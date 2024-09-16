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Министерство культуры и информационной политики (755) россия (93015) фильмы (391) черный список (107)

Режиссер фильма "Россияне на войне" Трофимова внесена в "черный список", - Минкульт

Режисерку фільму

Министерство культуры и стратегических коммуникаций внесло в "черный список" экс-сотрудницу пропагандистского канала Russia Today, режиссера фильма "Россияне на войне" Анастасию Трофимову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

Анастасия Трофимова стала 233-й в перечне лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины, опубликованном на сайте Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины.

"Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины противостоит любым попыткам использования искусства как инструмента российской пропаганды. Случаи, подобные деятельности Трофимовой, являются частью более широкой информационной войны, которую ведет российская федерация, пытаясь оправдать свою агрессию через культуру и медиа. Мы боремся с продвижением фальшивых нарративов и манипуляций, которые пытаются подменить правду и снять ответственность с агрессора. Украина последовательно работает над тем, чтобы российская пропаганда не смогла проникнуть на культурные площадки как внутри страны, так и за ее пределами, защищая правду о войне и свободе", - заявил глава министерства Николай Точицкий.

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Фильм "Россияне на войне"

Напомним, канадская медиаорганизация TVO (TV Ontario), через которую предоставили финансирование производства фильма "Россияне на войне" российского режиссера Анастасии Трофимовой, решила в дальнейшем не демонстрировать его.

Ранее Госагентство Украины по вопросам кино осудило показ фильма, назвав его "завуалированной российской пропагандой".

А в Верховной Раде обратились к канадским коллегам с призывом не допустить показ фильма на фестивале в Торонто.

Генконсульство Украины в Торонто выразило протест против намерений показать "Россиян на войне" на Международном кинофестивале.

Несмотря на многочисленные протесты руководство Канадского кинофестиваля в Торонто (TIFF) отказалось отменять показы фильма российской пропагандистки Анастасии Трофимовой "Русские на войне".

Смотрите также: Украина и Канада будут усиливать сотрудничество в сфере информационной политики и борьбы с дезинформацией, - Минкульт. ФОТО
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Топ комментарии
+11
То нічого - Татаров запросить з Мацкви представницю Портнова й пещерський суд у Києві оцю режисерку відбілять . Йшов на завершення третій рік широкомасштабної війни - А ВАНИ ПРАЦЮЮТЬ , "суди" Татарова .
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16.09.2024 17:00
+8
пам'ятаю як старого діда, воїна УПА, Ярослава Гунька запросили до канадського парламента...що коїлось! Сходили з розуму! А тут відверта пропаганда кацапська за канадський державний кошт!
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16.09.2024 17:11
+7
Мурашки збираються на війну проти іншого мурашника і залишають одного мураху на охороні свого мурашника. Після махачі побиті і втомлені мурашки повертаються додому і бачать що їх мурашник знищений.
- Що сталося з мурашником? - запитують вони в охоронця.
- Ведмідь йшов і наступив на мурашник.
- І як ти помстився ведмедю?
- Я насрав у його барлозі.
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16.09.2024 17:05
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Жаль, что мы так и не услышали начальника транспортного цеха.(с) Ау, генеральная карикатура, проснись, ты обосралась!
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16.09.2024 16:59 Ответить
Їй пох@й.
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16.09.2024 17:00 Ответить
То нічого - Татаров запросить з Мацкви представницю Портнова й пещерський суд у Києві оцю режисерку відбілять . Йшов на завершення третій рік широкомасштабної війни - А ВАНИ ПРАЦЮЮТЬ , "суди" Татарова .
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16.09.2024 17:00 Ответить
Ермак отреагировал на фильм россиянки о войне в Украине на кинофестивале в

"Очень интересно, почему пропагандистский фильм "Russians at war" ("Россияне на войне" - Ред.) вообще показали на Венецианском кинофестивале", - пишет Ермак.

Также он задался вопросом, почему режиссер фильма Анастасия Трофимова, а также некоторые другие деятели русской культуры, являющиеся представителями страны, ежедневно убивающей украинцев и украинских детей, вообще могут работать в цивилизованном мире. В конце сообщения Ермак призвал прекратить это.
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16.09.2024 17:14 Ответить
Писля цього заходимо в ВИКИПЕДИЯ РУ
АНДРЕЙ ЕРМАК Карьера
Продюсер, Сценарист
Дата рождения
https://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Bbirthday%5D%5Bday%5D/21/m_act%5Bbirthday%5D%5Bmonth%5D/November/ 21 ноября , https://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Bbirthday%5D%5Byear%5D/1971/ 1971 • https://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Bbirthday%5D%5Bzodiac%5D/scorpio/ Скорпион • 52 года
Место рождения
https://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Blocation%5D/%CA%C8%C5%C2/ Киев , https://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Blocation%5D/%D1%D1%D1%D0/ СССР

Жанры-

драма, фэнтези, боевик

Всего фильмов

6, 2017 - 2023
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16.09.2024 17:17 Ответить
Карьера ЮЛИЯ ТРОФІМОВА

Режиссер, Сценарист, Продюсер

Дата рождения

https://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Bbirthday%5D%5Bday%5D/27/m_act%5Bbirthday%5D%5Bmonth%5D/March/ 27 марта , https://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Bbirthday%5D%5Byear%5D/1978/ 1978 • https://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Bbirthday%5D%5Bzodiac%5D/aries/ Овен • 46 лет

Место рождения

https://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Blocation%5D/%CA%C0%CB%D3%C3%C0/ Калуга , https://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Blocation%5D/%D1%D1%D1%D0/ СССР

Жанры

драма, комедия, короткометражка

Всего фильмов

12, 2017 - 2024
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16.09.2024 17:18 Ответить
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16.09.2024 17:20 Ответить

з сайту википедия .ру
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16.09.2024 17:21 Ответить
Вікіпедії РУ - далі.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%B2_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%BC_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5_3 Любовь в большом городе 3

В марте 2010 года состоялась премьера второй части фильма с участием основных актёров первого фильма. Премьера https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%B2_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%BC_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5_3 третьей части состоялась 1 января 2014 года. Режиссёром всех трёх фильмов является https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%8E%D1%81_%D0%92%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3 Марюс Вайсберг , на съёмках третьей части к нему присоединился Дэвид Додсон
Действие фильма происходит в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA Нью-Йорке (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США )
исполнители главных ролей
......
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Владимир Зеленский ,
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_%D0%91%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Филипп Киркоров - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD Святой Валентин...

Від себе додам - Кіркоров- довєрєнноє ліцо Владіміра Путіна , то звідки може бути на Вову компромат?
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16.09.2024 18:12 Ответить
А чому тільки її??? Наприкінці будь якого фільму є титри..ото їх всіх..до списку, до останнього освітлювача, консультанта, каскадера.
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16.09.2024 17:05 Ответить
Мурашки збираються на війну проти іншого мурашника і залишають одного мураху на охороні свого мурашника. Після махачі побиті і втомлені мурашки повертаються додому і бачать що їх мурашник знищений.
- Що сталося з мурашником? - запитують вони в охоронця.
- Ведмідь йшов і наступив на мурашник.
- І як ти помстився ведмедю?
- Я насрав у його барлозі.
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16.09.2024 17:05 Ответить
Ліпше би в міжнародний пошук через Інтерпол би подали як кацапи це роблять
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16.09.2024 17:07 Ответить
Краще занести її у список мішеней для снайпера. Це краще ніж якась говорильня.
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16.09.2024 17:10 Ответить
пам'ятаю як старого діда, воїна УПА, Ярослава Гунька запросили до канадського парламента...що коїлось! Сходили з розуму! А тут відверта пропаганда кацапська за канадський державний кошт!
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16.09.2024 17:11 Ответить
Тьху, могли б і заочно повісити... А якщо без сарказму, то профукали все зебіли "Міністерство культури та стратегічних комунікацій" чи спеціально мовчали?
Пілять, де ще в світі є така ОПа із міністерствами:

Міністерство молоді та спорту України
Міністерство аграрної політики та продовольства УкраїниПідпорядкованих органів: 2
Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості УкраїниПідпорядкованих органів: 1
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
Міністерство енергетики УкраїниПідпорядкованих органів: 1
Міністерство цифрової трансформації УкраїниПідпорядкованих органів: 1
Міністерство економіки УкраїниПідпорядкованих органів: 3
Міністерство внутрішніх справ УкраїниПідпорядкованих органів: 4
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів УкраїниПідпорядкованих органів: 5
Міністерство закордонних справ України
Міністерство розвитку громад та територій УкраїниПідпорядкованих органів: 6
Міністерство культури та стратегічних комунікацій УкраїниПідпорядкованих органів: 3
Міністерство оборони України
Міністерство освіти і науки УкраїниПідпорядкованих органів: 2
Міністерство охорони здоров'я УкраїниПідпорядкованих органів: 2
Міністерство соціальної політики УкраїниПідпорядкованих органів: 3
Міністерство у справах ветеранів України
Міністерство фінансів УкраїниПідпорядкованих органів: 7
Міністерство юстиції УкраїниПідпорядкованих органів: 1
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16.09.2024 17:12 Ответить
Мабуть "касовість" та згода керівництва Канадського кінофестивалю у Торонто (TIFF) на демонстрацію цього витвору пропаганди кремля була цілком забезпечена грошовими ресурсами РТ.
Окрім Анастасії Трофімової, відомі прізвища керівників TIFF у Торонто, які дали згоду на демонстрацію антиукраїнської пропаганди РФ, мабуть цілком заслужили перебування в переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, опублікованому на сайті Міністерства культури та стратегічних комунікацій України, як поплічники пропагандистів кремля.
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16.09.2024 17:17 Ответить
До Миротворця треба внести і її і тих, хто прийняв рішення показати цю фашистську пропаганду.
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16.09.2024 17:17 Ответить
Ск.
Канада мало того що не надала жодної допомоги Україні під час війни крім гуманітарки, хоч позиціонувала себе невєпенними друзями, так ще й оплачує антиукраїнську прапаганду.
І це маючи масштабну "українську", а по факту хохлятську діаспору...
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16.09.2024 17:33 Ответить
дурню несеш, мабуть місячні затьмарили голівоньку.
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16.09.2024 21:17 Ответить
таки покажуть ту кацапську херню в Канаді, бо російську культуру не можна 'ущємляти' згідно принципів світової цивілізованої спільноти. А от не називати звичайний масовий російський фашизм фашизмом можна, бо він забезпечений ядерним арсеналом,нафтою і газом. Хоча фашизм в росії розгулявся на всіх її просторах і порушив кордони інших держав, призвів то загибелі сотень тисяч людей, в тому числі і дітей. Ганьбище,а не цивілізований світ.
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16.09.2024 18:44 Ответить
Відкрийте на неї кримінальну справу за незаконний перетин кордону і вимагайте екстрадиції. Канада віддасть. А чорні списки всім похер.
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16.09.2024 19:32 Ответить
 
 