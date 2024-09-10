Фильм о российских оккупантах после Венеции хотят показать в Торонто
Международный кинофестиваль в Торонто покажет фильм "Русские на войне", созданный бывшей сотрудницей пропагандистского канала "RT" Анастасией Трофимовой.
Об этом в соцсети X сообщила посол Украины в Канаде Юлия Ковалив, передает Цензор.НЕТ.
"Учитывая миссию фестиваля - "менять представление людей о мире через кино" - мы считаем это попыткой отбелить военные преступления, которые российские солдаты совершают в Украине", - отметила дипломат.
Также Ковалив заявила, что Трофимова, которая ранее работала на телеканале Russia Today и недавно в Венеции ставила под сомнение зверства российских оккупантов в Буче, намеренно искажает реалии войны России против Украины.
"Мы считаем, что Международный кинофестиваль в Торонто, как одна из самых известных мировых киноплатформ, не должен использоваться для распространения российской пропаганды. Мы призываем фестиваль отменить показ этого фильма", - добавила она.
Также Ковалив отметила, что "финансирование и защиту такого позорного "документального фильма" можно объяснить только поддержкой российской пропаганды и отрицанием тысячи военных преступлений, совершенных российскими оккупантами.
Конгресс украинцев Канады требует разъяснений от Canada Media Fund, который через Департамент канадского наследия получил $340,000 на финансирование фильма Анастасии Трофимовой "Русские на войне".
"КУК также глубоко обеспокоен решением Toronto International Film Festival показывать фильм, который пытается объяснить геноцидную войну России против Украины" ,- говорится в сообщении.
Что известно о фильме "Русские на войне"
Фильм "Russians at War" - канадская документальная лента, снятая режиссером Анастасией Трофимовой. 5 сентября 2024 года его показали на Венецианском кинофестивале.
В интервью росСМИ Трофимова рассказывала, что снимала фильм на оккупированных территориях Украины, в частности в Донецкой и Луганской областях. В зону боевых действий она прибыла незаконно и находилась там около 7 месяцев.
Госагентство Украины по вопросам кино осудило показ фильма, назвав его "завуалированной российской пропагандой".
А в Верховной Раде обратились к канадским коллегам с призывом не допустить показ фильма на фестивале в Торонто.
Пожалуйста, подождите...
Філософія ********* західного світу: навіть наймерзенніше лайно має право бути та смердіти досхочу.
однією рукою виділяти 145 млн. дол на підготовку українських пілотів на Ф-16 і надавати міліардні допомоги для відбиття агресії рашки,
а другою виділяти сотні тисяч на глоріфікацію "наших мальчіков" путлєрюгенда...
Канадо, що це таке ?
Численность 1 359 655 человекhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B_%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5#cite_note-1 [1]
наприкінці XIX століття уряд Канади практично безкоштовно роздавав іммігрантам «гомстеди» (земельні наділи) для заселення канадських степів - головною умовою було розпочати господарювання на землі за три роки. Саме тоді канадський міністр внутрішніх справ Сіфтон (1897-1903) розгорнув на західноукраїнських землях активну агітацію за переселення до Канади, сподіваючись таким чином вирішити проблему освоєння дикого Заходу. Українські іммігранти до Канади переважно були землеробами, вони відгукнулися на канадську пропаганду і селилися громадами в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%96%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0 цілинному поясі степових провінцій https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0 Альберти , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD Саскачевану й https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0 Манітоби .
Хоч https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97 Канадські прерії часто порівнюють з українським https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF степом , слід зауважити, що https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Галичина і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Буковина належать до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF лісостепової зони, тому українці воліли селитися поблизу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD Едмонтона та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B3 Вінніпега . Своїм компактним поселенням українці намагалися створити зручне культурне середовище і посприяти родинним зв'язкам. Нині райони на схід і на північний схід Едмонтону визнано провінційним урядом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0 Альберти як https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9&action=edit&redlink=1 екомузей https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%96 «Kalyna Country» («калиновий край»)."
Хай приїжджають! "Ласкаво просимо на палю!" Зустрінуть - як треба!
черговий "Слуга уроду" ? - фе !!!!!!!!!!
зроблений командою Чернова та західних кінофірм, про участь ЗЄльоной держави інформації немає
і не знаю чи показували його в Україні на "широких екранах" - Тєлємарафоні чи якихось ТБ-каналів.
лише недавно ледве знайшов в ю-тюбі
https://www.dailymotion.com/video/x8uby2y
нелюдськи важкий фільм і дуже багато питань після нього до ЗЄ-влади та й до самих нас - українців і у т.ч. маріупільців
руZZкому міру повірити - себе обманути!