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Министерство культуры и информационной политики (755) США (24862)

США вернули Украине похищенные Россией 4 средневековые сабли, - Минкульт

Соединенные Штаты Америки передали Украине 4 средневековые железные сабли, датированные IX-XIII веком.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и стратегических коммуникаций, передает Цензор.НЕТ.

"В рамках официального визита Министра культуры и стратегических коммуникаций Украины Николая Точицкого в США, американская сторона передала культурные ценности, похищенные Россией, которые происходят с временно оккупированных территорий Украины", - говорится в сообщении.

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В помещении Постоянного представительства Украины при ООН, заместитель министра национальной безопасности США по вопросам стратегии, политики и планирования Роберт Сильверс передал 4 средневековые железные сабли, датированные IX-XIII веком.

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По словам Роберта Сильверса, их обнаружили, "когда несколько таможенных и пограничных служащих в международном почтовом отделении в Ньюарке, штат Нью-Джерси, увидели пакет, в котором, как утверждалось, содержался набор для барбекю".

Служащие осмотрели и отправили пакет на дальнейшую проверку.

"Затем наши эксперты обратились в Национальный музей истории Украины в Киеве, передали фотографии, и так было установлено, что это предметы культурного наследия, сокровища самобытного прошлого Украины", - добавил он.

Еще 7 ценностей сейчас находятся в процессе идентификации украинскими экспертами на основе предоставленных фотографий.

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Мда.
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24.09.2024 10:05 Ответить
Шампури для травневих шашликів.
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24.09.2024 10:19 Ответить
Неплохая замена 6 млрд долларов по PDA
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24.09.2024 10:29 Ответить
Гарні девайси, для очистки влади.
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24.09.2024 10:55 Ответить
Цікаво, на тіньовому аукціоні вони вже у продажу чи вже викуплені?
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24.09.2024 10:57 Ответить


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24.09.2024 11:47 Ответить
Це замість атакмсів? Що ж, "достойний" обмін
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24.09.2024 13:22 Ответить
 
 