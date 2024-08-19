"Слуга народу" Дмитрук звинуватив ЗСУ у знущанні з місцевих у Курській області
Народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний) заявив, що українські військові знущаються з місцевого населення у Курській області.
Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Останнім часом починають з'являтися кадри, на яких зображені дії наших бійців у Курській області. Хтось руйнує пам'ятники, хтось знущається з місцевих жителів, дідусів, вдаючи з себе німців, хтось влаштовує заворушення в магазинах", - стверджує Дмитрук.
Він також заявив, що "кожен такий ролик - це зростання добровольців у лавах армії РФ, це ще один привід для мобілізації і так далі, і так далі". І в таких діях ЗСУ немає нічого "героїчного" або "патріотичного". Також він додав, що кожен такий інцидент працює проти нас.
Водночас відео, які підтверджують його слова, нардеп не показав.
Ще один колишній "Слуга народу" Євген Шевченко підтримав Дмитрука та назвав злочинцями блогерів, які розкритикували його пост та військового Євгена Карася, який закликав до того, щоб розібратися зі скандальним нардепом.
Шевченко написав, що "Дмитрука образити не дадуть". Він також заявив, що всі ті, хто йому погрожують, є звичайними злочинцями, і будуть сидіти у тюрмі.
"Чому вони квапляться та благають СБУ розправитися з Артемом? Вони інтуїтивно відчувають, що коли Артем Дмитрук стане міністром внутрішніх справ України, їхня сутність оголиться. І всі вони підуть туди, де їм місце", - заявив Шевченко.
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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Дмитрук співпрацює зі священником УПЦ МП Сергієм Чертиліним, якого підозрюють у 5 злочинах проти України.
Будь ласка, зачекайте...
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Ну а про "добровольців" то він гоне - рашики побачили :
а) массове драпання і здачу в полон
б) кадирякі грабують "своє ж" місцеве населення
в) пуйлостан набрехав що строковиків не кидатимуть в бій!!!
А в них мотивації нуль - контрактники та вагінери хоча б сотні тисяч алко-Дєрєвяних мають, кадирівці мають вівці, а срочнику - за пів-куя без солі йти під кулі, під Хаймарс, під Багу-Яйагу??? Нєт,
У касапському маркеті трохи подуркували, один, типу, касир, інший, неначе, купує купу товару, та прикладає телефон до каси для оплати на 40грн., сміються, розсипали пачку цукерок й усе. Уявіть у якій вони напрузі, але шуткують.
Та проблема в тому, що вони обидва - в корешах Буданова... під охороною...
по закінченні війни зелені мають всі поголовно опинитися в турмі!
Це майже все, що потрібно знати про ботів трампістів , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , https://biz.censor.net/user/461496, , , , , , , , , , , , , , , , , , https://censor.net/user/179977, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, засланих ворогом на наш форум сайту Цензор.
Якщо героїчний депутат, випадково, отримає пораненя, його треба буде нагородити. Хоч і посмертно...
Такий розклад - по-чоловічому, зробить ВСІХ учасників поважними Державниками. За яких, хоча б, не соромно...
Я все сказав...
И, да, каждый такой "инцидент" работает против вас.
По делу что есть? Или так написала, интеллект и общую грамотность продемонстрировать?
Суть в том, что эти придурки смотрят НЕ сами ролики украинских военных, а их нарезку в расийских зомбоящиках, и эта нарезка выглядит негативно.
Например вот тут есть конец истории про немецкие каски, где военные в конце пожимают дедку руку и желают удачи: https://tsn.ua/ru/video/video-novini/novye-rossiyskie-feyki-*******-v-kaskah-s-emblemoy-ss-izdevayutsya-nad-russkim-ivanom.html
Що таке нас чекає 20.01.2025 року, що ми про нього повинні пам'ятати?