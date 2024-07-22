Латвія відправить партію медичної допомоги в зруйновану дитячу лікарню "Охматдит"

Латвія надішле партію медичної допомоги для дитячої лікарні "Охматдит", яку було зруйновано під час удару РФ по Києву 8 липня.

Про це пише видання Delfi, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Міністерство охорони здоров'я балтійської країни отримало 18 липня лист від міністерства охорони здоров'я України про необхідну Україні підтримку.

Латвія готується відправити Україні перев'язувальний матеріал, лейкопластирі, джгути, голки, шприци, а також різні антибіотики.

Допомогу можуть надати шляхом спрямування ресурсів із державних матеріальних резервів сектору охорони здоров'я.

Як повідомлялося, уряд Латвії затвердив виділення 100 тис. євро на фінансування функціонування українських медичних установ, повідомили в Міністерстві закордонних справ Латвії.

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Удар РФ по "Охматдиту" 8 липня

Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.

Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

Директор Охматдиту Володимир Жовнір виступив перед Радбезом ООН щодо наслідків російської ракетної атаки на лікарню.

Кожна родина з дітьми, яка постраждала внаслідок ворожого удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня, отримає грошову виплату у розмірі 10 800 грн на кожного члена родини.

Крилата ракета росіян X-101, яка зруйнувала дитячу лікарню "Охматдит" у Києві 8 липня, була укомплектована компонентами західного виробництва. Це свідчить про успіх Москви в обході санкцій.

10 липня у лікарні помер хлопчик, який був у "Охматдиті" під час ракетної атаки 8 липня

Один з льотчиків російської 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії після удару по дитячій лікарні "Охматдит" передав у чат-бот українській розвідці документи щодо діяльності його військової частини та приватні фото командного складу.

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