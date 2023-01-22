"Слуга народа" Василевская-Смаглюк требует от Великобритании отстроить Бучу
Нардеп "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что Великобритания отвечает за восстановление Киевщины, однако сейчас ни один проект не реализован.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в Facebook.
"Друг Украины, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил сегодня Бучу и Бородянку. Напомню, Британское Королевство отвечает за восстановление Киевщины, впрочем, ни один проект пока не реализован. Основная беда в том, что дома, которые в Бородянке обещали восстановить еще до 15 декабря, пока не завершены. У людей все еще протекают крыши, не вставлены окна.
Надеюсь, Джонсон после увиденного мотивирует местные власти выполнять свои обещания, а британских инвесторов вкладывать деньги в восстановление и строительство новых объектов", - отметила парламентарий.
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можливо, тобі таке подобається ! сиди мовчки та смочки українського прутня!
Йбйгдшмть!
Стежити
https://www.facebook.com/zeolga96/posts/*********************************************************************** 5 год ·
Друг України, колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон відвідав сьогодні Бучу та Бородянку.
Нагадаю, Британія зацікавлена у відбудові Київщини, утім жодний проект наразі не реалізовано. Про такі домовленості після деокупаціі Київщини заявляли в Офісі Президента.
Не надто швидко рухається і сама місцева влада в Бородянці. Основна біда в тому, що будинки, які в Бородянці обіцяли відновити ще до 15 грудня наразі не завершені. У людей досі протікають дахи, не вставлені вікна.
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А чому редактори ЦН вирізали фразу про ОП?
це з "прислуга кіпастих" якщо не помиляюся. це ті що прийшли прібарахлітся на всю аставшуюся, що від тупорилих очікувати крфм зради?
Викручувати руки друзям?!
Типова провокація типу "ображеної сосиски" - ми всі пам'ятаємо чого це нам коштувало.
У чоловіка свого, курва "зелена" вимагай!
А зелена шваль тим часом крала на великому крадівництві, а тепер на війні.
24 лютого 2022 року ця зелена ***** зверталася до своїх виборців сидіти дома, до цивільні не є ціллю для рашистів.
і знов нападає склєроз
Бл**юга кончена, тебе треба четвертувати на Хрещатику, або на палю посадити за співпрацю з кацапами при захоплені Бучі - Ірпеня коли людям радила дома залишатися, а не евакуюватися