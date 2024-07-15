РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7490 посетителей онлайн
Новости Война
8 596 20

ГУР о передаче российским летчиком служебных документов после удара РФ по "Охматдету": Информация соответствует действительности

Удар по Охматдиту

Сейчас в ГУР Минобороны не комментируют информацию о передаче российским летчиком служебных документов и фото своих командиров после удара РФ по "Охматдету", впрочем подтверждают, что такой факт действительно имел место.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сказал представитель ГУР Евгений Ерин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Я пока не комментирую это событие, эту информацию. Только могу сказать, что информация, которая была обнародована относительно военных преступников РФ, соответствует действительности и имеет место", - отметил он.

Ерин добавил, что любая информация о враге является ценной.

"То, каким образом и когда она будет применена - это уже другой вопрос. Но ценность информации об офицерах и руководстве врага - она не подлежит сомнению", - отметил представитель ГУР.

Ранее СМИ сообщили, что после удара по "Охматдету" российский летчик передал ГУР Украины служебные документы и фото своих командиров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МАГАТЭ назвало РФ ответственной за ракетный удар по "Охматдету"

Удар РФ по "Охматдету" 8 июля

Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.

Пациентов, которые проходили лечение в детской больнице "Охматдет" переведут в другие больницы столицы.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, под завалами здания больницы находятся люди. По состоянию на 12.00 8 июля точное количество раненых и погибших неизвестно.

В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.

Ранее министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что аварийно-спасательные работы на территории больницы уже завершились: 2 человека погибли, 32 раненых.

Автор: 

обстрел (29713) ОХМАТДЕТ (247) ГУР (606) пилот (97)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Правда і влада України речі не сумістні!!Бурбу не просто так звідти прибрали
показать весь комментарий
15.07.2024 14:13 Ответить
+4
Вроде ж данные с миротворца стибрили вместе с очепятками, ото буданга затейник однако
показать весь комментарий
15.07.2024 14:13 Ответить
+3
Це месидж ФСБшникам - "дрючте літунів краще! Там є зрадник і ви ще не знайшли його. Можете для профілактики розстріляти їх всіх!"
показать весь комментарий
15.07.2024 14:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не всі Кацапи прогнили й втратили людяність, якщо правда про передачу інформації.
показать весь комментарий
15.07.2024 14:09 Ответить
Правда і влада України речі не сумістні!!Бурбу не просто так звідти прибрали
показать весь комментарий
15.07.2024 14:13 Ответить
Вроде ж данные с миротворца стибрили вместе с очепятками, ото буданга затейник однако
показать весь комментарий
15.07.2024 14:13 Ответить
З миротворця не треба "тирити" , там відкрита інформація.
показать весь комментарий
15.07.2024 15:01 Ответить
Ну то "відкрито" тирили.
показать весь комментарий
15.07.2024 17:25 Ответить
показать весь комментарий
15.07.2024 14:09 Ответить
Якщо передача і була,ФСБ дізнались від ГУР МО це першими і передатчика в живих вже немає.Знаючи співпрацю ГУР МО і ФСБ,ніякий ніякий дурень нічого не передавав!!!!Клістрони навчили вже
показать весь комментарий
15.07.2024 14:11 Ответить
да, тут либо головотяпство когда геращенко на первых днях войны показывал прилеты....
Либо хитрый ход, чтобы начали всех летчиков тягать на детектор ЛЖИ, чтобы не было времени на полеты.... чтобы каждого начали подозревать в ИЗМЕНАХ.... а это оказывает моральное давление на службу...
показать весь комментарий
15.07.2024 14:14 Ответить
Коли це Геращенко показував ?
показать весь комментарий
15.07.2024 14:17 Ответить
Буданов там сидит не просто так .Буданов гєбєшная сволочь,как и остальные при власти!
показать весь комментарий
15.07.2024 14:19 Ответить
Це месидж ФСБшникам - "дрючте літунів краще! Там є зрадник і ви ще не знайшли його. Можете для профілактики розстріляти їх всіх!"
показать весь комментарий
15.07.2024 14:12 Ответить
Можна подумати льотчики знають цілі своїх ракет.
показать весь комментарий
15.07.2024 14:14 Ответить
Буданов, Юсов, Єрін При Порошенку були Бурба, Баранецький, Грицай...У зермаків ГУР мовсковське чи українське ?!
показать весь комментарий
15.07.2024 14:15 Ответить
Догадайся з трьох раз
показать весь комментарий
15.07.2024 14:20 Ответить
Сильно підозрюю, що пахом нажрався, по п'яні залишки людського йокнули, в бухому вигляді скинув інфу.

А зранку його вже стопудово заломали НКВДісти.
показать весь комментарий
15.07.2024 14:16 Ответить
В корені невірна інформація,аналітики по тб вже спростовували цю версію.По перше,з якого то бзда,рос.ваньок-льотчик,прокинувшись зранку,вирішив пошастати по чатботу іноз.розвідки і розповісти-передати зображення своїх сослуживців? З іншої сторони,з чого би то гур вирішив видати джерело походження інформації,хіба що би,спеціально.
Виглядає все типу того,що хлопок на території рф виникає через небезпеку паління сигарет самими орками.
показать весь комментарий
15.07.2024 14:28 Ответить
Навряд чи після історії з вертольотчиком знайдеться ще хто небудь...
показать весь комментарий
15.07.2024 15:00 Ответить
"Не підглядає сумніву" перша закреслена пика.
показать весь комментарий
15.07.2024 15:23 Ответить
Буданов данні про кацапських літунів переписав з бази Миротворця і грає в спектальк Зеленського - Єрмака "Лаптєногіє раскаялісь" для подальших перемовин.
показать весь комментарий
15.07.2024 16:04 Ответить
Ото звиздуни! Прямо коміки в стилі фарсу!

показать весь комментарий
15.07.2024 16:40 Ответить
 
 