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В Судже Курской области снесли памятник Ленину. ФОТО

В российском городе Суджа, который контролируют украинские военные, снесли памятник советскому тирану Владимиру Ленину.

Министерство культуры и информполитики Украины опубликовало фотографию с пустым постаментом в центре Суджи, прокомментировав: "Процесс декоммунизации продолжается. В Судже также", передает Цензор.НЕТ.

Памятник стоял на центральной площади города.

Пам´ятник Леніну у Суджі

Читайте также: Ходжес об операции в Курской области: "Украинцы явно имеют больше военного потенциала, чем мы думали и оценивали"

Міністерство культури та інформполітики України опублікувало фотографію із порожнім постаментом Леніну у центрі Суджі.

Автор: 

Ленин Владимир (573) Министерство культуры и информационной политики (773) памятник (2239) Курск (1097)


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Топ комментарии
+26
Підтримую, корені рашизму і в цій паскуді також...
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16.08.2024 21:23
+20
Підтримую,потрібно поставити Степана нашого Бандеру.
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16.08.2024 21:28
+16
Леніна здати на металолом,а за виручені кошти купити FPV і підписати,що спонсор-це громада Суджі)
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16.08.2024 21:37
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Підтримую, корені рашизму і в цій паскуді також...
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16.08.2024 21:23 Ответить
Не знаю, не Знаю. Мены здається перебор від чиновникв. Потрібно було б зачекати і козломорді самы б КАБами знесли разом з райцентром.
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16.08.2024 21:27 Ответить
Козломорді на це не здатні
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16.08.2024 22:22 Ответить
леніна снесли а сектанську секту упцфсб зелений боневтік не зносить.
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17.08.2024 06:06 Ответить
Підтримую,потрібно поставити Степана нашого Бандеру.
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16.08.2024 21:28 Ответить
нєє, Попандопалу треба.
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16.08.2024 22:44 Ответить
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16.08.2024 23:03 Ответить
було таке в 2014 мотузку на шию Ілічу і уазиком об асфальт ...
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16.08.2024 21:28 Ответить
Стояв, тепер десь лежить валяеться. Членін повинен тільки валятися, як у мавзолеї.
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16.08.2024 21:33 Ответить
Не факт - постамент ціленький. Таке враження, що втік разом з орками...
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16.08.2024 22:21 Ответить
зливний бачок гімном стікає. Щось там про правила війни звіздить...
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16.08.2024 21:36 Ответить
Леніна здати на металолом,а за виручені кошти купити FPV і підписати,що спонсор-це громада Суджі)
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16.08.2024 21:37 Ответить
який металолом ?
він - глиняний і пофарбований під золото
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16.08.2024 22:09 Ответить
Не просто "глиняний", а був насправді "гліномєсом" разом зі своїм коханцем ЗіновЬєвим-Апфельбаумом в "шалаші" в Разлівє.

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17.08.2024 00:13 Ответить
якщо мумію з мавзолею викинути на смітник, 140 млн. потвор (як щури за дудочкою) підуть за нею
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17.08.2024 03:57 Ответить
Члєніна свалілі, горє то какоє
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16.08.2024 21:38 Ответить
І ви подивіться, товариство, грьобаний мавзолей не прибирають, ну які тільки перекоси на болотах - сралін, ленін, ікони, мавзолеї, миколу 2-го разом з дітьми кінчили, тепер ринкова економіка, капіталізм - але як спаплюжений....хіба можлива така каша на одній території?
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16.08.2024 21:39 Ответить
як втявляється, на болотах таке можливо
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16.08.2024 22:00 Ответить
Таке можливо скрізь. У Франції шанують і королів, і революціонерів, і Наполеона, і нових королів, і нових революціонерів. Приблизно те саме в Англії.
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16.08.2024 22:29 Ответить
на болотах члєнін хєрой, бо савєцкій саюс і сцаря грохнули, сцарь хороший, бо чдєнін убив, мученік, сралін хороший, бо савєцкій саюс і вбив купу люлей і другу світову з гітлєром почав, у Франції є таке чи Великій Британії?
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16.08.2024 22:40 Ответить
Так. Абсолютно те саме.
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16.08.2024 22:42 Ответить
в британії, в ЦЕКРКВІ!!! меморіальна табличка солдатам британської корони, які мужньо загинули в індії виконуючи свій священний борг. Якого лисого британська корона і її солдати забули в індії, і з якого переляку ця табличка вісить в церкві - це трешак.

Терпіти не можу індію, але я б англію по судах за це затягав. Імперське лайно не має строку давності
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17.08.2024 01:23 Ответить
Ну ви трохи "пєрєгібаєтє". Звичайно шанують як історичні постаті. Але я шось не бачив, щоб Людовіка 14 пхали на ікону, ходили на паради з дідами війни 1812 року на палках і писали на машинах про "можєм повторіть".
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17.08.2024 01:02 Ответить
Так, трохи перегинаю. Але не сильно. Наприклад День взяття Бастилії або Black Lives Matter.
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17.08.2024 01:34 Ответить
ну про чорножопих це ******* ліберастне лайно, вже й забувається. Поліцейського тільки шкода.
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18.08.2024 16:23 Ответить
А памятник відвезли до парку тоталітарного режиму?
Ми ж не варвари якісь. Можливо який совок захоче пригадати комуністичну молодість.
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16.08.2024 21:40 Ответить
Та то минулої ночі літній дощік був.
Вода лайно змила
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16.08.2024 21:48 Ответить
Вот тебе и "а Ленин такой молодой и юный октябрь впереди!")
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16.08.2024 21:48 Ответить
Це щоб не бачив членін, як українці б'ють кацпів їх мокрими, обісцяними штанами по наглій, терористичній, недоімперській морді.
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16.08.2024 21:52 Ответить
Наскільки я знаю жидобільшовики вже вату не збуджують (развалілі расєюшку)...їх ерегує сталін. жуков, микола2
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16.08.2024 21:52 Ответить
ерегує...але нюанси, сралін кінчав усих - тепер на іконах, миколу 2 кінчили - тепер на іконах...а мавзолей - ринкова ж економіка - це якась біполярка ...вони *******
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16.08.2024 21:57 Ответить
На сталіна трохи не згоден...кінчав він не усіх а оппонентів і тих хто їм співчував...заодно і по доносах...Але він не ставив за мету знищення України і українців...він хотів бачити український пролетаріат...а не дрібнобуржуазне селянство...але ж що таке Україна без хазяїна(((((
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16.08.2024 22:09 Ответить
я про сраліна, як катюгу звичайного (гулаги). А щодо українців - голодомор показав, чи хотів знищити чи ні...
це просто думка...не для полеміки
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16.08.2024 22:15 Ответить
На жаль про це не можна говорити офіційно...бо це політичне рішення визнання голодомору геноцидом за національною ознакою...і казати що він був спрямований саме на знищення селянина, а не українця (тобто за класовою, а не національною ознакою) то це дає козирі в руки російської пропаганди
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16.08.2024 22:23 Ответить
Не, Сралин не ставив за мету знищення України і українців, он Голодомор просто из любопытства устроил, хотел посмотреть что будет с людьми, если их не кормить.
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16.08.2024 23:40 Ответить
Питанння просте...знищували за національною ознакою чи за класовою?
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16.08.2024 23:54 Ответить
Ответил ниже членинской цитатой. Членин завещал уничтожение украинцев. Сралин исполнил.
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17.08.2024 03:05 Ответить
Сралин - верный членинец. Членин писал :пока существуют украинские единоличные и кулацкие хозяйства, советская власть будет оставаться в опасности.
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17.08.2024 03:03 Ответить
Серпень ходить з серпом по курщині...
Та збирає свій врожай...
Сталіна вушки... Леніна тушку...
Так би сказав...
Пам'ятник Пушкіну...
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16.08.2024 21:53 Ответить
Ото пердаки горять!! Як же це тпк, гусофобія!!! Де ООН і осбб!!
Горіла вата палала ....
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16.08.2024 21:55 Ответить
...ай лайк ту мувет-мувет
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16.08.2024 22:03 Ответить
це ж скільки рашистських мутантів інфаркт хватанув від того, що знесли ідола з пекла "членіна" ?
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16.08.2024 22:01 Ответить
Да, у них це типу - "Кондратий обнял"
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16.08.2024 22:04 Ответить
@666_mancer: походу, из города под шумок ******** не только "Ахмат", но и Ленин).
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16.08.2024 22:04 Ответить
Лєніна свалілі, фашисти!
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16.08.2024 22:05 Ответить


https://youtu.be/IWsV1YLHWio
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16.08.2024 22:11 Ответить
..
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16.08.2024 22:10 Ответить
Ленін на побаченні з Зінов'євим в Разлівє (в шалашє)
Їхнє інтимне листування в інтернеті є, стає розумілим,
чому так багато в СРСР робилося через дупу.
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16.08.2024 22:10 Ответить
Визволителі несуть звільненим своє розуміння історії та культури. На мій погляд це помилка. Доречніше було б залишити цей пам'ятник як жест поваги до релігії аборигенів.
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16.08.2024 22:11 Ответить
У них релігій пальців не вистачить на руках. Навіть путлєрізм є. Ікона його маразмоточить
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16.08.2024 22:20 Ответить
мені це нагадало кіно "Вавілон XX"
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16.08.2024 22:14 Ответить
свадьба в малтновке «Чует моё сердце, мы накануне грандиозного шухера»
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16.08.2024 22:47 Ответить
А может он сам упал, ну подскользнулся например
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16.08.2024 22:29 Ответить
«Чует моё сердце, мы накануне грандиозного шухера», - пророческие слова Попандопуло.
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16.08.2024 22:46 Ответить
Там ще купу сралінського лайна повідкривали в кацапії.
Дикі люди. Фашизоїдний комунорашистський маразм.

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16.08.2024 23:00 Ответить
як кажуть психологи, забрати ви можете. А що ви їм дасте взамін? (Бандера не проканає).
То що?!
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17.08.2024 01:27 Ответить
Та ты шо, умник, выпороть, как их дидов пороли, проклянут ***** и восславят Мазепу, Петлюру, Бандеру. Они тех правителей боготворят, кто их бутылит, пожестче. Либеральных своих правителей они клянут и презирают. Бьет - значит любит. Скрепа ихняя.
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17.08.2024 02:56 Ответить
так пороть надо. А хто буде, ви? он зустріли наші 2 тіток мародерщиць, і відпустии з награбленим
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17.08.2024 17:13 Ответить
там є їхні герої цього ж періоду з РОА, РОНА і тд.тп. ...
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17.08.2024 05:10 Ответить
Ленин капут.
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17.08.2024 02:50 Ответить
Так а назву на постаменті чому залишили?!
Якась половинчастість!
Це теж сприймається як пам'ятник!
Хоч би закрили чимось, або літеру Ч попереду додали!
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17.08.2024 11:34 Ответить
Допишут. Уверен.
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18.08.2024 04:33 Ответить
Эт сифилитик альцгеймер итд еще более 100 лет назад что то там в свитере написал о при4инах империалисти4еских ... и в чьих интересах 🤷‍♂️ не прав был и не поспориш ломайте 🥱
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18.08.2024 07:22 Ответить
 
 