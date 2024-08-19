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"Слуга народу" Дмитрук звинуватив ЗСУ у знущанні з місцевих у Курській області

Народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний) заявив, що українські військові знущаються з місцевого населення у Курській області.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Останнім часом починають з'являтися кадри, на яких зображені дії наших бійців у Курській області. Хтось руйнує пам'ятники, хтось знущається з місцевих жителів, дідусів, вдаючи з себе німців, хтось влаштовує заворушення в магазинах", - стверджує Дмитрук.

Він також заявив, що "кожен такий ролик - це зростання добровольців у лавах армії РФ, це ще один привід для мобілізації і так далі, і так далі". І в таких діях ЗСУ немає нічого "героїчного" або "патріотичного". Також він додав, що кожен такий інцидент працює проти нас.

Водночас відео, які підтверджують його слова, нардеп не показав.

Пост Дмитрука про дії ЗСУ в Курській області

Ще один колишній "Слуга народу" Євген Шевченко підтримав Дмитрука та назвав злочинцями блогерів, які розкритикували його пост та військового Євгена Карася, який закликав до того, щоб розібратися зі скандальним нардепом.

Шевченко написав, що "Дмитрука образити не дадуть". Він також заявив, що всі ті, хто йому погрожують, є звичайними злочинцями, і будуть сидіти у тюрмі.

"Чому вони квапляться та благають СБУ розправитися з Артемом? Вони інтуїтивно відчувають, що коли Артем Дмитрук стане міністром внутрішніх справ України, їхня сутність оголиться. І всі вони підуть туди, де їм місце", - заявив Шевченко.

Читайте: Нові дорогі машини Слуг народу та ОПЗЖ. ВIДЕО

Пост Шевченка в підтримку Дмитрука

Читайте: Стосовно "слуг народу" Куницького та Дмитрука відкрито кримінальні провадження за хуліганство та заподіяння тілесних ушкоджень

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Дмитрук співпрацює зі священником УПЦ МП Сергієм Чертиліним, якого підозрюють у 5 злочинах проти України.

Автор: 

ЗСУ (7519) Артем Дмитрук (71) Курськ (1099)


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Топ коментарі
+127
Зелені підари...
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19.08.2024 19:52
+84
Якби Зеленський не завів його у Верховну Раду під своєю лейбою "Слуга нороду", цього лайна зараз би не було в парламенті України.
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19.08.2024 20:07
+79
Знов "слуги"... Гниди
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19.08.2024 19:52
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СБУ кришує, та бізнес грабує, зелена наволоч тільки бреше та мародерить ,подонки .
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19.08.2024 20:51 Відповісти
Хоча нічого йому як і гниді Шевчуку не буде, максимум військові на снарядах напишуть Дмитрук Пітор.
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19.08.2024 20:53 Відповісти
это известный ватно-бородатый Петух, типичный представитель ЗЕ клоаки.....
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19.08.2024 20:54 Відповісти
Ця мерзота колоборанська давно мала б сидіти на тюремних нарах ,разом з іншими українофобами як: бужанський ,шевченко ,ще деякі "слуги" слуги та більшість депутатів опзж.
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19.08.2024 20:56 Відповісти
Зеленський за те що він привів таких ********* до влади буде горіти у пеклі...
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19.08.2024 20:56 Відповісти
Поки що Гундосий Трупожер пекло влаштував для українців.
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19.08.2024 23:24 Відповісти
дмитруп
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19.08.2024 20:58 Відповісти
Мурло.
Ну а про "добровольців" то він гоне - рашики побачили :
а) массове драпання і здачу в полон
б) кадирякі грабують "своє ж" місцеве населення
в) пуйлостан набрехав що строковиків не кидатимуть в бій!!!
А в них мотивації нуль - контрактники та вагінери хоча б сотні тисяч алко-Дєрєвяних мають, кадирівці мають вівці, а срочнику - за пів-куя без солі йти під кулі, під Хаймарс, під Багу-Яйагу??? Нєт,
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19.08.2024 20:59 Відповісти
Хтось може сказати доки це буде продовжуватись???
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19.08.2024 21:04 Відповісти
Доки не покарають ...
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19.08.2024 21:12 Відповісти
поки триватиме війна.
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20.08.2024 01:53 Відповісти
доки не створять укр-моссад колишні чи діючі ССО
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20.08.2024 06:22 Відповісти
Дмитрук поза фак ційний. Може він цілий у цій позі?
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19.08.2024 21:06 Відповісти
та й і другий, зрадник з Мелітополя зі статусом нардепа (інший такий самий - ходить у ***** "губернатором" Запоріжжя), також позафракційний. Але обидва пролізли в нардепи, як слуги урода ЕрЗе; а були у фракції, і потім їх викинули за зашквари.
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19.08.2024 22:17 Відповісти
пісня.."Із Курська українці повернулись,заїхали у гості до "шевченків й дмитруків".
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19.08.2024 21:13 Відповісти
Ага! Страшніше, ніж Буча...
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19.08.2024 22:11 Відповісти
Що за виродків протягнула "слуга народу" в парламент? Де вони їх познаходили? Хоча, якщо гроші не пахнуть, тоді все зрозуміло.
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19.08.2024 21:16 Відповісти
Пів України москвороті, є де вибирати.
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19.08.2024 22:36 Відповісти
москвороті не дорівнює зрадник. У вас якесь збочене сприйняття ситуації. А якщо розмовляє українською то норм пацан?
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19.08.2024 22:48 Відповісти
Це статистика. В колоніях завжди так. Доки нацією не станемо.
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19.08.2024 23:13 Відповісти
Як плануєте стати нацією , якщо ви навіть не знаєте що це таке ?
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19.08.2024 23:29 Відповісти
А безуглу , що скоротили ???
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19.08.2024 21:22 Відповісти
Ці дві кремлівські консерви, шевченко та дмитрук ...кришуються прямо з ОПи напряму, їх випутили здійняти галас, як помста ,проти ЗСУ , бо 🤡 з дерьмаком не були проінформовані, по курський компанії...
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19.08.2024 21:23 Відповісти
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19.08.2024 21:26 Відповісти
Почему эта ЗЕленая **** до сих пор не на нарах???
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19.08.2024 21:26 Відповісти
погано шо той, хто привіз це гівно в раду на своїй щиї, не несе політичну відповідальність за все , шо то гівнео промовить
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19.08.2024 21:27 Відповісти
Треба за такими посилати спеців. Немає права жити така гнида яка шкодить Україні
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19.08.2024 21:49 Відповісти
Ну вот гнида прокацапленая живет рядом с нами. А мы возмущаемся что где то в Германии или Венгрии прокацапленные собаки гавкают
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19.08.2024 21:34 Відповісти
А чого той зелений сам не в курській області? Може би тоді все було ОК?
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19.08.2024 21:38 Відповісти
Та бачив я ті відео.
У касапському маркеті трохи подуркували, один, типу, касир, інший, неначе, купує купу товару, та прикладає телефон до каси для оплати на 40грн., сміються, розсипали пачку цукерок й усе. Уявіть у якій вони напрузі, але шуткують.
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19.08.2024 21:46 Відповісти
я боюся запитати, а кацапи в Бучі чи інде в наших магазинах щось купляли? Чи так брали ( і ще пощастило як не вбили). То про що гоне це мурло?
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20.08.2024 01:55 Відповісти
а до кого це звернення - "мурло" ?
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20.08.2024 10:00 Відповісти
Друзья татарова. Скоро утікати, тому і зелені гниди завовтузились, хочуть подати себе красіва по новому місцю проживання.
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19.08.2024 21:47 Відповісти
обох!
Та проблема в тому, що вони обидва - в корешах Буданова... під охороною...
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19.08.2024 22:14 Відповісти
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19.08.2024 21:49 Відповісти
Гниди не цураються москальської мови, ведуть себе як z-блогери.. арахогнид геть з українського парламенту.
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19.08.2024 22:00 Відповісти
якого зеленого пітараса не візьми - або рафінована ************* мразь , або клінічний ідійот
по закінченні війни зелені мають всі поголовно опинитися в турмі!
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19.08.2024 22:05 Відповісти
Поки тут всі сперечаються і демагогію розводять дмитрук не пижжений ходить.
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19.08.2024 22:06 Відповісти
Там, де це падло мешкає, так просто не залізти... Та й є, поки що, справи для спеців...
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19.08.2024 22:15 Відповісти
***** кацапский😡
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19.08.2024 22:08 Відповісти
Зелена мразь.
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19.08.2024 22:10 Відповісти
... любителі мордору у Верховній Раді України, це дно.
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19.08.2024 22:12 Відповісти
ага, судячи з висеру зрадника з Мелітополя зі статусом нардепа (інший такий самий - ходить у ***** "губернатором" Запоріжжя), значить, слуги урода ЕрЗе сподіваються на інавгурацію трампа, який, як вони впевнені, буде зливати Україну. Аж до того, що це одеський касап Дмитрук стане міністром вн.справ.
Це майже все, що потрібно знати про ботів трампістів , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , https://biz.censor.net/user/461496, , , , , , , , , , , , , , , , , , https://censor.net/user/179977, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, засланих ворогом на наш форум сайту Цензор.
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19.08.2024 22:13 Відповісти
А шо усі так возмущаються на слова ЗЄлених слуг? Вони неприкасаємі, мають право і це право дав їхній хазяїн ЗЄ. Якого ми самі посадили собі на шию, до речі і з якогось дива до сих пір терпеливо носимо на руках. Так шо слуги ЗЄ можуть плювать, сцяти і срати на бидло-нарід і їм нічого за це не буде. А ми ще з кацапів та бульбашей сміємося
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19.08.2024 22:14 Відповісти
Мусить надати докази в прокуратурі. Якщо не буде доказів, голова ВР Мусить направити його безпосередньо, на місце. Аби слова депутатів були вагомими.
Якщо героїчний депутат, випадково, отримає пораненя, його треба буде нагородити. Хоч і посмертно...
Такий розклад - по-чоловічому, зробить ВСІХ учасників поважними Державниками. За яких, хоча б, не соромно...
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19.08.2024 22:19 Відповісти
Проблема вибору-чи то дотримуватись закону, не виходити на протести і бути по суті терпілою, або порушити закон і відчути себе людиною...
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19.08.2024 22:20 Відповісти
Гниди недобиті...
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19.08.2024 22:21 Відповісти
Троллинг орков не заборонен законодавством. Цього зеленого підора до баку зі сміттям для початку.
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19.08.2024 22:25 Відповісти
20.01.2025 - это он на инаугурацию Президента США намекает ?
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19.08.2024 22:26 Відповісти
!
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19.08.2024 22:30 Відповісти
А хто сказав , що виграє Трамп ?
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19.08.2024 23:31 Відповісти
а чого саму інфу не читаєш до останньої стрічки, в т.ч. скріну?
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20.08.2024 01:12 Відповісти
І де там про трампа ?
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20.08.2024 13:55 Відповісти
Що дмитрук, що шевченко сруть свинособачою - ці під×уйловики настільки тупі, що навіть не шифруються.
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19.08.2024 22:32 Відповісти
Де той Лі Харві Освальд?
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19.08.2024 22:42 Відповісти
І що? Де СБУ?
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19.08.2024 22:44 Відповісти
Дмитрук безсмертний?
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19.08.2024 22:45 Відповісти
Ти що, ******, геть ******??? Хто ти такий, підор, щоб вчити військо, як себе поводити та що робити? Може ти був у колонах виходу з Іловайська чи Дебальцевого? Може ти був у Маріуполі у березні 22-го, або ховався у підвалах Бучі чи Ірпня? Може ти, ****, пройшов російський полон, чи тобі, або твоїм близьким на камеру голову відрізали? Заткни своє паскудне їбало, поки ще можеш це зробити самостійно.
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19.08.2024 22:48 Відповісти
Дмитрук - падали кусок.
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19.08.2024 22:56 Відповісти
На палю зеленого виродка!
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19.08.2024 23:00 Відповісти
кількість та якість лайна від зьо та його опи зростає з кожним днем
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19.08.2024 23:23 Відповісти
Цей Дмитрук ще й дуже за гундяйкіна і його церкву в Україні переживає...Навіть в бійки лізе за святую, путінськую Русь! Він там у Онуфрія чи то паламар, чи діякон...
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19.08.2024 23:28 Відповісти
феєрічний му@дак!
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19.08.2024 23:38 Відповісти
На цьому ватникові нема де клеймо ставити, а він і досі депутат ВР
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19.08.2024 23:43 Відповісти
ЧЕРГОВИЙ ЗАШКВАР ! ......третій рік повномасштабної війни ..... а злочинці не в СІЗО , а в зРаді ....як це ?
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19.08.2024 23:43 Відповісти
Довбо(ОЙ)б!
Я все сказав...
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20.08.2024 00:01 Відповісти
Вот этого дмитрука расстрелять. Оно еще наших героев осуждать будет, гнида *************.
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20.08.2024 01:25 Відповісти
а де оті що черновола кидали до баку чи команди не було га ?
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20.08.2024 01:27 Відповісти
С кем кто сотрудничает - отдельный вопрос. А ролик, где украинский солдат, в немецкой каске, с немецким акцентом, изображая солдата Вермахта, разговаривает с местным жителем (украинцем по паспорту, как выяснилось) широко разошелся по сети (по крайней мере, по её русскому сегменту). С соответствующими комментариями. И это было не слишком умно. И со стороны того, кто изображал немца, и со стороны того, кто снимал, а потом и выложил в сеть.
И, да, каждый такой "инцидент" работает против вас.
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20.08.2024 01:55 Відповісти
Ви б краще хвилювались, чому родичі кинули, як скотину, цього старого русіша, чому виродки кинули свою бабусю , як дохлу тварину на дивані. Це не розходиться по вашому сегменту?Ви дійсно свині, а не люди.
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20.08.2024 08:27 Відповісти
Кома длина - ум короток.
По делу что есть? Или так написала, интеллект и общую грамотность продемонстрировать?
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20.08.2024 14:22 Відповісти
нєпанімать, что ті там пісать. Гаварі па нємєцки оder auf Ukrainisch. Або хенде хох і звали звідси, високоінтелектуальна русіше швайне.
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20.08.2024 16:39 Відповісти
Да, да. Я так и понял.
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21.08.2024 01:24 Відповісти
І ролик, де два українські вояки роблять безлад в магазині - то теж ідіотизм.
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20.08.2024 04:14 Відповісти
А що на це кажуть виборці Дмитрука?
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20.08.2024 04:56 Відповісти
Підера негайно притягти до відповідальності за дескридитацію ЗСУ. Не здивуюсь, що це лайно ходить в московську церкву і молиться за "здравіє руськага воїнства і патріарха кірілку".
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20.08.2024 04:57 Відповісти
За такі коментарі ці колаборанти мають сидіти у в'язниці.
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20.08.2024 06:39 Відповісти
**** православна (с) - ось визначення для цього дмитрука
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20.08.2024 07:16 Відповісти
типовий православний рускачєлюстной малорос. любить путіна.чекає на русскій мір. питання в тому, а хто це обрав депутатом?
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20.08.2024 07:47 Відповісти
Ми платимо зарплату цьому росублюдку? То віддайте її нашій армії. Така воля народу.
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20.08.2024 08:18 Відповісти
.... ждун, гнида.
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20.08.2024 08:55 Відповісти
Зелена ГИДОТА. 💩💩💩
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20.08.2024 09:04 Відповісти
Дети мои, я вам всё поясню!
Суть в том, что эти придурки смотрят НЕ сами ролики украинских военных, а их нарезку в расийских зомбоящиках, и эта нарезка выглядит негативно.
Например вот тут есть конец истории про немецкие каски, где военные в конце пожимают дедку руку и желают удачи: https://tsn.ua/ru/video/video-novini/novye-rossiyskie-feyki-*******-v-kaskah-s-emblemoy-ss-izdevayutsya-nad-russkim-ivanom.html
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20.08.2024 09:37 Відповісти
Вже деякі прикацаплені догавкалися. Тепер черга за цим!
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20.08.2024 09:57 Відповісти
От тепер і зрозуміло, якого народу ці слуги.
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20.08.2024 11:18 Відповісти
І як у воюючий краіні, такі ще на волі? А Червінській у тюрмі...
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20.08.2024 13:34 Відповісти
Кончена мерзота!
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20.08.2024 14:39 Відповісти
А хто воно?
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20.08.2024 15:38 Відповісти
Хай мені хтось нагадає, бо я мабуть щось пропустив.
Що таке нас чекає 20.01.2025 року, що ми про нього повинні пам'ятати?
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21.08.2024 14:41 Відповісти
Зверніть увагу: з початком війни,як ранковий туман розчинилися в повітрі всі ці розпіарені і "грізні" укррадикальні організації: Свобода,Правий Сектор,Нацкорпус,С-14.КУН тощо.....Схоже,спецслужби швиденько прикрили ці свої проекти. А чому?
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22.08.2024 14:40 Відповісти
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