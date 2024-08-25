"Слуга народу" Дмитрук, який захищав УПЦ МП, втік з України, - ЗМІ

Народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний), який захищав УПЦ МП в Україні, незаконно залишив територію країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УП із посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Як зазначається, Дмитрук незаконно покинув територію України у суботу 24 серпня.

За даними джерел, востаннє законно Дмитрук перетинав кордон України з Молдовою на початку 2023 року і до 24 серпня 2024 року не виїжджав.

Минулого року 24 січня о 19:41 він повернувся в Україну з Молдови через ПП "Маяки-Удобне" автомобілем Toyota з державним номерним знаком і до неділі 24 серпня за кордон не виїжджав.

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Наразі правоохоронці зʼясовують всі обставини незаконного перетину державного кордону.

Також повідомляється, що нині його мобільний номер телефону не обслуговується.

Повідомляється також, що 24 серпня Дмитрук у Telegram почав заявляти ніби його планують затримати і невдовзі за місцем його проживання у Києві та Одесі відбуватимуться обшуки.

Крім того, він заявляв про нібито фейки, що його родина і він в Молдові і українські спецслужби вимагають, щоб його там затримали.

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Нагадаємо, раніше розслідувачі Bihus.Info виявили, що народний депутат Артем Дмитрук співпрацює зі священником УПЦ МП Сергієм Чертиліним, якого підозрюють у 5 злочинах проти України.