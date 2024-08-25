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"Слуге народа" Дмитруку сообщено о подозрении за нападения на правоохранителя и военного, - Офис Генпрокурора

Дмитруку оголошено підозру

Народному депутату Артему Дмитруку, избранному от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного.

Об этом сообщили в телеграм-канале Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Генеральный прокурор сообщил о подозрении действующему народному депутату Украины по фактам совершения нападений группой лиц на правоохранителя и военного, покушения на похищение огнестрельного оружия, причинения потерпевшему средней тяжести телесных повреждений и хулиганства", - говорится в сообщении.

Как отмечается, подозреваемый, находясь в Одессе, действуя группой лиц, совершил нападение на сотрудника правоохранительного органа, в связи с выполнением им служебных обязанностей. При этом народный депутат умышленно причинил правоохранителю телесные повреждения и пытался похитить оружие, которое находилось у последнего. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 УК Украины - умышленное причинение группой лиц работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей; и по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 262 УК Украины - законченное покушение на похищение огнестрельного оружия группой лиц.

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Кроме того, в другой период времени подозреваемый, находясь в Киеве, во время спора с военным нанес последнему несколько ударов, в частности, в область головы. Согласно заключению эксперта, в результате противоправных действий нардепа потерпевшему причинены средней тяжести телесные повреждения.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 122 УК Украины - умышленное причинение средней тяжести телесного повреждения; и по ч. 1 ст. 296 УК Украины - грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью.

Также сообщается, что подозреваемый вызван к следователю Государственного бюро расследований для проведения следственных и процессуальных действий:

  • на 10:00 29 августа 2024 года
  • на 10:00 30 августа 2024 года.

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В Офисе Генпрокурора не называется имя нардепа, но, вероятно, речь идет об Артеме Дмитруке.

Напомним, сегодня СМИ сообщали, что народный депутат Артем Дмитрук незаконно покинул территорию страны.

Автор: 

Артем Дмитрук (68) подозрение (483) Офис Генпрокурора (2460)


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Топ комментарии
+65
як своечастно....після того як втік....мразото зелена
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25.08.2024 17:33
+41
Мені цікаво, яка ***** привела цього ПІДОРА до Верховної ради?!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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25.08.2024 17:37
+41
Та ніхто не тікав. Дали виїхати.
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25.08.2024 17:40
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як своечастно....після того як втік....мразото зелена
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25.08.2024 17:33 Ответить
Та ніхто не тікав. Дали виїхати.
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25.08.2024 17:40 Ответить
Его предупредили и дали спокойно выехать. Это разве первый случай среди холуев Зеленского? И не последний. Он еще оттуда "голосовать" в Раде будет.
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25.08.2024 18:01 Ответить
Країна мрій!
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25.08.2024 17:33 Ответить
"Слузі народу" Дмитруку повідомлено про підозру за напади на правоохоронця й військового

Гнида ти, а не слузя!
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25.08.2024 17:34 Ответить
Де смердить, там зелені гніди.
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25.08.2024 17:37 Ответить
Мені цікаво, яка ***** привела цього ПІДОРА до Верховної ради?!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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25.08.2024 17:37 Ответить
Це риторичне питання чи на когось натякаєте?
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25.08.2024 17:42 Ответить
Кошовий,або Кравець !
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25.08.2024 17:47 Ответить
привів зелений янелох і інших зрадників.
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25.08.2024 18:15 Ответить
95 квартал - Зеленський - 73% наймудрішого у світі народу
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25.08.2024 17:46 Ответить
Звісно хто. Найвеличніший Лідор. Він багато такого лайна завів у владу.

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25.08.2024 17:47 Ответить
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25.08.2024 19:39 Ответить
Мудрий український нарід...
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25.08.2024 17:53 Ответить
А раніше не можна було?!
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25.08.2024 17:38 Ответить
Доки презерватив не використають, його не викидають.
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25.08.2024 18:02 Ответить
Про такі повідомлення про підозру кажуть - "у свинячий голос"
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25.08.2024 17:41 Ответить
Знов тепленька в очі побігла.
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25.08.2024 17:42 Ответить
А хіба у правоохоронних органах не такі ж "слуги", як дмитрук? То чому дивуватися, що дали втекти?
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25.08.2024 17:43 Ответить
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25.08.2024 17:44 Ответить
куди падло втік гадати не треба
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25.08.2024 17:45 Ответить
А чом Малюку не заховати б його в Бєніних ЗАГРАТАХ - а ні ж, випустив до Рашки!!!
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25.08.2024 17:45 Ответить
Бені тікать нікуди - на нього американці полюють і з кацапами у нього "горщик розбитий Зумів навіть євреям "остопиз*іть А Димтрука в Росії з розпростертими обіймами приймуть
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25.08.2024 17:51 Ответить
.....характерна риса Кварталу - 95 :: Ні дня , ні ночі без ЗАШКВАРУ .....
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25.08.2024 17:47 Ответить
А як втік,якщо ж не випускають в такому віці?)
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25.08.2024 17:47 Ответить
Кажуть, буданов благословив. Як завжди...
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25.08.2024 18:08 Ответить
Депутатам, обраним від партії Зеленського можна все.
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25.08.2024 18:08 Ответить
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25.08.2024 17:48 Ответить
Як в Зєшобли все просто: Порошенка не випускають за кордон щоб домовився про зброю через свої зв'язки, а черговому зеленому мародеру дали втекти без проблем.
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25.08.2024 17:50 Ответить
Та це навіть не мародер, як таковий. Це ідейний узкомірщик з православієм головного мозку.
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25.08.2024 18:10 Ответить
Кіно і німці
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25.08.2024 17:51 Ответить
Гур я вірю в вас
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25.08.2024 17:53 Ответить
Народний депутат України https://zaxid.net/yevgeniy_shevchenko_sluga_narodu_tag54355/ Євгеній Шевченко , який раніше прославився як прихильник білоруського диктатора Аляксандра Лукашенка, допомагав ГУР у побудові комунікації з самопроголошеним президентом Білорусі. Про це заявив голова ГУР Кирило Буданов.
Обвинувачений у хабарництві депутат Трубіцин виїхав за кордон завдяки листу від ГУР.
Як діти...
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25.08.2024 19:03 Ответить
Що казати, якщо вискакує з берегів треба втопити.
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25.08.2024 17:56 Ответить
Ха-ха, в стилі зелених-спочатку дають здриснути а потім звинувачення висувають. Типу які ми правильні, з злочинцями боремся..
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25.08.2024 17:58 Ответить
Він нардеп, зрозуміло. Але Петро он теж нардеп, так його не випускали як не хотіли, а тут зелена вулиця...
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25.08.2024 17:59 Ответить
Та не поспішайте. Він же тільки здриснув. Дайте йому обжитися за кордоном. Тим, хто організував виїзд, кінці приховати.
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25.08.2024 18:00 Ответить
нах нам така прокуратура
яка підозри висуває тільки тим кого вже немає в Україні??
та за це отримують зряплату
преміі нагородии..
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25.08.2024 18:01 Ответить
Біля Зе всі такі кончені
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25.08.2024 18:02 Ответить
Потрібно ще кілька підозр, щоб посильніше, щоб від душі .
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25.08.2024 18:02 Ответить
посильніше - "...потужніше, в потужних потугах..."
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25.08.2024 18:08 Ответить
- Вы знаете, Моня, когда вас нет, про вас тут такое говорят…
- Передайте им, шо когда меня НЕТ, они меня даже могут бить!
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25.08.2024 19:04 Ответить
Ооо , і блогера Волошина випустили , це того що назбирав 5 лямів на Охматдит , і .і Цікава історія з грошима . Мабуть вони тікали разом .
https://tabloid.pravda.com.ua/focus/bloger-voloshin-rozpoviv-chomu-vijihav-z-krajini-2005765/
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25.08.2024 18:02 Ответить
Там всі такі.
Зелений спрут: Охматдит і його "благодійний фонд"
https://www.youtube.com/watch?v=d5HE16glX8I
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25.08.2024 18:05 Ответить
зелене гидотне обличчя ржачної влади
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25.08.2024 18:04 Ответить
Скоро виявиться, що він виїхав на підставі листа від ГУР. Відомство Буданова вже стільком хабарникам допомогло виїхати, що рахувати лінь
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25.08.2024 18:04 Ответить
Just a business!
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25.08.2024 19:05 Ответить
Шось вже всьо в нас пішло ***** на пропасть
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25.08.2024 18:06 Ответить
Не "вже" а з 2019го року пішло...
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25.08.2024 21:49 Ответить
Ніколи такого не було і от знову
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25.08.2024 18:06 Ответить
Зелеблазні продовжують своє абсурдне шапіто.
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25.08.2024 18:06 Ответить
В номинации "Мученик за веру православную и русь святую" побеждает депутат Верховной Рады Дмитрук (фракция Слуга народа). Ура!
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25.08.2024 18:07 Ответить
Охвіс Генпрокурора "раптом" побачив прорушення нардепа з " монозбріду"..?!!
А те що ця криса втікла- то нормально.?!!
Просто так взяв и вихав- а хто з простих чоловіків може так виїхати...?!!
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25.08.2024 18:16 Ответить
У э бан ЗЕлений -кацапський у э бал
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25.08.2024 18:28 Ответить
Коли втече той, що не втік.
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25.08.2024 18:48 Ответить
Генпрок,можеш поцілувати Дубенчука в гузно! Попередили,дали зелений коридор на кордоні,а потім наріду повідомили цб побрехенкю....
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25.08.2024 18:38 Ответить
Не розумію, чому цей касаб з козлиною бородой, досі не в СІЗО? А краще було би у лікарні!!! Воно нападає на поліцію та військового при виконання службових обов'язків, а йому "***********", Ви що!!!
А ще воно - зЕлене...
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25.08.2024 18:59 Ответить
Рік як трапилася полія ю і зараз злилии ??Браво. зЗе-- бінго
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25.08.2024 19:12 Ответить
просто детский сад а не генпрокуратура ***.............................................................................
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25.08.2024 19:14 Ответить
Коли цей підар бив війскового в Київі,з ним був ще один зелений підар - Куніцький.Чому йому підозру не вручають,чекають,коли втече,чи вже відкупився?
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25.08.2024 20:09 Ответить
а поплічник дмитрука куницький, самоліквидувався?
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25.08.2024 21:25 Ответить
Солі на хвоста вже йому насипали?
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25.08.2024 21:46 Ответить
Втік. Підозра. А депутатський мандат здав, чи залишив на пам'ять?
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25.08.2024 21:54 Ответить
Подвайте і Інтерпол, хай його французи запакують як Дурова.
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25.08.2024 22:39 Ответить
Коля катлета завагітнів , а дмитрука ,що нема кому запліднити?
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25.08.2024 22:41 Ответить
 
 