Канадський кінофестиваль не буде скасовувати покази фільму про окупантів "Росіяни на війні"
Попри численні протести керівництво Канадського кінофестивалю у Торонто (TIFF) відмовилося скасовувати покази фільму російської пропагандистки Анастасії Трофімової "Росіяни на війні".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві організаторів кінофестивалю та у дописі генерального консула України в Торонто Олега Ніколенка.
Представники TIFF переконані, що оскільки цей фільм є канадсько-французькою продукцією і фінансувався канадськими агентствами, його не можна вважати російською пропагандою.
"Наскільки ми розуміємо, він був створений без відома або участі російських державних органів. На нашу думку, цей фільм у жодному разі не можна вважати російською пропагандою. Хоча ми розуміємо стурбованість, висловлену багатьма, ми вважаємо, як і Венеційський кінофестиваль та інші міжнародні фестивалі, які включили фільм до своїх програм, що ця канадська документальна стрічка заслуговує на місце в нашій добірці" – кажуть організатори.
Міжнародний кінофестиваль у Торонто каже, що він "як культурна інституція відстоює право митців та працівників культури вільно висловлювати справедливі політичні коментарі та виступати проти цензури".
"Ми розуміємо і глибоко відчуваємо страждання українського народу внаслідок незаконного російського вторгнення. Працюючи з мистецтвом, створеним у цей політично напружений час, ми керуємося демократичними цінностями свободи совісті, думки, вираження поглядів і мирних зібрань, захищеними Канадською хартією прав і свобод для всіх канадців, включно з канадськими митцями", – підсумували організатори кінофестивалю.
Генеральний консул України в Торонто Ніколенко написав, що "вкрай розчарований" також позицією фестивалю.
"Жахливо, що фестиваль відстоює своє рішення про показ російського пропагандистського фільму "Росіяни на війні", посилаючись на фінансування канадських відомств, особливо коли одне з цих відомств, TVO вже засудило свою підтримку фільму та розпочало внутрішнє розслідування. Заява TIFF свідомо опускає цей факт, вводячи в оману громадськість".
Він зазначив, що організатори фестивалю не повідомили, що режисерка фільму Трофімова раніше працювала на Russia Today, яка є головною російською пропагандистською корпорацією.
"З огляду на те, як Росія ставиться до журналістів, наївно вважати, що Анастасія Трофімова провела понад 6 місяців у складі російської військової частини без нагляду з боку російських військових або уряду. Ми вважаємо, що виробництво цього фільму було дозволено, оскільки він відповідає російським наративам, які применшують звірства російського вторгнення", –- наголосив Ніколенко.
Він закликав фестиваль "не плутати російську пропаганду зі свободою вираження поглядів".
"Україна як ніхто інший розуміє демократичні цінності, ми захищаємо їх ціною власного життя, але ми виступаємо проти будь-яких маніпуляцій, які виправдовують вибір цього проєкт. Ще не пізно для TIFF прийняти правильне рішення і скасувати решту показів фільму. Не надавайте майданчик для російської пропаганди - на кону репутація фестивалю", - підсумував Ніколенко.
Нагадаємо, канадська медіаорганізація TVO (TV Ontario), через яку надали фінансування виробництва фільму "Росіяни на війні" російської режисерки Анастасії Трофімової, вирішила надалі не демонструвати його.
Раніше Держагентство України з питань кіно засудило показ фільму, назвавши його "завуальованою російською пропагандою".
А у Верховній Раді звернулися до канадських колег із закликом не допустити показ фільму на фестивалі у Торонто.
Генконсульство України в Торонто висловило протест проти намірів показати "Росіян на війні" на Міжнародному кінофестивалі.
Будь ласка, зачекайте...
Замість допомоги жертвам російського фашизму уряд Канади знімає фільми для виправдання дій російських фашистів.
Це поза межами...
Міністр, видаючи грант співробітнику раші тудей, не здогадався "в якому ключі" буде знято фільм.
А Салліван, який "проти допомоги Україні ",скільки виділив грошей американського бюджету для росії?
https://ottawacitizen.com/news/national/defence-watch/ukrainian-group-says-it-plans-court-challenge-to-prevent-release-of-names-of-alleged-nazi-war-criminals#:~:text=The%20Ukrainian%20Canadian%20Congress%20says%20it%20plans%20to,finance%20the%20proposed%20legal%20challenge%2***%20federal%20court. Ukrainian group wants to keep list of alleged Nazis secret | Ottawa Citizen
Конгрес українців Канади заявляє, що планує звернутися до суду, щоб зупинити федеральний уряд від оприлюднення імен ймовірних нацистських воєнних злочинців, які втекли до цієї країни.
Конґрес Українців Канади (UCC) зараз розповсюджує листа з проханням надати пожертви для фінансування запропонованого судового оскарження у федеральному суді.
"Ми розуміємо і глибоко відчуваємо страждання українського народу" - бачу, що ви відчуваєте...
На черзі тепер у вас буде документалка про простих та гарних хлопців з фашистського гестапо, а також короткометражки про важку працю оператора при газовій камері та водія газенвагена...
... Світ котиться під три чорти ..
Гітлер в пеклі вже згриз собі лікті - не в той час він народився. Зараз би палив унтерменшів в концтаборах мільонами і отримував би "глибоку стурбованість".
Еще один, хоть и меньший по силе, скандал на Венецианском фестивале. Режиссер - американка еврейского происхождения и автор победившего на фестивале фильма, прямо со сцены обвинила Израиль в геноциде Газы и оккупации палестинских земель. Она - за освобождение Палестины. Одна треть зрителей в зале встретила заявление бурными аплодисментами, вторая треть- сдержанными, остальные воздержались.
Про ХАМАС, израильских заложниках и резне 7 октября- она не упомянула.
Напомним, террористам и исламистам удалось победить в медиа войне и распространить в США и ЕС теорию о том, что события 7 октября - это «выдумки сионистов» с целью напасть на мирных жителей Газы.
Пару дней назад Нетаньяху сообщил, что в Газе «погибли лишь пара десятков мирных, все остальные погибшие были террористами».
Сейчас данные о количестве погибших в Газе предоставляет в ООН подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения Газы. Проверить достоверность сведений не представляется возможным.
Ізраїль при всій його масі вщент, тотально і беззаперечно програв інформаційну війну.
І тепер пропалестинці по всьому вільному світу ногами двері відкривають, і їм - співчувають.
Фільм "Леон" дивились? Головному герою співчували? Багато хто співчував. А він - звичайний найманий вбивця, головоріз за гроші.
Эпиграф
Я, как и вы, фильма не видел. Содержание можно послушать начиная с 3:03
https://www.youtube.com/watch?v=***********
складывается впечатление, что это вялое блеяние с бледным намёком "эта война не нужна".
Не вижу повода для острой реакции.