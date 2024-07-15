ГУР о передаче российским летчиком служебных документов после удара РФ по "Охматдету": Информация соответствует действительности
Сейчас в ГУР Минобороны не комментируют информацию о передаче российским летчиком служебных документов и фото своих командиров после удара РФ по "Охматдету", впрочем подтверждают, что такой факт действительно имел место.
Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сказал представитель ГУР Евгений Ерин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Я пока не комментирую это событие, эту информацию. Только могу сказать, что информация, которая была обнародована относительно военных преступников РФ, соответствует действительности и имеет место", - отметил он.
Ерин добавил, что любая информация о враге является ценной.
"То, каким образом и когда она будет применена - это уже другой вопрос. Но ценность информации об офицерах и руководстве врага - она не подлежит сомнению", - отметил представитель ГУР.
Ранее СМИ сообщили, что после удара по "Охматдету" российский летчик передал ГУР Украины служебные документы и фото своих командиров.
Удар РФ по "Охматдету" 8 июля
Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.
Пациентов, которые проходили лечение в детской больнице "Охматдет" переведут в другие больницы столицы.
Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, под завалами здания больницы находятся люди. По состоянию на 12.00 8 июля точное количество раненых и погибших неизвестно.
В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.
Ранее министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что аварийно-спасательные работы на территории больницы уже завершились: 2 человека погибли, 32 раненых.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Либо хитрый ход, чтобы начали всех летчиков тягать на детектор ЛЖИ, чтобы не было времени на полеты.... чтобы каждого начали подозревать в ИЗМЕНАХ.... а это оказывает моральное давление на службу...
А зранку його вже стопудово заломали НКВДісти.
Виглядає все типу того,що хлопок на території рф виникає через небезпеку паління сигарет самими орками.