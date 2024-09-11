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Новини Фото Війна
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В Торонто протестували проти показу на кінофестивалі фільму про російських окупантів "Росіяни на війні". ФОТОрепортаж

У Торонто українська громада Канади провела протест із вимогою скасувати показ на Міжнародному кінофестивалі фільму про російських окупантів "Росіяни на війні".

Про це у своєму фейсбуці написав генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми зібралися у Торонто, аби вимагати від Міжнародного кінофестивалю у Торонто не демонструвати російську пропагандистську стрічку "Росіяни на війні". Фестиваль не повинен надавати платформу для відмивання злочинів російських військових в Україні. Їх місце - на лаві підсудних Міжнародного кримінального суду, а не на екранах кінотеатрів", - наголосив Ніколенко.

Генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко

Він також підкреслив, що "ігнорувати спроби російської пропаганди применшити та спотворити реалії російської агресії проти України є безвідповідально та неприпустимо".

Протест проти показу російського пропагандстського фільму на кінофестивалі в Торонто
Протест проти показу російського пропагандстського фільму на кінофестивалі в Торонто

Генконсул закликав скасувати показ кінострічки й розібратися, яким чином вона отримала у Канаді державне фінансування. "Дякую усім, хто прийшов сьогодні й доніс свою позицію", - зазначив генконсул.

Протест проти показу російського пропагандстського фільму на кінофестивалі в Торонто

Читайте: Україна та Канада посилюватимуть співробітництво в сфері інформаційної політики та боротьби з дезінформацією, - Мінкульт. ФОТО

Що відомо про фільм "Росіяни на війні"

Фільм "Russians at War" - канадська документальна стрічка, знята режисеркою Анастасією Трофімовою. 5 вересня 2024 року його показали на Венеційському кінофестивалі.

В інтерв'ю росЗМІ Трофімова розповідала, що знімала фільм на окупованих територіях України, зокрема в Донецькій та Луганській областях. В зону бойових дій вона прибула незаконно та перебувала там близько 7 місяців.

Держагентство України з питань кіно засудило показ фільму, назвавши його "завуальованою російською пропагандою".

А у Верховній Раді звернулися до канадських колег із закликом не допустити показ фільму на фестивалі у Торонто.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фільм про російських окупантів після Венеції хочуть показати у Торонто

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Канада (2191) кіно (961) пропаганда (2802) росія (65191)


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Топ коментарі
+14
Навіть не уявляю собі щоб під час Другоі Світовоі Війни десь у Лондонських кінотеатрах показували документальні кінострічки німецькоі військовоі пропаганди! Що не так зараз з цим світом? Як це лайно взагалі пустили на Вініцеаскій кінофестіваль та ще і в Канаду?
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11.09.2024 01:19
+12
схиблений світ - одне з досягнень демократій. Думаю гітлер зараз за канадські гроші теж легко зняв би фільм "Deutsche im Krieg", і показував його на кінофестивалі в країні, яку ще не встиг захопити.
Я би сказав - світ ********.
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11.09.2024 01:49
+10
От прийдуть кацапи у Канаду, і скажуть, - "тіпічно руцкій пєйзаж..."

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11.09.2024 01:13
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От прийдуть кацапи у Канаду, і скажуть, - "тіпічно руцкій пєйзаж..."

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11.09.2024 01:13 Відповісти
Духобори - невелика етнорелігійна група російського походження, яка відкололася від Східної православної церкви на початку 1700-х років. Переслідувані як «єретики» більше двох століть російськими імператорами вони масово мігрували до Канади в 1899 році.

У віровченні духоборів Бог - це духовне начало. Духобори вважають православ'я спотвореною вірою, вони розірвали з ним, відмовилися від церковних храмів («людина - храм Божий»), заперечували духовенство, чернецтво, таїнства, обряди. Намагалися наслідувати принципи та побут ранньохристиянських громад. Різко виступали проти держави та РПЦ.

У 1898-1899, за сприяння Льва Толстого, тисячі духоборів емігрували на захід Канади, де створили свої поселення, що існують й досі.
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11.09.2024 01:37 Відповісти
Близько 7500 чоловік прибули в Канаду на чотирьох кораблях на початку 1899 року, погодившись поселитися і обробляти неосвоєні землі в глибині країни за двох умов: що вони будуть звільнені від військової служби і їм буде дозволено володіти своєю землею.
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11.09.2024 01:43 Відповісти
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11.09.2024 02:52 Відповісти
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11.09.2024 02:54 Відповісти
хароший кацап - дохлий кацап. мухомори ще якісь.
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11.09.2024 04:17 Відповісти
Мда, не тоді Гітлер родився. Зараз він би легко робив будь-які свої справи - все що треба - пару ядерних бімб і тит можем хоч лайно лопатами всім на голови виливати
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11.09.2024 01:17 Відповісти
схиблений світ - одне з досягнень демократій. Думаю гітлер зараз за канадські гроші теж легко зняв би фільм "Deutsche im Krieg", і показував його на кінофестивалі в країні, яку ще не встиг захопити.
Я би сказав - світ ********.
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11.09.2024 01:49 Відповісти
Навіть не уявляю собі щоб під час Другоі Світовоі Війни десь у Лондонських кінотеатрах показували документальні кінострічки німецькоі військовоі пропаганди! Що не так зараз з цим світом? Як це лайно взагалі пустили на Вініцеаскій кінофестіваль та ще і в Канаду?
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11.09.2024 01:19 Відповісти
це доречі фінансувалось частково за рахунок канадсійкіх податкосплачівачів...десь тісяч 300 долларів.
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11.09.2024 01:33 Відповісти
На венеційському фестивалі це лайно показали, зараз привезли у Канаду. Не здивуюсь, якщо і на Берлінале його покажуть. А потім і Оскар не за горами. Цей світ збожеволів і заслуговує на знищення.
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11.09.2024 01:56 Відповісти
Щодо пропаганди цікава інформація тут https://www.youtube.com/watch?v=D-X9Pj2HswE
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11.09.2024 02:34 Відповісти
соціальная філософія "нє всьо так однозначно" працює на всьому Заході, це головне досягнення "рєволюції студєнтов 1968 року" : руйнування моральних орієнтирів і підміна їх ваганнями, "я вагаюсь - значить я їсную"

в цьому руслі цей фільм, якому вже проспівала хвалу "новая газєта" ( "хорошіє русскіє" ), продовжує "вєлікую традіцію русской літєратури : вєсь мір до основанья разрушіть і построїть вмєсто нєго чтото большоє, русскоє, нєпостіжімоє і нємінуємоє, как космічєская тоска".
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11.09.2024 03:09 Відповісти
посла канади вже викликали?
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11.09.2024 03:24 Відповісти
кацапський простір буде лізти в будь яку шпарину де у нього буде можливість весь цивілізований світ повинен згуртуватися над викоріненням всього московського де б воно не було вони повинні зникнути рано чи пізно і назавжди
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11.09.2024 05:47 Відповісти
Чекаємо на фільм про політичну дискримінацію людоїдів.
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11.09.2024 05:52 Відповісти
і ущімлєніє узкаызычныг цапорилів в іванафранковскє мовнимі патрулямі!!
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11.09.2024 07:34 Відповісти
Так і буде з подачі мера Франківська.
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11.09.2024 08:41 Відповісти
Полуправда оправдывающая действия россиян.
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11.09.2024 09:25 Відповісти
Чому досі не відкрита карна справа проти цієї режисерки, в тому числі і за незаконне перебування на окупованих територіях. Доречі рашисти миттєво відкрили карну справу проти італійських журналістів, які тільки на день заїхали у Курську область.
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13.09.2024 08:44 Відповісти
 
 