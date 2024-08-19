"Слуга народу" Дмитрук звинуватив ЗСУ у знущанні з місцевих у Курській області

Народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний) заявив, що українські військові знущаються з місцевого населення у Курській області.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Останнім часом починають з'являтися кадри, на яких зображені дії наших бійців у Курській області. Хтось руйнує пам'ятники, хтось знущається з місцевих жителів, дідусів, вдаючи з себе німців, хтось влаштовує заворушення в магазинах", - стверджує Дмитрук.

Він також заявив, що "кожен такий ролик - це зростання добровольців у лавах армії РФ, це ще один привід для мобілізації і так далі, і так далі". І в таких діях ЗСУ немає нічого "героїчного" або "патріотичного". Також він додав, що кожен такий інцидент працює проти нас.

Водночас відео, які підтверджують його слова, нардеп не показав.

Ще один колишній "Слуга народу" Євген Шевченко підтримав Дмитрука та назвав злочинцями блогерів, які розкритикували його пост та військового Євгена Карася, який закликав до того, щоб розібратися зі скандальним нардепом.

Шевченко написав, що "Дмитрука образити не дадуть". Він також заявив, що всі ті, хто йому погрожують, є звичайними злочинцями, і будуть сидіти у тюрмі.

"Чому вони квапляться та благають СБУ розправитися з Артемом? Вони інтуїтивно відчувають, що коли Артем Дмитрук стане міністром внутрішніх справ України, їхня сутність оголиться. І всі вони підуть туди, де їм місце", - заявив Шевченко.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Дмитрук співпрацює зі священником УПЦ МП Сергієм Чертиліним, якого підозрюють у 5 злочинах проти України.