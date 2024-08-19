"Слуга народа" Дмитрук обвинил ВСУ в издевательстве над местными в Курской области
Народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный) заявил, что украинские военные издеваются над местным населением в Курской области.
Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"В последнее время начинают появляться кадры, на которых запечатлены действия наших бойцов в Курской области. Кто-то разрушает памятники, кто-то издевается над местными жителями, дедушками, изображая из себя немцев, кто-то устраивает беспорядки в магазинах", - утверждает Дмитрук.
Он также заявил, что "каждый такой ролик - это рост добровольцев в рядах армии РФ, это еще один повод для мобилизации и так далее, и так далее". И в таких действиях ВСУ нет ничего "героического" или "патриотического". Также он добавил, что каждый такой инцидент работает против нас.
В то же время видео, подтверждающие его слова, нардеп не показал.
Еще один бывший "Слуга народа" Евгений Шевченко поддержал Дмитрука и назвал преступниками блогеров, которые раскритиковали его пост и военного Евгения Карася, который призвал к тому, чтобы разобраться со скандальным нардепом.
Шевченко написал, что "Дмитрука оскорбить не дадут". Он также заявил, что все те, кто ему угрожают, являются обычными преступниками и будут сидеть в тюрьме.
"Почему они торопятся и умоляют СБУ расправиться с Артемом? Они интуитивно чувствуют, что когда Артем Дмитрук станет министром внутренних дел Украины, их сущность обнажится. И все они пойдут туда, где им место", - заявил Шевченко.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Дмитрук сотрудничает со священником УПЦ МП Сергеем Чертилиным, которого подозревают в 5 преступлениях против Украины.
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Ну а про "добровольців" то він гоне - рашики побачили :
а) массове драпання і здачу в полон
б) кадирякі грабують "своє ж" місцеве населення
в) пуйлостан набрехав що строковиків не кидатимуть в бій!!!
А в них мотивації нуль - контрактники та вагінери хоча б сотні тисяч алко-Дєрєвяних мають, кадирівці мають вівці, а срочнику - за пів-куя без солі йти під кулі, під Хаймарс, під Багу-Яйагу??? Нєт,
У касапському маркеті трохи подуркували, один, типу, касир, інший, неначе, купує купу товару, та прикладає телефон до каси для оплати на 40грн., сміються, розсипали пачку цукерок й усе. Уявіть у якій вони напрузі, але шуткують.
Та проблема в тому, що вони обидва - в корешах Буданова... під охороною...
по закінченні війни зелені мають всі поголовно опинитися в турмі!
Це майже все, що потрібно знати про ботів трампістів , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , https://biz.censor.net/user/461496, , , , , , , , , , , , , , , , , , https://censor.net/user/179977, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, засланих ворогом на наш форум сайту Цензор.
Якщо героїчний депутат, випадково, отримає пораненя, його треба буде нагородити. Хоч і посмертно...
Такий розклад - по-чоловічому, зробить ВСІХ учасників поважними Державниками. За яких, хоча б, не соромно...
Я все сказав...
И, да, каждый такой "инцидент" работает против вас.
По делу что есть? Или так написала, интеллект и общую грамотность продемонстрировать?
Суть в том, что эти придурки смотрят НЕ сами ролики украинских военных, а их нарезку в расийских зомбоящиках, и эта нарезка выглядит негативно.
Например вот тут есть конец истории про немецкие каски, где военные в конце пожимают дедку руку и желают удачи: https://tsn.ua/ru/video/video-novini/novye-rossiyskie-feyki-*******-v-kaskah-s-emblemoy-ss-izdevayutsya-nad-russkim-ivanom.html
Що таке нас чекає 20.01.2025 року, що ми про нього повинні пам'ятати?