, що не залишити шансів не відказати.
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24.09.2024 16:58
+18
Як і в другій світовій поки їх самих японці не атакували сиділи собі , сподіваючись, що все само пройде. Це ж американці. Нічого нового.
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24.09.2024 16:58
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Страница 3 из 3
Ще недоварили російську жабу в українській крові, на малому вогні, підкидуючі в багат'я тіла українців. Цінічна політика сильних мира. Як там - будемо стояти з вами рядом, поки буде потрібно...Стояти і спостерегати. Ганьба.
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24.09.2024 17:55 Ответить
ганебна адміністрація, тягніть іншу
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24.09.2024 17:56 Ответить
не Зеленський - найкращий продавець, а США - найкращі продавці мрій у світі, продали українцям не без участі наших олігархів мрію про членство в НАТО. Проте спочатку продали мрію про безпеку і мир в усьому світі внаслідок всезагального роззброєння, тільки роззброїтися мали не всі, а лише Україна. Тепер нас знищують кацапи, за якими стоять китайці, шаленими темпами вже 2.5 роки, а цивілізованому світу з гарними принципами по факту на це насрати, просто привід потриндіти на публіку зайвий раз. Нема слів. Нас зробили лохами, терпілами на своїй землі, а самі вирішують свої демографічні проблеми за рахунок наших біженців.
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24.09.2024 17:56 Ответить
+100%
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24.09.2024 17:57 Ответить
сцыкливые .....ки !!!(((
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24.09.2024 17:58 Ответить
Аргументи Зеленського-Єрмака.
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24.09.2024 18:01 Ответить
ошибка кравчука и кучмы может обернуться для нас ИСЧЕЗНОВЕНИЕМ как государства так и ее народа !!!((!!
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24.09.2024 18:05 Ответить
Украина будет.

А вот то, что говорил чех Павел, про финский вариант, возможно.
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24.09.2024 18:45 Ответить
З чого б це? Коли Фінлядія воювала з СССР у останніх не було далекобійних ракет якими вони могли б закидувати Фінляндію скільки завгодно. Нажаль без достойної відповіді з боку України ці бомбардування будуть продовжуватись до повного знищення інфраструктури і всіх міст. Алеппо як приклад.
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25.09.2024 13:29 Ответить
у Ына три ядерные бомбы и ее старается обходить даже америка !!!!(((
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24.09.2024 18:06 Ответить
бо не бажають чути
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24.09.2024 18:21 Ответить
+100%
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24.09.2024 18:48 Ответить
... слабка делігація,та план.Треба на довісок узяти ще й Татарова це й було б дуже потужно,без слів.
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24.09.2024 18:23 Ответить
США хочуть шоб зеленський пішов у відставку , тоді буде і зброя, і гроші, а 🤡 вчепився у крісло ...не віддереш ,як гів* о , до кросівок... подивимося ...хто кого ,чи ОПа з 🤡 Україну здасть ,чи США ОПі з зеленським ,кольйоні затиснуть ? ...
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24.09.2024 18:39 Ответить
Який ризик ескалації? Застосування РФ ядерної зброї це лише питання часу. Через рік чи через 3 вона це зробить, якщо відчує що не може перемогти в конвенційний спосіб
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24.09.2024 18:41 Ответить
Не зробить.
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24.09.2024 18:47 Ответить
Все більше схоже, що справа не в аргументах, а у тих, хто їх декларує.

Дуже велика вирогідність, що ті ж самі аргументи, сказані Залужним, були б прийняті.
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24.09.2024 19:02 Ответить
Так Залужний приховав від США Харківську та Херсонську операції.

Просто так приховував, чи щось знав про США?
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24.09.2024 20:07 Ответить
Щось знав про ЗЄ, який полюбе отримав би інфу від США.
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24.09.2024 20:24 Ответить
BBC: Залужний приховував від Зеленського та США військові приготування до великої війни з Росією.
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24.09.2024 20:25 Ответить
Там і про те, що Залужний приховував від США військові операції.
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24.09.2024 22:18 Ответить
Залужний показав США фальшивий план оборони, щоб врятувати Україну, - The New Yorker

https://focus.ua/uk/*******-novosti/534034-zaluzhnyy-pokazal-ssha-lozhnyy-plan-oborony-chtoby-spasti-ukrainu-the-new-yorker
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24.09.2024 22:29 Ответить
А далі заголовка нє?

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний приховував свої плани щодо оборони країни від союзників у США і навіть президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє видання https://www.newyorker.com/magazine/2022/10/24/inside-the-us-effort-to-arm-ukraine The New Yorker
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24.09.2024 23:07 Ответить
Читав. Але я вів мову суто про США.
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24.09.2024 23:08 Ответить
А я каду, що ЗЄ про це стопудово знав би, якщо б про це знали у США.

А саме цього Залужний і намагався уникнути.
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24.09.2024 23:11 Ответить
Логічно.
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24.09.2024 23:13 Ответить
"Тоді ми нікому не довіряли. Наш план був нашим єдиним малесеньким шансом на успіх, і ми взагалі не хотіли, щоб хтось знав про це"
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24.09.2024 23:10 Ответить
Дипломатична відповідь, щоб не образити США.

Я так думаю. Можу й помилятися.
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24.09.2024 23:12 Ответить
Хз, кого Залужний не хотів образити більше - Пентагон, що за океаном і не судить переможцвв чи маленького ******* на Банковій, який переможців ненавидить.
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24.09.2024 23:21 Ответить
Когда Харковскую область освобождали Блинкен как ошпаренный в Киев прилетел. Помним помним союзничков.
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24.09.2024 22:33 Ответить
Після звільнення Харківської та Херсонській областей, США припинили нам будь яку допомогу.
Нібито так я пам'ятаю.
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24.09.2024 22:35 Ответить
Камала придэ парадак наведе. Так?
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24.09.2024 22:31 Ответить
Блінкен за а Саллі, як завжди, проти. Саллі в контакті з х.... ще з 2014 року, стійкий українофоб як і вчителька Хілларі Клінтон.
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25.09.2024 03:47 Ответить
Чого ви дісталися - у людей вибори. Вони не роблять різких рухів. Тим більше, шо у "мага-лекторату" (то такі як наші 73%) основна зараз ідея - "а чого то ми тратимо наші гроші на якусь там далеку країну"
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25.09.2024 10:19 Ответить
Штаты на весь мир объявили и Ленд Лизе для Украины.
За год они передали нам НИЧЕГО, и закрыли программу...
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25.09.2024 20:53 Ответить
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