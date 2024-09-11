Канадская сеть, через которую профинансировали фильм об оккупантах "Россияне на войне", не будет показывать его

Канадская медиаорганизация TVO (TV Ontario), через которую предоставили финансирование производства фильма "Русские на войне" российского режиссера Анастасии Трофимовой", решила в дальнейшем не демонстрировать ее.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление руководства TVO.

10 сентября от имени Совета директоров сети опубликовали заявление о том, что они выслушали отзывы и аргументы по фильму от украинско-канадского сообщества.

"Совет директоров TVO решил уважать отзывы, которые мы получили, и TVO больше не будет поддерживать или транслировать ленту Russians at War.TVO проведет анализ процесса того, как началось финансирование этого проекта", - говорится в заявлении.

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TVO является агентством при министерстве образования канадской провинции Онтарио и функционирует как неприбыльная организация социальной направленности.

Фильм российского режиссера получил финансирование от Canada Media Fund через TVO, в фонде подтвердили, что на производство ленты предоставили 340 тысяч долларов. Сам фонд выступал источником финансирования и не причастен к отбору проектов, на которые предоставляют средства. После скандала в фонде заявили, что очень серьезно относятся к общественной реакции и разбираются в ситуации.

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Что известно о фильме "Русские на войне"

Фильм "Russians at War" - канадская документальная лента, снятая режиссером Анастасией Трофимовой. 5 сентября 2024 года его показали на Венецианском кинофестивале.

В интервью росСМИ Трофимова рассказывала, что снимала фильм на оккупированных территориях Украины, в частности в Донецкой и Луганской областях. В зону боевых действий она прибыла незаконно и находилась там около 7 месяцев.

Госагентство Украины по вопросам кино осудило показ фильма, назвав его "завуалированной российской пропагандой".

А в Верховной Раде обратились к канадским коллегам с призывом не допустить показ фильма на фестивале в Торонто.

Генконсульство Украины в Торонто выразило протест против намерений показать "Россиян на войне" на Международном кинофестивале.