"Слуге народа" Дмитруку сообщено о подозрении за нападения на правоохранителя и военного, - Офис Генпрокурора
Народному депутату Артему Дмитруку, избранному от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного.
Об этом сообщили в телеграм-канале Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
"Генеральный прокурор сообщил о подозрении действующему народному депутату Украины по фактам совершения нападений группой лиц на правоохранителя и военного, покушения на похищение огнестрельного оружия, причинения потерпевшему средней тяжести телесных повреждений и хулиганства", - говорится в сообщении.
Как отмечается, подозреваемый, находясь в Одессе, действуя группой лиц, совершил нападение на сотрудника правоохранительного органа, в связи с выполнением им служебных обязанностей. При этом народный депутат умышленно причинил правоохранителю телесные повреждения и пытался похитить оружие, которое находилось у последнего. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 УК Украины - умышленное причинение группой лиц работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей; и по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 262 УК Украины - законченное покушение на похищение огнестрельного оружия группой лиц.
Кроме того, в другой период времени подозреваемый, находясь в Киеве, во время спора с военным нанес последнему несколько ударов, в частности, в область головы. Согласно заключению эксперта, в результате противоправных действий нардепа потерпевшему причинены средней тяжести телесные повреждения.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 122 УК Украины - умышленное причинение средней тяжести телесного повреждения; и по ч. 1 ст. 296 УК Украины - грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью.
Также сообщается, что подозреваемый вызван к следователю Государственного бюро расследований для проведения следственных и процессуальных действий:
- на 10:00 29 августа 2024 года
- на 10:00 30 августа 2024 года.
В Офисе Генпрокурора не называется имя нардепа, но, вероятно, речь идет об Артеме Дмитруке.
Напомним, сегодня СМИ сообщали, что народный депутат Артем Дмитрук незаконно покинул территорию страны.
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Гнида ти, а не слузя!
Обвинувачений у хабарництві депутат Трубіцин виїхав за кордон завдяки листу від ГУР.
Як діти...
яка підозри висуває тільки тим кого вже немає в Україні??
та за це отримують зряплату
преміі нагородии..
посильніше- "...потужніше, в потужних потугах..."
- Передайте им, шо когда меня НЕТ, они меня даже могут бить!
https://tabloid.pravda.com.ua/focus/bloger-voloshin-rozpoviv-chomu-vijihav-z-krajini-2005765/
Зелений спрут: Охматдит і його "благодійний фонд"
https://www.youtube.com/watch?v=d5HE16glX8I
А те що ця криса втікла- то нормально.?!!
Просто так взяв и вихав- а хто з простих чоловіків може так виїхати...?!!
А ще воно - зЕлене...