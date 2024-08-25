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"Слуга народа" Дмитрук, защищавший УПЦ МП, сбежал из Украины, - СМИ

дмитрук втік з України

Народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), который защищал УПЦ МП в Украине, незаконно покинул территорию страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как отмечается, Дмитрук незаконно покинул территорию Украины в субботу, 24 августа.

По данным источников, последний раз законно Дмитрук пересекал границу Украины с Молдовой в начале 2023 года и до 24 августа 2024 года не выезжал.

В прошлом году 24 января в 19:41 он вернулся в Украину из Молдовы через ПП "Маяки-Удобное" на автомобиле Toyota с государственным номерным знаком и до воскресенья 24 августа за границу не выезжал.

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Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства незаконного пересечения государственной границы.

Также сообщается, что сейчас его мобильный номер телефона не обслуживается.

Сообщается также, что 24 августа Дмитрук в Telegram начал заявлять, что его планируют задержать и вскоре по месту его жительства в Киеве и Одессе будут проходить обыски.

Кроме того, он заявлял о якобы фейках, что его семья и он в Молдове и украинские спецслужбы требуют, чтобы его там задержали.

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Напомним, ранее расследователи Bihus.Info обнаружили, что народный депутат Артем Дмитрук сотрудничает со священником УПЦ МП Сергеем Чертилиным, которого подозревают в 5 преступлениях против Украины.

Автор: 

побег (379) УПЦ МП (1559) Артем Дмитрук (68)


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Топ комментарии
+80
Цеж не "ухилянт" такого можна і випустити!
Втік? Ага, погранці, да?
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25.08.2024 16:55
+64
знов те саме-спочатку дати втекти а потім почати розшукувати...
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25.08.2024 16:57
+57
І навіть "доблесні"ТЦК не спрацювали.це їм не дідів по дворах ловити
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25.08.2024 16:56
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"Слузі народу" Дмитруку, який захищав УПЦ МП, допоміг втекти з України пан Зеленський. Хто признaчив прикордонників нa посaди?
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25.08.2024 19:47 Ответить
Ша ! Шухер! Шо проізошло?...а проізошло.. Ну ..так....мммм....да!Та ви шо! Да не може цього бути...а ..проізошло такі...
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25.08.2024 19:59 Ответить
Капець скільки тих кацапських консервів я не лох притягнув в раду
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25.08.2024 20:07 Ответить
Не втік, а отримав вільний виїзд від ОПЗЄ.
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25.08.2024 20:30 Ответить
Навіть не смішно .
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25.08.2024 20:38 Ответить
"Ай-я-яй! А хто ето сдєлал?" (с)

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25.08.2024 21:17 Ответить
Дик, нє лох нам нічіго нє должен !
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25.08.2024 22:24 Ответить
"Воювати будуть усі", але.
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25.08.2024 21:17 Ответить
Ну цей з'їбався. Ок.
Потім дістанемо/дістануть, якщо "какая разніца" на цьому і закінчиться.

Але Шевченко, Бужанський, Безугла, Арахамія, Гетманцев, Єрмак, Зеленський ще тут.
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25.08.2024 21:36 Ответить
Дмитрук, то дрібниці... Головне шоб Зе невтік. )))))
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25.08.2024 21:39 Ответить
Зелені гниди. Тримайте Зелю, скоро і він намилиться в Італію. Віллочка в нього там, дітки...
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25.08.2024 22:19 Ответить
Нерви здали у диякона УПЦ МП...
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25.08.2024 22:21 Ответить
Забив у Пошук Гугла https://www.google.com.ua/search?q=%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%A3%D0%9F%D0%A6+%D0%9C%D0%9F&sca_esv=d3224e15adc24c7c&sca_upv=1&hl=uk&sxsrf=ADLYWILVpkMIod9DJpnoYZte2qDaL4mtGg%3A1724418925820&ei=bYvIZrnkMd6GwPAP94mGwAI&ved=0ahUKEwj5zpGMmYuIAxVeAxAIHfeEASgQ4dUDCA8&uact=5&oq=%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%A3%D0%9F%D0%A6+%D0%9C%D0%9F&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiGNC00LjRj9C60L7QvSDQo9Cf0KYg0JzQnzIGEAAYBRgeMggQABiABBiiBDIIEAAYgAQYogQyCBAAGIAEGKIEMggQABiABBiiBEj-JFAAWO8UcAB4AZABAJgBqgGgAcQDqgEDMC4zuAEDyAEA-AEC-*****************************************&sclient=gws-wiz-serp "диякон УПЦ МП" .
Це щось із Гуглом не так? Чи це кацапське ІПСО?

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25.08.2024 23:02 Ответить
Дійсно, - це щось із Гуглом, бо качко-пошук за такими ж словами наголошує на Зеленському:

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25.08.2024 23:10 Ответить
А що по цьому поводу скажуть 73% "мудрага наріда".
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25.08.2024 22:22 Ответить
Він і досі охєнну зп депутата отримує, всі пільги , і ще ціла свора помічників теж за наш з вами рахунок утримуються.
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25.08.2024 23:15 Ответить
якщо просто посполитий, пірнай у тису, мо перепливеш; якщо ти зелений ватнік, то спокійнісінько пензлюй, куди хочеш - я певен, що прикордонники ще й "під козирьок" узяли, коли супроводжували!!
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25.08.2024 23:39 Ответить
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26.08.2024 00:01 Ответить
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26.08.2024 00:08 Ответить
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26.08.2024 00:10 Ответить
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26.08.2024 00:12 Ответить
За 45 діб генпрокурор Костін не знайшов часу підписати підозри нардепам, які побили військового

Минуло більше 45 діб відколи народні депутати Артем Дмитрук та Олександр Куницький побили військовослужбовця, однак підозри їм і досі не підписані.

https://apostrophe.ua/ua/news/society/2023-11-24/za-45-sutok-genprokuror-kostin-ne-udosuzhilsya-podpisat-podozreniya-nardepam-izbivshim-********--blogerka/309085
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26.08.2024 00:18 Ответить
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26.08.2024 00:24 Ответить
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26.08.2024 00:27 Ответить
Пацюки-служки каламойші, «чомусь» покидають зелений човен, певно, що вони, щось знають… !!
Це ж не вперше, а стала практика приблуд95 …
Люстрація таких, не повинна бути довше, вірьовки 3-х метрів
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26.08.2024 01:06 Ответить
Як утік? Через Тису?
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26.08.2024 06:15 Ответить
Шут "анонсировал совещание" по этому поводу. Цирк продолжается. Только вот не весело от этого представления.
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26.08.2024 06:44 Ответить
Він не втік, він як і "шевченко депутат" виконує завдання у ворожої держави на ворожої території.
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26.08.2024 07:26 Ответить
Він не втік, він виконує завдання як і "депутат шевченко" на ворожої території.
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26.08.2024 07:30 Ответить
Добре, що з'їбався, погано, що не спіймали та не посадили.
Хоч мандату позбавлять?
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26.08.2024 09:01 Ответить
Якби "спіймали" то максимум би браслетик на ліву ніжоньку ласкаво натягнули. Через місяць з тієюж ласкою зняли. А так є шанс що десь втопився чи пристрелили.
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26.08.2024 09:55 Ответить
Втікав в плав через Тису😁
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26.08.2024 09:17 Ответить
всім відома схема - таємно попереджають, щоб втікав, а потім заявляють.
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26.08.2024 09:19 Ответить
https://x.com/igorlachenkov Ihor Lachenkov

Отримав інформацію з власних джерел: 21.08.2024 в обід генеральному прокурору Костіну доповіли що жінка Дмитрука вже в Кишиневі посилилися в готель і вірогідніше всього він планує тікати.

21.08.2024 Дмитрук був ще в Києві але тоді підозру ніхто не підписав (а злили йому все і на наступний день з'@бав з Києва в багажнику).
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26.08.2024 09:56 Ответить
Це проекція його лідора
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26.08.2024 10:40 Ответить
Idit" ****** z takymy novynamy!!!!!
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26.08.2024 10:49 Ответить
Яка несподіванка. Я шокований!
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26.08.2024 15:47 Ответить
А пам'ятаєте як втік трубіцин - буданов підписав, а арестович - теж буданов.
А шевченко - так той був агентом буланова. Не здивуюсь, що і цей від буланова.
Алеж це все сн.
Як там можливо , щоб всіх винних в злочинах назначали послами або відпускали, або навіть під забули: де баканов і рєщнікоа.
Наша країна гине від нечесті як від путінської, так і від зеленої.
Що далі? Скільки ще терпіти?
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26.08.2024 15:59 Ответить
Дурні повинні страждати допоки не порозумнішають.
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27.08.2024 17:58 Ответить
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