В Торонто протестовали против показа фильма о российских оккупантах "Россияне на войне" на кинофестивале. ФОТОрепортаж
В Торонто украинская община Канады провела протест с требованием отменить показ на Международном кинофестивале фильма о российских оккупантах "Русские на войне".
Об этом в своем фейсбуке написал генеральный консул Украины в Торонто Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня мы собрались в Торонто, чтобы требовать от Международного кинофестиваля в Торонто не демонстрировать российскую пропагандистскую ленту "Русские на войне". Фестиваль не должен предоставлять платформу для отмывания преступлений российских военных в Украине. Их место - на скамье подсудимых Международного уголовного суда, а не на экранах кинотеатров", - подчеркнул Николенко.
Он также подчеркнул, что "игнорировать попытки российской пропаганды преуменьшить и исказить реалии российской агрессии против Украины безответственно и недопустимо".
Генконсул призвал отменить показ киноленты и разобраться, каким образом она получила в Канаде государственное финансирование. "Спасибо всем, кто пришел сегодня и донес свою позицию", - отметил генконсул.
Что известно о фильме "Русские на войне"
Фильм "Russians at War" - канадская документальная лента, снятая режиссером Анастасией Трофимовой. 5 сентября 2024 года его показали на Венецианском кинофестивале.
В интервью росСМИ Трофимова рассказывала, что снимала фильм на оккупированных территориях Украины, в частности в Донецкой и Луганской областях. В зону боевых действий она прибыла незаконно и находилась там около 7 месяцев.
Госагентство Украины по вопросам кино осудило показ фильма, назвав его "завуалированной российской пропагандой".
А в Верховной Раде обратились к канадским коллегам с призывом не допустить показ фильма на фестивале в Торонто.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У віровченні духоборів Бог - це духовне начало. Духобори вважають православ'я спотвореною вірою, вони розірвали з ним, відмовилися від церковних храмів («людина - храм Божий»), заперечували духовенство, чернецтво, таїнства, обряди. Намагалися наслідувати принципи та побут ранньохристиянських громад. Різко виступали проти держави та РПЦ.
У 1898-1899, за сприяння Льва Толстого, тисячі духоборів емігрували на захід Канади, де створили свої поселення, що існують й досі.
Я би сказав - світ ********.
в цьому руслі цей фільм, якому вже проспівала хвалу "новая газєта" ( "хорошіє русскіє" ), продовжує "вєлікую традіцію русской літєратури : вєсь мір до основанья разрушіть і построїть вмєсто нєго чтото большоє, русскоє, нєпостіжімоє і нємінуємоє, как космічєская тоска".