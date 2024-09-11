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Канадская сеть, через которую профинансировали фильм об оккупантах "Россияне на войне", не будет показывать его

Протест проти показу російського пропагандстського фільму на кінофестивалі в Торонто

Канадская медиаорганизация TVO (TV Ontario), через которую предоставили финансирование производства фильма "Русские на войне" российского режиссера Анастасии Трофимовой", решила в дальнейшем не демонстрировать ее.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление руководства TVO.

10 сентября от имени Совета директоров сети опубликовали заявление о том, что они выслушали отзывы и аргументы по фильму от украинско-канадского сообщества.

"Совет директоров TVO решил уважать отзывы, которые мы получили, и TVO больше не будет поддерживать или транслировать ленту Russians at War.TVO проведет анализ процесса того, как началось финансирование этого проекта", - говорится в заявлении.

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TVO является агентством при министерстве образования канадской провинции Онтарио и функционирует как неприбыльная организация социальной направленности.

Фильм российского режиссера получил финансирование от Canada Media Fund через TVO, в фонде подтвердили, что на производство ленты предоставили 340 тысяч долларов. Сам фонд выступал источником финансирования и не причастен к отбору проектов, на которые предоставляют средства. После скандала в фонде заявили, что очень серьезно относятся к общественной реакции и разбираются в ситуации.

Смотрите: В Торонто протестовали против показа на кинофестивале фильма о российских оккупантах "Русские на войне". ФОТОрепортаж

Что известно о фильме "Русские на войне"

Фильм "Russians at War" - канадская документальная лента, снятая режиссером Анастасией Трофимовой. 5 сентября 2024 года его показали на Венецианском кинофестивале.

В интервью росСМИ Трофимова рассказывала, что снимала фильм на оккупированных территориях Украины, в частности в Донецкой и Луганской областях. В зону боевых действий она прибыла незаконно и находилась там около 7 месяцев.

Госагентство Украины по вопросам кино осудило показ фильма, назвав его "завуалированной российской пропагандой".

А в Верховной Раде обратились к канадским коллегам с призывом не допустить показ фильма на фестивале в Торонто.

Генконсульство Украины в Торонто выразило протест против намерений показать "Россиян на войне" на Международном кинофестивале.

Автор: 

Канада (2078) кино (1535) пропаганда (3675) фильмы (399)


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Добре, так тримати. Зупинятись не треба. З'ясувати, як гроші канадців потрапили до роспропагандонів і зробити відповідні висновки, притягнути до відповідальності всіх причетних.
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11.09.2024 09:25 Ответить
От і все! Мій прогноз дводенної давності - справдився! Українська діаспора Канади "наступила на горло " кацапським пропагандонам!
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11.09.2024 09:27 Ответить
А українське зелене 🤡 чмо ...замість того, шоб профенансувати ,українці на війні , воно фінансує ,свій фсбешний марахфон ...
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11.09.2024 09:39 Ответить
+10 гр
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11.09.2024 10:10 Ответить
а як же ПАПІК, С(КО)ВАТИ, СЛУГА У(НА)РОДА???

це ж культур-мультур, правда, таваріщ Раднянскій?
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11.09.2024 12:01 Ответить
Гарна новина.
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11.09.2024 10:27 Ответить
А ця канадська мережа,коли фінансувала кацапську пропаганду не розуміла що робить!?
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11.09.2024 12:27 Ответить
 
 