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Новости Война
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Канада (2007) пропаганда (3634) россия (93038)

Фильм о российских оккупантах после Венеции хотят показать в Торонто

Международный кинофестиваль в Торонто покажет фильм "Русские на войне", созданный бывшей сотрудницей пропагандистского канала "RT" Анастасией Трофимовой.

Об этом в соцсети X сообщила посол Украины в Канаде Юлия Ковалив, передает Цензор.НЕТ.

"Учитывая миссию фестиваля - "менять представление людей о мире через кино" - мы считаем это попыткой отбелить военные преступления, которые российские солдаты совершают в Украине", - отметила дипломат.

Также Ковалив заявила, что Трофимова, которая ранее работала на телеканале Russia Today и недавно в Венеции ставила под сомнение зверства российских оккупантов в Буче, намеренно искажает реалии войны России против Украины.

Фільм "Росіяни на війні" покажуть у Канаді: Посол закликала скасувати показ
Анастасия Трофимова

"Мы считаем, что Международный кинофестиваль в Торонто, как одна из самых известных мировых киноплатформ, не должен использоваться для распространения российской пропаганды. Мы призываем фестиваль отменить показ этого фильма", - добавила она.

Также Ковалив отметила, что "финансирование и защиту такого позорного "документального фильма" можно объяснить только поддержкой российской пропаганды и отрицанием тысячи военных преступлений, совершенных российскими оккупантами.

Конгресс украинцев Канады требует разъяснений от Canada Media Fund, который через Департамент канадского наследия получил $340,000 на финансирование фильма Анастасии Трофимовой "Русские на войне".

"КУК также глубоко обеспокоен решением Toronto International Film Festival показывать фильм, который пытается объяснить геноцидную войну России против Украины" ,- говорится в сообщении.

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Что известно о фильме "Русские на войне"

Фильм "Russians at War" - канадская документальная лента, снятая режиссером Анастасией Трофимовой. 5 сентября 2024 года его показали на Венецианском кинофестивале.

В интервью росСМИ Трофимова рассказывала, что снимала фильм на оккупированных территориях Украины, в частности в Донецкой и Луганской областях. В зону боевых действий она прибыла незаконно и находилась там около 7 месяцев.

Госагентство Украины по вопросам кино осудило показ фильма, назвав его "завуалированной российской пропагандой".

А в Верховной Раде обратились к канадским коллегам с призывом не допустить показ фильма на фестивале в Торонто.

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Фільм "Росіяни на війні" покажуть у Канаді: Посол закликала скасувати показ
Фільм "Росіяни на війні" покажуть у Канаді: Посол закликала скасувати показ
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Топ комментарии
+12
Canada Media Fund - ЗЄльоне міністерство культури Канади ?

однією рукою виділяти 145 млн. дол на підготовку українських пілотів на Ф-16 і надавати міліардні допомоги для відбиття агресії рашки,
а другою виділяти сотні тисяч на глоріфікацію "наших мальчіков" путлєрюгенда...

Канадо, що це таке ?
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10.09.2024 14:24
+11
це - справа честі української діаспори в Канаді

Численность 1 359 655 человекhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B_%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5#cite_note-1 [1]
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10.09.2024 14:30
+8
Щось мені підказує що діаспора влаштує "теплу" зустріч пропогандонші.
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10.09.2024 14:25
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Не скасують.
Філософія ********* західного світу: навіть наймерзенніше лайно має право бути та смердіти досхочу.
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10.09.2024 14:20 Ответить
Canada Media Fund - ЗЄльоне міністерство культури Канади ?

однією рукою виділяти 145 млн. дол на підготовку українських пілотів на Ф-16 і надавати міліардні допомоги для відбиття агресії рашки,
а другою виділяти сотні тисяч на глоріфікацію "наших мальчіков" путлєрюгенда...

Канадо, що це таке ?
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10.09.2024 14:24 Ответить
Канадський медіафонд (CMF, фр. Fonds des médias du Canada - FMC) - це державно-приватне партнерство, засноване 1 квітня 2010 року Департаментом канадської спадщини та канадською кабельною індустрією.
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10.09.2024 14:28 Ответить
Щось мені підказує що діаспора влаштує "теплу" зустріч пропогандонші.
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10.09.2024 14:25 Ответить
це - справа честі української діаспори в Канаді

Численность 1 359 655 человекhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B_%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5#cite_note-1 [1]
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10.09.2024 14:30 Ответить
"https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Канада - третя країна за кількістю етнічних https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українців (після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Російської Федерації ). Українці - найбільша https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8 слов'янська діаспора на території Канади.
наприкінці XIX століття уряд Канади практично безкоштовно роздавав іммігрантам «гомстеди» (земельні наділи) для заселення канадських степів - головною умовою було розпочати господарювання на землі за три роки. Саме тоді канадський міністр внутрішніх справ Сіфтон (1897-1903) розгорнув на західноукраїнських землях активну агітацію за переселення до Канади, сподіваючись таким чином вирішити проблему освоєння дикого Заходу. Українські іммігранти до Канади переважно були землеробами, вони відгукнулися на канадську пропаганду і селилися громадами в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%96%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0 цілинному поясі степових провінцій https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0 Альберти , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD Саскачевану й https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0 Манітоби .

Хоч https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97 Канадські прерії часто порівнюють з українським https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF степом , слід зауважити, що https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Галичина і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Буковина належать до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF лісостепової зони, тому українці воліли селитися поблизу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD Едмонтона та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B3 Вінніпега . Своїм компактним поселенням українці намагалися створити зручне культурне середовище і посприяти родинним зв'язкам. Нині райони на схід і на північний схід Едмонтону визнано провінційним урядом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0 Альберти як https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9&action=edit&redlink=1 екомузей https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%96 «Kalyna Country» («калиновий край»)."
Хай приїжджають! "Ласкаво просимо на палю!" Зустрінуть - як треба!
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10.09.2024 15:13 Ответить
"Котику"! А хто сказав - що ти "розумний"? Україна говорить українською мовою І набагато сильніше, ніж років десять тому! А "слов"янська" діаспора в Канаді означає, що поляків, чехів, словаків, словенців, хорватів чи сербів у Канаді набагато менше.... Українці їх усіх переважають! І діаспора в Канаді саме "проукраїнська" - в переважній більшості! А якою мовою говорять на вулиці - це "діло десяте"! Головне - щоб вдуші мали УКРАЇНУ! Рідко коли у житлі росіянина-емігранта побачиш тоимк Пушкіна чи його портрет А от у житлі українців часто висить портрет Шевченка чи "Кобзар"! Ти "в курсі" що поргруддя Шевченка чи пам"ятник йому займає ТРЕТЄ місце в світі (після Будди)? Скажи - хто з росіян хоч близько підійшов до цього рівня?...
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10.09.2024 17:34 Ответить
А серіальчик замовлений для CNN про генія Зеленского, який залишився, бо українці без нього б не воювали, не покажуть?
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10.09.2024 14:28 Ответить
А серіальчик замовлений для CNN -

черговий "Слуга уроду" ? - фе !!!!!!!!!!
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10.09.2024 14:32 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=rsG5WtmobVc Про Хероя Зеленскаво.
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10.09.2024 14:54 Ответить
treba vikupiti ves zal i zakidati autora ta ekran pomidorami ta tuhlimi jaicami
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10.09.2024 14:30 Ответить
Схоже керувалися другим варіантом:
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10.09.2024 14:33 Ответить
Що до підкупу кацапня вправна!
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10.09.2024 14:35 Ответить
А де наші фільми?
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10.09.2024 14:36 Ответить
Зеля все позакривав. Сказав що Свати вже є, а іншого місцевим лопухам і не треба.
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10.09.2024 14:55 Ответить
"20 днів в Маріуполі" - "НЕ наш" !

зроблений командою Чернова та західних кінофірм, про участь ЗЄльоной держави інформації немає

і не знаю чи показували його в Україні на "широких екранах" - Тєлємарафоні чи якихось ТБ-каналів.
лише недавно ледве знайшов в ю-тюбі
https://www.dailymotion.com/video/x8uby2y

нелюдськи важкий фільм і дуже багато питань після нього до ЗЄ-влади та й до самих нас - українців і у т.ч. маріупільців
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10.09.2024 15:52 Ответить
ви не розслабляйтеся, ці покидьки ще й фестивалі з олімпіадами провести у себе забажають...
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10.09.2024 14:46 Ответить
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!

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10.09.2024 15:06 Ответить
Организовать протест, недопустить показ и наплевать в рыло рашистской пропагандонше. Когда и где собираемся?
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10.09.2024 15:09 Ответить
Зелений голова МЗС- патужно приступив до роботи...
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10.09.2024 15:12 Ответить
Посмотрим, облизнется ли дияспора или все ж не сглотнет а бузу покажет..
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10.09.2024 16:54 Ответить
Вы не панимаете, эта другое. Кино не должно быть политическим. Это всего лишь творчество😁
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10.09.2024 19:09 Ответить
Цікаво, а кадри з підривом Каховської ГЕС та курва додала до того свого кіна?
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11.09.2024 09:55 Ответить
 
 