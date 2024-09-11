В Торонто протестували проти показу на кінофестивалі фільму про російських окупантів "Росіяни на війні". ФОТОрепортаж

У Торонто українська громада Канади провела протест із вимогою скасувати показ на Міжнародному кінофестивалі фільму про російських окупантів "Росіяни на війні".

Про це у своєму фейсбуці написав генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми зібралися у Торонто, аби вимагати від Міжнародного кінофестивалю у Торонто не демонструвати російську пропагандистську стрічку "Росіяни на війні". Фестиваль не повинен надавати платформу для відмивання злочинів російських військових в Україні. Їх місце - на лаві підсудних Міжнародного кримінального суду, а не на екранах кінотеатрів", - наголосив Ніколенко.

Він також підкреслив, що "ігнорувати спроби російської пропаганди применшити та спотворити реалії російської агресії проти України є безвідповідально та неприпустимо".





Генконсул закликав скасувати показ кінострічки й розібратися, яким чином вона отримала у Канаді державне фінансування. "Дякую усім, хто прийшов сьогодні й доніс свою позицію", - зазначив генконсул.

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Що відомо про фільм "Росіяни на війні"

Фільм "Russians at War" - канадська документальна стрічка, знята режисеркою Анастасією Трофімовою. 5 вересня 2024 року його показали на Венеційському кінофестивалі.

В інтерв'ю росЗМІ Трофімова розповідала, що знімала фільм на окупованих територіях України, зокрема в Донецькій та Луганській областях. В зону бойових дій вона прибула незаконно та перебувала там близько 7 місяців.

Держагентство України з питань кіно засудило показ фільму, назвавши його "завуальованою російською пропагандою".

А у Верховній Раді звернулися до канадських колег із закликом не допустити показ фільму на фестивалі у Торонто.

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