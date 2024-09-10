Удар по "Охматдиту": СБУ повідомила про підозру генералу РФ Кобилашу

Генералу РФ Сергію Кобилашу, який командував ракетним ударом російських військ по лікарні Охматдит у Києві, заочно повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Генерал-лейтенант Сергій Кобилаш на момент удару обіймав посаду командувача дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил РФ, а згодом, після завдання зазначеного удару, був підвищений на посаді та призначений командувачем військово-повітряних сил РФ.

Заступник голови СБУ Сергій Наумюк під час робочої зустрічі з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом та генпрокурором Костіним розповів, що було допитано 112 потерпілих та 50 очевидців, проведено вибухотехнічні, судово-медичні та інші експертизи, проаналізовано відео з камер відеоспостережень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слузі народу" Дмитруку повідомлено про підозру за напади на правоохоронця й військового, - Офіс Генпрокурора

Як встановило розслідування, за наказом Кобилаша 8 липня 2024 року о 9 год. 15 хв. російський бомбардувальник-ракетоносій Ту-95МС здійснив пуск ракети Х-101 по дитячій лікарні у Києві. Обстріл Охматдиту здійснила 22-а гвардійська важка бомбардувальна авіаційна дивізія дальньої авіації повітряно-космічних військ рф.

"Встановлено, що ворожий літак піднявся у повітря з аеродрому поблизу російського міста Оленєгорськ, а запуск ракети здійснив над Саратовською областю рф на відстані майже 600 км від кордону України. З території росії Х-101 увійшла в повітряний простір нашої держави в районі Чернігівщини і почала маневрувати, постійно змінюючи траєкторію польоту через території чотирьох областей. Це свідчить, що ракета була запрограмована для максимального "обходу" української ППО і подальшого влучання в медзаклад.

Приблизно о 10 год. 45 хв. російська Х-101 влучила у відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих та хронічних інтоксикацій лікарні Охматдит. Унаслідок обстрілу загинуло 2 людини, серед яких дитячий лікар-нефролог. Ще 35 осіб отримали поранення, з них 9 дітей.

Також читайте: Прокремлівські чеські ЗМІ поширюють фейки про ракетний удар РФ по "Охматдиту" 8 липня

Також від влучання пошкоджено адмінбудівлі, лікувальні, лабораторні та діагностичні корпуси, трансформаторну підстанцію, господарські приміщення і станцію теплозабезпечення медустанови", - йдеться в повідомленні.

На місці події правоохоронці виявили залишки ворожої ракети з маркуванням, яке свідчить, що вона була виготовлена на базі російського КБ "Радуга" у другому кварталі 2024 року.

Так, Кобилашу повідомлено про заочну підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

"Кобилаш наразі є підозрюваним у вчиненні й інших воєнних злочинів в Україні. Зокрема, під його керівництвом здійснювалися обстріли цивільної енергетичної інфраструктури у 2022-2023 роках. У березні 2024 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Кобилаша якраз за ці воєнні злочини", - додав Наумюк.

Читайте: В "Охматдиті" під час ракетного удару росіян перебували діти з Молдови, - віцепрем’єрка країни Герасимов

Удар РФ по "Охматдиту" 8 липня

Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.

Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

Директор Охматдиту Володимир Жовнір виступив перед Радбезом ООН щодо наслідків російської ракетної атаки на лікарню.

Кожна родина з дітьми, яка постраждала внаслідок ворожого удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня, отримає грошову виплату у розмірі 10 800 грн на кожного члена родини.

Крилата ракета росіян X-101, яка зруйнувала дитячу лікарню "Охматдит" у Києві 8 липня, була укомплектована компонентами західного виробництва. Це свідчить про успіх Москви в обході санкцій.

10 липня у лікарні помер хлопчик, який був у "Охматдиті" під час ракетної атаки 8 липня

Один з льотчиків російської 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії після удару по дитячій лікарні "Охматдит" передав у чат-бот українській розвідці документи щодо діяльності його військової частини та приватні фото командного складу.

Читайте: МАГАТЕ назвало РФ відповідальною за ракетний удар по "Охматдиту"