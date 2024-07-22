Прокремлевские чешские СМИ распространяют фейки о ракетном ударе РФ по "Охматдету" 8 июля

Пророссийские медиа в Чехии начали активно распространять кремлевскую дезинформацию о ракетном обстреле детской больницы "Охматдет" в Киеве 8 июля 2024 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Еспресо", которое проанализировало нарративы чешских прокремлевских СМИ.

"Предвзятые репортажи пытались манипулировать трагическим событием, которое привело к значительным жертвам и разрушениям, с целью продвижения российских нарративов в Европе и перекладывания вины с российских сил на украинские войска.

Сначала Россия отрицала нанесение удара по больнице, утверждая, что в нее попали обломки украинской ракеты ПВО. Впоследствии появились различные фальшивые сообщения, в частности о том, что украинские войска разместились в больнице, используя детей как щит, и даже о том, что это была спланированная операция президента Украины Зеленского с целью получения большего финансирования от западных стран", - пишет издание.

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Чешские прокремлевские СМИ подхватили эти заявления и распространили их на внутреннюю аудиторию.

Обвинения Украины в ракетном ударе

"Неприятно об этом говорить, но... Киев прибегнул к очередной провокации, заявив, что российские вооруженные силы атаковали детскую больницу. Однако удар нанесла украинская сторона ракетой ПВО. Обозреватели считают, что после атаки на больницу "многие люди окажутся в подвалах СБУ", - написало чешское издание Pokec24.

Скриншот с сайта Pokec24

Далее в статье говорится: "На видеозаписях с места происшествия видно, что здание было повреждено ракетой ПВО Вооруженных сил Украины". Никаких видеозаписей или других доказательств в поддержку своего утверждения издание не предоставило.

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Зато Pokec24 процитировало автора Telegram-канала "Сталинский пролив", пророссийского военного блогера и X OSINT-аккаунта AMK Mapping, который, по мнению авторов статьи, "на стороне Зеленского".

"Однако, несмотря на то, что аккаунт заявляет о своей проукраинскости, его биография в Х (Twitter) свидетельствует о критическом отношении к Зеленскому. Кроме того, в тот же день аккаунт опубликовал серию твитов с извинениями и опровержением, признавая доказательства того, что Россия несет ответственность за удар ракетой Х-101. Издание не смогло исправить свои первоначальные заявления и вместо этого манипулировало нарративом, чтобы создать впечатление, будто даже проукраинские источники поддерживают их ложные утверждения", - объясняет "Еспресо".

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Далее издание цитирует пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, который заявил, что атака является "иезуитской пиар-акцией на крови", организованной Украиной "для создания фона для участия Владимира Зеленского в саммите НАТО".

Pokec24 также приводит слова спикера МИД РФ Марии Захаровой, которая заявила, что это ракета из норвежского зенитно-ракетного комплекса NASAMS вызвала повреждения киевской детской больницы "Охматдет".

Она утверждала, что ракета из украинской системы ПВО сбилась с курса и попала в больницу, и это утверждение "подтверждается несколькими свидетелями".

"Украинские вооруженные силы сами прикрываются гражданскими объектами и даже гражданскими лицами", - утверждает издание, забывая при этом предоставить какие-либо доказательства, подтверждающие обвинения в военных преступлениях.

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Независимая группа расследователей Bellingcat провела детальный анализ, который развенчивает эти ложные утверждения. Их отчет содержит сравнение скриншотов и фотографий, а также фотографии остатков ракет, найденных на месте атаки.

Чешское СМИ распространяет российскую пропаганду, строя свои статьи так, чтобы поставить под сомнение действия Украины, и выборочно цитируя источники, которые поддерживают пророссийский нарратив.

"Зеленский прячет украинские войска за детской больницей"

Другое чешское СМИ, Nova Republika, начинает с критики Украины за запрос на участие в заседании Совета Безопасности, противопоставляя его "обычным" официальным письмам от европейских стран. Это изображает Украину как деструктивную силу, а Россию - как разумного защитника протоколов ООН, несмотря на сомнительные действия самой России.

В статье продвигаются теории заговоров относительно мотивов Запада в поддержке Украины.

"Киевский режим и его избранные пропагандисты уже полдня кричат, что это целенаправленное уничтожение Украины и ее гражданского населения... Россией, конечно. Однако, когда появляется видео, на котором видно, как ракета ПВО НАТО попадает в больницу, нарратив кардинально меняется. Фокус резко смещается от "российской ракеты", а предыдущие заявления переписываются. Хотя в определенных моментах они верны - это действительно целенаправленное уничтожение Украины - Украину уничтожают с помощью киевской хунты и различных политических марионеток. Все это служит интересам глобальных кукловодов, которые расценивают уничтожение славянских народов своим успехом и поводом для празднования", - пишет чешское издание.

Скриншот с сайта Nova Republika

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Как отмечает "Эспрессо", медиа Чехии не подкрепляет свои утверждения ссылками на статьи, которые, как оно утверждает, изменили их позицию.

Также не хватает доказательств в поддержку утверждения о том, что западные "кукловоды" активно стремятся к распаду славянских народов.

Издание использует пропагандистскую терминологию Кремля

Как и в предыдущей публикации, "Nova Republika" в значительной степени полагается на заявления российских официальных лиц и фейковых аналитиков для подтверждения своих утверждений, отвергая или преуменьшая противоположные доказательства, такие как видеозаписи падения ракеты или международные расследования, указывающие на ответственность России.

Кроме того, оба СМИ используют российскую пропагандистскую терминологию, называя Украину и ее власть "киевской хунтой", "киевским режимом", "землей Зеленского" и тому подобное.

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"Выборочное использование источников подкрепляет нарратив статьи, игнорируя доказательства из независимых источников или свидетельства очевидцев, которые противоречат российским заявлениям, не предоставляя никаких доказательств для обоснования своих собственных. Статья пытается приравнять действия Украины к преднамеренным российским атакам на гражданскую инфраструктуру, минимизируя или оправдывая российские военные действия и нарушения Россией гуманитарного права", - резюмирует "Эспрессо".

Удар РФ по "Охматдету" 8 июля

Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.

В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.

Директор Охматдета Владимир Жовнир выступил перед Совбезом ООН относительно последствий российской ракетной атаки на больницу.

Каждая семья с детьми, которая пострадала в результате вражеского удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля, получит денежную выплату в размере 10 800 грн на каждого члена семьи.

Крылатая ракета россиян X-101, которая разрушила детскую больницу "Охматдет" в Киеве 8 июля, была укомплектована компонентами западного производства. Это свидетельствует об успехе Москвы в обходе санкций.

10 июля в больнице умер мальчик, который был в "Охматдете" во время ракетной атаки 8 июля

Один из летчиков российской 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии после удара по детской больнице "Охматдет" передал в чат-бот украинской разведке документы о деятельности его воинской части и частные фото командного состава.