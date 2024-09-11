В Торонто протестовали против показа фильма о российских оккупантах "Россияне на войне" на кинофестивале. ФОТОрепортаж

В Торонто украинская община Канады провела протест с требованием отменить показ на Международном кинофестивале фильма о российских оккупантах "Русские на войне".

Об этом в своем фейсбуке написал генеральный консул Украины в Торонто Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы собрались в Торонто, чтобы требовать от Международного кинофестиваля в Торонто не демонстрировать российскую пропагандистскую ленту "Русские на войне". Фестиваль не должен предоставлять платформу для отмывания преступлений российских военных в Украине. Их место - на скамье подсудимых Международного уголовного суда, а не на экранах кинотеатров", - подчеркнул Николенко.

Он также подчеркнул, что "игнорировать попытки российской пропаганды преуменьшить и исказить реалии российской агрессии против Украины безответственно и недопустимо".





Генконсул призвал отменить показ киноленты и разобраться, каким образом она получила в Канаде государственное финансирование. "Спасибо всем, кто пришел сегодня и донес свою позицию", - отметил генконсул.

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Что известно о фильме "Русские на войне"

Фильм "Russians at War" - канадская документальная лента, снятая режиссером Анастасией Трофимовой. 5 сентября 2024 года его показали на Венецианском кинофестивале.

В интервью росСМИ Трофимова рассказывала, что снимала фильм на оккупированных территориях Украины, в частности в Донецкой и Луганской областях. В зону боевых действий она прибыла незаконно и находилась там около 7 месяцев.

Госагентство Украины по вопросам кино осудило показ фильма, назвав его "завуалированной российской пропагандой".

А в Верховной Раде обратились к канадским коллегам с призывом не допустить показ фильма на фестивале в Торонто.

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