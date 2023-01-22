"Слуга народу" Василевська-Смаглюк вимагає від Великої Британії відбудувати Бучу

Нардеп "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що Велика Британія відповідає за відбудову Київщини, однак зараз жодного проєкту не реалізовано.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона повідомила у Facebook.

"Друг України, колишній прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон відвідав сьогодні Бучу та Бородянку. Нагадаю, Британське Королівство відповідає за відбудову Київщини, утім жодний проект наразі не реалізовано. Основна біда в тому, що будинки, які в Бородянці обіцяли відновити ще до 15 грудня, наразі не завершені. У людей досі протікають дахи, не вставлені вікна.

Сподіваюсь, Джонсон після побаченого вмотивує місцеву владу виконувати свої обіцянки, а британських інвесторів вкладати гроші в відновлення і будівництво нових об’єктів", - зазначила парламентарка.

Дивіться: Джонсон приїхав до Бучі. ВIДЕО