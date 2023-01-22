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Джонсон приїхав до Бучі. ВIДЕО

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відвідує Бучу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відповідне відео оприлюднили в мережі.

Також дивіться: Кличко зустрівся з Джонсоном у Давосі та вручив йому відзнаку "Почесний громадянин Києва". ВIДЕО

Автор: 

Джонсон Борис (582) Буча (541)


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Топ коментарі
+51
Вітаємо, Друже Джонсон...
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22.01.2023 13:33
+47
Джонсон - КРАСАВЧИК!!!
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22.01.2023 13:32
+43
Ради такого человека как Джонсон и пол страны перекрыть не грех. А твое тело давно запоребрик нужно было перекинуть
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22.01.2023 13:37
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22.01.2023 13:31 Відповісти
Джонсон - КРАСАВЧИК!!!
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22.01.2023 13:32 Відповісти
The Krasavchik!
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22.01.2023 14:38 Відповісти
Кrasavch.uk
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22.01.2023 14:49 Відповісти
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22.01.2023 13:32 Відповісти
ОО наш хлоп приїхав, напевно з подарунками як завжди
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22.01.2023 13:33 Відповісти
Вітаємо, Друже Джонсон...
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22.01.2023 13:33 Відповісти
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22.01.2023 13:34 Відповісти
Не обосрись от злобы
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22.01.2023 13:36 Відповісти
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22.01.2023 13:37 Відповісти
Джонсон приїхав не до тебе в Макаронію, а в Україну.
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22.01.2023 13:39 Відповісти
главнешоб його не загодували шашликом і дішовой скумбрійой
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22.01.2023 13:56 Відповісти
А в тебе там родовий замок?
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22.01.2023 13:40 Відповісти
в нього за поребриком в мухосранську
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22.01.2023 15:11 Відповісти
Тупорилий, Гостомель далі від Бучі і Київа, там нічого перекривати, бо їдуть туди по іншій трасі з іншої сторони. Але тобі аби ляпнути гнидо, ще й з впн шифрується. Вїбав би тебе, якби знав де ти сидиш
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22.01.2023 18:27 Відповісти
один з примітивних антиукраїнських ботів, не звертайте увагу, мовчки спамьте. За пости та вашу увагу йому платять, зробимо, щоб він подох з голоду.
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22.01.2023 14:19 Відповісти
Ради такого человека как Джонсон и пол страны перекрыть не грех. А твое тело давно запоребрик нужно было перекинуть
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22.01.2023 13:37 Відповісти
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22.01.2023 13:38 Відповісти
ruski ******* , ti luche prismatrivai za svaei mamkoi , ana uzh ochen razbushevalas na trasse ....🤣🤣🤣
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22.01.2023 13:45 Відповісти
Как раз раб мокшанский ето ты. Я помню как ты все 8 лет пропагандировал тут что украинцы тупые и им нельзя давать оружие, воевал с *евробляхерами*, а вместо армии нужно *зеленые тарифы* еще больше расширять. Теперь же когда в Украину пришли те кого ты так ждал ты свалил в Италию а не в свой Мордор?
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22.01.2023 14:06 Відповісти
лшоб ты понил. одни мусора уже долетались. пусть лучше на брычках ездют и светофоры регуют. спрсим после войны с курв
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22.01.2023 13:49 Відповісти
Як би ти, Борменталь, жив в Криму в часи Кучми, то теперішнє перекриття доріг для VIP тобі б здалося дитячою забавкою. Бо тоді закривали на цілий день цілі магістралі, поки руде чмо їде чи на держдачу чи звідти. Якщо міжнародна зустріч якась в Ялті, то в той же аеропорт треба їхати за день до відльоту. При Бджолярі все зникло. Враження що його возили на таксі, ніхто й не здогадувався що він десь на дорозі. При Янику трохи відновили антураж з перекриттям доріг, але не так тотально.
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22.01.2023 13:51 Відповісти
Ющ любил сам за рулем ездить. Притом часто по второстепенным дорогам и переулкам, или внезапно выходил к простым людям, отчего приводил в бешенство свою личную охрану которая за ним еле поспевала.
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22.01.2023 13:57 Відповісти
цікаво, перший раз чую. Досить розумно, жодній засаді не вгадати, що Андрійовичу взбреде в голову наступного разу.
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22.01.2023 14:49 Відповісти
Вот это человечище, Борис
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22.01.2023 13:35 Відповісти
Джонсон сьогодні в Бородянці. По обличчю можно зрозуміти всю гаму емоцій…

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22.01.2023 14:42 Відповісти
Колись буде - Я бачив Джонсона!-І всі навкруги впадуть від заздрощів. Я, нажаль, не бачив.
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22.01.2023 13:39 Відповісти
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22.01.2023 14:03 Відповісти
Це вже набридло, як в музей їздять, Буча, Буча, ніби тільки Буча постраждала.
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22.01.2023 13:44 Відповісти
нехай їздять і чим побільше тим краще. Нехай бачать що кацапи наробили на власні очі. Вони потім їдуть назад іншими людьми. А Джонсоя точно не просто так катається.
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22.01.2023 13:48 Відповісти
Важка артилерія для зе
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22.01.2023 14:43 Відповісти
Як би то банально не звучить, але "Буча" як бренд страждання УКРАЇНСЬКОГО народу легше вимовляти на усіх мовах світу.
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22.01.2023 13:51 Відповісти
Просто Буча недалеко от Киева. Когда освободим всю Украину не переживай, поедет и в Мариуполь и в Северодонецк. А пока что не безопасно даже в Бучу ездить. По Украине полно шастает кацапских диверсантов и предателей.
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22.01.2023 14:01 Відповісти
хеллоу еврибади мазафака
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22.01.2023 13:44 Відповісти
Борісу респект і уважуха.
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22.01.2023 13:47 Відповісти
Думается мне Джонсонюк является "Серым Кардиналом" великой Британии. И он точно заточен по вопросам как развалить *********!!!!
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22.01.2023 13:47 Відповісти
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22.01.2023 13:48 Відповісти
На Британию надежда есть. спасибо англо-саксы!!! за всьо. от щирого сердца!!!
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22.01.2023 13:52 Відповісти
А що то за хрестоносець в білому плащі? Чому вони всюди лізуть?
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22.01.2023 13:54 Відповісти
А ти хочеш, аби священик храму в якому побував Джонсон носив кіпу і пейси? Так не переживай - частина тих священників вдома й носять. А в храмі прославляють "отців їхніх - Авраама і Якова". Сходи в храм в неділю та послухай - дуже здивуєшся.
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22.01.2023 14:55 Відповісти
Я хочу, щоб там ні пейсатих, ні хрестатих не було. Хай ідуть і моляться в своїх храмах. Нічого їм світитися там, де їм не місце. Надворі 21 століття.
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22.01.2023 20:56 Відповісти
Без попа ніяк)) хоча бучанці казали, що весною вони свої церкви позакривали і втекли
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22.01.2023 15:46 Відповісти
подивись уважно те відео - люди виходять із воріт храму і хрестяться. От і я дивуюся разом із ізраїльським прапорцем - і що там священик робить? Може ж проводжає Джонсона котрий був у нього в гостях?
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22.01.2023 21:03 Відповісти
Ну а чого Бориса туди повели не ясно.
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22.01.2023 23:38 Відповісти
Борис - не теля на прив'язі, котрого водять туди-сюди. Захотів зупинитись, може навіть побувати на службі недільній. Поспілкуватися з вірянами.
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22.01.2023 23:46 Відповісти
Ахах))
Взагалі-то приймаюча сторона маршрут складає.
В зомбі-ленд він би не пішов по своїй волі
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22.01.2023 23:49 Відповісти
Rule, Britannia! Britannia rule the waves:
Britons never, never, never shall be slaves! (c)
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22.01.2023 13:58 Відповісти
КРАСАВЧИК!
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22.01.2023 13:59 Відповісти
Вітаємо, Сер.
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22.01.2023 14:05 Відповісти
маю дадію що не просто відвідати Бучу.... а ще й трошки "попрацювати" з деким, щоби нагадати і їм про війну, не тільки медійну а й справжню...
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22.01.2023 14:08 Відповісти
Джонсону завжди раді.
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22.01.2023 14:24 Відповісти
Сподіваюся "зеленим" кілька копняків перепаде від містера Джонсона!
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22.01.2023 14:40 Відповісти
Привіт,майбутній голова НАТО 👍
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22.01.2023 14:48 Відповісти
Все помнят переговоры в Стамбуле, на которых буба был готов сдать кацапам Украину. А после первого визита Джонсона Зеленский прекратил все переговоры с ****** в Стамбуле, а после второго визита Джонсона в Киев стал крутым бандеровцем и сказал, что место *****, срущего в чемодан, под шконкой.
Так что Борис Джонсон тот еще патриот. Украины.
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22.01.2023 15:12 Відповісти
Welcome JOHNSON UK ! ! !
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22.01.2023 15:27 Відповісти
 
 