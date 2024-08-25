"Слуга народа" Дмитрук, защищавший УПЦ МП, сбежал из Украины, - СМИ
Народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), который защищал УПЦ МП в Украине, незаконно покинул территорию страны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Как отмечается, Дмитрук незаконно покинул территорию Украины в субботу, 24 августа.
По данным источников, последний раз законно Дмитрук пересекал границу Украины с Молдовой в начале 2023 года и до 24 августа 2024 года не выезжал.
В прошлом году 24 января в 19:41 он вернулся в Украину из Молдовы через ПП "Маяки-Удобное" на автомобиле Toyota с государственным номерным знаком и до воскресенья 24 августа за границу не выезжал.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства незаконного пересечения государственной границы.
Также сообщается, что сейчас его мобильный номер телефона не обслуживается.
Сообщается также, что 24 августа Дмитрук в Telegram начал заявлять, что его планируют задержать и вскоре по месту его жительства в Киеве и Одессе будут проходить обыски.
Кроме того, он заявлял о якобы фейках, что его семья и он в Молдове и украинские спецслужбы требуют, чтобы его там задержали.
Напомним, ранее расследователи Bihus.Info обнаружили, что народный депутат Артем Дмитрук сотрудничает со священником УПЦ МП Сергеем Чертилиным, которого подозревают в 5 преступлениях против Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Потім дістанемо/дістануть, якщо "какая разніца" на цьому і закінчиться.
Але Шевченко, Бужанський, Безугла, Арахамія, Гетманцев, Єрмак, Зеленський ще тут.
Це щось із Гуглом не так? Чи це кацапське ІПСО?
Минуло більше 45 діб відколи народні депутати Артем Дмитрук та Олександр Куницький побили військовослужбовця, однак підозри їм і досі не підписані.
https://apostrophe.ua/ua/news/society/2023-11-24/za-45-sutok-genprokuror-kostin-ne-udosuzhilsya-podpisat-podozreniya-nardepam-izbivshim-********--blogerka/309085
Це ж не вперше, а стала практика приблуд95 …
Люстрація таких, не повинна бути довше, вірьовки 3-х метрів
Хоч мандату позбавлять?
Отримав інформацію з власних джерел: 21.08.2024 в обід генеральному прокурору Костіну доповіли що жінка Дмитрука вже в Кишиневі посилилися в готель і вірогідніше всього він планує тікати.
21.08.2024 Дмитрук був ще в Києві але тоді підозру ніхто не підписав (а злили йому все і на наступний день з'@бав з Києва в багажнику).
А шевченко - так той був агентом буланова. Не здивуюсь, що і цей від буланова.
Алеж це все сн.
Як там можливо , щоб всіх винних в злочинах назначали послами або відпускали, або навіть під забули: де баканов і рєщнікоа.
Наша країна гине від нечесті як від путінської, так і від зеленої.
Що далі? Скільки ще терпіти?