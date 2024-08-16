У Суджі на Курщині знесли пам’ятник Леніну. ФОТО
В російському місті Суджа, яке контролюють українські військові, знесли пам’ятник радянському тирану Володимиру Леніну.
Міністерство культури та інформполітики України опублікувало фотографію із порожнім постаментом у центрі Суджі, прокоментувавши: "Процес декомунізації триває. В Суджі також", передає Цензор.НЕТ.
Пам'ятник стояв на центральній площі міста.
Топ коментарі
+26 Григорий Бондаренко #527937
показати весь коментар16.08.2024 21:23
+20 Максім ХОЙ #398010
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+16 Лис Микита #575773
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він - глиняний і пофарбований під золото
Терпіти не можу індію, але я б англію по судах за це затягав. Імперське лайно не має строку давності
Ми ж не варвари якісь. Можливо який совок захоче пригадати комуністичну молодість.
Вода лайно змила
це просто думка...не для полеміки
Та збирає свій врожай...
Сталіна вушки... Леніна тушку...
Так би сказав...
Пам'ятник Пушкіну...
Горіла вата палала ....
https://youtu.be/IWsV1YLHWio
Їхнє інтимне листування в інтернеті є, стає розумілим,
чому так багато в СРСР робилося через дупу.
Дикі люди. Фашизоїдний комунорашистський маразм.
То що?!
Якась половинчастість!
Це теж сприймається як пам'ятник!
Хоч би закрили чимось, або літеру Ч попереду додали!