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"Слуга народа" Дмитрук обвинил ВСУ в издевательстве над местными в Курской области

Народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный) заявил, что украинские военные издеваются над местным населением в Курской области.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"В последнее время начинают появляться кадры, на которых запечатлены действия наших бойцов в Курской области. Кто-то разрушает памятники, кто-то издевается над местными жителями, дедушками, изображая из себя немцев, кто-то устраивает беспорядки в магазинах", - утверждает Дмитрук.

Он также заявил, что "каждый такой ролик - это рост добровольцев в рядах армии РФ, это еще один повод для мобилизации и так далее, и так далее". И в таких действиях ВСУ нет ничего "героического" или "патриотического". Также он добавил, что каждый такой инцидент работает против нас.

В то же время видео, подтверждающие его слова, нардеп не показал.

Пост Дмитрука про дії ЗСУ в Курській області

Еще один бывший "Слуга народа" Евгений Шевченко поддержал Дмитрука и назвал преступниками блогеров, которые раскритиковали его пост и военного Евгения Карася, который призвал к тому, чтобы разобраться со скандальным нардепом.

Шевченко написал, что "Дмитрука оскорбить не дадут". Он также заявил, что все те, кто ему угрожают, являются обычными преступниками и будут сидеть в тюрьме.

"Почему они торопятся и умоляют СБУ расправиться с Артемом? Они интуитивно чувствуют, что когда Артем Дмитрук станет министром внутренних дел Украины, их сущность обнажится. И все они пойдут туда, где им место", - заявил Шевченко.

Смотрите также: Новые дорогие машины Слуг народа и ОПЗЖ. ВИДЕО

Пост Шевченка в підтримку Дмитрука

Читайте также: В отношении "слуг народа" Куницкого и Дмитрука открыты уголовные производства за хулиганство и причинение телесных повреждений

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Дмитрук сотрудничает со священником УПЦ МП Сергеем Чертилиным, которого подозревают в 5 преступлениях против Украины.

Автор: 

ВСУ (6564) Артем Дмитрук (68) Курск (1088)


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Топ комментарии
+127
Зелені підари...
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19.08.2024 19:52
+84
Якби Зеленський не завів його у Верховну Раду під своєю лейбою "Слуга нороду", цього лайна зараз би не було в парламенті України.
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19.08.2024 20:07
+79
Знов "слуги"... Гниди
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19.08.2024 19:52
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СБУ кришує, та бізнес грабує, зелена наволоч тільки бреше та мародерить ,подонки .
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19.08.2024 20:51 Ответить
Хоча нічого йому як і гниді Шевчуку не буде, максимум військові на снарядах напишуть Дмитрук Пітор.
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19.08.2024 20:53 Ответить
это известный ватно-бородатый Петух, типичный представитель ЗЕ клоаки.....
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19.08.2024 20:54 Ответить
Ця мерзота колоборанська давно мала б сидіти на тюремних нарах ,разом з іншими українофобами як: бужанський ,шевченко ,ще деякі "слуги" слуги та більшість депутатів опзж.
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19.08.2024 20:56 Ответить
Зеленський за те що він привів таких ********* до влади буде горіти у пеклі...
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19.08.2024 20:56 Ответить
Поки що Гундосий Трупожер пекло влаштував для українців.
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19.08.2024 23:24 Ответить
дмитруп
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19.08.2024 20:58 Ответить
Мурло.
Ну а про "добровольців" то він гоне - рашики побачили :
а) массове драпання і здачу в полон
б) кадирякі грабують "своє ж" місцеве населення
в) пуйлостан набрехав що строковиків не кидатимуть в бій!!!
А в них мотивації нуль - контрактники та вагінери хоча б сотні тисяч алко-Дєрєвяних мають, кадирівці мають вівці, а срочнику - за пів-куя без солі йти під кулі, під Хаймарс, під Багу-Яйагу??? Нєт,
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19.08.2024 20:59 Ответить
Хтось може сказати доки це буде продовжуватись???
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19.08.2024 21:04 Ответить
Доки не покарають ...
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19.08.2024 21:12 Ответить
поки триватиме війна.
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20.08.2024 01:53 Ответить
доки не створять укр-моссад колишні чи діючі ССО
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20.08.2024 06:22 Ответить
Дмитрук поза фак ційний. Може він цілий у цій позі?
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19.08.2024 21:06 Ответить
та й і другий, зрадник з Мелітополя зі статусом нардепа (інший такий самий - ходить у ***** "губернатором" Запоріжжя), також позафракційний. Але обидва пролізли в нардепи, як слуги урода ЕрЗе; а були у фракції, і потім їх викинули за зашквари.
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19.08.2024 22:17 Ответить
пісня.."Із Курська українці повернулись,заїхали у гості до "шевченків й дмитруків".
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19.08.2024 21:13 Ответить
Ага! Страшніше, ніж Буча...
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19.08.2024 22:11 Ответить
Що за виродків протягнула "слуга народу" в парламент? Де вони їх познаходили? Хоча, якщо гроші не пахнуть, тоді все зрозуміло.
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19.08.2024 21:16 Ответить
Пів України москвороті, є де вибирати.
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19.08.2024 22:36 Ответить
москвороті не дорівнює зрадник. У вас якесь збочене сприйняття ситуації. А якщо розмовляє українською то норм пацан?
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19.08.2024 22:48 Ответить
Це статистика. В колоніях завжди так. Доки нацією не станемо.
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19.08.2024 23:13 Ответить
Як плануєте стати нацією , якщо ви навіть не знаєте що це таке ?
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19.08.2024 23:29 Ответить
А безуглу , що скоротили ???
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19.08.2024 21:22 Ответить
Ці дві кремлівські консерви, шевченко та дмитрук ...кришуються прямо з ОПи напряму, їх випутили здійняти галас, як помста ,проти ЗСУ , бо 🤡 з дерьмаком не були проінформовані, по курський компанії...
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19.08.2024 21:23 Ответить
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19.08.2024 21:26 Ответить
Почему эта ЗЕленая **** до сих пор не на нарах???
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19.08.2024 21:26 Ответить
погано шо той, хто привіз це гівно в раду на своїй щиї, не несе політичну відповідальність за все , шо то гівнео промовить
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19.08.2024 21:27 Ответить
Треба за такими посилати спеців. Немає права жити така гнида яка шкодить Україні
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19.08.2024 21:49 Ответить
Ну вот гнида прокацапленая живет рядом с нами. А мы возмущаемся что где то в Германии или Венгрии прокацапленные собаки гавкают
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19.08.2024 21:34 Ответить
А чого той зелений сам не в курській області? Може би тоді все було ОК?
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19.08.2024 21:38 Ответить
Та бачив я ті відео.
У касапському маркеті трохи подуркували, один, типу, касир, інший, неначе, купує купу товару, та прикладає телефон до каси для оплати на 40грн., сміються, розсипали пачку цукерок й усе. Уявіть у якій вони напрузі, але шуткують.
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19.08.2024 21:46 Ответить
я боюся запитати, а кацапи в Бучі чи інде в наших магазинах щось купляли? Чи так брали ( і ще пощастило як не вбили). То про що гоне це мурло?
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20.08.2024 01:55 Ответить
а до кого це звернення - "мурло" ?
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20.08.2024 10:00 Ответить
Друзья татарова. Скоро утікати, тому і зелені гниди завовтузились, хочуть подати себе красіва по новому місцю проживання.
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19.08.2024 21:47 Ответить
обох!
Та проблема в тому, що вони обидва - в корешах Буданова... під охороною...
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19.08.2024 22:14 Ответить
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19.08.2024 21:49 Ответить
Гниди не цураються москальської мови, ведуть себе як z-блогери.. арахогнид геть з українського парламенту.
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19.08.2024 22:00 Ответить
якого зеленого пітараса не візьми - або рафінована ************* мразь , або клінічний ідійот
по закінченні війни зелені мають всі поголовно опинитися в турмі!
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19.08.2024 22:05 Ответить
Поки тут всі сперечаються і демагогію розводять дмитрук не пижжений ходить.
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19.08.2024 22:06 Ответить
Там, де це падло мешкає, так просто не залізти... Та й є, поки що, справи для спеців...
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19.08.2024 22:15 Ответить
***** кацапский😡
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19.08.2024 22:08 Ответить
Зелена мразь.
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19.08.2024 22:10 Ответить
... любителі мордору у Верховній Раді України, це дно.
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19.08.2024 22:12 Ответить
ага, судячи з висеру зрадника з Мелітополя зі статусом нардепа (інший такий самий - ходить у ***** "губернатором" Запоріжжя), значить, слуги урода ЕрЗе сподіваються на інавгурацію трампа, який, як вони впевнені, буде зливати Україну. Аж до того, що це одеський касап Дмитрук стане міністром вн.справ.
Це майже все, що потрібно знати про ботів трампістів , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , https://biz.censor.net/user/461496, , , , , , , , , , , , , , , , , , https://censor.net/user/179977, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, засланих ворогом на наш форум сайту Цензор.
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19.08.2024 22:13 Ответить
А шо усі так возмущаються на слова ЗЄлених слуг? Вони неприкасаємі, мають право і це право дав їхній хазяїн ЗЄ. Якого ми самі посадили собі на шию, до речі і з якогось дива до сих пір терпеливо носимо на руках. Так шо слуги ЗЄ можуть плювать, сцяти і срати на бидло-нарід і їм нічого за це не буде. А ми ще з кацапів та бульбашей сміємося
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19.08.2024 22:14 Ответить
Мусить надати докази в прокуратурі. Якщо не буде доказів, голова ВР Мусить направити його безпосередньо, на місце. Аби слова депутатів були вагомими.
Якщо героїчний депутат, випадково, отримає пораненя, його треба буде нагородити. Хоч і посмертно...
Такий розклад - по-чоловічому, зробить ВСІХ учасників поважними Державниками. За яких, хоча б, не соромно...
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19.08.2024 22:19 Ответить
Проблема вибору-чи то дотримуватись закону, не виходити на протести і бути по суті терпілою, або порушити закон і відчути себе людиною...
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19.08.2024 22:20 Ответить
Гниди недобиті...
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19.08.2024 22:21 Ответить
Троллинг орков не заборонен законодавством. Цього зеленого підора до баку зі сміттям для початку.
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19.08.2024 22:25 Ответить
20.01.2025 - это он на инаугурацию Президента США намекает ?
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19.08.2024 22:26 Ответить
!
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19.08.2024 22:30 Ответить
А хто сказав , що виграє Трамп ?
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19.08.2024 23:31 Ответить
а чого саму інфу не читаєш до останньої стрічки, в т.ч. скріну?
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20.08.2024 01:12 Ответить
І де там про трампа ?
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20.08.2024 13:55 Ответить
Що дмитрук, що шевченко сруть свинособачою - ці під×уйловики настільки тупі, що навіть не шифруються.
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19.08.2024 22:32 Ответить
Де той Лі Харві Освальд?
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19.08.2024 22:42 Ответить
І що? Де СБУ?
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19.08.2024 22:44 Ответить
Дмитрук безсмертний?
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19.08.2024 22:45 Ответить
Ти що, ******, геть ******??? Хто ти такий, підор, щоб вчити військо, як себе поводити та що робити? Може ти був у колонах виходу з Іловайська чи Дебальцевого? Може ти був у Маріуполі у березні 22-го, або ховався у підвалах Бучі чи Ірпня? Може ти, ****, пройшов російський полон, чи тобі, або твоїм близьким на камеру голову відрізали? Заткни своє паскудне їбало, поки ще можеш це зробити самостійно.
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19.08.2024 22:48 Ответить
Дмитрук - падали кусок.
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19.08.2024 22:56 Ответить
На палю зеленого виродка!
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19.08.2024 23:00 Ответить
кількість та якість лайна від зьо та його опи зростає з кожним днем
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19.08.2024 23:23 Ответить
Цей Дмитрук ще й дуже за гундяйкіна і його церкву в Україні переживає...Навіть в бійки лізе за святую, путінськую Русь! Він там у Онуфрія чи то паламар, чи діякон...
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19.08.2024 23:28 Ответить
феєрічний му@дак!
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19.08.2024 23:38 Ответить
На цьому ватникові нема де клеймо ставити, а він і досі депутат ВР
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19.08.2024 23:43 Ответить
ЧЕРГОВИЙ ЗАШКВАР ! ......третій рік повномасштабної війни ..... а злочинці не в СІЗО , а в зРаді ....як це ?
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19.08.2024 23:43 Ответить
Довбо(ОЙ)б!
Я все сказав...
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20.08.2024 00:01 Ответить
Вот этого дмитрука расстрелять. Оно еще наших героев осуждать будет, гнида *************.
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20.08.2024 01:25 Ответить
а де оті що черновола кидали до баку чи команди не було га ?
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20.08.2024 01:27 Ответить
С кем кто сотрудничает - отдельный вопрос. А ролик, где украинский солдат, в немецкой каске, с немецким акцентом, изображая солдата Вермахта, разговаривает с местным жителем (украинцем по паспорту, как выяснилось) широко разошелся по сети (по крайней мере, по её русскому сегменту). С соответствующими комментариями. И это было не слишком умно. И со стороны того, кто изображал немца, и со стороны того, кто снимал, а потом и выложил в сеть.
И, да, каждый такой "инцидент" работает против вас.
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20.08.2024 01:55 Ответить
Ви б краще хвилювались, чому родичі кинули, як скотину, цього старого русіша, чому виродки кинули свою бабусю , як дохлу тварину на дивані. Це не розходиться по вашому сегменту?Ви дійсно свині, а не люди.
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20.08.2024 08:27 Ответить
Кома длина - ум короток.
По делу что есть? Или так написала, интеллект и общую грамотность продемонстрировать?
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20.08.2024 14:22 Ответить
нєпанімать, что ті там пісать. Гаварі па нємєцки оder auf Ukrainisch. Або хенде хох і звали звідси, високоінтелектуальна русіше швайне.
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20.08.2024 16:39 Ответить
Да, да. Я так и понял.
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21.08.2024 01:24 Ответить
І ролик, де два українські вояки роблять безлад в магазині - то теж ідіотизм.
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20.08.2024 04:14 Ответить
А що на це кажуть виборці Дмитрука?
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20.08.2024 04:56 Ответить
Підера негайно притягти до відповідальності за дескридитацію ЗСУ. Не здивуюсь, що це лайно ходить в московську церкву і молиться за "здравіє руськага воїнства і патріарха кірілку".
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20.08.2024 04:57 Ответить
За такі коментарі ці колаборанти мають сидіти у в'язниці.
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20.08.2024 06:39 Ответить
**** православна (с) - ось визначення для цього дмитрука
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20.08.2024 07:16 Ответить
типовий православний рускачєлюстной малорос. любить путіна.чекає на русскій мір. питання в тому, а хто це обрав депутатом?
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20.08.2024 07:47 Ответить
Ми платимо зарплату цьому росублюдку? То віддайте її нашій армії. Така воля народу.
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20.08.2024 08:18 Ответить
.... ждун, гнида.
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20.08.2024 08:55 Ответить
Зелена ГИДОТА. 💩💩💩
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20.08.2024 09:04 Ответить
Дети мои, я вам всё поясню!
Суть в том, что эти придурки смотрят НЕ сами ролики украинских военных, а их нарезку в расийских зомбоящиках, и эта нарезка выглядит негативно.
Например вот тут есть конец истории про немецкие каски, где военные в конце пожимают дедку руку и желают удачи: https://tsn.ua/ru/video/video-novini/novye-rossiyskie-feyki-*******-v-kaskah-s-emblemoy-ss-izdevayutsya-nad-russkim-ivanom.html
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20.08.2024 09:37 Ответить
Вже деякі прикацаплені догавкалися. Тепер черга за цим!
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20.08.2024 09:57 Ответить
От тепер і зрозуміло, якого народу ці слуги.
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20.08.2024 11:18 Ответить
І як у воюючий краіні, такі ще на волі? А Червінській у тюрмі...
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20.08.2024 13:34 Ответить
Кончена мерзота!
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20.08.2024 14:39 Ответить
А хто воно?
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20.08.2024 15:38 Ответить
Хай мені хтось нагадає, бо я мабуть щось пропустив.
Що таке нас чекає 20.01.2025 року, що ми про нього повинні пам'ятати?
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21.08.2024 14:41 Ответить
Зверніть увагу: з початком війни,як ранковий туман розчинилися в повітрі всі ці розпіарені і "грізні" укррадикальні організації: Свобода,Правий Сектор,Нацкорпус,С-14.КУН тощо.....Схоже,спецслужби швиденько прикрили ці свої проекти. А чому?
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22.08.2024 14:40 Ответить
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