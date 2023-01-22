Джонсон приехал в Бучу. ВИДЕО
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посещает Бучу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Соответствующее видео было обнародовано в сети.
Топ комментарии
+51 Оболонський Українець
показать весь комментарий22.01.2023 13:33
+47 Mykola Korzh #551971
показать весь комментарий22.01.2023 13:32
+43 FT FT
показать весь комментарий22.01.2023 13:37
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Взагалі-то приймаюча сторона маршрут складає.
В зомбі-ленд він би не пішов по своїй волі
Britons never, never, never shall be slaves! (c)
Так что Борис Джонсон тот еще патриот. Украины.