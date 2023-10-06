В отношении "слуг народа" Куницкого и Дмитрука открыты уголовные производства за хулиганство и причинение телесных повреждений
Генеральный прокурор зарегистрировал уголовные производства в отношении народных депутатов Артема Дмитрука и Александра Куницкого в связи с дракой в Киеве 5 октября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"По факту инцидента, произошедшего между народными депутатами и гражданином 5 октября 2023 года в центре города Киева, генеральный прокурор зарегистрировал уголовные производства", - рассказали в пресс-службе Офиса генпрокурора.
В Офисе генпрокурора уточнили, что правовая квалификация – умышленное средней тяжести телесное повреждение, а также хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью или исключительным цинизмом, совершенные группой лиц (ч. 1 ст. ч.1 ст.122, ч.2 ст.296 УК Украины).
"Уголовные производства объединены, а досудебное расследование поручено Главному следственному управлению Государственного бюро расследований", - добавили в ведомстве.
Напоминаем, что 5 октября в Киеве народные депутаты Артем Дмитрук и Александр Куницкий подрались с человеком, которого обвиняли в мошеннических действиях. Также в сети было опубликовано видео. По словам депутатов, они проверяли работу мошеннического колцентра.
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Покарати обох!
Інстинкт не штовхає добродіїв на відверті загрози.
Щось має биту передумовою?
Одна дія перекриває іншу, більш болісну. Гряде велике переобування!
Ты хоть представляешь что было бы с Украиной, если бы участников мордобоя сажали в изолятор ?
Он, депутат ВР знову пику бив іншому депутату. Цікаво, хто з них перший почне стріляти у Раді.