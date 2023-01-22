"Слуга народа" Василевская-Смаглюк требует от Великобритании отстроить Бучу

Нардеп "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что Великобритания отвечает за восстановление Киевщины, однако сейчас ни один проект не реализован.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в Facebook.

"Друг Украины, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил сегодня Бучу и Бородянку. Напомню, Британское Королевство отвечает за восстановление Киевщины, впрочем, ни один проект пока не реализован. Основная беда в том, что дома, которые в Бородянке обещали восстановить еще до 15 декабря, пока не завершены. У людей все еще протекают крыши, не вставлены окна.

Надеюсь, Джонсон после увиденного мотивирует местные власти выполнять свои обещания, а британских инвесторов вкладывать деньги в восстановление и строительство новых объектов", - отметила парламентарий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Джонсон приехал в Бучу. ВИДЕО