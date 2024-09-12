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Канада (2108) пропаганда (2757) фільми (271)

Канадський кінофестиваль не буде скасовувати покази фільму про окупантів "Росіяни на війні"

Плакат під час протестів біля Міжнародного кінофестивалю в Торонто (TIFF), де планують показати документальний фільм

Попри численні протести керівництво Канадського кінофестивалю у Торонто  (TIFF) відмовилося скасовувати покази фільму російської пропагандистки Анастасії Трофімової "Росіяни на війні".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві організаторів кінофестивалю та у дописі генерального консула України в Торонто Олега Ніколенка.

Представники TIFF переконані, що оскільки цей фільм є канадсько-французькою продукцією і фінансувався канадськими агентствами, його не можна вважати російською пропагандою.

"Наскільки ми розуміємо, він був створений без відома або участі російських державних органів. На нашу думку, цей фільм у жодному разі не можна вважати російською пропагандою. Хоча ми розуміємо стурбованість, висловлену багатьма, ми вважаємо, як і Венеційський кінофестиваль та інші міжнародні фестивалі, які включили фільм до своїх програм, що ця канадська документальна стрічка заслуговує на місце в нашій добірці" – кажуть організатори.

Міжнародний кінофестиваль у Торонто каже, що він "як культурна інституція відстоює право митців та працівників культури вільно висловлювати справедливі політичні коментарі та виступати проти цензури".

"Ми розуміємо і глибоко відчуваємо страждання українського народу внаслідок незаконного російського вторгнення. Працюючи з мистецтвом, створеним у цей політично напружений час, ми керуємося демократичними цінностями свободи совісті, думки, вираження поглядів і мирних зібрань, захищеними Канадською хартією прав і свобод для всіх канадців, включно з канадськими митцями", – підсумували організатори кінофестивалю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Торонто протестували проти показу на кінофестивалі фільму про російських окупантів "Росіяни на війні". ФОТОрепортаж

Генеральний консул України в Торонто Ніколенко написав, що "вкрай розчарований" також позицією фестивалю.

"Жахливо, що фестиваль відстоює своє рішення про показ російського пропагандистського фільму "Росіяни на війні", посилаючись на фінансування канадських відомств, особливо коли одне з цих відомств, TVO вже засудило свою підтримку фільму та розпочало внутрішнє розслідування. Заява TIFF свідомо опускає цей факт, вводячи в оману громадськість".

Він зазначив, що організатори фестивалю не повідомили, що режисерка фільму Трофімова раніше працювала на Russia Today, яка є головною російською пропагандистською корпорацією.

"З огляду на те, як Росія ставиться до журналістів, наївно вважати, що Анастасія Трофімова провела понад 6 місяців у складі російської військової частини без нагляду з боку російських військових або уряду. Ми вважаємо, що виробництво цього фільму було дозволено, оскільки він відповідає російським наративам, які применшують звірства російського вторгнення", –- наголосив Ніколенко.

Він закликав фестиваль "не плутати російську пропаганду зі свободою вираження поглядів".

"Україна як ніхто інший розуміє демократичні цінності, ми захищаємо їх ціною власного життя, але ми виступаємо проти будь-яких маніпуляцій, які виправдовують вибір цього проєкт. Ще не пізно для TIFF прийняти правильне рішення і скасувати решту показів фільму. Не надавайте майданчик для російської пропаганди - на кону репутація фестивалю", - підсумував Ніколенко.

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Нагадаємо, канадська медіаорганізація TVO (TV Ontario), через яку надали фінансування виробництва фільму "Росіяни на війні" російської режисерки Анастасії Трофімової, вирішила надалі не демонструвати його.

Раніше Держагентство України з питань кіно засудило показ фільму, назвавши його "завуальованою російською пропагандою".

А у Верховній Раді звернулися до канадських колег із закликом не допустити показ фільму на фестивалі у Торонто.

Генконсульство України в Торонто висловило протест проти намірів показати "Росіян на війні" на Міжнародному кінофестивалі.

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Топ коментарі
+21
Що за маячню я щойно прочитав?
"Ми розуміємо і глибоко відчуваємо страждання українського народу" - бачу, що ви відчуваєте...
На черзі тепер у вас буде документалка про простих та гарних хлопців з фашистського гестапо, а також короткометражки про важку працю оператора при газовій камері та водія газенвагена...
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12.09.2024 08:44
+19
Ну а як же ? - грошики потрібно відбити
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12.09.2024 08:33
+18
От вам і Канада ...і кому вони допомагають ...? Кремлю !!!
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12.09.2024 08:34
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Ну а як же ? - грошики потрібно відбити
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12.09.2024 08:33 Відповісти
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12.09.2024 08:34 Відповісти
От вам і Канада ...і кому вони допомагають ...? Кремлю !!!
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12.09.2024 08:34 Відповісти
Це - не "Канада"! Говорить так - значить визнавать що Медведчук та Шуфрич з однодумцями представляє світові думку України! Просто організаторам фестивалю кацапи "відстібнули" грошей..
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12.09.2024 08:55 Відповісти
Але політична еліта Канади,тоді не знайшла моральних аргументів , шоб засудити продажність , декого з культури ...
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12.09.2024 09:32 Відповісти
Це проблеми Канади - а не наші!
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12.09.2024 11:10 Відповісти
Це якраз Канада. Фільм знято на гроші уряду.
Замість допомоги жертвам російського фашизму уряд Канади знімає фільми для виправдання дій російських фашистів.
Це поза межами...
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12.09.2024 09:55 Відповісти
Салліван теж у уряді США! Але він виступає проти допомоги Україні. Ти вважаєш, що він відображає думку ВСЬОГО уряду США? Так само й з цим фільмом. Міністр культури Канади міг і не здогадуваться - у якому ключі буде знятий той фільм....
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12.09.2024 11:08 Відповісти
А-ха.
Міністр, видаючи грант співробітнику раші тудей, не здогадався "в якому ключі" буде знято фільм.

А Салліван, який "проти допомоги Україні ",скільки виділив грошей американського бюджету для росії?
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12.09.2024 11:34 Відповісти
Я вибачаюся: у тебе розлад з залозами внутрішньої секреції"? "Жовч "у надлишку"? Ти краще переключи свою злість на інше: вчора на зустрічі з американцями представники "жОПУ" "соплі жувать" почали - коли голова делегації запропонував їм надать перелік об"єктів, по яких ми хочемо бить в глибині Росії (тобто вказать їх тип: аеродроми, НПЗ, нафтобази, військові частини, вузлові станції чи склади ВПК) При цьому не вимагав вказання конкретних об"єктів - тільки "тип цілей" !!!Наші ПІДАРАСИ пом"ялися і заявили, що вони повинні "порадиться з боссом" Угадай "з трьох разів" - з КИМ вони радиться будуть?!
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12.09.2024 13:06 Відповісти
От вам и Украина. Почему эти суки до сих пор не в международном розыске? Где уголовное дело? Канада нам виновата.
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12.09.2024 11:15 Відповісти
Там же "найпотужніша" в світі діаспора.Не можуть нічого вдіяти?
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12.09.2024 08:40 Відповісти
Конгрес українців Канади зайнятий іншими справами.

https://ottawacitizen.com/news/national/defence-watch/ukrainian-group-says-it-plans-court-challenge-to-prevent-release-of-names-of-alleged-nazi-war-criminals#:~:text=The%20Ukrainian%20Canadian%20Congress%20says%20it%20plans%20to,finance%20the%20proposed%20legal%20challenge%2***%20federal%20court. Ukrainian group wants to keep list of alleged Nazis secret | Ottawa Citizen

Конгрес українців Канади заявляє, що планує звернутися до суду, щоб зупинити федеральний уряд від оприлюднення імен ймовірних нацистських воєнних злочинців, які втекли до цієї країни.

Конґрес Українців Канади (UCC) зараз розповсюджує листа з проханням надати пожертви для фінансування запропонованого судового оскарження у федеральному суді.
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12.09.2024 08:51 Відповісти
яких нациских злочинців ??? ветерани 2Світової війни, вояки 1 української дивізії Січових Стрільців "Галичина", батальйонів Роланд і Нахтігальль не є нацистами, злочинцями за визначенням, бо це Герої України, що на боці меншого зла боролися з більшим злом - червоножопим комуно-нацизмом, кацапо совком що розвʼязав 2Світову війну !!!
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12.09.2024 09:53 Відповісти
Анаша прокуратура що робить? - Яйця лиже Бобику!
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12.09.2024 11:16 Відповісти
??????
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12.09.2024 08:41 Відповісти
ну тут фсбешка втерла нам носа на жаль треба визнати
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12.09.2024 08:42 Відповісти
Згоден, дійсно як показує життя кацапи в сенсі пропоганди « идут впереди планеты всей» а українці , на жаль , пасемо задні
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12.09.2024 10:43 Відповісти
Що за маячню я щойно прочитав?
"Ми розуміємо і глибоко відчуваємо страждання українського народу" - бачу, що ви відчуваєте...
На черзі тепер у вас буде документалка про простих та гарних хлопців з фашистського гестапо, а також короткометражки про важку працю оператора при газовій камері та водія газенвагена...
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12.09.2024 08:44 Відповісти
У тому фільмі що, показують як тяжко бути агресором-окупантом?
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12.09.2024 08:45 Відповісти
да.
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12.09.2024 11:34 Відповісти
У керівників фестивалю, ситуація з фільмом, як у тремпеля-бите вухо,
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12.09.2024 08:46 Відповісти
то буде то не буде, порядні люди вже 35 разів би відфестівалили і забули...
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12.09.2024 08:52 Відповісти
Кацапські пропагандисти брешуть, що українці грабують, вбивають у Курській області, а орки воюють по-людськи.
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12.09.2024 08:53 Відповісти
От в раша тудей дебіли. Треба було усього лиш фінансувати пропаганду через рахунки офшорів і ти незалежний діяч культури
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12.09.2024 09:02 Відповісти
Ну то заодно вже показуйте фільми про наглядачів Освенцима і Дахау . Ті асвабадителі і нинішні майже нічим не відрізняються - по суті . Поспівчувайте . Ну і шо що вбивці , ну подумаєш !
... Світ котиться під три чорти ..
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12.09.2024 09:05 Відповісти
Вже скотився. Війна це добре показала. Усі демократичні, моральні, людські цінності, які Західний світ так обіцяв захищати, в кризовій ситуації... виявилися пшиком.
Гітлер в пеклі вже згриз собі лікті - не в той час він народився. Зараз би палив унтерменшів в концтаборах мільонами і отримував би "глибоку стурбованість".
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12.09.2024 11:31 Відповісти
Про шо ще раз було доказано,грошики не пахнуть,а якщо їх ще багато!І нехай це буде канада чи франція.
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12.09.2024 09:09 Відповісти
Їм потрібен хайп. Реклама свого сраного фестивалю.
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12.09.2024 09:32 Відповісти
На Заході всім насрати на цей фільм, на рашку і чесно кажучи і на Україну. Ніхто про нього навіть не чув. Навіщо піднімати такий кипиш, тільки сприяючи кацапській пропаганді. Хіба цього сміття не повно і без цього фільму?
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12.09.2024 09:13 Відповісти
Чомусь русня піднімає кіпіш кожного разу, коли наїзжають на їх інтереси, наприклад, на Дурова, хоча формально, яке він та його тєлєга вже мають відношення до росії?
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12.09.2024 09:24 Відповісти
Це теж пропаганда. Хочуть показати що на Заході немає демократії.
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12.09.2024 09:28 Відповісти
Тобто їм можна у пропаганду - а нам у контрпропаганду - не можна, бо це нєтолєрантно.
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12.09.2024 09:30 Відповісти
Ізраїль важче за Україну, чи ні?
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12.09.2024 09:51 Відповісти
Безсумнівно
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12.09.2024 09:55 Відповісти
https://t.me/nevzorovtv/20731
Еще один, хоть и меньший по силе, скандал на Венецианском фестивале. Режиссер - американка еврейского происхождения и автор победившего на фестивале фильма, прямо со сцены обвинила Израиль в геноциде Газы и оккупации палестинских земель. Она - за освобождение Палестины. Одна треть зрителей в зале встретила заявление бурными аплодисментами, вторая треть- сдержанными, остальные воздержались.
Про ХАМАС, израильских заложниках и резне 7 октября- она не упомянула.
Напомним, террористам и исламистам удалось победить в медиа войне и распространить в США и ЕС теорию о том, что события 7 октября - это «выдумки сионистов» с целью напасть на мирных жителей Газы.
Пару дней назад Нетаньяху сообщил, что в Газе «погибли лишь пара десятков мирных, все остальные погибшие были террористами».
Сейчас данные о количестве погибших в Газе предоставляет в ООН подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения Газы. Проверить достоверность сведений не представляется возможным.
Ізраїль при всій його масі вщент, тотально і беззаперечно програв інформаційну війну.
І тепер пропалестинці по всьому вільному світу ногами двері відкривають, і їм - співчувають.
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12.09.2024 10:02 Відповісти
Ну то контріть цей фінт русні. Хосуть побачити рускіх на війні? Відразу після цього ганебства поставте тупо нарізку із вбитих українців, руїн, покалічених тіл і душ. Нафіга говорити, що фріки - це фріки? Покажіть що вони фріки-людожере. Банальна ***** нарізка фотографій на 5 хв розітре русню в порошок. ****** ви йолопи.
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12.09.2024 09:35 Відповісти
Не розітре. Жодні факти безсилі проти художнього методу.
Фільм "Леон" дивились? Головному герою співчували? Багато хто співчував. А він - звичайний найманий вбивця, головоріз за гроші.
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12.09.2024 09:39 Відповісти
Он любил свой цветочек.
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12.09.2024 10:19 Відповісти
І малолітню подружку. Але всіх інших (крім жінок та дітей) - мочив холоднокровно, бо нічого особистого, лише бізнес.
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12.09.2024 10:23 Відповісти
Так он мочил продажных копов.
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12.09.2024 20:18 Відповісти
*********...
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12.09.2024 09:55 Відповісти
Нехай ще покажуть нацистський фільм "Еврей Зюсс" до пари. У них же свобода слова.
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12.09.2024 10:05 Відповісти
І де ж славнозвісна українська діаспора в Канаді,
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12.09.2024 10:28 Відповісти
Сподобався коментар Ярослава Кийко. Яка свобода слова ??? Про що вони ???
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12.09.2024 10:54 Відповісти
це свобода слова вкрай ********* ситого комфортного світу.
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12.09.2024 11:41 Відповісти
Сподіваюсь ці підараси насправді на ділі «зрозуміють і глибоко відчують страждання українського народу»…і ще цікаво де та діяспора? Чи просувати застарілі діалекти в українську мову можуть, а якщо доходить до діла, - то повсиралися
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12.09.2024 10:56 Відповісти
Канада й так була найбільшим розчаруванням в плані допомоги після початку війни, а тепер взагалі оплачує з власного бюджету антиукраїнську пропаганду...
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12.09.2024 11:41 Відповісти
"Я Пастернака не читала, но он хуже чем свинья!"

Эпиграф

Я, как и вы, фильма не видел. Содержание можно послушать начиная с 3:03
https://www.youtube.com/watch?v=***********
складывается впечатление, что это вялое блеяние с бледным намёком "эта война не нужна".
Не вижу повода для острой реакции.
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12.09.2024 13:03 Відповісти
 
 