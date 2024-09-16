Режиссер фильма "Россияне на войне" Трофимова внесена в "черный список", - Минкульт
Министерство культуры и стратегических коммуникаций внесло в "черный список" экс-сотрудницу пропагандистского канала Russia Today, режиссера фильма "Россияне на войне" Анастасию Трофимову.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.
Анастасия Трофимова стала 233-й в перечне лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины, опубликованном на сайте Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины.
"Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины противостоит любым попыткам использования искусства как инструмента российской пропаганды. Случаи, подобные деятельности Трофимовой, являются частью более широкой информационной войны, которую ведет российская федерация, пытаясь оправдать свою агрессию через культуру и медиа. Мы боремся с продвижением фальшивых нарративов и манипуляций, которые пытаются подменить правду и снять ответственность с агрессора. Украина последовательно работает над тем, чтобы российская пропаганда не смогла проникнуть на культурные площадки как внутри страны, так и за ее пределами, защищая правду о войне и свободе", - заявил глава министерства Николай Точицкий.
Фильм "Россияне на войне"
Напомним, канадская медиаорганизация TVO (TV Ontario), через которую предоставили финансирование производства фильма "Россияне на войне" российского режиссера Анастасии Трофимовой, решила в дальнейшем не демонстрировать его.
Ранее Госагентство Украины по вопросам кино осудило показ фильма, назвав его "завуалированной российской пропагандой".
А в Верховной Раде обратились к канадским коллегам с призывом не допустить показ фильма на фестивале в Торонто.
Генконсульство Украины в Торонто выразило протест против намерений показать "Россиян на войне" на Международном кинофестивале.
Несмотря на многочисленные протесты руководство Канадского кинофестиваля в Торонто (TIFF) отказалось отменять показы фильма российской пропагандистки Анастасии Трофимовой "Русские на войне".
Пожалуйста, подождите...
"Очень интересно, почему пропагандистский фильм "Russians at war" ("Россияне на войне" - Ред.) вообще показали на Венецианском кинофестивале", - пишет Ермак.
Также он задался вопросом, почему режиссер фильма Анастасия Трофимова, а также некоторые другие деятели русской культуры, являющиеся представителями страны, ежедневно убивающей украинцев и украинских детей, вообще могут работать в цивилизованном мире. В конце сообщения Ермак призвал прекратить это.
АНДРЕЙ ЕРМАК Карьера
Продюсер, Сценарист
Дата рождения
https://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Bbirthday%5D%5Bday%5D/21/m_act%5Bbirthday%5D%5Bmonth%5D/November/ 21 ноября , https://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Bbirthday%5D%5Byear%5D/1971/ 1971 • https://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Bbirthday%5D%5Bzodiac%5D/scorpio/ Скорпион • 52 года
Место рождения
https://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Blocation%5D/%CA%C8%C5%C2/ Киев , https://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Blocation%5D/%D1%D1%D1%D0/ СССР
Жанры-
драма, фэнтези, боевик
Всего фильмов
6, 2017 - 2023
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Дата рождения
https://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Bbirthday%5D%5Bday%5D/27/m_act%5Bbirthday%5D%5Bmonth%5D/March/ 27 марта , https://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Bbirthday%5D%5Byear%5D/1978/ 1978 • https://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Bbirthday%5D%5Bzodiac%5D/aries/ Овен • 46 лет
Место рождения
https://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Blocation%5D/%CA%C0%CB%D3%C3%C0/ Калуга , https://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Blocation%5D/%D1%D1%D1%D0/ СССР
Жанры
драма, комедия, короткометражка
Всего фильмов
12, 2017 - 2024
з сайту википедия .ру
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%B2_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%BC_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5_3 Любовь в большом городе 3
В марте 2010 года состоялась премьера второй части фильма с участием основных актёров первого фильма. Премьера https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%B2_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%BC_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5_3 третьей части состоялась 1 января 2014 года. Режиссёром всех трёх фильмов является https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%8E%D1%81_%D0%92%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3 Марюс Вайсберг , на съёмках третьей части к нему присоединился Дэвид Додсон
Действие фильма происходит в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA Нью-Йорке (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США )
исполнители главных ролей
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Владимир Зеленский ,
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_%D0%91%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Филипп Киркоров - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD Святой Валентин...
Від себе додам - Кіркоров- довєрєнноє ліцо Владіміра Путіна , то звідки може бути на Вову компромат?
- Що сталося з мурашником? - запитують вони в охоронця.
- Ведмідь йшов і наступив на мурашник.
- І як ти помстився ведмедю?
- Я насрав у його барлозі.
Пілять, де ще в світі є така ОПа із міністерствами:
Міністерство молоді та спорту України
Міністерство аграрної політики та продовольства УкраїниПідпорядкованих органів: 2
Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості УкраїниПідпорядкованих органів: 1
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
Міністерство енергетики УкраїниПідпорядкованих органів: 1
Міністерство цифрової трансформації УкраїниПідпорядкованих органів: 1
Міністерство економіки УкраїниПідпорядкованих органів: 3
Міністерство внутрішніх справ УкраїниПідпорядкованих органів: 4
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів УкраїниПідпорядкованих органів: 5
Міністерство закордонних справ України
Міністерство розвитку громад та територій УкраїниПідпорядкованих органів: 6
Міністерство культури та стратегічних комунікацій УкраїниПідпорядкованих органів: 3
Міністерство оборони України
Міністерство освіти і науки УкраїниПідпорядкованих органів: 2
Міністерство охорони здоров'я УкраїниПідпорядкованих органів: 2
Міністерство соціальної політики УкраїниПідпорядкованих органів: 3
Міністерство у справах ветеранів України
Міністерство фінансів УкраїниПідпорядкованих органів: 7
Міністерство юстиції УкраїниПідпорядкованих органів: 1
Окрім Анастасії Трофімової, відомі прізвища керівників TIFF у Торонто, які дали згоду на демонстрацію антиукраїнської пропаганди РФ, мабуть цілком заслужили перебування в переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, опублікованому на сайті Міністерства культури та стратегічних комунікацій України, як поплічники пропагандистів кремля.
Канада мало того що не надала жодної допомоги Україні під час війни крім гуманітарки, хоч позиціонувала себе невєпенними друзями, так ще й оплачує антиукраїнську прапаганду.
І це маючи масштабну "українську", а по факту хохлятську діаспору...