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Украина и Канада будут усиливать сотрудничество в сфере информационной политики и борьбы с дезинформацией, - Минкульт. ФОТО

9 сентября Министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Канады в Украине Натальей Цмоць и представителями посольства.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отметил Точицкий: "Украинцев и канадцев объединяют общие ценности. Мы благодарны Канаде за поддержку в нашей борьбе. Для нас важно углублять сотрудничество с партнером, который понимает нашу культуру и стратегические цели".

Он также отметил, что российская пропаганда в своей информационной войне против цивилизованного мира пытается использовать все средства, в частности - кинематограф, для искажения реальности. В этом контексте Николай Точицкий отметил необходимость приложить совместные усилия с канадскими партнерами для недопущения создания и распространения на международных кинофестивалях продукции, которая под видом "более глубокого понимания войны" оправдывает преступления агрессора.

Зустріч Міністра культури та стратегічних комунікацій України Миколи Точицького з Надзвичайним і Повноважним Послом Канади в Україні Наталкою Цмоць та представниками посольства.

"Культурное сопротивление, борьба за культурную идентичность - очень важные факторы украинской борьбы за победу и справедливый мир, и все мы - партнеры в достижении этой цели", - подчеркнула Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине Наталья Цмоць.

Кроме того, участники встречи отметили важность достройки Национального музея Голодомора-геноцида. Кроме того, речь шла о сотрудничестве Украины и Канады в сфере борьбы с российской дезинформацией и фейками на институциональном уровне.

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Автор: 

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Бла бла, а по факту рашиська курва на кінофестивалі в Торонто буде крутити кіно про 'бєдних російських мальчікав на війні' який було знято Канадським урядом за канадські податки. Волонтери готують акції протеста, але це все кволо. Потрібна реакція МЗС а не оці ЗЕлені імпотенти єрмака
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10.09.2024 02:41 Ответить
Наше МЗС ше більш імпотентніше ніж Мінкульт ( яке зовсім не потрібне під час війни)
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10.09.2024 06:48 Ответить
може ж якраз про це і мова йшла, аби не показувати в Канаді про нашіх мальчіков?
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10.09.2024 08:08 Ответить
 
 