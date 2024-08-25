"Слуга народа" Дмитрук, защищавший УПЦ МП, сбежал из Украины, - СМИ

Народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), который защищал УПЦ МП в Украине, незаконно покинул территорию страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как отмечается, Дмитрук незаконно покинул территорию Украины в субботу, 24 августа.

По данным источников, последний раз законно Дмитрук пересекал границу Украины с Молдовой в начале 2023 года и до 24 августа 2024 года не выезжал.

В прошлом году 24 января в 19:41 он вернулся в Украину из Молдовы через ПП "Маяки-Удобное" на автомобиле Toyota с государственным номерным знаком и до воскресенья 24 августа за границу не выезжал.

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Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства незаконного пересечения государственной границы.

Также сообщается, что сейчас его мобильный номер телефона не обслуживается.

Сообщается также, что 24 августа Дмитрук в Telegram начал заявлять, что его планируют задержать и вскоре по месту его жительства в Киеве и Одессе будут проходить обыски.

Кроме того, он заявлял о якобы фейках, что его семья и он в Молдове и украинские спецслужбы требуют, чтобы его там задержали.

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Напомним, ранее расследователи Bihus.Info обнаружили, что народный депутат Артем Дмитрук сотрудничает со священником УПЦ МП Сергеем Чертилиным, которого подозревают в 5 преступлениях против Украины.