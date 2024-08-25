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"Слуга народу" Дмитрук, який захищав УПЦ МП, втік з України, - ЗМІ

дмитрук втік з України

Народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний), який захищав УПЦ МП в Україні, незаконно залишив територію країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УП із посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Як зазначається, Дмитрук незаконно покинув територію України у суботу 24 серпня.

За даними джерел, востаннє законно Дмитрук перетинав кордон України з Молдовою на початку 2023 року і до 24 серпня 2024 року не виїжджав.

Минулого року 24 січня о 19:41 він повернувся в Україну з Молдови через ПП "Маяки-Удобне" автомобілем Toyota з державним номерним знаком і до неділі 24 серпня за кордон не виїжджав.

Також читайте: "Слуга народу" Дмитрук звинуватив ЗСУ у знущанні з місцевих у Курській області

Наразі правоохоронці зʼясовують всі обставини незаконного перетину державного кордону.

Також повідомляється, що нині його мобільний номер телефону не обслуговується.

Повідомляється також, що 24 серпня Дмитрук у Telegram почав заявляти ніби його планують затримати і невдовзі за місцем його проживання у Києві та Одесі відбуватимуться обшуки.

Крім того, він заявляв про нібито фейки, що його родина і він в Молдові і українські спецслужби вимагають, щоб його там затримали.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Дмитрук співпрацює зі священником УПЦ МП Чертиліним, якого підозрюють у держзраді, - ЗМІ. ВIДЕО

Нагадаємо, раніше розслідувачі Bihus.Info виявили, що народний депутат Артем Дмитрук співпрацює зі священником УПЦ МП Сергієм Чертиліним, якого підозрюють у 5 злочинах проти України.

Автор: 

втеча (220) УПЦ МП (1206) Артем Дмитрук (71)


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Топ коментарі
+80
Цеж не "ухилянт" такого можна і випустити!
Втік? Ага, погранці, да?
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25.08.2024 16:55
+64
знов те саме-спочатку дати втекти а потім почати розшукувати...
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25.08.2024 16:57
+57
І навіть "доблесні"ТЦК не спрацювали.це їм не дідів по дворах ловити
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25.08.2024 16:56
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"Слузі народу" Дмитруку, який захищав УПЦ МП, допоміг втекти з України пан Зеленський. Хто признaчив прикордонників нa посaди?
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25.08.2024 19:47 Відповісти
Ша ! Шухер! Шо проізошло?...а проізошло.. Ну ..так....мммм....да!Та ви шо! Да не може цього бути...а ..проізошло такі...
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25.08.2024 19:59 Відповісти
Капець скільки тих кацапських консервів я не лох притягнув в раду
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25.08.2024 20:07 Відповісти
Не втік, а отримав вільний виїзд від ОПЗЄ.
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25.08.2024 20:30 Відповісти
Навіть не смішно .
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25.08.2024 20:38 Відповісти
"Ай-я-яй! А хто ето сдєлал?" (с)

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25.08.2024 21:17 Відповісти
Дик, нє лох нам нічіго нє должен !
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25.08.2024 22:24 Відповісти
"Воювати будуть усі", але.
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25.08.2024 21:17 Відповісти
Ну цей з'їбався. Ок.
Потім дістанемо/дістануть, якщо "какая разніца" на цьому і закінчиться.

Але Шевченко, Бужанський, Безугла, Арахамія, Гетманцев, Єрмак, Зеленський ще тут.
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25.08.2024 21:36 Відповісти
Дмитрук, то дрібниці... Головне шоб Зе невтік. )))))
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25.08.2024 21:39 Відповісти
Зелені гниди. Тримайте Зелю, скоро і він намилиться в Італію. Віллочка в нього там, дітки...
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25.08.2024 22:19 Відповісти
Нерви здали у диякона УПЦ МП...
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25.08.2024 22:21 Відповісти
Забив у Пошук Гугла https://www.google.com.ua/search?q=%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%A3%D0%9F%D0%A6+%D0%9C%D0%9F&sca_esv=d3224e15adc24c7c&sca_upv=1&hl=uk&sxsrf=ADLYWILVpkMIod9DJpnoYZte2qDaL4mtGg%3A1724418925820&ei=bYvIZrnkMd6GwPAP94mGwAI&ved=0ahUKEwj5zpGMmYuIAxVeAxAIHfeEASgQ4dUDCA8&uact=5&oq=%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%A3%D0%9F%D0%A6+%D0%9C%D0%9F&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiGNC00LjRj9C60L7QvSDQo9Cf0KYg0JzQnzIGEAAYBRgeMggQABiABBiiBDIIEAAYgAQYogQyCBAAGIAEGKIEMggQABiABBiiBEj-JFAAWO8UcAB4AZABAJgBqgGgAcQDqgEDMC4zuAEDyAEA-AEC-*****************************************&sclient=gws-wiz-serp "диякон УПЦ МП" .
Це щось із Гуглом не так? Чи це кацапське ІПСО?

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25.08.2024 23:02 Відповісти
Дійсно, - це щось із Гуглом, бо качко-пошук за такими ж словами наголошує на Зеленському:

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25.08.2024 23:10 Відповісти
А що по цьому поводу скажуть 73% "мудрага наріда".
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25.08.2024 22:22 Відповісти
Він і досі охєнну зп депутата отримує, всі пільги , і ще ціла свора помічників теж за наш з вами рахунок утримуються.
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25.08.2024 23:15 Відповісти
якщо просто посполитий, пірнай у тису, мо перепливеш; якщо ти зелений ватнік, то спокійнісінько пензлюй, куди хочеш - я певен, що прикордонники ще й "під козирьок" узяли, коли супроводжували!!
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25.08.2024 23:39 Відповісти
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26.08.2024 00:01 Відповісти
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26.08.2024 00:08 Відповісти
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26.08.2024 00:10 Відповісти
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26.08.2024 00:12 Відповісти
За 45 діб генпрокурор Костін не знайшов часу підписати підозри нардепам, які побили військового

Минуло більше 45 діб відколи народні депутати Артем Дмитрук та Олександр Куницький побили військовослужбовця, однак підозри їм і досі не підписані.

https://apostrophe.ua/ua/news/society/2023-11-24/za-45-sutok-genprokuror-kostin-ne-udosuzhilsya-podpisat-podozreniya-nardepam-izbivshim-********--blogerka/309085
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26.08.2024 00:18 Відповісти
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26.08.2024 00:24 Відповісти
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26.08.2024 00:27 Відповісти
Пацюки-служки каламойші, «чомусь» покидають зелений човен, певно, що вони, щось знають… !!
Це ж не вперше, а стала практика приблуд95 …
Люстрація таких, не повинна бути довше, вірьовки 3-х метрів
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26.08.2024 01:06 Відповісти
Як утік? Через Тису?
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26.08.2024 06:15 Відповісти
Шут "анонсировал совещание" по этому поводу. Цирк продолжается. Только вот не весело от этого представления.
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26.08.2024 06:44 Відповісти
Він не втік, він як і "шевченко депутат" виконує завдання у ворожої держави на ворожої території.
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26.08.2024 07:26 Відповісти
Він не втік, він виконує завдання як і "депутат шевченко" на ворожої території.
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26.08.2024 07:30 Відповісти
Добре, що з'їбався, погано, що не спіймали та не посадили.
Хоч мандату позбавлять?
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26.08.2024 09:01 Відповісти
Якби "спіймали" то максимум би браслетик на ліву ніжоньку ласкаво натягнули. Через місяць з тієюж ласкою зняли. А так є шанс що десь втопився чи пристрелили.
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26.08.2024 09:55 Відповісти
Втікав в плав через Тису😁
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26.08.2024 09:17 Відповісти
всім відома схема - таємно попереджають, щоб втікав, а потім заявляють.
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26.08.2024 09:19 Відповісти
https://x.com/igorlachenkov Ihor Lachenkov

Отримав інформацію з власних джерел: 21.08.2024 в обід генеральному прокурору Костіну доповіли що жінка Дмитрука вже в Кишиневі посилилися в готель і вірогідніше всього він планує тікати.

21.08.2024 Дмитрук був ще в Києві але тоді підозру ніхто не підписав (а злили йому все і на наступний день з'@бав з Києва в багажнику).
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26.08.2024 09:56 Відповісти
Це проекція його лідора
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26.08.2024 10:40 Відповісти
Idit" ****** z takymy novynamy!!!!!
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26.08.2024 10:49 Відповісти
Яка несподіванка. Я шокований!
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26.08.2024 15:47 Відповісти
А пам'ятаєте як втік трубіцин - буданов підписав, а арестович - теж буданов.
А шевченко - так той був агентом буланова. Не здивуюсь, що і цей від буланова.
Алеж це все сн.
Як там можливо , щоб всіх винних в злочинах назначали послами або відпускали, або навіть під забули: де баканов і рєщнікоа.
Наша країна гине від нечесті як від путінської, так і від зеленої.
Що далі? Скільки ще терпіти?
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26.08.2024 15:59 Відповісти
Дурні повинні страждати допоки не порозумнішають.
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27.08.2024 17:58 Відповісти
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