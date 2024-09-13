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Министерство культуры и информационной политики (755) Точицкий Николай (71)

Деятелям культуры нужно разрешить беспрепятственно уезжать за границу с целью популяризации Украины, - министр культуры Точицкий

Точицький за безперешкодний виїзд митців за кордон

Министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий призвал создать условия для того, чтобы украинские деятели культуры могли беспрепятственно осуществлять поездки за границу с целью популяризации нашей страны.

Об этом чиновник сказал во время форума "Украина открыта миру", пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Задача министерства - создать условия для того, чтобы каждый деятель культуры мог спокойно, беспрепятственно, на основе прозрачных правил осуществлять свои поездки", - заявил министр.

Точицкий отметил, что западные партнеры готовы помогать в финансировании таких поездок.

"Нам нужно научиться правильно формировать стратегию, что мы хотим от той или иной поездки, каким образом этого можно достичь, и каким образом убедить западных коллег, что финансирование должно быть именно на это", - добавил глава ведомства.

Напомним, что 5 сентября Верховная Рада назначила Николая Точицкого на пост министра культуры и стратегических коммуникаций Украины.

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Топ комментарии
+62
ща вся зелена ******* стане митцями...
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13.09.2024 18:58
+48
Особливо клоунам 🤡
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13.09.2024 18:59
+41
А скiльки коштуе стати митцем?
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13.09.2024 19:01
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Правила форума Совет форумчан
ща вся зелена ******* стане митцями...
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13.09.2024 18:58 Ответить
Митець у нас тільки один!
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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13.09.2024 19:27 Ответить
Особо - Лысый и Юзик! Вот кто представит Украину, так представит!
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13.09.2024 22:11 Ответить
Особливо клоунам 🤡
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13.09.2024 18:59 Ответить
Кловани теж митці...
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13.09.2024 19:02 Ответить
щоб наші ватні митці виїзджали, не поверталися і лили багнюку на Україну, як різного роду дебіли-стендапери. Ото буде реклама!
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13.09.2024 19:01 Ответить
А скiльки коштуе стати митцем?
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13.09.2024 19:01 Ответить
Буде конкуренція з вже існуючими фахівцями. По законах ринку ціни повинні впасти.
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13.09.2024 19:14 Ответить
А, цейво, дипломи яких так скать "культпройдисвітів" будуть прийматися до уваги?
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13.09.2024 19:02 Ответить
Слуга Народа - Партія мистців!
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13.09.2024 19:02 Ответить
Де в художники записують? Хто крайній?
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13.09.2024 19:04 Ответить
Ти не у ту чергу прибіг.
Тут черги від АСПАПу на водіїв, Циркачів пересувних цирків, Аспірантів, Енергетиків, Програмістів, Міліціонерів, Прокурорів, Трудях із ДБР, Чиновників держорганів, Будівельників Автошляхів.
Твоя черга наступна за чергою " Економічних Бронівців"
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13.09.2024 19:27 Ответить
Так, усе так! Тільки Конституція при зе-мародерах вже і не згадується!.. Та , в якій сказано, що перед нею усі рівні у правах і обовʼязках.
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14.09.2024 00:07 Ответить
ТЦК в Ужгороде провели рейды по ресторанам и спортзалам города, - журналист Глагола

Результаты - обнаружен рядовой и офицер из Одессы, которые самовольно оставили воинскую часть, а также инвалид второй группы, который в спортзале "жал сотку" от груди.

Несколько человек были в розыске за уклонение от мобилизации.
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13.09.2024 19:04 Ответить
Сотку можна жати і без ноги взагалі то.
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13.09.2024 19:42 Ответить
Він художник - він так бачить
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13.09.2024 19:05 Ответить
Так то воно так... АЛЕ, є велике АЛЕ. Зараз під цей шумок полізе вся мажорна бидлота та ще й за державний кошт.
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13.09.2024 19:05 Ответить
потапу? віннику? лисому та пікалову?
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13.09.2024 19:05 Ответить
Пора хлопакі йти в метці,так як сантехників,медиків чи інженерів не випускають та тримають за кріпаків,а якщо ти граєш **** на роялі то весь світ для тебе відкритий,грай та поліризуй
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13.09.2024 19:08 Ответить
Це він за квартал95 топить? За Лисого з пікаловим? Вони офігенні митці і Україна багато втратить. Якщо їх зніме снайпер коли вони будуть залазити в танк.
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13.09.2024 19:12 Ответить
В мене не одна сльоза не з'явиться на обличчі, за цих покидьків! Слава снайперам!!!!
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14.09.2024 09:47 Ответить
пішов на**й
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13.09.2024 19:12 Ответить
О це я розумію отмазка! А ті, хто не митці, хай воюють та скидаються на дрони.
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13.09.2024 19:13 Ответить
та всі зелені митці вже тама - всі зелені орденаносці вже тама і скумбрія по 7м!
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13.09.2024 19:16 Ответить
Нехай, для початку, Всі "митці", повернуться! Хоча б порахуємо...
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13.09.2024 19:17 Ответить
Зараз усі ломануться в митці...
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13.09.2024 19:18 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=d_885ME1f1A пора удирать
https://www.youtube.com/watch?v=d_885ME1f1A - пора, брат, пора
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13.09.2024 19:21 Ответить
Микола Станіславович Точицький (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 22 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/1967 1967 ) - український дипломат та політик
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13.09.2024 19:35 Ответить
я теж митець
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13.09.2024 19:39 Ответить
Шо, комусь треба на новій схемі бабло косити? Тепер у нас всі блогєри, коміки, стендапери, клоуни і всі на зразок квартал 95 раптом зробляться митцями. Ну іншим також можна, тільки трохи дорожче.
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13.09.2024 19:41 Ответить
Цікаво, а там де оті митці поїдуть нести в маси, міністерство культури єсть?
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13.09.2024 19:42 Ответить
мінпук ви майте на увазі?
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13.09.2024 20:41 Ответить
засракуль-заслужєнний работнік культури.
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13.09.2024 21:16 Ответить
- Прачечная?
- Херачечная! Это отдел культуры министерства Точицького...
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13.09.2024 19:42 Ответить
цьому теж нетерпиться забашляти на вивозі людей за кордон?
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13.09.2024 19:43 Ответить
Дійові особи

Магарич, митець.
Омелян ********, митець.
Харитон Уйобищенко, митець.
Назар Сивуха, митець.
Альфред *********, митець.
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13.09.2024 19:43 Ответить
Начерзі-дослідники калу?
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13.09.2024 21:46 Ответить
Герой України, підполковник Верес, не може рекламувати Україну, а лисий з "Кварталу" - митець ітіть його в душу...
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13.09.2024 19:46 Ответить
так вони вже с пикаловым и служать!)))
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13.09.2024 19:51 Ответить
Що вони там нюхають? В країні війна.
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13.09.2024 19:46 Ответить
митцям, циркачям, дтекивцям, гравцям, кварталивцям, мчсивцям - до 20% брони и вперед....
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13.09.2024 19:48 Ответить
ТАК БІЛЬШІСТЬ МИТЦІВ НЕ ЗАРЕЄСТРОВАНІ В МІНІСТЕРСТВІ КУЛЬТУРИ !)
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13.09.2024 19:56 Ответить
Митець - людина, яка на концертах або зібраннях розповідає (не менше 25% програмного часу), що найвеличніший є найпотужнішим
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13.09.2024 20:50 Ответить
Ще один барига хоче більшої долі в ухилянтській індустрії. Хто такий є митець.? Чи є якісь стандарти, кваліфікації, сертифікації чи як там назвати мандати в яких вказано що оця особина є митець? Якась закордонна структура напевно має якимось консиліумом має засвідчити що наприклад Іво Бобул є митець і він їде співати нам пісню цей сон. Плюс з ним їдуть масажисти, дієтологи, освітлювати, спічрайтери, оператори, звукооператори і ще три автобуси. Дайте таке завдання жіночим командам. Вони також все нормально виконають. Без оцього обістяного скавучання якоби міністра. Ха ха ха.
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13.09.2024 20:08 Ответить
Якщо я написав на паркані " Путін - ху.ло" , я митець чи ще ні?
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13.09.2024 20:16 Ответить
Як тільки навчишся грати пуєм марсельезу на піаніно, краще чим наш Гетьман Зеленський - отоді і пиши заяву на закордонні виступи.
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13.09.2024 20:35 Ответить
звичайно митець! Тіко то тре олійними фарбами ,а не фарбою з балончика.
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13.09.2024 21:18 Ответить
"Кіса - скажіть як художник художнику. В малювати вмієте?"
О. Бендер
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13.09.2024 21:50 Ответить
я був митець - тепер *******
я гроші гарно вмію красть
мене мій спільник не продасть.
а я втечу - йому підозра
а він все сплатить, щоб не їбали мозка!
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13.09.2024 20:17 Ответить
- Я поэт, зовусь Незнайка,
- От меня вам балалайка.
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13.09.2024 20:20 Ответить
Чим так звані "митці" ціннійші за будь-яких інших громадян України? Може вже вистачить привелейованих категорій?
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13.09.2024 20:23 Ответить
Я теж митець-можу грати хєром на піаніно,як наш патужний лідор,і не тільки на піаніно,а й на барабані,мене треба випустити на гастролі,щоб популяризувати.
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13.09.2024 20:27 Ответить
Читаю скільки митців загинуло,то поки гармати гримлять, музи нехай помовчать, бо 95 і так кругом,тільки не на фронті
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13.09.2024 20:28 Ответить
А кримінальний митець армянистий Трубіцин теж популяризує Україну ?
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13.09.2024 20:31 Ответить
А ще митцям можна дозволити безперешкодно захищати свою батьківщину. І цей головний митець міг би показати приклад своїм підлеглим.
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13.09.2024 20:39 Ответить
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13.09.2024 20:45 Ответить
перша ледя - здавайте пересування українських військ!
з доплатою - перша ледя....
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13.09.2024 20:46 Ответить
як же та зелена криворогата пара ненавидять Україну...
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13.09.2024 20:50 Ответить
эпоха шутов и клоунов
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13.09.2024 21:06 Ответить
Митці, це хто? Кошовий, Альона, Монатік і т.п.? Тьху...
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13.09.2024 21:11 Ответить
Ося вся пи*ота і є зебермана митці!
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14.09.2024 09:40 Ответить
новий міністр зеленої культурки теж хоче прибарахлитсь на торгівлі "справками митця"
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13.09.2024 21:16 Ответить
Для того щоб стати митцем потрібно віртуозно грати хєром на роялі
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13.09.2024 21:16 Ответить
Спочатку завбачливо перейменували в Міністрство культури та стратегічних (!) комунікацій (!!), а тепер висувають підозрілі пропозиції. Тепер стає зрозумілим цей глибокий маневр: коли ще буде така можливість косити бабло на ухилянтах цілком в рамках закону.
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13.09.2024 21:33 Ответить
*****,я-митець!Я так бачу!Можу зіграти штукой на роялі.
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13.09.2024 21:41 Ответить
А це називається "ПАЛКОВОДЕЦЬ ПО КЛАВІШАМ!
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14.09.2024 09:38 Ответить
Так Гончаренко з Порошенко популярізують.Мало?
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13.09.2024 21:44 Ответить
Одне митцем вже постійно їздить і краще не стає...
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13.09.2024 22:14 Ответить
Ну повний 3.14_з_дець-всі хто забашляє стають митцями
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13.09.2024 22:21 Ответить
Возьму уроки вокала у творческого фронта чтобы в дальнейшем помогать Украине и прославлять ее где-нибудь в Испании! Писать на почту [email protected]
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13.09.2024 22:22 Ответить
А хто буде давати статус "митця"? Влк ? Опа? Чи буданга справки випише
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13.09.2024 22:30 Ответить
Дебіл(автор пропозиції), це митець слабкого мислення.
Та випустіть вже, йому треба лаботомію мізків якісну робити.
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13.09.2024 23:31 Ответить
я митець всім пи*дець
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14.09.2024 00:57 Ответить
Оу, містер міністер озвучив прайс!! Подробиці в індивідуальному спілкуванні.
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14.09.2024 09:28 Ответить
І раптом всі стали митцями!))
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14.09.2024 09:36 Ответить
На фронт і популізація гарантована! В Україні війна, яка їзда з ************ і обливанням брудом Україну!!! За кордоном і так знають, що це за люди!
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14.09.2024 10:11 Ответить
 
 