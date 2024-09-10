УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9722 відвідувача онлайн
Новини Війна
4 650 24

Фільм про російських окупантів після Венеції хочуть показати у Торонто

Міжнародний кінофестиваль у Торонто покаже фільм "Росіяни на війні", створений колишньою співробітницею пропагандистського каналу "RT" Анастасією Трофімовою.

Про це у соцмережі X повідомила посол України в Канаді Юлія Ковалів, передає Цензор.НЕТ.

"З огляду на місію фестивалю - "змінювати уявлення людей про світ через кіно" - ми вважаємо це спробою відбілити воєнні злочини, які російські солдати вчиняють в Україні", - зазначила дипломатка.

Також Ковалів заявила, що Трофімова, яка раніше працювала на телеканалі Russia Today та нещодавно у Венеції ставила під сумнів звірства російських окупантів у Бучі, навмисно спотворює реалії війни Росії проти України.

Фільм "Росіяни на війні" покажуть у Канаді: Посол закликала скасувати показ
Анастасія Трофімова

"Ми вважаємо, що Міжнародний кінофестиваль у Торонто, як одна з найвідоміших світових кіноплатформ, не повинен використовуватись для поширення російської пропаганди. Ми закликаємо фестиваль скасувати показ цього фільму", - додала вона.

Також Ковалів наголосила, що "фінансування та захист такого ганебного "документального фільму" можна пояснити лише підтримкою російської пропаганди та запереченням тисячі воєнних злочинів, скоєних російськими окупантами.

Конгрес українців Канади вимагає роз'яснень від Canada Media Fund, який через Департамент канадської спадщини отримав $340,000 на фінансування фільму Анастасії Трофімової "Росіяни на війні".

"КУК також глибоко стурбований рішенням Toronto International Film Festival показувати фільм, який намагається пояснити геноцидну війну росії проти України" ,- йдеться в повідомленні.

Читайте: Удар по "Охматдиту": СБУ повідомила про підозру генералу РФ Кобилашу

Що відомо про фільм "Росіяни на війні"

Фільм "Russians at War" - канадська документальна стрічка, знята режисеркою Анастасією Трофімовою. 5 вересня 2024 року його показали на Венеційському кінофестивалі.

В інтерв'ю росЗМІ Трофімова розповідала, що знімала фільм на окупованих територіях України, зокрема в Донецькій та Луганській областях. В зону бойових дій вона прибула незаконно та перебувала там близько 7 місяців.

Держагентство України з питань кіно засудило показ фільму, назвавши його "завуальованою російською пропагандою".

А у Верховній Раді звернулися до канадських колег із закликом не допустити показ фільму на фестивалі у Торонто.

Читайте: Meta видалила понад 40 акаунтів у Facebook та Instagram, що поширювали російську пропаганду на європейську аудиторію

Фільм "Росіяни на війні" покажуть у Канаді: Посол закликала скасувати показ
Фільм "Росіяни на війні" покажуть у Канаді: Посол закликала скасувати показ

Автор: 

Канада (2191) пропаганда (2801) росія (65122)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
Canada Media Fund - ЗЄльоне міністерство культури Канади ?

однією рукою виділяти 145 млн. дол на підготовку українських пілотів на Ф-16 і надавати міліардні допомоги для відбиття агресії рашки,
а другою виділяти сотні тисяч на глоріфікацію "наших мальчіков" путлєрюгенда...

Канадо, що це таке ?
показати весь коментар
10.09.2024 14:24
+11
це - справа честі української діаспори в Канаді

Численность 1 359 655 человекhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B_%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5#cite_note-1 [1]
показати весь коментар
10.09.2024 14:30
+8
Щось мені підказує що діаспора влаштує "теплу" зустріч пропогандонші.
показати весь коментар
10.09.2024 14:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не скасують.
Філософія ********* західного світу: навіть наймерзенніше лайно має право бути та смердіти досхочу.
показати весь коментар
10.09.2024 14:20 Відповісти
Canada Media Fund - ЗЄльоне міністерство культури Канади ?

однією рукою виділяти 145 млн. дол на підготовку українських пілотів на Ф-16 і надавати міліардні допомоги для відбиття агресії рашки,
а другою виділяти сотні тисяч на глоріфікацію "наших мальчіков" путлєрюгенда...

Канадо, що це таке ?
показати весь коментар
10.09.2024 14:24 Відповісти
Канадський медіафонд (CMF, фр. Fonds des médias du Canada - FMC) - це державно-приватне партнерство, засноване 1 квітня 2010 року Департаментом канадської спадщини та канадською кабельною індустрією.
показати весь коментар
10.09.2024 14:28 Відповісти
Щось мені підказує що діаспора влаштує "теплу" зустріч пропогандонші.
показати весь коментар
10.09.2024 14:25 Відповісти
це - справа честі української діаспори в Канаді

Численность 1 359 655 человекhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B_%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5#cite_note-1 [1]
показати весь коментар
10.09.2024 14:30 Відповісти
"https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Канада - третя країна за кількістю етнічних https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українців (після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Російської Федерації ). Українці - найбільша https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8 слов'янська діаспора на території Канади.
наприкінці XIX століття уряд Канади практично безкоштовно роздавав іммігрантам «гомстеди» (земельні наділи) для заселення канадських степів - головною умовою було розпочати господарювання на землі за три роки. Саме тоді канадський міністр внутрішніх справ Сіфтон (1897-1903) розгорнув на західноукраїнських землях активну агітацію за переселення до Канади, сподіваючись таким чином вирішити проблему освоєння дикого Заходу. Українські іммігранти до Канади переважно були землеробами, вони відгукнулися на канадську пропаганду і селилися громадами в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%96%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0 цілинному поясі степових провінцій https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0 Альберти , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD Саскачевану й https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0 Манітоби .

Хоч https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97 Канадські прерії часто порівнюють з українським https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF степом , слід зауважити, що https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Галичина і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Буковина належать до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF лісостепової зони, тому українці воліли селитися поблизу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD Едмонтона та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B3 Вінніпега . Своїм компактним поселенням українці намагалися створити зручне культурне середовище і посприяти родинним зв'язкам. Нині райони на схід і на північний схід Едмонтону визнано провінційним урядом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0 Альберти як https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9&action=edit&redlink=1 екомузей https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%96 «Kalyna Country» («калиновий край»)."
Хай приїжджають! "Ласкаво просимо на палю!" Зустрінуть - як треба!
показати весь коментар
10.09.2024 15:13 Відповісти
"Котику"! А хто сказав - що ти "розумний"? Україна говорить українською мовою І набагато сильніше, ніж років десять тому! А "слов"янська" діаспора в Канаді означає, що поляків, чехів, словаків, словенців, хорватів чи сербів у Канаді набагато менше.... Українці їх усіх переважають! І діаспора в Канаді саме "проукраїнська" - в переважній більшості! А якою мовою говорять на вулиці - це "діло десяте"! Головне - щоб вдуші мали УКРАЇНУ! Рідко коли у житлі росіянина-емігранта побачиш тоимк Пушкіна чи його портрет А от у житлі українців часто висить портрет Шевченка чи "Кобзар"! Ти "в курсі" що поргруддя Шевченка чи пам"ятник йому займає ТРЕТЄ місце в світі (після Будди)? Скажи - хто з росіян хоч близько підійшов до цього рівня?...
показати весь коментар
10.09.2024 17:34 Відповісти
А серіальчик замовлений для CNN про генія Зеленского, який залишився, бо українці без нього б не воювали, не покажуть?
показати весь коментар
10.09.2024 14:28 Відповісти
А серіальчик замовлений для CNN -

черговий "Слуга уроду" ? - фе !!!!!!!!!!
показати весь коментар
10.09.2024 14:32 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=rsG5WtmobVc Про Хероя Зеленскаво.
показати весь коментар
10.09.2024 14:54 Відповісти
treba vikupiti ves zal i zakidati autora ta ekran pomidorami ta tuhlimi jaicami
показати весь коментар
10.09.2024 14:30 Відповісти
Схоже керувалися другим варіантом:
показати весь коментар
10.09.2024 14:33 Відповісти
Що до підкупу кацапня вправна!
показати весь коментар
10.09.2024 14:35 Відповісти
А де наші фільми?
показати весь коментар
10.09.2024 14:36 Відповісти
Зеля все позакривав. Сказав що Свати вже є, а іншого місцевим лопухам і не треба.
показати весь коментар
10.09.2024 14:55 Відповісти
"20 днів в Маріуполі" - "НЕ наш" !

зроблений командою Чернова та західних кінофірм, про участь ЗЄльоной держави інформації немає

і не знаю чи показували його в Україні на "широких екранах" - Тєлємарафоні чи якихось ТБ-каналів.
лише недавно ледве знайшов в ю-тюбі
https://www.dailymotion.com/video/x8uby2y

нелюдськи важкий фільм і дуже багато питань після нього до ЗЄ-влади та й до самих нас - українців і у т.ч. маріупільців
показати весь коментар
10.09.2024 15:52 Відповісти
ви не розслабляйтеся, ці покидьки ще й фестивалі з олімпіадами провести у себе забажають...
показати весь коментар
10.09.2024 14:46 Відповісти
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!

показати весь коментар
10.09.2024 15:06 Відповісти
Организовать протест, недопустить показ и наплевать в рыло рашистской пропагандонше. Когда и где собираемся?
показати весь коментар
10.09.2024 15:09 Відповісти
Зелений голова МЗС- патужно приступив до роботи...
показати весь коментар
10.09.2024 15:12 Відповісти
Посмотрим, облизнется ли дияспора или все ж не сглотнет а бузу покажет..
показати весь коментар
10.09.2024 16:54 Відповісти
Вы не панимаете, эта другое. Кино не должно быть политическим. Это всего лишь творчество😁
показати весь коментар
10.09.2024 19:09 Відповісти
Цікаво, а кадри з підривом Каховської ГЕС та курва додала до того свого кіна?
показати весь коментар
11.09.2024 09:55 Відповісти
 
 