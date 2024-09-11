В Торонто протестували проти показу на кінофестивалі фільму про російських окупантів "Росіяни на війні". ФОТОрепортаж
У Торонто українська громада Канади провела протест із вимогою скасувати показ на Міжнародному кінофестивалі фільму про російських окупантів "Росіяни на війні".
Про це у своєму фейсбуці написав генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ми зібралися у Торонто, аби вимагати від Міжнародного кінофестивалю у Торонто не демонструвати російську пропагандистську стрічку "Росіяни на війні". Фестиваль не повинен надавати платформу для відмивання злочинів російських військових в Україні. Їх місце - на лаві підсудних Міжнародного кримінального суду, а не на екранах кінотеатрів", - наголосив Ніколенко.
Він також підкреслив, що "ігнорувати спроби російської пропаганди применшити та спотворити реалії російської агресії проти України є безвідповідально та неприпустимо".
Генконсул закликав скасувати показ кінострічки й розібратися, яким чином вона отримала у Канаді державне фінансування. "Дякую усім, хто прийшов сьогодні й доніс свою позицію", - зазначив генконсул.
Що відомо про фільм "Росіяни на війні"
Фільм "Russians at War" - канадська документальна стрічка, знята режисеркою Анастасією Трофімовою. 5 вересня 2024 року його показали на Венеційському кінофестивалі.
В інтерв'ю росЗМІ Трофімова розповідала, що знімала фільм на окупованих територіях України, зокрема в Донецькій та Луганській областях. В зону бойових дій вона прибула незаконно та перебувала там близько 7 місяців.
Держагентство України з питань кіно засудило показ фільму, назвавши його "завуальованою російською пропагандою".
А у Верховній Раді звернулися до канадських колег із закликом не допустити показ фільму на фестивалі у Торонто.
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У віровченні духоборів Бог - це духовне начало. Духобори вважають православ'я спотвореною вірою, вони розірвали з ним, відмовилися від церковних храмів («людина - храм Божий»), заперечували духовенство, чернецтво, таїнства, обряди. Намагалися наслідувати принципи та побут ранньохристиянських громад. Різко виступали проти держави та РПЦ.
У 1898-1899, за сприяння Льва Толстого, тисячі духоборів емігрували на захід Канади, де створили свої поселення, що існують й досі.
Я би сказав - світ ********.
в цьому руслі цей фільм, якому вже проспівала хвалу "новая газєта" ( "хорошіє русскіє" ), продовжує "вєлікую традіцію русской літєратури : вєсь мір до основанья разрушіть і построїть вмєсто нєго чтото большоє, русскоє, нєпостіжімоє і нємінуємоє, как космічєская тоска".