Фільм про російських окупантів після Венеції хочуть показати у Торонто

Міжнародний кінофестиваль у Торонто покаже фільм "Росіяни на війні", створений колишньою співробітницею пропагандистського каналу "RT" Анастасією Трофімовою.

Про це у соцмережі X повідомила посол України в Канаді Юлія Ковалів, передає Цензор.НЕТ.

"З огляду на місію фестивалю - "змінювати уявлення людей про світ через кіно" - ми вважаємо це спробою відбілити воєнні злочини, які російські солдати вчиняють в Україні", - зазначила дипломатка.

Також Ковалів заявила, що Трофімова, яка раніше працювала на телеканалі Russia Today та нещодавно у Венеції ставила під сумнів звірства російських окупантів у Бучі, навмисно спотворює реалії війни Росії проти України.

Анастасія Трофімова

"Ми вважаємо, що Міжнародний кінофестиваль у Торонто, як одна з найвідоміших світових кіноплатформ, не повинен використовуватись для поширення російської пропаганди. Ми закликаємо фестиваль скасувати показ цього фільму", - додала вона.

Також Ковалів наголосила, що "фінансування та захист такого ганебного "документального фільму" можна пояснити лише підтримкою російської пропаганди та запереченням тисячі воєнних злочинів, скоєних російськими окупантами.

Конгрес українців Канади вимагає роз'яснень від Canada Media Fund, який через Департамент канадської спадщини отримав $340,000 на фінансування фільму Анастасії Трофімової "Росіяни на війні".

"КУК також глибоко стурбований рішенням Toronto International Film Festival показувати фільм, який намагається пояснити геноцидну війну росії проти України" ,- йдеться в повідомленні.

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Що відомо про фільм "Росіяни на війні"

Фільм "Russians at War" - канадська документальна стрічка, знята режисеркою Анастасією Трофімовою. 5 вересня 2024 року його показали на Венеційському кінофестивалі.

В інтерв'ю росЗМІ Трофімова розповідала, що знімала фільм на окупованих територіях України, зокрема в Донецькій та Луганській областях. В зону бойових дій вона прибула незаконно та перебувала там близько 7 місяців.

Держагентство України з питань кіно засудило показ фільму, назвавши його "завуальованою російською пропагандою".

А у Верховній Раді звернулися до канадських колег із закликом не допустити показ фільму на фестивалі у Торонто.

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