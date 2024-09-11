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В Торонто протестовали против показа фильма о российских оккупантах "Россияне на войне" на кинофестивале. ФОТОрепортаж

В Торонто украинская община Канады провела протест с требованием отменить показ на Международном кинофестивале фильма о российских оккупантах "Русские на войне".

Об этом в своем фейсбуке написал генеральный консул Украины в Торонто Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы собрались в Торонто, чтобы требовать от Международного кинофестиваля в Торонто не демонстрировать российскую пропагандистскую ленту "Русские на войне". Фестиваль не должен предоставлять платформу для отмывания преступлений российских военных в Украине. Их место - на скамье подсудимых Международного уголовного суда, а не на экранах кинотеатров", - подчеркнул Николенко.

Генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко

Он также подчеркнул, что "игнорировать попытки российской пропаганды преуменьшить и исказить реалии российской агрессии против Украины безответственно и недопустимо".

Протест проти показу російського пропагандстського фільму на кінофестивалі в Торонто
Протест проти показу російського пропагандстського фільму на кінофестивалі в Торонто

Генконсул призвал отменить показ киноленты и разобраться, каким образом она получила в Канаде государственное финансирование. "Спасибо всем, кто пришел сегодня и донес свою позицию", - отметил генконсул.

Протест проти показу російського пропагандстського фільму на кінофестивалі в Торонто

Читайте: Украина и Канада будут усиливать сотрудничество в сфере информационной политики и борьбы с дезинформацией, - Минкульт. ФОТО

Что известно о фильме "Русские на войне"

Фильм "Russians at War" - канадская документальная лента, снятая режиссером Анастасией Трофимовой. 5 сентября 2024 года его показали на Венецианском кинофестивале.

В интервью росСМИ Трофимова рассказывала, что снимала фильм на оккупированных территориях Украины, в частности в Донецкой и Луганской областях. В зону боевых действий она прибыла незаконно и находилась там около 7 месяцев.

Госагентство Украины по вопросам кино осудило показ фильма, назвав его "завуалированной российской пропагандой".

А в Верховной Раде обратились к канадским коллегам с призывом не допустить показ фильма на фестивале в Торонто.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фильм о российских оккупантах после Венеции хотят показать в Торонто

Автор: 

Канада (2078) кино (1535) пропаганда (3676) россия (95546)


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Топ комментарии
+14
Навіть не уявляю собі щоб під час Другоі Світовоі Війни десь у Лондонських кінотеатрах показували документальні кінострічки німецькоі військовоі пропаганди! Що не так зараз з цим світом? Як це лайно взагалі пустили на Вініцеаскій кінофестіваль та ще і в Канаду?
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11.09.2024 01:19
+12
схиблений світ - одне з досягнень демократій. Думаю гітлер зараз за канадські гроші теж легко зняв би фільм "Deutsche im Krieg", і показував його на кінофестивалі в країні, яку ще не встиг захопити.
Я би сказав - світ ********.
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11.09.2024 01:49
+10
От прийдуть кацапи у Канаду, і скажуть, - "тіпічно руцкій пєйзаж..."

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11.09.2024 01:13
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От прийдуть кацапи у Канаду, і скажуть, - "тіпічно руцкій пєйзаж..."

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11.09.2024 01:13 Ответить
Духобори - невелика етнорелігійна група російського походження, яка відкололася від Східної православної церкви на початку 1700-х років. Переслідувані як «єретики» більше двох століть російськими імператорами вони масово мігрували до Канади в 1899 році.

У віровченні духоборів Бог - це духовне начало. Духобори вважають православ'я спотвореною вірою, вони розірвали з ним, відмовилися від церковних храмів («людина - храм Божий»), заперечували духовенство, чернецтво, таїнства, обряди. Намагалися наслідувати принципи та побут ранньохристиянських громад. Різко виступали проти держави та РПЦ.

У 1898-1899, за сприяння Льва Толстого, тисячі духоборів емігрували на захід Канади, де створили свої поселення, що існують й досі.
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11.09.2024 01:37 Ответить
Близько 7500 чоловік прибули в Канаду на чотирьох кораблях на початку 1899 року, погодившись поселитися і обробляти неосвоєні землі в глибині країни за двох умов: що вони будуть звільнені від військової служби і їм буде дозволено володіти своєю землею.
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11.09.2024 01:43 Ответить
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11.09.2024 02:52 Ответить
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11.09.2024 02:54 Ответить
хароший кацап - дохлий кацап. мухомори ще якісь.
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11.09.2024 04:17 Ответить
Мда, не тоді Гітлер родився. Зараз він би легко робив будь-які свої справи - все що треба - пару ядерних бімб і тит можем хоч лайно лопатами всім на голови виливати
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11.09.2024 01:17 Ответить
схиблений світ - одне з досягнень демократій. Думаю гітлер зараз за канадські гроші теж легко зняв би фільм "Deutsche im Krieg", і показував його на кінофестивалі в країні, яку ще не встиг захопити.
Я би сказав - світ ********.
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11.09.2024 01:49 Ответить
Навіть не уявляю собі щоб під час Другоі Світовоі Війни десь у Лондонських кінотеатрах показували документальні кінострічки німецькоі військовоі пропаганди! Що не так зараз з цим світом? Як це лайно взагалі пустили на Вініцеаскій кінофестіваль та ще і в Канаду?
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11.09.2024 01:19 Ответить
це доречі фінансувалось частково за рахунок канадсійкіх податкосплачівачів...десь тісяч 300 долларів.
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11.09.2024 01:33 Ответить
На венеційському фестивалі це лайно показали, зараз привезли у Канаду. Не здивуюсь, якщо і на Берлінале його покажуть. А потім і Оскар не за горами. Цей світ збожеволів і заслуговує на знищення.
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11.09.2024 01:56 Ответить
Щодо пропаганди цікава інформація тут https://www.youtube.com/watch?v=D-X9Pj2HswE
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11.09.2024 02:34 Ответить
соціальная філософія "нє всьо так однозначно" працює на всьому Заході, це головне досягнення "рєволюції студєнтов 1968 року" : руйнування моральних орієнтирів і підміна їх ваганнями, "я вагаюсь - значить я їсную"

в цьому руслі цей фільм, якому вже проспівала хвалу "новая газєта" ( "хорошіє русскіє" ), продовжує "вєлікую традіцію русской літєратури : вєсь мір до основанья разрушіть і построїть вмєсто нєго чтото большоє, русскоє, нєпостіжімоє і нємінуємоє, как космічєская тоска".
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11.09.2024 03:09 Ответить
посла канади вже викликали?
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11.09.2024 03:24 Ответить
кацапський простір буде лізти в будь яку шпарину де у нього буде можливість весь цивілізований світ повинен згуртуватися над викоріненням всього московського де б воно не було вони повинні зникнути рано чи пізно і назавжди
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11.09.2024 05:47 Ответить
Чекаємо на фільм про політичну дискримінацію людоїдів.
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11.09.2024 05:52 Ответить
і ущімлєніє узкаызычныг цапорилів в іванафранковскє мовнимі патрулямі!!
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11.09.2024 07:34 Ответить
Так і буде з подачі мера Франківська.
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11.09.2024 08:41 Ответить
Полуправда оправдывающая действия россиян.
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11.09.2024 09:25 Ответить
Чому досі не відкрита карна справа проти цієї режисерки, в тому числі і за незаконне перебування на окупованих територіях. Доречі рашисти миттєво відкрили карну справу проти італійських журналістів, які тільки на день заїхали у Курську область.
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13.09.2024 08:44 Ответить
 
 