В Судже Курской области снесли памятник Ленину. ФОТО
В российском городе Суджа, который контролируют украинские военные, снесли памятник советскому тирану Владимиру Ленину.
Министерство культуры и информполитики Украины опубликовало фотографию с пустым постаментом в центре Суджи, прокомментировав: "Процесс декоммунизации продолжается. В Судже также", передает Цензор.НЕТ.
Памятник стоял на центральной площади города.
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+26 Григорий Бондаренко #527937
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+20 Максім ХОЙ #398010
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він - глиняний і пофарбований під золото
Терпіти не можу індію, але я б англію по судах за це затягав. Імперське лайно не має строку давності
Ми ж не варвари якісь. Можливо який совок захоче пригадати комуністичну молодість.
Вода лайно змила
це просто думка...не для полеміки
Та збирає свій врожай...
Сталіна вушки... Леніна тушку...
Так би сказав...
Пам'ятник Пушкіну...
Горіла вата палала ....
https://youtu.be/IWsV1YLHWio
Їхнє інтимне листування в інтернеті є, стає розумілим,
чому так багато в СРСР робилося через дупу.
Дикі люди. Фашизоїдний комунорашистський маразм.
То що?!
Якась половинчастість!
Це теж сприймається як пам'ятник!
Хоч би закрили чимось, або літеру Ч попереду додали!