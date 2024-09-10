Украина и Канада будут усиливать сотрудничество в сфере информационной политики и борьбы с дезинформацией, - Минкульт. ФОТО

9 сентября Министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Канады в Украине Натальей Цмоць и представителями посольства.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отметил Точицкий: "Украинцев и канадцев объединяют общие ценности. Мы благодарны Канаде за поддержку в нашей борьбе. Для нас важно углублять сотрудничество с партнером, который понимает нашу культуру и стратегические цели".

Он также отметил, что российская пропаганда в своей информационной войне против цивилизованного мира пытается использовать все средства, в частности - кинематограф, для искажения реальности. В этом контексте Николай Точицкий отметил необходимость приложить совместные усилия с канадскими партнерами для недопущения создания и распространения на международных кинофестивалях продукции, которая под видом "более глубокого понимания войны" оправдывает преступления агрессора.

"Культурное сопротивление, борьба за культурную идентичность - очень важные факторы украинской борьбы за победу и справедливый мир, и все мы - партнеры в достижении этой цели", - подчеркнула Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине Наталья Цмоць.

Кроме того, участники встречи отметили важность достройки Национального музея Голодомора-геноцида. Кроме того, речь шла о сотрудничестве Украины и Канады в сфере борьбы с российской дезинформацией и фейками на институциональном уровне.

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