Джонсон приїхав до Бучі. ВIДЕО
Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відвідує Бучу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Відповідне відео оприлюднили в мережі.
Топ коментарі
+51 Оболонський Українець
показати весь коментар22.01.2023 13:33
+47 Mykola Korzh #551971
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+43 FT FT
показати весь коментар22.01.2023 13:37
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Взагалі-то приймаюча сторона маршрут складає.
В зомбі-ленд він би не пішов по своїй волі
Britons never, never, never shall be slaves! (c)
Так что Борис Джонсон тот еще патриот. Украины.