Україна та Канада посилюватимуть співробітництво в сфері інформаційної політики та боротьби з дезінформацією, - Мінкульт. ФОТО

9 вересня Міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Канади в Україні Наталкою Цмоць та представниками посольства.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України, передає Цензор.НЕТ.

Як відзначив Точицький: "Українців та канадців об’єднують спільні цінності. Ми вдячні Канаді за підтримку в нашій боротьбі. Для нас важливо поглиблювати співпрацю з партнером, який розуміє нашу культуру та стратегічні цілі".

Він також наголосив, що російська пропаганда у своїй інформаційній війні проти цивілізованого світу намагається використати всі засоби, зокрема кінематограф, для спотворення реальності. У цьому контексті Микола Точицький наголосив на необхідності докласти спільних зусиль із канадськими партнерами задля недопущення створення та поширення на міжнародних кінофестивалях продукції, яка під виглядом "глибшого розуміння війни" виправдовує злочини агресора.

"Культурний спротив, боротьба за культурну ідентичність - це дуже важливі чинники української боротьби за перемогу і справедливий мир, і всі ми партнери в досягненні цієї мети", - підкреслила Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні Наталія Цмоць.

Крім того, учасники зустрічі наголосили на важливості добудови Національного музею Голодомору-геноциду. Крім того, йшлося про співпрацю України та Канади у сфері боротьби з російською дезінформацією та фейками на інституційному рівні.

Читайте: Понад 80 тис. ракетних двигунів та 1300 боєголовок: Канада анонсувала новий пакет військової допомоги для України