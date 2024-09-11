Канадська мережа, через яку профінансували фільм про окупантів "Росіяни на війні", не показуватиме його

Канадська медіаорганізація TVO (TV Ontario), через яку надали фінансування виробництва фільму "Росіяни на війні" російської режисерки Анастасії Трофімової", вирішила надалі не демонструвати її.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву керівництва TVO.

10 вересня від імені Ради директорів мережі опублікували заяву про те, що вони вислухали відгуки та аргументи щодо фільму від українсько-канадської спільноти.

"Рада директорів TVO вирішила поважати відгуки, які ми отримали, і TVO більше не буде підтримувати чи транслювати стрічку Russians at War. TVO проведе аналіз процесу того, як почалося фінансування цього проєкту", – йдеться у заяві.

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TVO є агентством при міністерстві освіти канадської провінції Онтаріо і функціонує як неприбуткова організація соціального спрямування.

Фільм російської режисерки отримав фінансування від Canada Media Fund через TVO, у фонді підтвердили, що на виробництво стрічки надали 340 тисяч доларів. Сам фонд виступав джерелом фінансування і не дотичний до добору проєктів, на які надають кошти. Після скандалу у фонді заявили, що дуже серйозно ставляться до суспільної реакції і розбираються у ситуації.

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Що відомо про фільм "Росіяни на війні"

Фільм "Russians at War" - канадська документальна стрічка, знята режисеркою Анастасією Трофімовою. 5 вересня 2024 року його показали на Венеційському кінофестивалі.

В інтерв'ю росЗМІ Трофімова розповідала, що знімала фільм на окупованих територіях України, зокрема в Донецькій та Луганській областях. В зону бойових дій вона прибула незаконно та перебувала там близько 7 місяців.

Держагентство України з питань кіно засудило показ фільму, назвавши його "завуальованою російською пропагандою".

А у Верховній Раді звернулися до канадських колег із закликом не допустити показ фільму на фестивалі у Торонто.

Генконсульство України в Торонто висловило протест проти намірів показати "Росіян на війні" на Міжнародному кінофестивалі.