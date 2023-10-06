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В отношении "слуг народа" Куницкого и Дмитрука открыты уголовные производства за хулиганство и причинение телесных повреждений

дмитрук,куницький

Генеральный прокурор зарегистрировал уголовные производства в отношении народных депутатов Артема Дмитрука и Александра Куницкого в связи с дракой в Киеве 5 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По факту инцидента, произошедшего между народными депутатами и гражданином 5 октября 2023 года в центре города Киева, генеральный прокурор зарегистрировал уголовные производства", - рассказали в пресс-службе Офиса генпрокурора.

В Офисе генпрокурора уточнили, что правовая квалификация – умышленное средней тяжести телесное повреждение, а также хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью или исключительным цинизмом, совершенные группой лиц (ч. 1 ст. ч.1 ст.122, ч.2 ст.296 УК Украины).

"Уголовные производства объединены, а досудебное расследование поручено Главному следственному управлению Государственного бюро расследований", - добавили в ведомстве.

Смотрите также: "Слуги народа" Дмитрук и Куницкий избили парня в центре Киева, - соцсети. ВИДЕО

Напоминаем, что 5 октября в Киеве народные депутаты Артем Дмитрук и Александр Куницкий подрались с человеком, которого обвиняли в мошеннических действиях. Также в сети было опубликовано видео. По словам депутатов, они проверяли работу мошеннического колцентра.

Автор: 

депутат (3316) драка (2020) Куницкий Александр (45) Артем Дмитрук (68)


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Топ комментарии
+25
"слуги народу" це збіговисько гопоти, зрадників та корупціонерів. Справжнім лозунгом цієї шобли був: "Кидай плювати сємкі в падваронеє, іді к нам, сдєлаєм іх разом!", але перша частина лозунгу десь загубилася в "пилу палітічєской барьби" і лишилася лише друга... Це бидло, начолі з зе-лідором, такі да, "сдєлало всєх разом" і тих, хто за них голосував і тих, хто був проти. І тепер, щоб повернутися країні хоча б на рівень весни 2019, після війни, треба буде не один десяток років.
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06.10.2023 18:30
+19
Еті новиє ліца падазрітєльна пахожи на атвратітєльниє рожи...
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06.10.2023 18:27
+17
Два дебіла - ето сіла. Вони нагадують дует Паніковський з Балагановим. Коли Дмитрук лупцював то Куніцький як півень дефілював по подвірю і стряхував пил з пір"я.
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06.10.2023 18:31
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Замнут діло цих уйопків.
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06.10.2023 18:23 Ответить
Цей, з бородою, вже давно бикуе у раді.


Покарати обох!
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06.10.2023 19:36 Ответить
Оперативно висвітили 👍.
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06.10.2023 18:24 Ответить
До стінки обох підерів.
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06.10.2023 18:24 Ответить
то була їхня територія, Єрмак відписав на ПРокорм - ще з часів бандюкування депутата ПР, підопічного Єрмака ...
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06.10.2023 19:30 Ответить
Еті новиє ліца падазрітєльна пахожи на атвратітєльниє рожи...
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06.10.2023 18:27 Ответить
"слуги народу" це збіговисько гопоти, зрадників та корупціонерів. Справжнім лозунгом цієї шобли був: "Кидай плювати сємкі в падваронеє, іді к нам, сдєлаєм іх разом!", але перша частина лозунгу десь загубилася в "пилу палітічєской барьби" і лишилася лише друга... Це бидло, начолі з зе-лідором, такі да, "сдєлало всєх разом" і тих, хто за них голосував і тих, хто був проти. І тепер, щоб повернутися країні хоча б на рівень весни 2019, після війни, треба буде не один десяток років.
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06.10.2023 18:30 Ответить
Два дебіла - ето сіла. Вони нагадують дует Паніковський з Балагановим. Коли Дмитрук лупцював то Куніцький як півень дефілював по подвірю і стряхував пил з пір"я.
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06.10.2023 18:31 Ответить
Злучка юдея та ватного підара,як наслідок - знущання та приниження України.
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06.10.2023 18:35 Ответить
Дві відрижки більшовицьких катів
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06.10.2023 18:45 Ответить
А оце точне визначенння.
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06.10.2023 19:55 Ответить
А чого ніде не вказано що вони побили і принижували військового?
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06.10.2023 18:42 Ответить
Вся гра ніяк не погіршить життя ціх фігурантів.

Інстинкт не штовхає добродіїв на відверті загрози.

Щось має биту передумовою?

Одна дія перекриває іншу, більш болісну. Гряде велике переобування!
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06.10.2023 18:54 Ответить
А чому не до СІЗО кончених виродків?!?! Бо "служки"???
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06.10.2023 19:03 Ответить
За что в СИЗО ?

Ты хоть представляешь что было бы с Украиной, если бы участников мордобоя сажали в изолятор ?
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06.10.2023 19:09 Ответить
Запобіжний захід, бо ті два недоумка становлять загрозу суспільству. І так, уяви собі, саджають, тим паче, що там "середньої тяжкості", а не синець під оком!
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06.10.2023 19:13 Ответить
Щоб не впливали на свідків та потерпілого та не уникли законної відповідальності
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06.10.2023 22:53 Ответить
Яб на місці потерпілого через проміжок часі проломив би бошки обом,а мусора і прокурори ці гниди будуть тягнути за цими ублюдками.
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06.10.2023 19:06 Ответить
Здається у жовтні 2023 року Верховна Рада мала б бути переобрана, але її дія продовжиться через війну. Хто ж бажає це збіговисько малоросів, совкодрочерів, підтримувачів "русского мира", "какая разница" бачити ще довго у Верховній Раді? Можливо краще вибори і ці молоді, згідно Конституцвію мають йти захищати Україну?
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06.10.2023 19:09 Ответить
Где нардеп,а где шахрайские колцентры,какое им до них дело,для чего у нас целое министерство ВД,видать шустряки пытались сорвать бабло за крышевание классическим методом физического воздействия.
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06.10.2023 19:18 Ответить
Знайдіть будь-якого високопосадовця чи депутата украïноненависника, морального урода, захисника московських попів, зрадника, колаборанта, хабарника чи й просто розкрадача вагонами, - і можете не сумніватися, що саме Зеленський ïх призначив на різні високі посади чи привів до влади.
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06.10.2023 19:18 Ответить
Обрані під акомпонемент гри на фортепіано ...
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06.10.2023 19:42 Ответить
Чим грав, тим і обирав.
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06.10.2023 22:05 Ответить
Це ще не дно.
Он, депутат ВР знову пику бив іншому депутату. Цікаво, хто з них перший почне стріляти у Раді.
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06.10.2023 19:24 Ответить
А хто це за них голосував? Що нарід, мудрий, навибирали?
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06.10.2023 19:27 Ответить
... для приколу і по приколу... Біда в тому, що колить всіх, а не тільки 73%.
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06.10.2023 19:44 Ответить
Та хто там голосував, коли ще до виборів результати були вже відомі. Умнічаєш тут.
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06.10.2023 20:31 Ответить
та от не треба ля-ля. Виборці оце все і наобирали, бандитські пики
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06.10.2023 22:18 Ответить
То це виборці винні? Ти москаль? Хто ж їх висував? Теж виборці?
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06.10.2023 22:59 Ответить
а хто ж винен, якщо не виборці? вони йшли і голосували за все оце шапіто. хоть поржать хотіли. ти москаль?
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07.10.2023 00:02 Ответить
Лише москалі ненавидять українців і звинувачують у всіх гріхах. Не спостерігав такого щоб українці масово йшли і голосували за це шапіто, на дільницях вітер свистав, як і на виборах путлєра
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07.10.2023 00:09 Ответить
та ти шо... а твій нік гнида кацапська кого "звинувачує"?
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20.10.2023 00:30 Ответить
Ото курва,понавибирали...
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06.10.2023 19:28 Ответить
Вони там усі такі, ваш вибір вирішує практично 0.0 десятих - нічого!
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06.10.2023 22:57 Ответить
чому це усі? є і були цілком нормальні депутати, від ЄС наприклад, частково від Голосу
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07.10.2023 00:03 Ответить
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07.10.2023 00:12 Ответить
Це не депутати - це гопники, вони залишилися в 90-их роках! Сором! Вся команда Зе такі...
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06.10.2023 19:47 Ответить
Шваль, гопота, бандити, мародери і безуглі на всю голову..., а на чолі паяц. О то, суки дебільні, 73% понавибирали... Вас, тварюки і правнуки проклинати будуть, бо все, що сьогодні в нас діється то результат вашого, придурки, вибору.
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06.10.2023 19:47 Ответить
яка кримінальна справа? яка прокуратура? якщо куніцицкій просто мерзений слизняк, щодо якого є підозра, то дмитрук цє однозначний сєпар махнарилий і фсбшник, там не кримінальна справа потрібна таких треба "бузинити" одразу!! , дайте мені "вікно" на пів години, я сам це зроблю і пришлю вам бороду в сувенір! без всяких прокуратур
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06.10.2023 19:48 Ответить
Куницький це саньок? Той провокатор, що користуючись своїм статусом їздить і чіпляється до поліції? Але ж піпл балдіє від цього хама з статусом недоторканності!
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06.10.2023 20:03 Ответить
Дмитрук це чорт з Козятина який в Одесі навчився на сірники казати спічкі і коли досяґ успіхів у спорті підмазався до прокацапського кодла. Малорос це значно небезпечніше ніж простий жидок Куніцкий.
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06.10.2023 22:29 Ответить
 
 