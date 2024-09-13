Деятелям культуры нужно разрешить беспрепятственно уезжать за границу с целью популяризации Украины, - министр культуры Точицкий

Министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий призвал создать условия для того, чтобы украинские деятели культуры могли беспрепятственно осуществлять поездки за границу с целью популяризации нашей страны.

Об этом чиновник сказал во время форума "Украина открыта миру", пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Задача министерства - создать условия для того, чтобы каждый деятель культуры мог спокойно, беспрепятственно, на основе прозрачных правил осуществлять свои поездки", - заявил министр.

Точицкий отметил, что западные партнеры готовы помогать в финансировании таких поездок.

"Нам нужно научиться правильно формировать стратегию, что мы хотим от той или иной поездки, каким образом этого можно достичь, и каким образом убедить западных коллег, что финансирование должно быть именно на это", - добавил глава ведомства.

Напомним, что 5 сентября Верховная Рада назначила Николая Точицкого на пост министра культуры и стратегических коммуникаций Украины.

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