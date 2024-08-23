Мінкульт цікавлять пам’ятки української історії в Курській області РФ, - Карандєєв

В України є інтерес до пам'яток української історії, які розміщені на території Курської області РФ. Наразі Мінкульт очікує, коли безпекова ситуація дозволить вивчити об'єкти культурної спадщини на захопленій українськими військами території Курщини.

Про це заявив в.о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У нього запитали, чи планує Мінкультури проводити заходи гуманітарного реагування у своїй сфері на території Курської області РФ, яку контролюють ЗСУ.

"Ці території наразі мають статус зони бойових дій, там немає можливості проводити жодних гуманітарних цивільних заходів. Ба більше, будемо розуміти, що це закордонна територія, це не територія України. Водночас у нас, звісно, є інтерес, він пов'язаний із пам'ятками української історії, які розміщуються на цих землях, де ще не так давно офіційно проживали українці. Тому наш такий інтерес, звісно, до цих територій є", - зазначив Карандєєв.

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Зокрема, Мінкульт цікавить маєток гетьмана Івани Мазепи в селі Іванівському Курської області РФ, який є не лише пам'яткою архітектури, а й пам'яткою української історії.

"Нам дуже хотілося б, щоб цей об'єкт був відреставрований і відновлений. Як і якими силами це буде зроблено, і наскільки він надалі увійде до переліку закордонних об'єктів українського культурного інтересу будемо бачити, спираючись на розвиток ситуації", - сказав в.о. міністра культури.

На уточнювальне запитання, як можна реалізувати згаданий "інтерес України" до культурно-історичної сфери на цих територіях, Карандєєв заявив, що українські війська забезпечують дотримання там міжнародного гуманітарного права, а Мінкультури перебуває в постійному контакті зі Збройними силами.

Очікуємо, коли з'явиться така можливість у безпековому контексті, щоб вивчити об'єкти культурної спадщини на місцях, і спільно з міжнародними організаціями знайти ті рішення, які в правовому полі дадуть нам змогу забезпечити збереження і відновлення об'єктів культурної спадщини, які становлять інтерес для України", - резюмував він.

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