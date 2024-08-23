Минкульт интересуют достопримечательности украинской истории в Курской области РФ, - Карандеев

У Украины есть интерес к памятникам украинской истории, которые размещены на территории Курской области РФ. Сейчас Минкульт ожидает, когда ситуация с безопасностью позволит изучить объекты культурного наследия на захваченной украинскими войсками территории Курщины.

Об этом заявил и.о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

У него спросили, планирует ли Минкультуры проводить меры гуманитарного реагирования в своей сфере на территории Курской области РФ, которую контролируют ВСУ.

"Эти территории сейчас имеют статус зоны боевых действий, там нет возможности проводить никаких гуманитарных гражданских мер. Более того, будем понимать, что это зарубежная территория, это не территория Украины. В то же время у нас, конечно, есть интерес, он связан с памятниками украинской истории, которые находятся на этих землях, где еще не так давно официально проживали украинцы. Поэтому наш такой интерес, конечно, к этим территориям есть", - отметил Карандеев.

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В частности, Минкульт интересует имение гетмана Ивана Мазепы в селе Ивановском Курской области РФ, которое является не только памятником архитектуры, но и памятником украинской истории.

"Нам очень хотелось бы, чтобы этот объект был отреставрирован и восстановлен. Как и какими силами это будет сделано, и насколько он в дальнейшем войдет в перечень зарубежных объектов украинского культурного интереса будем видеть, опираясь на развитие ситуации", - сказал и.о. министра культуры.

На уточняющий вопрос, как можно реализовать упомянутый "интерес Украины" к культурно-исторической сфере на этих территориях, Карандеев заявил, что украинские войска обеспечивают соблюдение там международного гуманитарного права, а Минкультуры находится в постоянном контакте с Вооруженными силами.

Ожидаем, когда появится такая возможность в контексте безопасности, чтобы изучить объекты культурного наследия на местах, и совместно с международными организациями найти те решения, которые в правовом поле позволят нам обеспечить сохранение и восстановление объектов культурного наследия, представляющих интерес для Украины", - резюмировал он.

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