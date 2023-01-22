РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5677 посетителей онлайн
Новости Видео
14 718 59

Джонсон приехал в Бучу. ВИДЕО

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посещает Бучу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Соответствующее видео было обнародовано в сети.

Читайте также: Кличко встретился с Джонсоном в Давосе и вручил ему награду "Почетный гражданин Киева". ВИДЕО

Автор: 

Джонсон_Борис (504) Буча (460)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+51
Вітаємо, Друже Джонсон...
показать весь комментарий
22.01.2023 13:33
+47
Джонсон - КРАСАВЧИК!!!
показать весь комментарий
22.01.2023 13:32
+43
Ради такого человека как Джонсон и пол страны перекрыть не грех. А твое тело давно запоребрик нужно было перекинуть
показать весь комментарий
22.01.2023 13:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
22.01.2023 13:31 Ответить
Джонсон - КРАСАВЧИК!!!
показать весь комментарий
22.01.2023 13:32 Ответить
The Krasavchik!
показать весь комментарий
22.01.2023 14:38 Ответить
Кrasavch.uk
показать весь комментарий
22.01.2023 14:49 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2023 13:32 Ответить
ОО наш хлоп приїхав, напевно з подарунками як завжди
показать весь комментарий
22.01.2023 13:33 Ответить
Вітаємо, Друже Джонсон...
показать весь комментарий
22.01.2023 13:33 Ответить
комментарий отмечен как спам
показать весь комментарий
22.01.2023 13:34 Ответить
Не обосрись от злобы
показать весь комментарий
22.01.2023 13:36 Ответить
комментарий отмечен как спам
показать весь комментарий
22.01.2023 13:37 Ответить
Джонсон приїхав не до тебе в Макаронію, а в Україну.
показать весь комментарий
22.01.2023 13:39 Ответить
главнешоб його не загодували шашликом і дішовой скумбрійой
показать весь комментарий
22.01.2023 13:56 Ответить
А в тебе там родовий замок?
показать весь комментарий
22.01.2023 13:40 Ответить
в нього за поребриком в мухосранську
показать весь комментарий
22.01.2023 15:11 Ответить
Тупорилий, Гостомель далі від Бучі і Київа, там нічого перекривати, бо їдуть туди по іншій трасі з іншої сторони. Але тобі аби ляпнути гнидо, ще й з впн шифрується. Вїбав би тебе, якби знав де ти сидиш
показать весь комментарий
22.01.2023 18:27 Ответить
один з примітивних антиукраїнських ботів, не звертайте увагу, мовчки спамьте. За пости та вашу увагу йому платять, зробимо, щоб він подох з голоду.
показать весь комментарий
22.01.2023 14:19 Ответить
Ради такого человека как Джонсон и пол страны перекрыть не грех. А твое тело давно запоребрик нужно было перекинуть
показать весь комментарий
22.01.2023 13:37 Ответить
комментарий отмечен как спам
показать весь комментарий
22.01.2023 13:38 Ответить
ruski ******* , ti luche prismatrivai za svaei mamkoi , ana uzh ochen razbushevalas na trasse ....🤣🤣🤣
показать весь комментарий
22.01.2023 13:45 Ответить
Как раз раб мокшанский ето ты. Я помню как ты все 8 лет пропагандировал тут что украинцы тупые и им нельзя давать оружие, воевал с *евробляхерами*, а вместо армии нужно *зеленые тарифы* еще больше расширять. Теперь же когда в Украину пришли те кого ты так ждал ты свалил в Италию а не в свой Мордор?
показать весь комментарий
22.01.2023 14:06 Ответить
лшоб ты понил. одни мусора уже долетались. пусть лучше на брычках ездют и светофоры регуют. спрсим после войны с курв
показать весь комментарий
22.01.2023 13:49 Ответить
Як би ти, Борменталь, жив в Криму в часи Кучми, то теперішнє перекриття доріг для VIP тобі б здалося дитячою забавкою. Бо тоді закривали на цілий день цілі магістралі, поки руде чмо їде чи на держдачу чи звідти. Якщо міжнародна зустріч якась в Ялті, то в той же аеропорт треба їхати за день до відльоту. При Бджолярі все зникло. Враження що його возили на таксі, ніхто й не здогадувався що він десь на дорозі. При Янику трохи відновили антураж з перекриттям доріг, але не так тотально.
показать весь комментарий
22.01.2023 13:51 Ответить
Ющ любил сам за рулем ездить. Притом часто по второстепенным дорогам и переулкам, или внезапно выходил к простым людям, отчего приводил в бешенство свою личную охрану которая за ним еле поспевала.
показать весь комментарий
22.01.2023 13:57 Ответить
цікаво, перший раз чую. Досить розумно, жодній засаді не вгадати, що Андрійовичу взбреде в голову наступного разу.
показать весь комментарий
22.01.2023 14:49 Ответить
Вот это человечище, Борис
показать весь комментарий
22.01.2023 13:35 Ответить
Джонсон сьогодні в Бородянці. По обличчю можно зрозуміти всю гаму емоцій…

показать весь комментарий
22.01.2023 14:42 Ответить
Колись буде - Я бачив Джонсона!-І всі навкруги впадуть від заздрощів. Я, нажаль, не бачив.
показать весь комментарий
22.01.2023 13:39 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2023 14:03 Ответить
Це вже набридло, як в музей їздять, Буча, Буча, ніби тільки Буча постраждала.
показать весь комментарий
22.01.2023 13:44 Ответить
нехай їздять і чим побільше тим краще. Нехай бачать що кацапи наробили на власні очі. Вони потім їдуть назад іншими людьми. А Джонсоя точно не просто так катається.
показать весь комментарий
22.01.2023 13:48 Ответить
Важка артилерія для зе
показать весь комментарий
22.01.2023 14:43 Ответить
Як би то банально не звучить, але "Буча" як бренд страждання УКРАЇНСЬКОГО народу легше вимовляти на усіх мовах світу.
показать весь комментарий
22.01.2023 13:51 Ответить
Просто Буча недалеко от Киева. Когда освободим всю Украину не переживай, поедет и в Мариуполь и в Северодонецк. А пока что не безопасно даже в Бучу ездить. По Украине полно шастает кацапских диверсантов и предателей.
показать весь комментарий
22.01.2023 14:01 Ответить
хеллоу еврибади мазафака
показать весь комментарий
22.01.2023 13:44 Ответить
Борісу респект і уважуха.
показать весь комментарий
22.01.2023 13:47 Ответить
Думается мне Джонсонюк является "Серым Кардиналом" великой Британии. И он точно заточен по вопросам как развалить *********!!!!
показать весь комментарий
22.01.2023 13:47 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2023 13:48 Ответить
На Британию надежда есть. спасибо англо-саксы!!! за всьо. от щирого сердца!!!
показать весь комментарий
22.01.2023 13:52 Ответить
А що то за хрестоносець в білому плащі? Чому вони всюди лізуть?
показать весь комментарий
22.01.2023 13:54 Ответить
А ти хочеш, аби священик храму в якому побував Джонсон носив кіпу і пейси? Так не переживай - частина тих священників вдома й носять. А в храмі прославляють "отців їхніх - Авраама і Якова". Сходи в храм в неділю та послухай - дуже здивуєшся.
показать весь комментарий
22.01.2023 14:55 Ответить
Я хочу, щоб там ні пейсатих, ні хрестатих не було. Хай ідуть і моляться в своїх храмах. Нічого їм світитися там, де їм не місце. Надворі 21 століття.
показать весь комментарий
22.01.2023 20:56 Ответить
Без попа ніяк)) хоча бучанці казали, що весною вони свої церкви позакривали і втекли
показать весь комментарий
22.01.2023 15:46 Ответить
подивись уважно те відео - люди виходять із воріт храму і хрестяться. От і я дивуюся разом із ізраїльським прапорцем - і що там священик робить? Може ж проводжає Джонсона котрий був у нього в гостях?
показать весь комментарий
22.01.2023 21:03 Ответить
Ну а чого Бориса туди повели не ясно.
показать весь комментарий
22.01.2023 23:38 Ответить
Борис - не теля на прив'язі, котрого водять туди-сюди. Захотів зупинитись, може навіть побувати на службі недільній. Поспілкуватися з вірянами.
показать весь комментарий
22.01.2023 23:46 Ответить
Ахах))
Взагалі-то приймаюча сторона маршрут складає.
В зомбі-ленд він би не пішов по своїй волі
показать весь комментарий
22.01.2023 23:49 Ответить
Rule, Britannia! Britannia rule the waves:
Britons never, never, never shall be slaves! (c)
показать весь комментарий
22.01.2023 13:58 Ответить
КРАСАВЧИК!
показать весь комментарий
22.01.2023 13:59 Ответить
Вітаємо, Сер.
показать весь комментарий
22.01.2023 14:05 Ответить
маю дадію що не просто відвідати Бучу.... а ще й трошки "попрацювати" з деким, щоби нагадати і їм про війну, не тільки медійну а й справжню...
показать весь комментарий
22.01.2023 14:08 Ответить
Джонсону завжди раді.
показать весь комментарий
22.01.2023 14:24 Ответить
Сподіваюся "зеленим" кілька копняків перепаде від містера Джонсона!
показать весь комментарий
22.01.2023 14:40 Ответить
Привіт,майбутній голова НАТО 👍
показать весь комментарий
22.01.2023 14:48 Ответить
Все помнят переговоры в Стамбуле, на которых буба был готов сдать кацапам Украину. А после первого визита Джонсона Зеленский прекратил все переговоры с ****** в Стамбуле, а после второго визита Джонсона в Киев стал крутым бандеровцем и сказал, что место *****, срущего в чемодан, под шконкой.
Так что Борис Джонсон тот еще патриот. Украины.
показать весь комментарий
22.01.2023 15:12 Ответить
Welcome JOHNSON UK ! ! !
показать весь комментарий
22.01.2023 15:27 Ответить
 
 