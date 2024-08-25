"Слуга народу" Дмитрук, який захищав УПЦ МП, втік з України, - ЗМІ
Народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний), який захищав УПЦ МП в Україні, незаконно залишив територію країни.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УП із посиланням на джерела у правоохоронних органах.
Як зазначається, Дмитрук незаконно покинув територію України у суботу 24 серпня.
За даними джерел, востаннє законно Дмитрук перетинав кордон України з Молдовою на початку 2023 року і до 24 серпня 2024 року не виїжджав.
Минулого року 24 січня о 19:41 він повернувся в Україну з Молдови через ПП "Маяки-Удобне" автомобілем Toyota з державним номерним знаком і до неділі 24 серпня за кордон не виїжджав.
Наразі правоохоронці зʼясовують всі обставини незаконного перетину державного кордону.
Також повідомляється, що нині його мобільний номер телефону не обслуговується.
Повідомляється також, що 24 серпня Дмитрук у Telegram почав заявляти ніби його планують затримати і невдовзі за місцем його проживання у Києві та Одесі відбуватимуться обшуки.
Крім того, він заявляв про нібито фейки, що його родина і він в Молдові і українські спецслужби вимагають, щоб його там затримали.
Нагадаємо, раніше розслідувачі Bihus.Info виявили, що народний депутат Артем Дмитрук співпрацює зі священником УПЦ МП Сергієм Чертиліним, якого підозрюють у 5 злочинах проти України.
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Потім дістанемо/дістануть, якщо "какая разніца" на цьому і закінчиться.
Але Шевченко, Бужанський, Безугла, Арахамія, Гетманцев, Єрмак, Зеленський ще тут.
Це щось із Гуглом не так? Чи це кацапське ІПСО?
Минуло більше 45 діб відколи народні депутати Артем Дмитрук та Олександр Куницький побили військовослужбовця, однак підозри їм і досі не підписані.
https://apostrophe.ua/ua/news/society/2023-11-24/za-45-sutok-genprokuror-kostin-ne-udosuzhilsya-podpisat-podozreniya-nardepam-izbivshim-********--blogerka/309085
Це ж не вперше, а стала практика приблуд95 …
Люстрація таких, не повинна бути довше, вірьовки 3-х метрів
Хоч мандату позбавлять?
Отримав інформацію з власних джерел: 21.08.2024 в обід генеральному прокурору Костіну доповіли що жінка Дмитрука вже в Кишиневі посилилися в готель і вірогідніше всього він планує тікати.
21.08.2024 Дмитрук був ще в Києві але тоді підозру ніхто не підписав (а злили йому все і на наступний день з'@бав з Києва в багажнику).
А шевченко - так той був агентом буланова. Не здивуюсь, що і цей від буланова.
Алеж це все сн.
Як там можливо , щоб всіх винних в злочинах назначали послами або відпускали, або навіть під забули: де баканов і рєщнікоа.
Наша країна гине від нечесті як від путінської, так і від зеленої.
Що далі? Скільки ще терпіти?