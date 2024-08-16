У Суджі на Курщині знесли пам’ятник Леніну. ФОТО

В російському місті Суджа, яке контролюють українські військові, знесли пам’ятник радянському тирану Володимиру Леніну.

Міністерство культури та інформполітики України опублікувало фотографію із порожнім постаментом у центрі Суджі, прокоментувавши: "Процес декомунізації триває. В Суджі також", передає Цензор.НЕТ.

Пам'ятник стояв на центральній площі міста.

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