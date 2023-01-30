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Новости Война
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Новые дорогие машины Слуг народа и ОПЗЖ. ВИДЕО

Народна депутатка від фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Ірина Аллахвердієва після повномасштабного наступу Росії на Україну придбала 500-й Mercedes. Її однопартійця Олександра Горобця зафіксували на 560-му Mercedes, оформленому на водія. А родина нардепа ребрендованої "ОП – ЗЖ" Суто Мамояна обросла двома новими Toyota Land Cruiser 300 та Lexus LX500d.

Про це йдеться у сюжеті Вадима Коршенка на Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.

В конце сентября 2022-го года нардеп от "Слуг народа" Ирина Аллахвердиева стала обладательницей автомобиля Mercedes-Benz S500L 2021-го года выпуска. Цена на такие стартует от 4,4 млн грн. В то же время в комментарии журналистам Bihus.Info Аллахвердиева заявила, что автомобиль обошелся ей всего в 1 млн грн, то есть якобы в четыре раза ниже его рыночной стоимости. Напоминаем, что НАБУ расследует производство, в котором проверяет происхождение 20 млн грн, якобы подаренных народному депутату ее отцом в течение 2021–2022 гг.

Новые дорогие машины Слуг народа и ОПЗЖ 01

Другого депутата от "Слуг народа" Александра Горобца в августе 2022-го года заметили под рестораном в центре Киева, куда его привез свежеприобретенный Mercedes-Benz S560 2017-го года выпуска стоимостью $70 тыс. На вопрос журналистов нардеп ответил, что автомобиль принадлежит его другу-ритейлеру, который нардепа только подвозит. На самом деле владельцем роскошной машины является водитель, который давно работает с Горобцом и который ждал его под рестораном, пока нардеп находился внутри.

Новые дорогие машины Слуг народа и ОПЗЖ 02

Летом 2022 года на отца депутата от "Слуги народа" Леонида Галушко оформили Lexus NX300H 2021-го, а в начале декабря еще и Volvo XC90 2022-го года. Цены на эти авто начинаются от $40 тысяч и от $55 тысяч соответственно. Также журналисты зафиксировали депутата в правительственном квартале за рулем автомобиля Mercedes-Benz S500 2010-го года (от $10 тысяч). Все три машины имеют любимые номера нардепа с числом 9899. Напомним, ранее депутат Галушко пользовался Toyota Land Cruiser 200 с аналогичным номерным знаком, который принадлежал его матери.

Новые дорогие машины Слуг народа и ОПЗЖ 03

На трассе Киев-Чоп было зафиксировано превышение скорости автомобилем BMW M760Li 2019-го года. На пассажирском сиденье находилась женщина, похожая на нардепа от "Слуг народа" Маргариту Шол. За рулем был человек, похожий на ее бывшего мужа Василия Шола. Автомобиль стоимостью минимум $97 тысяч оформлен на мать Василия в ноябре 2022-го года.

Новые дорогие машины Слуг народа и ОПЗЖ 04

Другой нардеп от "Слуг народа" Ольга Василевская-Смаглюк в июле прошлого года приобрела внедорожник Jeep Grand Cherokee 2021-го года выпуска. По предварительной информации, она продала свои старые автомобили Honda CR-V и Mercedes-Benz GLC. В комментарии Bihus.Info депутат сообщила, что автомобиль стоил около 1,8 млн грн, а также, что она подала соответствующие изменения в декларацию.

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Новые дорогие машины Слуг народа и ОПЗЖ 05

В мае 2022-го года нардеп от "Слуг" Евгений Брагарь стал владельцем Lexus CT200h 2012-го года. Это "восстановленный биток", приобретенный в США за $3250. В Украине цены на аналогичные машины стартуют от $13,8 тыс.

Новые дорогие машины Слуг народа и ОПЗЖ 06

В мае 2022 года на сына нардепа Евгения Шевченко, (избранного от "Слуги народа", а ныне члена депутатской группы "Восстановление Украины") оформили Mercedes-Benz G63 AMG 2022-го года. Цены на такие стартуют с $216 тыс. Ранее журналисты Bihus.Info фиксировали нардепа в правительственном квартале на BMW X5M (от $169 тысяч), который также оформлен на его сына.

Новые дорогие машины Слуг народа и ОПЗЖ 07

Его "одногруппник" и тоже бывший член "Слуг Народа" Артем Дмитрук в этом году поздравил свою аудиторию в Instagram из салона автомобиля Land Rover Range Rover четвертого поколения. Самые дешевые такие стоят на вторичном рынке $35 тыс.

Новые дорогие машины Слуг народа и ОПЗЖ 08

Депутат группы "За будущее" Анатолий Урбанский ранее приезжал в Верховную Раду на Range Rover Autobiography 2019-го года, который оформлен на его жену. 7 января 2023 года на нее был оформлен Mercedes-Benz G63 AMG 2022-го года, который стоит от $216 тыс.

Когда-то нардеп от запрещенной "ОП – ЗЖ", а ныне член группы "Оппозиционная платформа за жизнь и мир" Владимир Кальцев в сентябре 2022-го года приобрел Jeep Grand Cherokee 2013-го года. Цены на такие стартуют с $16,8 тыс.

Его соратник по группе Суто Мамоян ранее приезжал в Раду на Rolls-Royce Cullinan, оформленном на его дядю Арафата Мамояна. В июле 2022 года на дядю нардепа оформили новый Lexus LX500d, стоимостью не менее $123 тыс., а в конце сентября еще и две Toyota Land Cruiser 300. В целом они стоят не менее $180 тысяч. Обе Toyota журналисты фиксировали в правительственном квартале в день пленарного заседания Верховной Рады.

Новые дорогие машины Слуг народа и ОПЗЖ 09
Новые дорогие машины Слуг народа и ОПЗЖ 10

Автор: 

авто (4203) ВР (29240) Василевская-Смаглюк Ольга (63) Артем Дмитрук (68) Шевченко Евгений Слуга народа (77) Аллахвердиева Кормышкина (30) Евгений Брагар (45) Николай Галушко (12) Горобец (4)


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Топ комментарии
+46
та мабуть для ЗСУ ? ))) все для Перемоги...ні? то чиї вони де-путани? точно українські???
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30.01.2023 22:38
+35
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30.01.2023 22:44
+31
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30.01.2023 22:41
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Справа і в Шабуніних з Бігусами також. Бо вони за сто баксів і маму рідну продадуть і народу в голову накладуть купу ще й з добавкою.
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31.01.2023 15:59 Ответить
Так 50-100 і 200к це неадеквати. Хоча тут окреме питання що записали як 20 і ухилилися від податків.

А от авто за 3, 10 і 14 тисяч поставив у приклад щоб що? Щоб нам їх пожаліти? Чи якусь окрему політсилу виокремити і підлизати іншій? Прибери цей непотріб, блохер. А то штиняє заказухою і совком, це не ті суми.
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31.01.2023 04:08 Ответить
Добре що у Алахведієвоі все аловерди
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31.01.2023 04:17 Ответить
А що ви хотіли-"здесь можно неплохо прибарахлится" працює...доказано слугами урода(це не помилка, саме так має бути)
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31.01.2023 04:30 Ответить
Я думаю що ці херої не знають у їхній країні війна.а може вони і не українці?
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31.01.2023 04:34 Ответить
Українці на полі бою, а це сміття їх обкрадає
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31.01.2023 11:49 Ответить
А наши защитники на фронте в это время на свои деньги покупали себе каски, бронежелеты и т.д.
Волонтеры, забыв про дома и семьи, метались по стране и Европе, чтобы на собранные народом средства, купить для армии хотя бы самое необходимое.
А в это самое время нардепы закупались дорогими авто, попутно клянча помощь с Запада и принимая Законы против своих же военнослужащих на фронте.
Часть нардепов живут в параллельном мире, а может в планах и в другой стране.
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31.01.2023 05:35 Ответить
А про "биток " це типу один чесний ?
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31.01.2023 05:54 Ответить
Та кому вже зараз цікаво, що там нарозслідував той Бігус.
От якби туди якимись чином Порошенко можливо було приплести....
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31.01.2023 05:59 Ответить
в совке такие партийные царьки скрывали свое майно т к знали что может быть показательная расправа с тюрьмой и конфискацией.и они боялись.эти выползки то ли без мозгов то ли от рождения гадкие ублюдки. во время войны демонстративно бравировать своим имуществом.поэтому наверно и нет у нас войны юридически.а есть какой-то феодализм где одним тцксп повестки влк и репрессии а другим крузаки и лексусы с блатными номерами и первые должны защищать вторых.осталось узаконить рабство и в дии оцифровать воинскую обязаность на 25 лет
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31.01.2023 06:00 Ответить
Доки саме перебування при владі дає недосяжну для інших можливість збагачення, а особливо незаконного, доти чекати там чесних та професіональних законотворців не варто: прийдуть наймерзотніші пройди хвости.
Де розслідування про конверти з $20 тисячами на місяць які давали депутатам ВР невідомо від кого? Чи не москальські це гроші, і що вони наприймали з 2019 року в контексті зниження обороноздатності України?
Адекватне покарання топ корупціонерам та членам злочинних груп тільки довічне з каторгою з повною конфіскацією та можлива евтаназія за власним бажанням.
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31.01.2023 07:40 Ответить
А що чинушам на конях їздити? Вони ж так багато для країни роблять.
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31.01.2023 07:42 Ответить
Бігус інфо - йди на юх, ми добре пам'ятаємо твою брехню про "свинарчуків" сразу перед виборами!
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31.01.2023 08:17 Ответить
Та хіба справа в Бігусі, ми ж не його зараз обговорюємо, а наших Слуг, які не служать народу, а обкрадають його.

І не важливо хто про це пише Бігус чи Фігус.
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31.01.2023 11:53 Ответить
Чого це брехню, це ще не все було виявлено та висвiтлено ! Чи вам так шкода пороха та його команду злодiйску?!
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31.01.2023 12:17 Ответить
Надоїли вже про Пороха, його команда в порівнянні з новими- це немовлята,в плані корупції Порох це " мова, віра, армія", а хохла м навішали лапші, а думать і аналізувати не хочуть , а скільки він зараз армії допомагає, щось. не чутно, що слуги допомагають
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31.01.2023 16:20 Ответить
Если шо , кому нужны деньги , обращайтесь к депутатам Там есть на все , и на мовики , и на броники , и даже на ракеты . Гребаный стыд Шо за гниды такие , а главное куда народ смотрит когда за них голосует . Или вообще не ходит на выборы . Я считаю не явка на выборы ,это преступление , ну хотя бы административка
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31.01.2023 08:32 Ответить
Вони ніколи не зроблять в "Дії" кнопку "висловлюю недовіру".
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31.01.2023 08:45 Ответить
Вони для того і впровадили Дію, щоб чергові довбні у ній проголосували знову за Слуг (обкрадачів України)

Все інше вторинне. Як цього не розумієте?
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31.01.2023 11:55 Ответить
Молодцы депутаты,хорошая работа🤭
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31.01.2023 08:54 Ответить
А як все починалося багатообіцяюче в Трускавці.
Всі були впервненні - молоде покоління , воно покаже себе.
Тоді всі сліпо галасували за Слугу народу, навіть якби там були мавпи.
Повірили Зеленському , повірили що він приведе "нову" команду, чесну, здатну побороти корупцію.
Знову не вийшло.
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31.01.2023 09:07 Ответить
ИМХО потому что надо не верить, а думать.

Если вор и грабитель страны беня - его папа карло - то на кого ещё мог работать его буратино?!

Программы не было ваще - её потом написали... Как можно было выбирать без программы?! Верить?!
Или просто думать было лень? Совок привычку думать отбил ?
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31.01.2023 10:08 Ответить
і не кажіть... Шиза якась з волевиверженцями.
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31.01.2023 11:52 Ответить
Повірили тому , хто ще до виборів називав Україну жінкю легкої поведінки, насміхався над Голодомором

Який же потрібно було мати розум, щоб голосувати за таке і довіряти йому долю українців
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31.01.2023 11:58 Ответить
Ввжаєте що початком був зашкварний Трускавець? Ніт, початком була шахрайська схема трьохрічної предвиборчиї компанії , початком були призначення в серіалі, на державні посади, друзів простого вчителя, перетворені в життя реальним президентом Зеленським, тільки у житті це сягло катастрофічних масштабів, я маю на увазі жахливу ВР, наповнену лютим сбродом, власне для чого і був потрібен Трускавець, скільки з тих , хто був у Трускавці , відкрито перейшов на бік ворога? Скільки ще таємно? Скільки з них тупі настільки, що такі "друзі" гірші за десяток ворогів? Трускавець це не початок, це щось накшталт VI съезда РСДРП(б), сравнивать конечно не очень корректно, у большевиков на момент съезда страна уже находилась в состоянии войны, а у слуг все еще было впереди, надо отдать должное, коммуняки захватившие власть в рашке были честнее этих, на том съезде даже поднимался вопрос об обвинениях временного правительства в национальной измене Ленина и других вождей партии, и их явке в суд! Початком була обіцянка тоді ще кандідата у президенти Зеленського, порушити канстітуцію, чим він і зайнявся вже на постійній основі ,як тільки став президентом, я не можу пригадати жодного місяця , в котрому гарант Констітуціі не порушив би ії..... Хе-хе, а Ви кажете початок....
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31.01.2023 15:05 Ответить
На то і війна щоб зрадники багатіли !
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31.01.2023 09:17 Ответить
зеленський не бориться з коруціей він іі возглавляе
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31.01.2023 09:57 Ответить
Это чтоб деньги не достались врагу !!!
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31.01.2023 10:02 Ответить
Цих покидьків а також неЛоха Оманського вибрали і завдяки біхусу ,так що біхус такий самий підорок як і ті персонажі.
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31.01.2023 11:14 Ответить
Да перестаньте ви про Бігуса.
Якщо слуги крадуть, то хіба Бігус ними керує?
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31.01.2023 11:59 Ответить
А що таке партія Слуга народа? Це збіговисько продажних,цинічних,безвідповідальних,безталанних людей! Тільки одиниці з них представляють хоть щось путяще.А хто такий президент Зеленський? Президент Зеленський-це випадкова політична фігура,політичний авантюрист,ділетант у всьому крім шоу-бізнеса,людина без будь яких переконань,без будь якої національної ідентичності. Доказів цих стверджень море. Ось хоча б цей матеріал. І ось цей пан-шоумен стоіть на чолі воюючої країни і як не дивно гарно ззовні виглядає.Парадокс з вимушених обставин.
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31.01.2023 11:19 Ответить
Дуже добре, лаконічно та влучно про цих "слуг" сказав командир батальону Свобода, Петро Кузик: мародерів, які були при владі та крали під час цієї кривавої війни будемо вішати на ліхтарях.
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31.01.2023 11:46 Ответить
на тлі такого дерибану зелених слуг усі минулі брехливі крики про боригу мєркнуть
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31.01.2023 12:25 Ответить
в когось є сумніви що, саме за це наші воїни воюють???? Може мене хтось хоче приємно здивувати, і сказати що, все після війни зміниться?? Я скажу більше, всі оці Дубайські і Дунайські батальйони, після війни, всі отримають статус УБД, і почнуть свою вакханалію з розкрадання держави такими темпами, що ,обдеруть піпл до нитки, бо потрібно наздогнати пропущене.І підемо ми в ЄС з нашими пенсіями в 60 доларів, нехай Європа заздрить нам.
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31.01.2023 12:45 Ответить
Інша народна депутатка від "Слуг народу" Ольга Василевська-Смаглюк у липні 2022 року придбала позашляховик Jeep Grand Cherokee 2021-го року випуску Джерело:
КАЦАПСЬКА ПІДСТИЛКА СЕБЕ НЕ ЗАБУЛА
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31.01.2023 13:00 Ответить
Або Україна ліквідує своїх ворогів - ригів, слуг олігархів, агентів москви, смотрящіх, або вони ліквідують Україну
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31.01.2023 13:02 Ответить
оцих мерзотників трухіних і котлет треба обміняти на полонених, нехай рашисти з ними забавляються.
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31.01.2023 13:10 Ответить
Лень всё читать. Хоть одна тварь, голосовавшая за них, на ветке вскукарекнула?
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31.01.2023 13:12 Ответить
Не, у них ще до війни почався тренд: "Ми нє хаділі на вибори патамушта там нє за каво било гала савать".
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31.01.2023 14:29 Ответить
ПОРОХА В ПРЕЗИДЕНТЫ , ЛУЦИКА В ГЕНПРОКУРОРЫ , КРОВАВОГО ПАСТОРА ДИРЕКТОРОМ НАБУ , ЖЮЛЬКУ ПОСЛЕ ДУБАЯ В КАЧАНОВКУ , ОНА НЕ ДОСИДЕЛА , ОПОЗАЖОПНЫХ КТО УСПЕЛ ЗДРЫСТНУТЬ НАЗАД В УКРАИНУ НЕ ПУСКАТЬ , АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРЕНКО НАЧАЛЬНИКОМ СБУ. АМИНЬ
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31.01.2023 13:25 Ответить
Ну а ****? Електорат то упоротий, все рівно за зєлєнскава, все рівно барига вінават
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31.01.2023 13:37 Ответить
Ну що тут можна написати?? Всі зелені та ОПЗЖ тварюки та зрадники!!
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31.01.2023 14:49 Ответить
"свободу Юрию Деточкину"
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31.01.2023 15:01 Ответить
Странно для нормального европейца выглядит ситуация когда Украина просит деньги у Европы но при этом представители госвласти и олигархи шикуют на самых дорогих курортах Европы и покупают новые автомобили. Как можно давать деньги человеку в качестве соцпомощи если он пьет дорогой коньяк и ездит на дорогм автомобиле? Уже падлы хотя-бы на время войны хотя-бы внешне стали жить скромнее. Даже в СССР понимали что комфортную жизнь партноменклатуры на госдачах-нужно тщательно скрывать от нищего народа. Насчет госдач я точно знаю-у меня несколько друзей по институту были сыночками деятелей ЦК Украины и высшей парноменклатуры
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31.01.2023 15:26 Ответить
Да народ захишаесвою свою землю,но и захищае цю депутатьську тварюку,саме страшно в наший ситуации
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31.01.2023 16:32 Ответить
У нас военное положение и Зеленский должен разогнать раду а деньги на оборону
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31.01.2023 17:53 Ответить
що таке гласність та прозорість, - це коли знаєш коли на тебе ХРІН КОПАЛИ)))))
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31.01.2023 23:21 Ответить
Зачем об этом писать? Должна быть конфискация и исключение из партии. Хотя там все такие.
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01.02.2023 00:16 Ответить
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