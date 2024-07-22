Австрия приняла на лечение двух онкобольных детей из "Охматдета"

Австрия приняла на лечение двух тяжелобольных детей из больницы "Охматдет", которая 8 июля подверглась российскому ракетному удару.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в соцсети Х сообщил федеральный канцлер Австрии Карл Негаммер,

"После сокрушительного нападения России на украинскую детскую больницу Австрия немедленно предложила помощь. Благодаря образцовому сотрудничеству, мы смогли доставить двух тяжелобольных детей в Австрию, чтобы они могли продолжить лечение", - говорится в заметке.

В свою очередь посол Украины в Австрии Василий Химинец поблагодарил Негаммера за его участие в помощи украинским детям и подтвердил, что помощь была предложена незамедлительно.

По информации Kronen Zeitung, на лечение в Австрию были доставлены 12-летний Владислав и 13-летний Юрий, которые имеют онкологические заболевания. Сейчас они проходят курс химиотерапии в больницах Граца и Зальцбурга.

Сейчас австрийская сторона рассматривает вопрос о помощи другим детям.

Напомним, Латвия направит партию медицинской помощи для детской больницы "Охматдет", которая была разрушена во время удара РФ по Киеву 8 июля.

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Удар РФ по "Охматдету" 8 июля

Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.

В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.

Директор Охматдета Владимир Жовнир выступил перед Совбезом ООН относительно последствий российской ракетной атаки на больницу.

Каждая семья с детьми, которая пострадала в результате вражеского удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля, получит денежную выплату в размере 10 800 грн на каждого члена семьи.

Крылатая ракета россиян X-101, которая разрушила детскую больницу "Охматдет" в Киеве 8 июля, была укомплектована компонентами западного производства. Это свидетельствует об успехе Москвы в обходе санкций.

10 июля в больнице умер мальчик, который был в "Охматдете" во время ракетной атаки 8 июля

Один из летчиков российской 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии после удара по детской больнице "Охматдет" передал в чат-бот украинской разведке документы о деятельности его воинской части и частные фото командного состава.