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Новини
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Канадська мережа, через яку профінансували фільм про окупантів "Росіяни на війні", не показуватиме його

Протест проти показу російського пропагандстського фільму на кінофестивалі в Торонто

Канадська медіаорганізація TVO (TV Ontario), через яку надали фінансування виробництва фільму "Росіяни на війні" російської режисерки Анастасії Трофімової", вирішила надалі не демонструвати її.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву керівництва TVO.

10 вересня від імені Ради директорів мережі опублікували заяву про те, що вони вислухали відгуки та аргументи щодо фільму від українсько-канадської спільноти.

"Рада директорів TVO вирішила поважати відгуки, які ми отримали, і TVO більше не буде підтримувати чи транслювати стрічку Russians at War.  TVO проведе аналіз процесу того, як почалося фінансування цього проєкту", – йдеться у заяві.

Також читайте: Фільм про російських окупантів після Венеції хочуть показати у Торонто

TVO є агентством при міністерстві освіти канадської провінції Онтаріо і функціонує як неприбуткова організація соціального спрямування.

Фільм російської режисерки отримав фінансування від Canada Media Fund через TVO, у фонді підтвердили, що на виробництво стрічки надали 340 тисяч доларів. Сам фонд виступав джерелом фінансування і не дотичний до добору проєктів, на які надають кошти. Після скандалу у фонді заявили, що дуже серйозно ставляться до суспільної реакції і розбираються у ситуації.

Дивіться: В Торонто протестували проти показу на кінофестивалі фільму про російських окупантів "Росіяни на війні". ФОТОрепортаж

Що відомо про фільм "Росіяни на війні"

Фільм "Russians at War" - канадська документальна стрічка, знята режисеркою Анастасією Трофімовою. 5 вересня 2024 року його показали на Венеційському кінофестивалі.

В інтерв'ю росЗМІ Трофімова розповідала, що знімала фільм на окупованих територіях України, зокрема в Донецькій та Луганській областях. В зону бойових дій вона прибула незаконно та перебувала там близько 7 місяців.

Держагентство України з питань кіно засудило показ фільму, назвавши його "завуальованою російською пропагандою".

А у Верховній Раді звернулися до канадських колег із закликом не допустити показ фільму на фестивалі у Торонто.

Генконсульство України в Торонто висловило протест проти намірів показати "Росіян на війні" на Міжнародному кінофестивалі.

Автор: 

Канада (2191) кіно (961) пропаганда (2801) фільми (280)


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Добре, так тримати. Зупинятись не треба. З'ясувати, як гроші канадців потрапили до роспропагандонів і зробити відповідні висновки, притягнути до відповідальності всіх причетних.
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11.09.2024 09:25 Відповісти
От і все! Мій прогноз дводенної давності - справдився! Українська діаспора Канади "наступила на горло " кацапським пропагандонам!
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11.09.2024 09:27 Відповісти
А українське зелене 🤡 чмо ...замість того, шоб профенансувати ,українці на війні , воно фінансує ,свій фсбешний марахфон ...
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11.09.2024 09:39 Відповісти
+10 гр
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11.09.2024 10:10 Відповісти
а як же ПАПІК, С(КО)ВАТИ, СЛУГА У(НА)РОДА???

це ж культур-мультур, правда, таваріщ Раднянскій?
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11.09.2024 12:01 Відповісти
Гарна новина.
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11.09.2024 10:27 Відповісти
А ця канадська мережа,коли фінансувала кацапську пропаганду не розуміла що робить!?
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11.09.2024 12:27 Відповісти
 
 