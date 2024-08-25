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Новини
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"Слузі народу" Дмитруку повідомлено про підозру за напади на правоохоронця й військового, - Офіс Генпрокурора

Дмитруку оголошено підозру

Народному депутату Артему Дмитруку, обраному від "Слуги народу" (зараз позафракційний), повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового.

Про це повідомили телеграм-каналі Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"Генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України за фактами вчинення нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, підозрюваний, перебуваючи в Одесі, діючи групою осіб, здійснив напад на співробітника правоохоронного органу, у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків. При цьому народний депутат умисно заподіяв правоохоронцю тілесні ушкодження та намагався викрасти зброю, яка знаходилась в останнього. Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 КК України – умисне заподіяння групою осіб працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків; та за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 262 КК України – закінчений замах на викрадення вогнепальної зброї групою осіб.

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Крім того, в інший період часу підозрюваний, перебуваючи в Києві, під час суперечки з військовим завдав останньому декілька ударів, зокрема, в область голови. Відповідно до висновку експерта, внаслідок протиправних дій нардепа потерпілому спричинено середньої тяжкості тілесні ушкодження.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 122 КК України - умисне заподіяння середньої тяжкості тілесного ушкодження; та за ч. 1 ст. 296 КК України - грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю.

Також повідомляється, що підозрюваного викликано до слідчого Державного бюро розслідувань для проведення слідчих та процесуальних дій:

  • на 10 год. 00 хв. 29 серпня 2024 року
  • на 10 год. 00 хв. 30 серпня 2024 року.

Читайте: Стосовно "слуг народу" Куницького та Дмитрука відкрито кримінальні провадження за хуліганство та заподіяння тілесних ушкоджень

В Офісі Генпрокурора не називається ім'я нардепа, але, імовірно, йдеться про Артема Дмитрука.

Нагадаємо, сьогодні ЗМІ повідомляли, що народний депутат Артем Дмитрук незаконно залишив територію країни.

Автор: 

Артем Дмитрук (71) підозра (758) Офіс Генпрокурора (3240)


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Топ коментарі
+65
як своечастно....після того як втік....мразото зелена
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25.08.2024 17:33
+41
Мені цікаво, яка ***** привела цього ПІДОРА до Верховної ради?!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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25.08.2024 17:37
+41
Та ніхто не тікав. Дали виїхати.
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25.08.2024 17:40
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як своечастно....після того як втік....мразото зелена
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25.08.2024 17:33 Відповісти
Та ніхто не тікав. Дали виїхати.
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25.08.2024 17:40 Відповісти
Его предупредили и дали спокойно выехать. Это разве первый случай среди холуев Зеленского? И не последний. Он еще оттуда "голосовать" в Раде будет.
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25.08.2024 18:01 Відповісти
Країна мрій!
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25.08.2024 17:33 Відповісти
"Слузі народу" Дмитруку повідомлено про підозру за напади на правоохоронця й військового

Гнида ти, а не слузя!
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25.08.2024 17:34 Відповісти
Де смердить, там зелені гніди.
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25.08.2024 17:37 Відповісти
Мені цікаво, яка ***** привела цього ПІДОРА до Верховної ради?!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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25.08.2024 17:37 Відповісти
Це риторичне питання чи на когось натякаєте?
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25.08.2024 17:42 Відповісти
Кошовий,або Кравець !
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25.08.2024 17:47 Відповісти
привів зелений янелох і інших зрадників.
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25.08.2024 18:15 Відповісти
95 квартал - Зеленський - 73% наймудрішого у світі народу
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25.08.2024 17:46 Відповісти
Звісно хто. Найвеличніший Лідор. Він багато такого лайна завів у владу.

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25.08.2024 17:47 Відповісти
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25.08.2024 19:39 Відповісти
Мудрий український нарід...
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25.08.2024 17:53 Відповісти
А раніше не можна було?!
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25.08.2024 17:38 Відповісти
Доки презерватив не використають, його не викидають.
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25.08.2024 18:02 Відповісти
Про такі повідомлення про підозру кажуть - "у свинячий голос"
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25.08.2024 17:41 Відповісти
Знов тепленька в очі побігла.
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25.08.2024 17:42 Відповісти
А хіба у правоохоронних органах не такі ж "слуги", як дмитрук? То чому дивуватися, що дали втекти?
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25.08.2024 17:43 Відповісти
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25.08.2024 17:44 Відповісти
куди падло втік гадати не треба
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25.08.2024 17:45 Відповісти
А чом Малюку не заховати б його в Бєніних ЗАГРАТАХ - а ні ж, випустив до Рашки!!!
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25.08.2024 17:45 Відповісти
Бені тікать нікуди - на нього американці полюють і з кацапами у нього "горщик розбитий Зумів навіть євреям "остопиз*іть А Димтрука в Росії з розпростертими обіймами приймуть
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25.08.2024 17:51 Відповісти
.....характерна риса Кварталу - 95 :: Ні дня , ні ночі без ЗАШКВАРУ .....
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25.08.2024 17:47 Відповісти
А як втік,якщо ж не випускають в такому віці?)
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25.08.2024 17:47 Відповісти
Кажуть, буданов благословив. Як завжди...
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25.08.2024 18:08 Відповісти
Депутатам, обраним від партії Зеленського можна все.
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25.08.2024 18:08 Відповісти
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25.08.2024 17:48 Відповісти
Як в Зєшобли все просто: Порошенка не випускають за кордон щоб домовився про зброю через свої зв'язки, а черговому зеленому мародеру дали втекти без проблем.
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25.08.2024 17:50 Відповісти
Та це навіть не мародер, як таковий. Це ідейний узкомірщик з православієм головного мозку.
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25.08.2024 18:10 Відповісти
Кіно і німці
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25.08.2024 17:51 Відповісти
Гур я вірю в вас
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25.08.2024 17:53 Відповісти
Народний депутат України https://zaxid.net/yevgeniy_shevchenko_sluga_narodu_tag54355/ Євгеній Шевченко , який раніше прославився як прихильник білоруського диктатора Аляксандра Лукашенка, допомагав ГУР у побудові комунікації з самопроголошеним президентом Білорусі. Про це заявив голова ГУР Кирило Буданов.
Обвинувачений у хабарництві депутат Трубіцин виїхав за кордон завдяки листу від ГУР.
Як діти...
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25.08.2024 19:03 Відповісти
Що казати, якщо вискакує з берегів треба втопити.
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25.08.2024 17:56 Відповісти
Ха-ха, в стилі зелених-спочатку дають здриснути а потім звинувачення висувають. Типу які ми правильні, з злочинцями боремся..
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25.08.2024 17:58 Відповісти
Він нардеп, зрозуміло. Але Петро он теж нардеп, так його не випускали як не хотіли, а тут зелена вулиця...
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25.08.2024 17:59 Відповісти
Та не поспішайте. Він же тільки здриснув. Дайте йому обжитися за кордоном. Тим, хто організував виїзд, кінці приховати.
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25.08.2024 18:00 Відповісти
нах нам така прокуратура
яка підозри висуває тільки тим кого вже немає в Україні??
та за це отримують зряплату
преміі нагородии..
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25.08.2024 18:01 Відповісти
Біля Зе всі такі кончені
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25.08.2024 18:02 Відповісти
Потрібно ще кілька підозр, щоб посильніше, щоб від душі .
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25.08.2024 18:02 Відповісти
посильніше - "...потужніше, в потужних потугах..."
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25.08.2024 18:08 Відповісти
- Вы знаете, Моня, когда вас нет, про вас тут такое говорят…
- Передайте им, шо когда меня НЕТ, они меня даже могут бить!
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25.08.2024 19:04 Відповісти
Ооо , і блогера Волошина випустили , це того що назбирав 5 лямів на Охматдит , і .і Цікава історія з грошима . Мабуть вони тікали разом .
https://tabloid.pravda.com.ua/focus/bloger-voloshin-rozpoviv-chomu-vijihav-z-krajini-2005765/
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25.08.2024 18:02 Відповісти
Там всі такі.
Зелений спрут: Охматдит і його "благодійний фонд"
https://www.youtube.com/watch?v=d5HE16glX8I
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25.08.2024 18:05 Відповісти
зелене гидотне обличчя ржачної влади
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25.08.2024 18:04 Відповісти
Скоро виявиться, що він виїхав на підставі листа від ГУР. Відомство Буданова вже стільком хабарникам допомогло виїхати, що рахувати лінь
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25.08.2024 18:04 Відповісти
Just a business!
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25.08.2024 19:05 Відповісти
Шось вже всьо в нас пішло ***** на пропасть
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25.08.2024 18:06 Відповісти
Не "вже" а з 2019го року пішло...
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25.08.2024 21:49 Відповісти
Ніколи такого не було і от знову
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25.08.2024 18:06 Відповісти
Зелеблазні продовжують своє абсурдне шапіто.
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25.08.2024 18:06 Відповісти
В номинации "Мученик за веру православную и русь святую" побеждает депутат Верховной Рады Дмитрук (фракция Слуга народа). Ура!
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25.08.2024 18:07 Відповісти
Охвіс Генпрокурора "раптом" побачив прорушення нардепа з " монозбріду"..?!!
А те що ця криса втікла- то нормально.?!!
Просто так взяв и вихав- а хто з простих чоловіків може так виїхати...?!!
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25.08.2024 18:16 Відповісти
У э бан ЗЕлений -кацапський у э бал
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25.08.2024 18:28 Відповісти
Коли втече той, що не втік.
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25.08.2024 18:48 Відповісти
Генпрок,можеш поцілувати Дубенчука в гузно! Попередили,дали зелений коридор на кордоні,а потім наріду повідомили цб побрехенкю....
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25.08.2024 18:38 Відповісти
Не розумію, чому цей касаб з козлиною бородой, досі не в СІЗО? А краще було би у лікарні!!! Воно нападає на поліцію та військового при виконання службових обов'язків, а йому "***********", Ви що!!!
А ще воно - зЕлене...
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25.08.2024 18:59 Відповісти
Рік як трапилася полія ю і зараз злилии ??Браво. зЗе-- бінго
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25.08.2024 19:12 Відповісти
просто детский сад а не генпрокуратура ***.............................................................................
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25.08.2024 19:14 Відповісти
Коли цей підар бив війскового в Київі,з ним був ще один зелений підар - Куніцький.Чому йому підозру не вручають,чекають,коли втече,чи вже відкупився?
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25.08.2024 20:09 Відповісти
а поплічник дмитрука куницький, самоліквидувався?
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25.08.2024 21:25 Відповісти
Солі на хвоста вже йому насипали?
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25.08.2024 21:46 Відповісти
Втік. Підозра. А депутатський мандат здав, чи залишив на пам'ять?
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25.08.2024 21:54 Відповісти
Подвайте і Інтерпол, хай його французи запакують як Дурова.
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25.08.2024 22:39 Відповісти
Коля катлета завагітнів , а дмитрука ,що нема кому запліднити?
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25.08.2024 22:41 Відповісти
 
 