Латвия отправит партию медицинской помощи в разрушенную детскую больницу "Охматдет"

Латвия отправит партию медицинской помощи для детской больницы "Охматдет", которая была разрушена во время удара РФ по Киеву 8 июля.

Об этом пишет издание Delfi, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Министерство здравоохранения балтийской страны получило 18 июля письмо от министерства здравоохранения Украины о необходимой Украине поддержке.

Латвия готовится отправить Украине перевязочный материал, лейкопластыри, жгуты, иглы, шприцы, а также различные антибиотики.

Помощь могут оказать путем направления ресурсов из государственных материальных резервов сектора здравоохранения.

Как сообщалось, правительство Латвии утвердило выделение 100 тыс. евро на финансирование функционирования украинских медицинских учреждений, сообщили в Министерстве иностранных дел Латвии.

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Удар РФ по "Охматдету" 8 июля

Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.

В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.

Директор Охматдета Владимир Жовнир выступил перед Совбезом ООН относительно последствий российской ракетной атаки на больницу.

Каждая семья с детьми, которая пострадала в результате вражеского удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля, получит денежную выплату в размере 10 800 грн на каждого члена семьи.

Крылатая ракета россиян X-101, которая разрушила детскую больницу "Охматдет" в Киеве 8 июля, была укомплектована компонентами западного производства. Это свидетельствует об успехе Москвы в обходе санкций.

10 июля в больнице умер мальчик, который был в "Охматдете" во время ракетной атаки 8 июля

Один из летчиков российской 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии после удара по детской больнице "Охматдет" передал в чат-бот украинской разведке документы о деятельности его воинской части и частные фото командного состава.

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