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"Слуга народу" Василевська-Смаглюк вимагає від Великої Британії відбудувати Бучу

смаглюк,василевская

Нардеп "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що Велика Британія відповідає за відбудову Київщини, однак зараз жодного проєкту не реалізовано.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона повідомила у Facebook.

"Друг України, колишній прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон відвідав сьогодні Бучу та Бородянку. Нагадаю, Британське Королівство відповідає за відбудову Київщини, утім жодний проект наразі не реалізовано. Основна біда в тому, що будинки, які в Бородянці обіцяли відновити ще до 15 грудня, наразі не завершені. У людей досі протікають дахи, не вставлені вікна.

Сподіваюсь, Джонсон після побаченого вмотивує місцеву владу виконувати свої обіцянки, а британських інвесторів вкладати гроші в відновлення і будівництво нових об’єктів", - зазначила парламентарка.

Дивіться: Джонсон приїхав до Бучі. ВIДЕО

Слуга народу Василевська-Смаглюк вимагає від Великої Британії відбудувати Бучу 01

Автор: 

Велика Британія (5549) Кучеренко Олексій (79) Джонсон Борис (582) Буча (539) Василевська-Смаглюк Ольга (67)


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Топ коментарі
+155
Тупа вівця

Ото мудрий нарід наобирав у 2019
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22.01.2023 16:19
+130
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22.01.2023 16:20
+125
Це та, яка закликала мешканців Бучі, Гостомеля та Ірпеня сидіти вдома та не боятись російських військових тому що цивільних вони не чіпають.?
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22.01.2023 16:20
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не озумію навіщо ти "ботяра" смоктав у пОдалюка))))
можливо, тобі таке подобається ! сиди мовчки та смочки українського прутня!
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26.01.2023 22:14 Відповісти
просто раніше не звертав уваги на покидьків: особливо номерних. бачу за гівновесером - що ти давня ерфійна "консерва" - вихваляєш своє болото! ну хай так, курво!
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26.01.2023 22:17 Відповісти
Такі заяви навіть коментувати страшнувато, бо з таким розумом у політиці... І навіщо вони в політиці? Це ж такі вони і за кермом.
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22.01.2023 18:17 Відповісти
Одні зЕбл... І.
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22.01.2023 18:17 Відповісти
Таку бзду може випустити тільки депутат з держдуми рф або любитель русково мира
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22.01.2023 18:18 Відповісти
Ти зелена требователька,поди посци щоб не давило на твої курині мізки,а то несеш ахінею,може вже красти спішиш,граблі чешутся,а дебілка-зебілка.
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22.01.2023 18:20 Відповісти
Просто **** бл@ть
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22.01.2023 18:23 Відповісти
Что за ...? Наглость. Из-за таких мудаков, как она можно все потерять.
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22.01.2023 18:29 Відповісти
Народ, а ви про що?! Відбудували, не відбудували, варто, не варто... Та для тої курви яка, нахер, різниця? Тут мова не про відбудовані будинки, не про житло для людей чи інфраструктуру. Вона говорить лиш про одне, про бабло, до якого вони хочуть своїми брудними рученятами дотягнутись! Просто то її ділянка, а випасати все нема і нема що, от вона і скавчить, ****...
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22.01.2023 18:29 Відповісти
Як не нахабне,так дурне,а часто і одне і друге разом.Чому саме такі представляють Україну у владі? Конкретно я не такий, і мені соромно і огидно,що через таких ідіотів будуть складати враження про порядних українців в цивілізованому світі.
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22.01.2023 18:30 Відповісти
***, яке воно кончене ця василевська-смаглюк. Просто немає слів.
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22.01.2023 18:34 Відповісти
на фото пациент психбольницы на которого нужно одеть смирительную рубашку и привязать к кровати а если серьезно еще одна прокацапская консерва взорвалась
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22.01.2023 18:39 Відповісти
Це та слуга Бені, яка брехала киянам, Бучі, Гостомеля, Ірпені щоб сиділи вдома і не втікали, мов кацапи будуть знищувати тільки військових? Обдурила і направила жінок і дітей під гвалтування і вбивства і сьогодні ще відкриває свого брехливого рота?
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22.01.2023 18:43 Відповісти
їbануте створіння, втім, як і більшість зелених недоробків.
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22.01.2023 18:46 Відповісти
Ці слуги, взагалі береги втратили.))))) Так "керувати" країною, навіть кожна кухарка, без диплому зможе.
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22.01.2023 18:46 Відповісти
Зелену курву на гиляку!
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22.01.2023 18:50 Відповісти
Феерично,***..Требовать чего то от Британии.....Мразота зеленомордая.Потребуй от Британии платить украинским учителям зарплату 4000 $ Зелупа ведь обещал,пусть теперь Британия выполняет.Л-Логика.Мля,какие же отбросы привел с собой Зелупа в Раду.
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22.01.2023 18:52 Відповісти
капець, сором який. таку херню ротом дупутата нести. в якому роддомі їх в світ випускали?
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22.01.2023 18:54 Відповісти
Та пора на місце поставити цих піндосов. Зовсім розпустились. Може. якусь кримінальну справу там проти них колективну відкрити. ДБР раз плюнути.
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22.01.2023 18:56 Відповісти
Це та курва, яка запевняла, що окупанти для людей не несуть загрози?
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22.01.2023 18:59 Відповісти
Вона просто виконала перенос уваги на себе з зеленого мародерства закупок міноборони. Перебиває скандалом скандал з Резніковим.
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22.01.2023 19:10 Відповісти
ПРосто ***** зельоная,хтость ще є за ***********,та його зелену шоблу?Відгукніться,напишіть
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23.01.2023 16:52 Відповісти
Якщо відбудовою будуть займатись британці,то як ,,наші" мають красти?.чи просто хочуть щоб скоріше направили кошти,а потім через свої фірмочки їх ,,освоювати"?чи це просто ,,злодійський свербіж".
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22.01.2023 19:12 Відповісти
cкучила за грошенятами, ніхто нічого робити координально не буде у прикордоній області
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22.01.2023 19:22 Відповісти
Зе-шобла знов вийшла на режим "Ні дня без зашквару!",
Йбйгдшмть!
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22.01.2023 19:22 Відповісти
https://www.facebook.com/zeolga96 Ольга Василевська-Смаглюк - Округ 96 ·

Стежити

https://www.facebook.com/zeolga96/posts/*********************************************************************** 5 год ·

Друг України, колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон відвідав сьогодні Бучу та Бородянку.

Нагадаю, Британія зацікавлена у відбудові Київщини, утім жодний проект наразі не реалізовано. Про такі домовленості після деокупаціі Київщини заявляли в Офісі Президента.

Не надто швидко рухається і сама місцева влада в Бородянці. Основна біда в тому, що будинки, які в Бородянці обіцяли відновити ще до 15 грудня наразі не завершені. У людей досі протікають дахи, не вставлені вікна.

___________________________
А чому редактори ЦН вирізали фразу про ОП?
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22.01.2023 19:33 Відповісти
А що зробили зельоні?
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23.01.2023 16:54 Відповісти
Боже, скільки таких тупих є в тій зРаді. Дуже соромно. Хоч би британці таке б не прочитали
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22.01.2023 19:40 Відповісти
Вона ВИМАГАЄ???
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22.01.2023 19:41 Відповісти
И почему "Офис Перзидента" все активней ассоциируется с понятием "курятник" с тупыми курами? Интересно а НЕ тупые куры бывают? Вопрос к главе курятника
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22.01.2023 19:44 Відповісти
GLUPIA KAK SAPOG BOJE XRANI UKRAINE!
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22.01.2023 19:46 Відповісти
тю яке кончене!!!!!
це з "прислуга кіпастих" якщо не помиляюся. це ті що прийшли прібарахлітся на всю аставшуюся, що від тупорилих очікувати крфм зради?
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22.01.2023 19:54 Відповісти
Курва хуцпата!
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22.01.2023 20:03 Відповісти
Яка безмозгла вівця-і наче не з боговибраних ,щоб таку хуцпу робити.
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22.01.2023 20:03 Відповісти
Зелені покидьки зовсім береги попутали. Вони вже розуміють, що їх майбутнє в Україні за гратами, от і крадуть нагло і ненаситно, шкодять цинічно і безсовістно. Ця жадібна , продажна, аморальна зграя буде втікати залишаючи за собою випалену землю, як рашистська орда. Ракова пухлина пустила метастази.
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22.01.2023 20:08 Відповісти
"Слуги" шукають на де б ще бабла напиляти.
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22.01.2023 20:30 Відповісти
Вимагати??!! У Великої Британії???!!!
Викручувати руки друзям?!
Типова провокація типу "ображеної сосиски" - ми всі пам'ятаємо чого це нам коштувало.
У чоловіка свого, курва "зелена" вимагай!
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22.01.2023 20:35 Відповісти
Байден! Чому ми досі не в НАТО? Джонсон! Чому досі Буча не відбудована?
А зелена шваль тим часом крала на великому крадівництві, а тепер на війні.

24 лютого 2022 року ця зелена ***** зверталася до своїх виборців сидіти дома, до цивільні не є ціллю для рашистів.
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22.01.2023 20:40 Відповісти
А тепер і н на яйцях наварються
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23.01.2023 16:56 Відповісти
Тупое зелёное лайно.Это маневр,чтобы отвлеч внимание от скандала с закупками в Минобороны
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22.01.2023 20:40 Відповісти
Хто вона така що може вимагати?Хіба Британія бомбила Бучу? Підняли собі зарплату до рівня Британії за рахунок всесвітньої допомоги населенню і ще від когось щось вимагають.Ганьба вам дармоїди .ВИ ВЕЛИКИЙ ПОЗОР УКРАЇНИ.
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22.01.2023 20:40 Відповісти
Дивіться, бл#ять, кого ви понавибирали
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22.01.2023 20:42 Відповісти
ті тупі кури з Бородянки, які її вибирали, сюди не дивляться.
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22.01.2023 20:58 Відповісти
Курка з кідстафу, по іплу видно.
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22.01.2023 20:48 Відповісти
Які ж нечувані нахабство і тупість!!! Люди добрі, кого ми привели до влади?!!!
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22.01.2023 20:53 Відповісти
а який виборець - такі і депутати. Саме час згадати, а як ця , вибачаюсь, ВІВЦЯ потрапила в депутати?
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22.01.2023 20:57 Відповісти
Пані Смаглюк чудово знає про корупційну обстановку в своєму окрузі. Зокрема в Бородянці.... і що ми чуємо ? Вона ВИМАГАЄ грошей. Це щоб поділитися з міським головою Бородянки паном Єрко?
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22.01.2023 20:56 Відповісти
А ще будь ласка згадайте смердючу історію з теріторіальною обороною Бородянки. Згадали? То це виборчий округ Смаглюк.
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22.01.2023 20:59 Відповісти
просто нагадаю про цю зелену ломєхузу, бо у більшост
і знов нападає склєроз


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22.01.2023 21:00 Відповісти
Тупая
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22.01.2023 22:43 Відповісти
Нардеп "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що Велика Британія відповідає за відбудову Київщини, однак зараз жодного проєкту не реалізовано. Джерело:
Бл**юга кончена, тебе треба четвертувати на Хрещатику, або на палю посадити за співпрацю з кацапами при захоплені Бучі - Ірпеня коли людям радила дома залишатися, а не евакуюватися
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22.01.2023 21:19 Відповісти
******** овца,віддай на відбудову свої щомісячні конверти,для початку, та своїм колегам нагадай про відбудову, бо в Моноко та Дубаї щось ....с памятью моей стало...
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22.01.2023 21:48 Відповісти
лозинський - кубраков - шмигаль ОСЬ НЕХАЙ І ВІДБУДОВУЮТЬ ЗА 400000$$$
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22.01.2023 21:50 Відповісти
Це я, мабуть, зараз жарт прочитав? Звучить, як дебільний жарт з "хуцпи95". Що вони там нюхають?
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22.01.2023 22:05 Відповісти
...вимагає!!!
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22.01.2023 22:10 Відповісти
*******
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22.01.2023 22:40 Відповісти
от дурна курка!!!Вимагайщиця!!Вас всіх зелених за грати спершу а потім ще все конфіскувати що накрали на зе Крадівництві доріг то якраз буде достатньо на відбудову Бучі
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22.01.2023 23:36 Відповісти
Чого ниєш, лопату в руки і х✌️яр
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23.01.2023 00:09 Відповісти
ТП.... Можливо. Але ж це обличчя України. Іспанський сором.
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23.01.2023 09:59 Відповісти
Це щоб поржать?
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23.01.2023 16:25 Відповісти
Та ні,щоб нас Європа зненавідила,кацапська шмара
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23.01.2023 17:00 Відповісти
Ляща їй Борісе, ми дозволяємо
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25.01.2023 05:11 Відповісти
"довбо" - ще є час схаменутися та не палитися по повній!
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26.01.2023 22:26 Відповісти
.
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09.02.2023 22:13 Відповісти
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