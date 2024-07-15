ГУР о передаче российским летчиком служебных документов после удара РФ по "Охматдету": Информация соответствует действительности

Сейчас в ГУР Минобороны не комментируют информацию о передаче российским летчиком служебных документов и фото своих командиров после удара РФ по "Охматдету", впрочем подтверждают, что такой факт действительно имел место.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сказал представитель ГУР Евгений Ерин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Я пока не комментирую это событие, эту информацию. Только могу сказать, что информация, которая была обнародована относительно военных преступников РФ, соответствует действительности и имеет место", - отметил он.

Ерин добавил, что любая информация о враге является ценной.

"То, каким образом и когда она будет применена - это уже другой вопрос. Но ценность информации об офицерах и руководстве врага - она не подлежит сомнению", - отметил представитель ГУР.

Ранее СМИ сообщили, что после удара по "Охматдету" российский летчик передал ГУР Украины служебные документы и фото своих командиров.

Удар РФ по "Охматдету" 8 июля

Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.

Пациентов, которые проходили лечение в детской больнице "Охматдет" переведут в другие больницы столицы.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, под завалами здания больницы находятся люди. По состоянию на 12.00 8 июля точное количество раненых и погибших неизвестно.

В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.

Ранее министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что аварийно-спасательные работы на территории больницы уже завершились: 2 человека погибли, 32 раненых.