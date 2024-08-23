УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5741 відвідувач онлайн
Новини Війна
1 702 13

Мінкульт цікавлять пам’ятки української історії в Курській області РФ, - Карандєєв

Мінкульт України цікавлять пам'ятки української історії в Курській області

В України є інтерес до пам'яток української історії, які розміщені на території Курської області РФ. Наразі Мінкульт очікує, коли безпекова ситуація дозволить вивчити об'єкти культурної спадщини на захопленій українськими військами території Курщини. 

Про це заявив в.о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У нього запитали, чи планує Мінкультури проводити заходи гуманітарного реагування у своїй сфері на території Курської області РФ, яку контролюють ЗСУ.

"Ці території наразі мають статус зони бойових дій, там немає можливості проводити жодних гуманітарних цивільних заходів. Ба більше, будемо розуміти, що це закордонна територія, це не територія України. Водночас у нас, звісно, є інтерес, він пов'язаний із пам'ятками української історії, які розміщуються на цих землях, де ще не так давно офіційно проживали українці. Тому наш такий інтерес, звісно, до цих територій є", - зазначив Карандєєв.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Суджі на Курщині знесли пам’ятник Леніну. ФОТО

Зокрема, Мінкульт цікавить маєток гетьмана Івани Мазепи в селі Іванівському Курської області РФ, який є не лише пам'яткою архітектури, а й пам'яткою української історії.

"Нам дуже хотілося б, щоб цей об'єкт був відреставрований і відновлений. Як і якими силами це буде зроблено, і наскільки він надалі увійде до переліку закордонних об'єктів українського культурного інтересу будемо бачити, спираючись на розвиток ситуації", - сказав в.о. міністра культури.

На уточнювальне запитання, як можна реалізувати згаданий "інтерес України" до культурно-історичної сфери на цих територіях, Карандєєв заявив, що українські війська забезпечують дотримання там міжнародного гуманітарного права, а Мінкультури перебуває в постійному контакті зі Збройними силами.

Очікуємо, коли з'явиться така можливість у безпековому контексті, щоб вивчити об'єкти культурної спадщини на місцях, і спільно з міжнародними організаціями знайти ті рішення, які в правовому полі дадуть нам змогу забезпечити збереження і відновлення об'єктів культурної спадщини, які становлять інтерес для України", - резюмував він.

Читайте також: Путін закликав не звинувачувати його у прориві на Курщині, це проблеми силовиків, - Politico

Автор: 

Міністерство культури (754) Курськ (1084) Карандєєв (28)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
Да, наші люди музеї грабувати не будуть. На відміну від орочья
показати весь коментар
23.08.2024 12:37
+4
Це називається здоровий інтерес.
показати весь коментар
23.08.2024 12:37
+3
з натяком на майбутнє ✌
показати весь коментар
23.08.2024 13:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да, наші люди музеї грабувати не будуть. На відміну від орочья
показати весь коментар
23.08.2024 12:37 Відповісти
Можна було б поміняти на останки останнього кошового отамана Петра Калнишевського, чи Стуса... Вузько мислите
показати весь коментар
25.08.2024 04:35 Відповісти
Це називається здоровий інтерес.
показати весь коментар
23.08.2024 12:37 Відповісти
з натяком на майбутнє ✌
показати весь коментар
23.08.2024 13:44 Відповісти
- та минуле.
показати весь коментар
23.08.2024 13:51 Відповісти
з минулим усе добре, курщина була у складі України
показати весь коментар
23.08.2024 13:54 Відповісти
Див. також[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F_%D1%83_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%96%D1%97&veaction=edit&section=3 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F_%D1%83_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%96%D1%97&action=edit&section=3 ред. код ]

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%A1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96 Просвіта на Далекому Сході https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8 Українсько-маньчжурські відносини https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Маньчжурська Українська Окружна Рада https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2_%D1%83_%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%B8_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 Депортації українців у часи СРСР https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2 Розселення українців https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96_%D0%B2_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80%D1%83 Українці в Сибіру https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD Зелений Клин https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD Сірий Клин https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD Жовтий Клин https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD Малиновий Клин https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%96 Українська державність на Сірому Клині https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%A1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96,_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B7_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D1%8E Список населених пунктів на Далекому Сході, пов'язаних з Україною https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83,_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0_%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B7_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D1%8E Список населених пунктів світу, назва яких пов'язана з Україною https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D1%83,_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B7_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D1%8E Список населених пунктів Сибірського федерального округу, пов'язаних з Україною
показати весь коментар
23.08.2024 13:59 Відповісти
І цей під час війни, дачку?
показати весь коментар
23.08.2024 12:37 Відповісти
ну, так - свої пам'ятки на херсонщині успішно про...али, тепер швиденько поцікавимось тим, що є на курщині
показати весь коментар
23.08.2024 13:13 Відповісти
Забирайте доки місцеві орки не розікрали!
показати весь коментар
23.08.2024 13:23 Відповісти
ідіот
показати весь коментар
23.08.2024 13:42 Відповісти
сподіваюсь, це перший крок що до повернення курщини на історичні терени
показати весь коментар
23.08.2024 13:47 Відповісти
Цим би баранам про ті історичні памятки потурбувались які у нас є а вже потім носа сунули до московитів
показати весь коментар
23.08.2024 14:52 Відповісти
 
 