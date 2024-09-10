Удар по "Охматдету": СБУ сообщила о подозрении генералу РФ Кобылашу

Генералу РФ Сергею Кобылашу, который командовал ракетным ударом российских войск по больнице Охматдет в Киеве, заочно сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Генерал-лейтенант Сергей Кобылаш на момент удара занимал должность командующего дальней авиации военно-воздушных сил воздушно-космических сил РФ, а впоследствии, после нанесения указанного удара, был повышен в должности и назначен командующим военно-воздушных сил РФ.

Заместитель председателя СБУ Сергей Наумюк во время рабочей встречи с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом и генпрокурором Костиным рассказал, что было допрошено 112 потерпевших и 50 очевидцев, проведены взрывотехнические, судебно-медицинские и другие экспертизы, проанализировано видео с камер видеонаблюдений.

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Как установило расследование, по приказу Кобылаша 8 июля 2024 года в 9 ч. 15 мин. российский бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС осуществил пуск ракеты Х-101 по детской больнице в Киеве. Обстрел Охматдета осуществила 22-я гвардейская тяжелая бомбардировочная авиационная дивизия дальней авиации воздушно-космических войск рф.

"Установлено, что вражеский самолет поднялся в воздух с аэродрома вблизи российского города Оленегорск, а запуск ракеты осуществил над Саратовской областью рф на расстоянии почти 600 км от границы Украины. С территории России Х-101 вошла в воздушное пространство нашего государства в районе Черниговщины и начала маневрировать, постоянно меняя траекторию полета через территории четырех областей. Это свидетельствует, что ракета была запрограммирована для максимального "обхода" украинской ПВО и дальнейшего попадания в медучреждение.

Примерно в 10 час. 45 мин. российская Х-101 попала в отделение интенсивной и эфферентной терапии острых и хронических интоксикаций больницы Охматдет. В результате обстрела погибли 2 человека, среди которых детский врач-нефролог. Еще 35 человек получили ранения, из них 9 детей.

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Также от попадания повреждены админздания, лечебные, лабораторные и диагностические корпуса, трансформаторная подстанция, хозяйственные помещения и станция теплообеспечения медучреждения", - говорится в сообщении.

На месте происшествия правоохранители обнаружили остатки вражеской ракеты с маркировкой, которая свидетельствует, что она была изготовлена на базе российского КБ "Радуга" во втором квартале 2024 года.

Так, Кобылашу сообщено о заочном подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

"Кобылаш сейчас является подозреваемым в совершении и других военных преступлений в Украине. В частности, под его руководством осуществлялись обстрелы гражданской энергетической инфраструктуры в 2022-2023 годах. В марте 2024 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Кобылаша как раз за эти военные преступления", - добавил Наумюк.

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Удар РФ по "Охматдету" 8 июля

Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.

В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.

Директор Охматдета Владимир Жовнир выступил перед Совбезом ООН относительно последствий российской ракетной атаки на больницу.

Каждая семья с детьми, которая пострадала в результате вражеского удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля, получит денежную выплату в размере 10 800 грн на каждого члена семьи.

Крылатая ракета россиян X-101, которая разрушила детскую больницу "Охматдет" в Киеве 8 июля, была укомплектована компонентами западного производства. Это свидетельствует об успехе Москвы в обходе санкций.

10 июля в больнице умер мальчик, который был в "Охматдете" во время ракетной атаки 8 июля

Один из летчиков российской 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии после удара по детской больнице "Охматдет" передал в чат-бот украинской разведке документы о деятельности его воинской части и частные фото командного состава.

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