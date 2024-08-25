"Слуге народа" Дмитруку сообщено о подозрении за нападения на правоохранителя и военного, - Офис Генпрокурора

Народному депутату Артему Дмитруку, избранному от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного.

Об этом сообщили в телеграм-канале Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.



"Генеральный прокурор сообщил о подозрении действующему народному депутату Украины по фактам совершения нападений группой лиц на правоохранителя и военного, покушения на похищение огнестрельного оружия, причинения потерпевшему средней тяжести телесных повреждений и хулиганства", - говорится в сообщении.



Как отмечается, подозреваемый, находясь в Одессе, действуя группой лиц, совершил нападение на сотрудника правоохранительного органа, в связи с выполнением им служебных обязанностей. При этом народный депутат умышленно причинил правоохранителю телесные повреждения и пытался похитить оружие, которое находилось у последнего. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 УК Украины - умышленное причинение группой лиц работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей; и по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 262 УК Украины - законченное покушение на похищение огнестрельного оружия группой лиц.

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Кроме того, в другой период времени подозреваемый, находясь в Киеве, во время спора с военным нанес последнему несколько ударов, в частности, в область головы. Согласно заключению эксперта, в результате противоправных действий нардепа потерпевшему причинены средней тяжести телесные повреждения.



Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 122 УК Украины - умышленное причинение средней тяжести телесного повреждения; и по ч. 1 ст. 296 УК Украины - грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью.



Также сообщается, что подозреваемый вызван к следователю Государственного бюро расследований для проведения следственных и процессуальных действий:

на 10:00 29 августа 2024 года

на 10:00 30 августа 2024 года.

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В Офисе Генпрокурора не называется имя нардепа, но, вероятно, речь идет об Артеме Дмитруке.

Напомним, сегодня СМИ сообщали, что народный депутат Артем Дмитрук незаконно покинул территорию страны.