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Канадский кинофестиваль не будет отменять показы фильма об оккупантах "Россияне на войне"

Плакат під час протестів біля Міжнародного кінофестивалю в Торонто (TIFF), де планують показати документальний фільм

Несмотря на многочисленные протесты руководство Канадского кинофестиваля в Торонто (TIFF) отказалось отменять показы фильма российской пропагандистки Анастасии Трофимовой "Россияне на войне".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении организаторов кинофестиваля и в заметке генерального консула Украины в Торонто Олега Николенко.

Представители TIFF убеждены, что поскольку этот фильм является канадско-французской продукцией и финансировался канадскими агентствами, его нельзя считать российской пропагандой.

"Насколько мы понимаем, он был создан без ведома или участия российских государственных органов. По нашему мнению, этот фильм ни в коем случае нельзя считать российской пропагандой. Хотя мы понимаем обеспокоенность, высказанную многими, мы считаем, как и Венецианский кинофестиваль и другие международные фестивали, которые включили фильм в свои программы, что эта канадская документальная лента заслуживает места в нашей подборке", - говорят организаторы.

Международный кинофестиваль в Торонто говорит, что он "как культурная институция отстаивает право художников и работников культуры свободно выражать справедливые политические комментарии и выступать против цензуры".

"Мы понимаем и глубоко чувствуем страдания украинского народа вследствие незаконного российского вторжения. Работая с искусством, созданным в это политически напряженное время, мы руководствуемся демократическими ценностями свободы совести, мысли, выражения взглядов и мирных собраний, защищенными Канадской хартией прав и свобод для всех канадцев, включая канадских художников", - подытожили организаторы кинофестиваля.

Смотрите также: В Торонто протестовали против показа фильма о российских окупантах "Россияне на войне" на кинофестивале. ФОТОрепортаж

Генеральный консул Украины в Торонто Николенко написал, что "крайне разочарован" также позицией фестиваля.

"Ужасно, что фестиваль отстаивает свое решение о показе российского пропагандистского фильма "Россияне на войне", ссылаясь на финансирование канадских ведомств, особенно когда одно из этих ведомств, TVO, уже осудило свою поддержку фильма и начало внутреннее расследование. Заявление TIFF сознательно опускает этот факт, вводя в заблуждение общественность".

Он отметил, что организаторы фестиваля не сообщили, что режиссер фильма Трофимова ранее работала на Russia Today, которая является главной российской пропагандистской корпорацией.

"Учитывая то, как Россия относится к журналистам, наивно считать, что Анастасия Трофимова провела более 6 месяцев в составе российской воинской части без надзора со стороны российских военных или правительства. Мы считаем, что производство этого фильма было разрешено, поскольку он соответствует российским нарративам, которые преуменьшают зверства российского вторжения", - подчеркнул Николенко.

Он призвал фестиваль "не путать российскую пропаганду со свободой выражения взглядов".

"Украина как никто другой понимает демократические ценности, мы защищаем их ценой собственной жизни, но мы выступаем против любых манипуляций, которые оправдывают выбор этого проекта. Еще не поздно для TIFF принять правильное решение и отменить оставшиеся показы фильма. Не предоставляйте площадку для российской пропаганды - на кону репутация фестиваля", - подытожил Николенко.

Читайте также: Канадская сеть, через которую профинансировали фильм об оккупантах "Россияне на войне", не будет показывать его

Что известно о фильме "Россияне на войне"

Напомним, что фильм "Russians at War" - канадская документальная лента, снятая режиссером Анастасией Трофимовой. 5 сентября 2024 года его показали на Венецианском кинофестивале.

В интервью росСМИ Трофимова рассказывала, что снимала фильм на оккупированных территориях Украины, в частности в Донецкой и Луганской областях. В зону боевых действий она прибыла незаконно и находилась там около 7 месяцев.

Госагентство Украины по вопросам кино осудило показ фильма, назвав его "завуалированной российской пропагандой".

А в Верховной Раде обратились к канадским коллегам с призывом не допустить показ фильма на фестивале в Торонто.

Генконсульство Украины в Торонто выразило протест против намерений показать "Россиян на войне" на Международном кинофестивале.

Автор: 

Канада (2078) пропаганда (3675) фильмы (399)


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Топ комментарии
+21
Що за маячню я щойно прочитав?
"Ми розуміємо і глибоко відчуваємо страждання українського народу" - бачу, що ви відчуваєте...
На черзі тепер у вас буде документалка про простих та гарних хлопців з фашистського гестапо, а також короткометражки про важку працю оператора при газовій камері та водія газенвагена...
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12.09.2024 08:44
+19
Ну а як же ? - грошики потрібно відбити
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12.09.2024 08:33
+18
От вам і Канада ...і кому вони допомагають ...? Кремлю !!!
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12.09.2024 08:34
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Правила форума Совет форумчан
Ну а як же ? - грошики потрібно відбити
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12.09.2024 08:33 Ответить
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12.09.2024 08:34 Ответить
От вам і Канада ...і кому вони допомагають ...? Кремлю !!!
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12.09.2024 08:34 Ответить
Це - не "Канада"! Говорить так - значить визнавать що Медведчук та Шуфрич з однодумцями представляє світові думку України! Просто організаторам фестивалю кацапи "відстібнули" грошей..
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12.09.2024 08:55 Ответить
Але політична еліта Канади,тоді не знайшла моральних аргументів , шоб засудити продажність , декого з культури ...
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12.09.2024 09:32 Ответить
Це проблеми Канади - а не наші!
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12.09.2024 11:10 Ответить
Це якраз Канада. Фільм знято на гроші уряду.
Замість допомоги жертвам російського фашизму уряд Канади знімає фільми для виправдання дій російських фашистів.
Це поза межами...
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12.09.2024 09:55 Ответить
Салліван теж у уряді США! Але він виступає проти допомоги Україні. Ти вважаєш, що він відображає думку ВСЬОГО уряду США? Так само й з цим фільмом. Міністр культури Канади міг і не здогадуваться - у якому ключі буде знятий той фільм....
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12.09.2024 11:08 Ответить
А-ха.
Міністр, видаючи грант співробітнику раші тудей, не здогадався "в якому ключі" буде знято фільм.

А Салліван, який "проти допомоги Україні ",скільки виділив грошей американського бюджету для росії?
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12.09.2024 11:34 Ответить
Я вибачаюся: у тебе розлад з залозами внутрішньої секреції"? "Жовч "у надлишку"? Ти краще переключи свою злість на інше: вчора на зустрічі з американцями представники "жОПУ" "соплі жувать" почали - коли голова делегації запропонував їм надать перелік об"єктів, по яких ми хочемо бить в глибині Росії (тобто вказать їх тип: аеродроми, НПЗ, нафтобази, військові частини, вузлові станції чи склади ВПК) При цьому не вимагав вказання конкретних об"єктів - тільки "тип цілей" !!!Наші ПІДАРАСИ пом"ялися і заявили, що вони повинні "порадиться з боссом" Угадай "з трьох разів" - з КИМ вони радиться будуть?!
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12.09.2024 13:06 Ответить
От вам и Украина. Почему эти суки до сих пор не в международном розыске? Где уголовное дело? Канада нам виновата.
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12.09.2024 11:15 Ответить
Там же "найпотужніша" в світі діаспора.Не можуть нічого вдіяти?
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12.09.2024 08:40 Ответить
Конгрес українців Канади зайнятий іншими справами.

https://ottawacitizen.com/news/national/defence-watch/ukrainian-group-says-it-plans-court-challenge-to-prevent-release-of-names-of-alleged-nazi-war-criminals#:~:text=The%20Ukrainian%20Canadian%20Congress%20says%20it%20plans%20to,finance%20the%20proposed%20legal%20challenge%2***%20federal%20court. Ukrainian group wants to keep list of alleged Nazis secret | Ottawa Citizen

Конгрес українців Канади заявляє, що планує звернутися до суду, щоб зупинити федеральний уряд від оприлюднення імен ймовірних нацистських воєнних злочинців, які втекли до цієї країни.

Конґрес Українців Канади (UCC) зараз розповсюджує листа з проханням надати пожертви для фінансування запропонованого судового оскарження у федеральному суді.
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12.09.2024 08:51 Ответить
яких нациских злочинців ??? ветерани 2Світової війни, вояки 1 української дивізії Січових Стрільців "Галичина", батальйонів Роланд і Нахтігальль не є нацистами, злочинцями за визначенням, бо це Герої України, що на боці меншого зла боролися з більшим злом - червоножопим комуно-нацизмом, кацапо совком що розвʼязав 2Світову війну !!!
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12.09.2024 09:53 Ответить
Анаша прокуратура що робить? - Яйця лиже Бобику!
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12.09.2024 11:16 Ответить
??????
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12.09.2024 08:41 Ответить
ну тут фсбешка втерла нам носа на жаль треба визнати
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12.09.2024 08:42 Ответить
Згоден, дійсно як показує життя кацапи в сенсі пропоганди « идут впереди планеты всей» а українці , на жаль , пасемо задні
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12.09.2024 10:43 Ответить
Що за маячню я щойно прочитав?
"Ми розуміємо і глибоко відчуваємо страждання українського народу" - бачу, що ви відчуваєте...
На черзі тепер у вас буде документалка про простих та гарних хлопців з фашистського гестапо, а також короткометражки про важку працю оператора при газовій камері та водія газенвагена...
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12.09.2024 08:44 Ответить
У тому фільмі що, показують як тяжко бути агресором-окупантом?
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12.09.2024 08:45 Ответить
да.
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12.09.2024 11:34 Ответить
У керівників фестивалю, ситуація з фільмом, як у тремпеля-бите вухо,
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12.09.2024 08:46 Ответить
то буде то не буде, порядні люди вже 35 разів би відфестівалили і забули...
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12.09.2024 08:52 Ответить
Кацапські пропагандисти брешуть, що українці грабують, вбивають у Курській області, а орки воюють по-людськи.
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12.09.2024 08:53 Ответить
От в раша тудей дебіли. Треба було усього лиш фінансувати пропаганду через рахунки офшорів і ти незалежний діяч культури
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12.09.2024 09:02 Ответить
Ну то заодно вже показуйте фільми про наглядачів Освенцима і Дахау . Ті асвабадителі і нинішні майже нічим не відрізняються - по суті . Поспівчувайте . Ну і шо що вбивці , ну подумаєш !
... Світ котиться під три чорти ..
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12.09.2024 09:05 Ответить
Вже скотився. Війна це добре показала. Усі демократичні, моральні, людські цінності, які Західний світ так обіцяв захищати, в кризовій ситуації... виявилися пшиком.
Гітлер в пеклі вже згриз собі лікті - не в той час він народився. Зараз би палив унтерменшів в концтаборах мільонами і отримував би "глибоку стурбованість".
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12.09.2024 11:31 Ответить
Про шо ще раз було доказано,грошики не пахнуть,а якщо їх ще багато!І нехай це буде канада чи франція.
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12.09.2024 09:09 Ответить
Їм потрібен хайп. Реклама свого сраного фестивалю.
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12.09.2024 09:32 Ответить
На Заході всім насрати на цей фільм, на рашку і чесно кажучи і на Україну. Ніхто про нього навіть не чув. Навіщо піднімати такий кипиш, тільки сприяючи кацапській пропаганді. Хіба цього сміття не повно і без цього фільму?
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12.09.2024 09:13 Ответить
Чомусь русня піднімає кіпіш кожного разу, коли наїзжають на їх інтереси, наприклад, на Дурова, хоча формально, яке він та його тєлєга вже мають відношення до росії?
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12.09.2024 09:24 Ответить
Це теж пропаганда. Хочуть показати що на Заході немає демократії.
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12.09.2024 09:28 Ответить
Тобто їм можна у пропаганду - а нам у контрпропаганду - не можна, бо це нєтолєрантно.
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12.09.2024 09:30 Ответить
Ізраїль важче за Україну, чи ні?
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12.09.2024 09:51 Ответить
Безсумнівно
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12.09.2024 09:55 Ответить
https://t.me/nevzorovtv/20731
Еще один, хоть и меньший по силе, скандал на Венецианском фестивале. Режиссер - американка еврейского происхождения и автор победившего на фестивале фильма, прямо со сцены обвинила Израиль в геноциде Газы и оккупации палестинских земель. Она - за освобождение Палестины. Одна треть зрителей в зале встретила заявление бурными аплодисментами, вторая треть- сдержанными, остальные воздержались.
Про ХАМАС, израильских заложниках и резне 7 октября- она не упомянула.
Напомним, террористам и исламистам удалось победить в медиа войне и распространить в США и ЕС теорию о том, что события 7 октября - это «выдумки сионистов» с целью напасть на мирных жителей Газы.
Пару дней назад Нетаньяху сообщил, что в Газе «погибли лишь пара десятков мирных, все остальные погибшие были террористами».
Сейчас данные о количестве погибших в Газе предоставляет в ООН подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения Газы. Проверить достоверность сведений не представляется возможным.
Ізраїль при всій його масі вщент, тотально і беззаперечно програв інформаційну війну.
І тепер пропалестинці по всьому вільному світу ногами двері відкривають, і їм - співчувають.
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12.09.2024 10:02 Ответить
Ну то контріть цей фінт русні. Хосуть побачити рускіх на війні? Відразу після цього ганебства поставте тупо нарізку із вбитих українців, руїн, покалічених тіл і душ. Нафіга говорити, що фріки - це фріки? Покажіть що вони фріки-людожере. Банальна ***** нарізка фотографій на 5 хв розітре русню в порошок. ****** ви йолопи.
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12.09.2024 09:35 Ответить
Не розітре. Жодні факти безсилі проти художнього методу.
Фільм "Леон" дивились? Головному герою співчували? Багато хто співчував. А він - звичайний найманий вбивця, головоріз за гроші.
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12.09.2024 09:39 Ответить
Он любил свой цветочек.
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12.09.2024 10:19 Ответить
І малолітню подружку. Але всіх інших (крім жінок та дітей) - мочив холоднокровно, бо нічого особистого, лише бізнес.
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12.09.2024 10:23 Ответить
Так он мочил продажных копов.
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12.09.2024 20:18 Ответить
*********...
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12.09.2024 09:55 Ответить
Нехай ще покажуть нацистський фільм "Еврей Зюсс" до пари. У них же свобода слова.
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12.09.2024 10:05 Ответить
І де ж славнозвісна українська діаспора в Канаді,
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12.09.2024 10:28 Ответить
Сподобався коментар Ярослава Кийко. Яка свобода слова ??? Про що вони ???
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12.09.2024 10:54 Ответить
це свобода слова вкрай ********* ситого комфортного світу.
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12.09.2024 11:41 Ответить
Сподіваюсь ці підараси насправді на ділі «зрозуміють і глибоко відчують страждання українського народу»…і ще цікаво де та діяспора? Чи просувати застарілі діалекти в українську мову можуть, а якщо доходить до діла, - то повсиралися
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12.09.2024 10:56 Ответить
Канада й так була найбільшим розчаруванням в плані допомоги після початку війни, а тепер взагалі оплачує з власного бюджету антиукраїнську пропаганду...
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12.09.2024 11:41 Ответить
"Я Пастернака не читала, но он хуже чем свинья!"

Эпиграф

Я, как и вы, фильма не видел. Содержание можно послушать начиная с 3:03
https://www.youtube.com/watch?v=***********
складывается впечатление, что это вялое блеяние с бледным намёком "эта война не нужна".
Не вижу повода для острой реакции.
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12.09.2024 13:03 Ответить
 
 