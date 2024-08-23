РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8770 посетителей онлайн
Новости Война
1 702 13

Минкульт интересуют достопримечательности украинской истории в Курской области РФ, - Карандеев

Мінкульт України цікавлять пам'ятки української історії в Курській області

У Украины есть интерес к памятникам украинской истории, которые размещены на территории Курской области РФ. Сейчас Минкульт ожидает, когда ситуация с безопасностью позволит изучить объекты культурного наследия на захваченной украинскими войсками территории Курщины.

Об этом заявил и.о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

У него спросили, планирует ли Минкультуры проводить меры гуманитарного реагирования в своей сфере на территории Курской области РФ, которую контролируют ВСУ.

"Эти территории сейчас имеют статус зоны боевых действий, там нет возможности проводить никаких гуманитарных гражданских мер. Более того, будем понимать, что это зарубежная территория, это не территория Украины. В то же время у нас, конечно, есть интерес, он связан с памятниками украинской истории, которые находятся на этих землях, где еще не так давно официально проживали украинцы. Поэтому наш такой интерес, конечно, к этим территориям есть", - отметил Карандеев.

Также смотрите: В Судже Курской области снесли памятник Ленину. ФОТО

В частности, Минкульт интересует имение гетмана Ивана Мазепы в селе Ивановском Курской области РФ, которое является не только памятником архитектуры, но и памятником украинской истории.

"Нам очень хотелось бы, чтобы этот объект был отреставрирован и восстановлен. Как и какими силами это будет сделано, и насколько он в дальнейшем войдет в перечень зарубежных объектов украинского культурного интереса будем видеть, опираясь на развитие ситуации", - сказал и.о. министра культуры.

На уточняющий вопрос, как можно реализовать упомянутый "интерес Украины" к культурно-исторической сфере на этих территориях, Карандеев заявил, что украинские войска обеспечивают соблюдение там международного гуманитарного права, а Минкультуры находится в постоянном контакте с Вооруженными силами.

Ожидаем, когда появится такая возможность в контексте безопасности, чтобы изучить объекты культурного наследия на местах, и совместно с международными организациями найти те решения, которые в правовом поле позволят нам обеспечить сохранение и восстановление объектов культурного наследия, представляющих интерес для Украины", - резюмировал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин призвал не винить его в прорыве на Курщине, это проблемы силовиков, - Politico

Автор: 

Министерство культуры и информационной политики (771) Курск (1073) Карандеев (20)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
Да, наші люди музеї грабувати не будуть. На відміну від орочья
показать весь комментарий
23.08.2024 12:37
+4
Це називається здоровий інтерес.
показать весь комментарий
23.08.2024 12:37
+3
з натяком на майбутнє ✌
показать весь комментарий
23.08.2024 13:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да, наші люди музеї грабувати не будуть. На відміну від орочья
показать весь комментарий
23.08.2024 12:37 Ответить
Можна було б поміняти на останки останнього кошового отамана Петра Калнишевського, чи Стуса... Вузько мислите
показать весь комментарий
25.08.2024 04:35 Ответить
Це називається здоровий інтерес.
показать весь комментарий
23.08.2024 12:37 Ответить
з натяком на майбутнє ✌
показать весь комментарий
23.08.2024 13:44 Ответить
- та минуле.
показать весь комментарий
23.08.2024 13:51 Ответить
з минулим усе добре, курщина була у складі України
показать весь комментарий
23.08.2024 13:54 Ответить
Див. також[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F_%D1%83_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%96%D1%97&veaction=edit&section=3 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F_%D1%83_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%96%D1%97&action=edit&section=3 ред. код ]

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%A1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96 Просвіта на Далекому Сході https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8 Українсько-маньчжурські відносини https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Маньчжурська Українська Окружна Рада https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2_%D1%83_%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%B8_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 Депортації українців у часи СРСР https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2 Розселення українців https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96_%D0%B2_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80%D1%83 Українці в Сибіру https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD Зелений Клин https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD Сірий Клин https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD Жовтий Клин https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD Малиновий Клин https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%96 Українська державність на Сірому Клині https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%A1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96,_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B7_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D1%8E Список населених пунктів на Далекому Сході, пов'язаних з Україною https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83,_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0_%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B7_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D1%8E Список населених пунктів світу, назва яких пов'язана з Україною https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D1%83,_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B7_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D1%8E Список населених пунктів Сибірського федерального округу, пов'язаних з Україною
показать весь комментарий
23.08.2024 13:59 Ответить
І цей під час війни, дачку?
показать весь комментарий
23.08.2024 12:37 Ответить
ну, так - свої пам'ятки на херсонщині успішно про...али, тепер швиденько поцікавимось тим, що є на курщині
показать весь комментарий
23.08.2024 13:13 Ответить
Забирайте доки місцеві орки не розікрали!
показать весь комментарий
23.08.2024 13:23 Ответить
ідіот
показать весь комментарий
23.08.2024 13:42 Ответить
сподіваюсь, це перший крок що до повернення курщини на історичні терени
показать весь комментарий
23.08.2024 13:47 Ответить
Цим би баранам про ті історичні памятки потурбувались які у нас є а вже потім носа сунули до московитів
показать весь комментарий
23.08.2024 14:52 Ответить
 
 