"Слуга народа" Дмитрук обвинил ВСУ в издевательстве над местными в Курской области

Народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный) заявил, что украинские военные издеваются над местным населением в Курской области.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"В последнее время начинают появляться кадры, на которых запечатлены действия наших бойцов в Курской области. Кто-то разрушает памятники, кто-то издевается над местными жителями, дедушками, изображая из себя немцев, кто-то устраивает беспорядки в магазинах", - утверждает Дмитрук.

Он также заявил, что "каждый такой ролик - это рост добровольцев в рядах армии РФ, это еще один повод для мобилизации и так далее, и так далее". И в таких действиях ВСУ нет ничего "героического" или "патриотического". Также он добавил, что каждый такой инцидент работает против нас.

В то же время видео, подтверждающие его слова, нардеп не показал.

Еще один бывший "Слуга народа" Евгений Шевченко поддержал Дмитрука и назвал преступниками блогеров, которые раскритиковали его пост и военного Евгения Карася, который призвал к тому, чтобы разобраться со скандальным нардепом.

Шевченко написал, что "Дмитрука оскорбить не дадут". Он также заявил, что все те, кто ему угрожают, являются обычными преступниками и будут сидеть в тюрьме.

"Почему они торопятся и умоляют СБУ расправиться с Артемом? Они интуитивно чувствуют, что когда Артем Дмитрук станет министром внутренних дел Украины, их сущность обнажится. И все они пойдут туда, где им место", - заявил Шевченко.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Дмитрук сотрудничает со священником УПЦ МП Сергеем Чертилиным, которого подозревают в 5 преступлениях против Украины.