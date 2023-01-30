Новые дорогие машины Слуг народа и ОПЗЖ. ВИДЕО

Народна депутатка від фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Ірина Аллахвердієва після повномасштабного наступу Росії на Україну придбала 500-й Mercedes. Її однопартійця Олександра Горобця зафіксували на 560-му Mercedes, оформленому на водія. А родина нардепа ребрендованої "ОП – ЗЖ" Суто Мамояна обросла двома новими Toyota Land Cruiser 300 та Lexus LX500d.

Про це йдеться у сюжеті Вадима Коршенка на Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.

В конце сентября 2022-го года нардеп от "Слуг народа" Ирина Аллахвердиева стала обладательницей автомобиля Mercedes-Benz S500L 2021-го года выпуска. Цена на такие стартует от 4,4 млн грн. В то же время в комментарии журналистам Bihus.Info Аллахвердиева заявила, что автомобиль обошелся ей всего в 1 млн грн, то есть якобы в четыре раза ниже его рыночной стоимости. Напоминаем, что НАБУ расследует производство, в котором проверяет происхождение 20 млн грн, якобы подаренных народному депутату ее отцом в течение 2021–2022 гг.

Другого депутата от "Слуг народа" Александра Горобца в августе 2022-го года заметили под рестораном в центре Киева, куда его привез свежеприобретенный Mercedes-Benz S560 2017-го года выпуска стоимостью $70 тыс. На вопрос журналистов нардеп ответил, что автомобиль принадлежит его другу-ритейлеру, который нардепа только подвозит. На самом деле владельцем роскошной машины является водитель, который давно работает с Горобцом и который ждал его под рестораном, пока нардеп находился внутри.

Летом 2022 года на отца депутата от "Слуги народа" Леонида Галушко оформили Lexus NX300H 2021-го, а в начале декабря еще и Volvo XC90 2022-го года. Цены на эти авто начинаются от $40 тысяч и от $55 тысяч соответственно. Также журналисты зафиксировали депутата в правительственном квартале за рулем автомобиля Mercedes-Benz S500 2010-го года (от $10 тысяч). Все три машины имеют любимые номера нардепа с числом 9899. Напомним, ранее депутат Галушко пользовался Toyota Land Cruiser 200 с аналогичным номерным знаком, который принадлежал его матери.

На трассе Киев-Чоп было зафиксировано превышение скорости автомобилем BMW M760Li 2019-го года. На пассажирском сиденье находилась женщина, похожая на нардепа от "Слуг народа" Маргариту Шол. За рулем был человек, похожий на ее бывшего мужа Василия Шола. Автомобиль стоимостью минимум $97 тысяч оформлен на мать Василия в ноябре 2022-го года.

Другой нардеп от "Слуг народа" Ольга Василевская-Смаглюк в июле прошлого года приобрела внедорожник Jeep Grand Cherokee 2021-го года выпуска. По предварительной информации, она продала свои старые автомобили Honda CR-V и Mercedes-Benz GLC. В комментарии Bihus.Info депутат сообщила, что автомобиль стоил около 1,8 млн грн, а также, что она подала соответствующие изменения в декларацию.

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В мае 2022-го года нардеп от "Слуг" Евгений Брагарь стал владельцем Lexus CT200h 2012-го года. Это "восстановленный биток", приобретенный в США за $3250. В Украине цены на аналогичные машины стартуют от $13,8 тыс.

В мае 2022 года на сына нардепа Евгения Шевченко, (избранного от "Слуги народа", а ныне члена депутатской группы "Восстановление Украины") оформили Mercedes-Benz G63 AMG 2022-го года. Цены на такие стартуют с $216 тыс. Ранее журналисты Bihus.Info фиксировали нардепа в правительственном квартале на BMW X5M (от $169 тысяч), который также оформлен на его сына.

Его "одногруппник" и тоже бывший член "Слуг Народа" Артем Дмитрук в этом году поздравил свою аудиторию в Instagram из салона автомобиля Land Rover Range Rover четвертого поколения. Самые дешевые такие стоят на вторичном рынке $35 тыс.

Депутат группы "За будущее" Анатолий Урбанский ранее приезжал в Верховную Раду на Range Rover Autobiography 2019-го года, который оформлен на его жену. 7 января 2023 года на нее был оформлен Mercedes-Benz G63 AMG 2022-го года, который стоит от $216 тыс.

Когда-то нардеп от запрещенной "ОП – ЗЖ", а ныне член группы "Оппозиционная платформа за жизнь и мир" Владимир Кальцев в сентябре 2022-го года приобрел Jeep Grand Cherokee 2013-го года. Цены на такие стартуют с $16,8 тыс.

Его соратник по группе Суто Мамоян ранее приезжал в Раду на Rolls-Royce Cullinan, оформленном на его дядю Арафата Мамояна. В июле 2022 года на дядю нардепа оформили новый Lexus LX500d, стоимостью не менее $123 тыс., а в конце сентября еще и две Toyota Land Cruiser 300. В целом они стоят не менее $180 тысяч. Обе Toyota журналисты фиксировали в правительственном квартале в день пленарного заседания Верховной Рады.



