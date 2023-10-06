В отношении "слуг народа" Куницкого и Дмитрука открыты уголовные производства за хулиганство и причинение телесных повреждений

Генеральный прокурор зарегистрировал уголовные производства в отношении народных депутатов Артема Дмитрука и Александра Куницкого в связи с дракой в Киеве 5 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По факту инцидента, произошедшего между народными депутатами и гражданином 5 октября 2023 года в центре города Киева, генеральный прокурор зарегистрировал уголовные производства", - рассказали в пресс-службе Офиса генпрокурора.

В Офисе генпрокурора уточнили, что правовая квалификация – умышленное средней тяжести телесное повреждение, а также хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью или исключительным цинизмом, совершенные группой лиц (ч. 1 ст. ч.1 ст.122, ч.2 ст.296 УК Украины).

"Уголовные производства объединены, а досудебное расследование поручено Главному следственному управлению Государственного бюро расследований", - добавили в ведомстве.

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Напоминаем, что 5 октября в Киеве народные депутаты Артем Дмитрук и Александр Куницкий подрались с человеком, которого обвиняли в мошеннических действиях. Также в сети было опубликовано видео. По словам депутатов, они проверяли работу мошеннического колцентра.