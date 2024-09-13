Деятелям культуры нужно разрешить беспрепятственно уезжать за границу с целью популяризации Украины, - министр культуры Точицкий
Министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий призвал создать условия для того, чтобы украинские деятели культуры могли беспрепятственно осуществлять поездки за границу с целью популяризации нашей страны.
Об этом чиновник сказал во время форума "Украина открыта миру", пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
"Задача министерства - создать условия для того, чтобы каждый деятель культуры мог спокойно, беспрепятственно, на основе прозрачных правил осуществлять свои поездки", - заявил министр.
Точицкий отметил, что западные партнеры готовы помогать в финансировании таких поездок.
"Нам нужно научиться правильно формировать стратегию, что мы хотим от той или иной поездки, каким образом этого можно достичь, и каким образом убедить западных коллег, что финансирование должно быть именно на это", - добавил глава ведомства.
Напомним, что 5 сентября Верховная Рада назначила Николая Точицкого на пост министра культуры и стратегических коммуникаций Украины.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
Тут черги від АСПАПу на водіїв, Циркачів пересувних цирків, Аспірантів, Енергетиків, Програмістів, Міліціонерів, Прокурорів, Трудях із ДБР, Чиновників держорганів, Будівельників Автошляхів.
Твоя черга наступна за чергою " Економічних Бронівців"
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Несколько человек были в розыске за уклонение от мобилизации.
https://www.youtube.com/watch?v=d_885ME1f1A - пора, брат, пора
- Херачечная! Это отдел культуры министерства Точицького...
Магарич, митець.
Омелян ********, митець.
Харитон Уйобищенко, митець.
Назар Сивуха, митець.
Альфред *********, митець.
О. Бендер
я гроші гарно вмію красть
мене мій спільник не продасть.
а я втечу - йому підозра
а він все сплатить, щоб не їбали мозка!
- От меня вам балалайка.
з доплатою - перша ледя....
Та випустіть вже, йому треба лаботомію мізків якісну робити.