"Слуга народу" Василевська-Смаглюк вимагає від Великої Британії відбудувати Бучу
Нардеп "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що Велика Британія відповідає за відбудову Київщини, однак зараз жодного проєкту не реалізовано.
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона повідомила у Facebook.
"Друг України, колишній прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон відвідав сьогодні Бучу та Бородянку. Нагадаю, Британське Королівство відповідає за відбудову Київщини, утім жодний проект наразі не реалізовано. Основна біда в тому, що будинки, які в Бородянці обіцяли відновити ще до 15 грудня, наразі не завершені. У людей досі протікають дахи, не вставлені вікна.
Сподіваюсь, Джонсон після побаченого вмотивує місцеву владу виконувати свої обіцянки, а британських інвесторів вкладати гроші в відновлення і будівництво нових об’єктів", - зазначила парламентарка.
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можливо, тобі таке подобається ! сиди мовчки та смочки українського прутня!
Йбйгдшмть!
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https://www.facebook.com/zeolga96/posts/*********************************************************************** 5 год ·
Друг України, колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон відвідав сьогодні Бучу та Бородянку.
Нагадаю, Британія зацікавлена у відбудові Київщини, утім жодний проект наразі не реалізовано. Про такі домовленості після деокупаціі Київщини заявляли в Офісі Президента.
Не надто швидко рухається і сама місцева влада в Бородянці. Основна біда в тому, що будинки, які в Бородянці обіцяли відновити ще до 15 грудня наразі не завершені. У людей досі протікають дахи, не вставлені вікна.
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А чому редактори ЦН вирізали фразу про ОП?
це з "прислуга кіпастих" якщо не помиляюся. це ті що прийшли прібарахлітся на всю аставшуюся, що від тупорилих очікувати крфм зради?
Викручувати руки друзям?!
Типова провокація типу "ображеної сосиски" - ми всі пам'ятаємо чого це нам коштувало.
У чоловіка свого, курва "зелена" вимагай!
А зелена шваль тим часом крала на великому крадівництві, а тепер на війні.
24 лютого 2022 року ця зелена ***** зверталася до своїх виборців сидіти дома, до цивільні не є ціллю для рашистів.
і знов нападає склєроз
Бл**юга кончена, тебе треба четвертувати на Хрещатику, або на палю посадити за співпрацю з кацапами при захоплені Бучі - Ірпеня коли людям радила дома залишатися, а не евакуюватися