Митцям потрібно дозволити безперешкодно виїжджати за кордон з метою популяризації України, - міністр культури Точицький

Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький закликав створити умови для того, щоб українські митці могли безперешкодно здійснювати поїздки за кордон з метою популяризації нашої країни.

Про це урядовець сказав під час форуму "Україна відкрита світу", пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Завдання міністерства - створити умови для того, щоб кожен митець міг спокійно, безперешкодно, на основі прозорих правил здійснювати свої поїздки", - заявив міністр.

Точицький зазначив, що західні партнери готові допомагати у фінансуванні таких поїздок.

"Нам потрібно навчитися правильно формувати стратегію, що ми хочемо від тієї чи іншої поїздки, яким чином цього можна досягти, і яким чином переконати західних колег, що фінансування має бути саме на це", - додав очільник відомства.

Нагадаємо, що 5 вересня Верховна Рада призначила Миколу Точицького на пост міністра культури та стратегічних комунікацій України.

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