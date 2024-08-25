"Слузі народу" Дмитруку повідомлено про підозру за напади на правоохоронця й військового, - Офіс Генпрокурора

Народному депутату Артему Дмитруку, обраному від "Слуги народу" (зараз позафракційний), повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового.

Про це повідомили телеграм-каналі Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.



"Генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України за фактами вчинення нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві", - йдеться в повідомленні.



Як зазначається, підозрюваний, перебуваючи в Одесі, діючи групою осіб, здійснив напад на співробітника правоохоронного органу, у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків. При цьому народний депутат умисно заподіяв правоохоронцю тілесні ушкодження та намагався викрасти зброю, яка знаходилась в останнього. Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 КК України – умисне заподіяння групою осіб працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків; та за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 262 КК України – закінчений замах на викрадення вогнепальної зброї групою осіб.

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Крім того, в інший період часу підозрюваний, перебуваючи в Києві, під час суперечки з військовим завдав останньому декілька ударів, зокрема, в область голови. Відповідно до висновку експерта, внаслідок протиправних дій нардепа потерпілому спричинено середньої тяжкості тілесні ушкодження.



Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 122 КК України - умисне заподіяння середньої тяжкості тілесного ушкодження; та за ч. 1 ст. 296 КК України - грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю.



Також повідомляється, що підозрюваного викликано до слідчого Державного бюро розслідувань для проведення слідчих та процесуальних дій:

на 10 год. 00 хв. 29 серпня 2024 року

на 10 год. 00 хв. 30 серпня 2024 року.

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В Офісі Генпрокурора не називається ім'я нардепа, але, імовірно, йдеться про Артема Дмитрука.

Нагадаємо, сьогодні ЗМІ повідомляли, що народний депутат Артем Дмитрук незаконно залишив територію країни.