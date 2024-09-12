Канадский кинофестиваль не будет отменять показы фильма об оккупантах "Россияне на войне"
Несмотря на многочисленные протесты руководство Канадского кинофестиваля в Торонто (TIFF) отказалось отменять показы фильма российской пропагандистки Анастасии Трофимовой "Россияне на войне".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении организаторов кинофестиваля и в заметке генерального консула Украины в Торонто Олега Николенко.
Представители TIFF убеждены, что поскольку этот фильм является канадско-французской продукцией и финансировался канадскими агентствами, его нельзя считать российской пропагандой.
"Насколько мы понимаем, он был создан без ведома или участия российских государственных органов. По нашему мнению, этот фильм ни в коем случае нельзя считать российской пропагандой. Хотя мы понимаем обеспокоенность, высказанную многими, мы считаем, как и Венецианский кинофестиваль и другие международные фестивали, которые включили фильм в свои программы, что эта канадская документальная лента заслуживает места в нашей подборке", - говорят организаторы.
Международный кинофестиваль в Торонто говорит, что он "как культурная институция отстаивает право художников и работников культуры свободно выражать справедливые политические комментарии и выступать против цензуры".
"Мы понимаем и глубоко чувствуем страдания украинского народа вследствие незаконного российского вторжения. Работая с искусством, созданным в это политически напряженное время, мы руководствуемся демократическими ценностями свободы совести, мысли, выражения взглядов и мирных собраний, защищенными Канадской хартией прав и свобод для всех канадцев, включая канадских художников", - подытожили организаторы кинофестиваля.
Генеральный консул Украины в Торонто Николенко написал, что "крайне разочарован" также позицией фестиваля.
"Ужасно, что фестиваль отстаивает свое решение о показе российского пропагандистского фильма "Россияне на войне", ссылаясь на финансирование канадских ведомств, особенно когда одно из этих ведомств, TVO, уже осудило свою поддержку фильма и начало внутреннее расследование. Заявление TIFF сознательно опускает этот факт, вводя в заблуждение общественность".
Он отметил, что организаторы фестиваля не сообщили, что режиссер фильма Трофимова ранее работала на Russia Today, которая является главной российской пропагандистской корпорацией.
"Учитывая то, как Россия относится к журналистам, наивно считать, что Анастасия Трофимова провела более 6 месяцев в составе российской воинской части без надзора со стороны российских военных или правительства. Мы считаем, что производство этого фильма было разрешено, поскольку он соответствует российским нарративам, которые преуменьшают зверства российского вторжения", - подчеркнул Николенко.
Он призвал фестиваль "не путать российскую пропаганду со свободой выражения взглядов".
"Украина как никто другой понимает демократические ценности, мы защищаем их ценой собственной жизни, но мы выступаем против любых манипуляций, которые оправдывают выбор этого проекта. Еще не поздно для TIFF принять правильное решение и отменить оставшиеся показы фильма. Не предоставляйте площадку для российской пропаганды - на кону репутация фестиваля", - подытожил Николенко.
Что известно о фильме "Россияне на войне"
Напомним, что фильм "Russians at War" - канадская документальная лента, снятая режиссером Анастасией Трофимовой. 5 сентября 2024 года его показали на Венецианском кинофестивале.
В интервью росСМИ Трофимова рассказывала, что снимала фильм на оккупированных территориях Украины, в частности в Донецкой и Луганской областях. В зону боевых действий она прибыла незаконно и находилась там около 7 месяцев.
Госагентство Украины по вопросам кино осудило показ фильма, назвав его "завуалированной российской пропагандой".
А в Верховной Раде обратились к канадским коллегам с призывом не допустить показ фильма на фестивале в Торонто.
Генконсульство Украины в Торонто выразило протест против намерений показать "Россиян на войне" на Международном кинофестивале.
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https://ottawacitizen.com/news/national/defence-watch/ukrainian-group-says-it-plans-court-challenge-to-prevent-release-of-names-of-alleged-nazi-war-criminals#:~:text=The%20Ukrainian%20Canadian%20Congress%20says%20it%20plans%20to,finance%20the%20proposed%20legal%20challenge%2***%20federal%20court. Ukrainian group wants to keep list of alleged Nazis secret | Ottawa Citizen
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Напомним, террористам и исламистам удалось победить в медиа войне и распространить в США и ЕС теорию о том, что события 7 октября - это «выдумки сионистов» с целью напасть на мирных жителей Газы.
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Сейчас данные о количестве погибших в Газе предоставляет в ООН подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения Газы. Проверить достоверность сведений не представляется возможным.
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І тепер пропалестинці по всьому вільному світу ногами двері відкривають, і їм - співчувають.
Фільм "Леон" дивились? Головному герою співчували? Багато хто співчував. А він - звичайний найманий вбивця, головоріз за гроші.
Эпиграф
Я, как и вы, фильма не видел. Содержание можно послушать начиная с 3:03
https://www.youtube.com/watch?v=***********
складывается впечатление, что это вялое блеяние с бледным намёком "эта война не нужна".
Не вижу повода для острой реакции.