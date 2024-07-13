<<МАГАТЕ назвало РФ відповідальною за ракетний удар по "Охматдиту" >>

Рада керуючих МАГАТЕ засудила ракетний удар, завданий 8 липня по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві, і поклала відповідальність за нього на Росію.

Як зазначається, Рада керуючих схвалила відповідну резолюцію на екстреному закритому засіданні, яке відбулось 12 липня на прохання України.

Зокрема, в документі зазначено, що Рада найрішучіше засуджує зрив технічної допомоги МАГАТЕ Україні, спричинений нещодавнім військовим ударом Російської Федерації по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит".

"Дякую Раді керуючих МАГАТЕ за рішучу реакцію на відверто терористичні дії нашого ворога. Країна-терорист показує усьому світу, що здатна з легкістю спрямовувати свою зброю навіть не просто проти цивільного населення, а проти важко хворих дітей. Увесь світ це бачить. Крім того, така зухвала атака, яку було зроблено на лікарню "Охматдит", є неприпустимим порушенням основних принципів та цінностей МАГАТЕ, підриваючи основу міжнародної ядерної безпеки та захищеності", - прокоментував ухвалене рішення міністр енергетики України Герман Галущенко.

Рада також підтримала продовження зусиль МАГАТЕ з технічного співробітництва з Україною, включно з наданням подальшої допомоги "Охматдиту" та іншим подібним закладам, щоб забезпечити безперервність надання медичних послуг і посилити заходи радіаційної безпеки та захисту.

Крім того, закликала країни-учасниці до політичної та фінансової підтримки України, зокрема шляхом надання необхідного обладнання, пов'язаного з ядерною безпекою та захистом.

Нагадаємо, раніше а МАГАТЕ підтвердили, що у дитячій лікарні "Охматдит", яка зазнала російського ракетного удару, не було радіоактивних джерел.

Удар РФ по "Охматдиту" 8 липня

Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.

Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомиввнаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

Директор Охматдиту Володимир Жовнір виступив перед Радбезом ООН щодо наслідків російської ракетної атаки на лікарню.

Кожна родина з дітьми, яка постраждала внаслідок ворожого удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня, отримає грошову виплату у розмірі 10 800 грн на кожного члена родини.

Крилата ракета росіян X-101, яка зруйнувала дитячу лікарню "Охматдит" у Києві 8 липня, була укомплектована компонентами західного виробництва. Це свідчить про успіх Москви в обході санкцій.

10 липня у лікарні помер хлопчик, який був у "Охматдиті" під час ракетної атаки 8 липня

Один з льотчиків російської 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії після удару по дитячій лікарні "Охматдит" передав у чат-бот українській розвідці документи щодо діяльності його військової частини та приватні фото командного складу.