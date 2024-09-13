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Міністерство культури (734) Точицький Микола (72)

Митцям потрібно дозволити безперешкодно виїжджати за кордон з метою популяризації України, - міністр культури Точицький

Точицький за безперешкодний виїзд митців за кордон

Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький закликав створити умови для того, щоб українські митці могли безперешкодно здійснювати поїздки за кордон з метою популяризації нашої країни.

Про це урядовець сказав під час форуму "Україна відкрита світу", пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Завдання міністерства - створити умови для того, щоб кожен митець міг спокійно, безперешкодно, на основі прозорих правил здійснювати свої поїздки", - заявив міністр.

Точицький зазначив, що західні партнери готові допомагати у фінансуванні таких поїздок.

"Нам потрібно навчитися правильно формувати стратегію, що ми хочемо від тієї чи іншої поїздки, яким чином цього можна досягти, і яким чином переконати західних колег, що фінансування має бути саме на це", - додав очільник відомства.

Нагадаємо, що 5 вересня Верховна Рада призначила Миколу Точицького на пост міністра культури та стратегічних комунікацій України.

Читайте також: Мінкульт змінить підхід до бронювання працівників сфери культури, – в.о. міністра
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Топ коментарі
+62
ща вся зелена ******* стане митцями...
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13.09.2024 18:58
+48
Особливо клоунам 🤡
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13.09.2024 18:59
+41
А скiльки коштуе стати митцем?
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13.09.2024 19:01
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ща вся зелена ******* стане митцями...
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13.09.2024 18:58 Відповісти
Митець у нас тільки один!
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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13.09.2024 19:27 Відповісти
Особо - Лысый и Юзик! Вот кто представит Украину, так представит!
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13.09.2024 22:11 Відповісти
Особливо клоунам 🤡
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13.09.2024 18:59 Відповісти
Кловани теж митці...
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13.09.2024 19:02 Відповісти
щоб наші ватні митці виїзджали, не поверталися і лили багнюку на Україну, як різного роду дебіли-стендапери. Ото буде реклама!
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13.09.2024 19:01 Відповісти
А скiльки коштуе стати митцем?
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13.09.2024 19:01 Відповісти
Буде конкуренція з вже існуючими фахівцями. По законах ринку ціни повинні впасти.
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13.09.2024 19:14 Відповісти
А, цейво, дипломи яких так скать "культпройдисвітів" будуть прийматися до уваги?
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13.09.2024 19:02 Відповісти
Слуга Народа - Партія мистців!
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13.09.2024 19:02 Відповісти
Де в художники записують? Хто крайній?
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13.09.2024 19:04 Відповісти
Ти не у ту чергу прибіг.
Тут черги від АСПАПу на водіїв, Циркачів пересувних цирків, Аспірантів, Енергетиків, Програмістів, Міліціонерів, Прокурорів, Трудях із ДБР, Чиновників держорганів, Будівельників Автошляхів.
Твоя черга наступна за чергою " Економічних Бронівців"
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13.09.2024 19:27 Відповісти
Так, усе так! Тільки Конституція при зе-мародерах вже і не згадується!.. Та , в якій сказано, що перед нею усі рівні у правах і обовʼязках.
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14.09.2024 00:07 Відповісти
ТЦК в Ужгороде провели рейды по ресторанам и спортзалам города, - журналист Глагола

Результаты - обнаружен рядовой и офицер из Одессы, которые самовольно оставили воинскую часть, а также инвалид второй группы, который в спортзале "жал сотку" от груди.

Несколько человек были в розыске за уклонение от мобилизации.
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13.09.2024 19:04 Відповісти
Сотку можна жати і без ноги взагалі то.
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13.09.2024 19:42 Відповісти
Він художник - він так бачить
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13.09.2024 19:05 Відповісти
Так то воно так... АЛЕ, є велике АЛЕ. Зараз під цей шумок полізе вся мажорна бидлота та ще й за державний кошт.
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13.09.2024 19:05 Відповісти
потапу? віннику? лисому та пікалову?
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13.09.2024 19:05 Відповісти
Пора хлопакі йти в метці,так як сантехників,медиків чи інженерів не випускають та тримають за кріпаків,а якщо ти граєш **** на роялі то весь світ для тебе відкритий,грай та поліризуй
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13.09.2024 19:08 Відповісти
Це він за квартал95 топить? За Лисого з пікаловим? Вони офігенні митці і Україна багато втратить. Якщо їх зніме снайпер коли вони будуть залазити в танк.
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13.09.2024 19:12 Відповісти
В мене не одна сльоза не з'явиться на обличчі, за цих покидьків! Слава снайперам!!!!
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14.09.2024 09:47 Відповісти
пішов на**й
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13.09.2024 19:12 Відповісти
О це я розумію отмазка! А ті, хто не митці, хай воюють та скидаються на дрони.
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13.09.2024 19:13 Відповісти
та всі зелені митці вже тама - всі зелені орденаносці вже тама і скумбрія по 7м!
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13.09.2024 19:16 Відповісти
Нехай, для початку, Всі "митці", повернуться! Хоча б порахуємо...
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13.09.2024 19:17 Відповісти
Зараз усі ломануться в митці...
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13.09.2024 19:18 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=d_885ME1f1A пора удирать
https://www.youtube.com/watch?v=d_885ME1f1A - пора, брат, пора
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13.09.2024 19:21 Відповісти
Микола Станіславович Точицький (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 22 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/1967 1967 ) - український дипломат та політик
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13.09.2024 19:35 Відповісти
я теж митець
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13.09.2024 19:39 Відповісти
Шо, комусь треба на новій схемі бабло косити? Тепер у нас всі блогєри, коміки, стендапери, клоуни і всі на зразок квартал 95 раптом зробляться митцями. Ну іншим також можна, тільки трохи дорожче.
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13.09.2024 19:41 Відповісти
Цікаво, а там де оті митці поїдуть нести в маси, міністерство культури єсть?
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13.09.2024 19:42 Відповісти
мінпук ви майте на увазі?
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13.09.2024 20:41 Відповісти
засракуль-заслужєнний работнік культури.
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13.09.2024 21:16 Відповісти
- Прачечная?
- Херачечная! Это отдел культуры министерства Точицького...
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13.09.2024 19:42 Відповісти
цьому теж нетерпиться забашляти на вивозі людей за кордон?
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13.09.2024 19:43 Відповісти
Дійові особи

Магарич, митець.
Омелян ********, митець.
Харитон Уйобищенко, митець.
Назар Сивуха, митець.
Альфред *********, митець.
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13.09.2024 19:43 Відповісти
Начерзі-дослідники калу?
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13.09.2024 21:46 Відповісти
Герой України, підполковник Верес, не може рекламувати Україну, а лисий з "Кварталу" - митець ітіть його в душу...
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13.09.2024 19:46 Відповісти
так вони вже с пикаловым и служать!)))
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13.09.2024 19:51 Відповісти
Що вони там нюхають? В країні війна.
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13.09.2024 19:46 Відповісти
митцям, циркачям, дтекивцям, гравцям, кварталивцям, мчсивцям - до 20% брони и вперед....
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13.09.2024 19:48 Відповісти
ТАК БІЛЬШІСТЬ МИТЦІВ НЕ ЗАРЕЄСТРОВАНІ В МІНІСТЕРСТВІ КУЛЬТУРИ !)
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13.09.2024 19:56 Відповісти
Митець - людина, яка на концертах або зібраннях розповідає (не менше 25% програмного часу), що найвеличніший є найпотужнішим
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13.09.2024 20:50 Відповісти
Ще один барига хоче більшої долі в ухилянтській індустрії. Хто такий є митець.? Чи є якісь стандарти, кваліфікації, сертифікації чи як там назвати мандати в яких вказано що оця особина є митець? Якась закордонна структура напевно має якимось консиліумом має засвідчити що наприклад Іво Бобул є митець і він їде співати нам пісню цей сон. Плюс з ним їдуть масажисти, дієтологи, освітлювати, спічрайтери, оператори, звукооператори і ще три автобуси. Дайте таке завдання жіночим командам. Вони також все нормально виконають. Без оцього обістяного скавучання якоби міністра. Ха ха ха.
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13.09.2024 20:08 Відповісти
Якщо я написав на паркані " Путін - ху.ло" , я митець чи ще ні?
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13.09.2024 20:16 Відповісти
Як тільки навчишся грати пуєм марсельезу на піаніно, краще чим наш Гетьман Зеленський - отоді і пиши заяву на закордонні виступи.
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13.09.2024 20:35 Відповісти
звичайно митець! Тіко то тре олійними фарбами ,а не фарбою з балончика.
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13.09.2024 21:18 Відповісти
"Кіса - скажіть як художник художнику. В малювати вмієте?"
О. Бендер
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13.09.2024 21:50 Відповісти
я був митець - тепер *******
я гроші гарно вмію красть
мене мій спільник не продасть.
а я втечу - йому підозра
а він все сплатить, щоб не їбали мозка!
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13.09.2024 20:17 Відповісти
- Я поэт, зовусь Незнайка,
- От меня вам балалайка.
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13.09.2024 20:20 Відповісти
Чим так звані "митці" ціннійші за будь-яких інших громадян України? Може вже вистачить привелейованих категорій?
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13.09.2024 20:23 Відповісти
Я теж митець-можу грати хєром на піаніно,як наш патужний лідор,і не тільки на піаніно,а й на барабані,мене треба випустити на гастролі,щоб популяризувати.
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13.09.2024 20:27 Відповісти
Читаю скільки митців загинуло,то поки гармати гримлять, музи нехай помовчать, бо 95 і так кругом,тільки не на фронті
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13.09.2024 20:28 Відповісти
А кримінальний митець армянистий Трубіцин теж популяризує Україну ?
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13.09.2024 20:31 Відповісти
А ще митцям можна дозволити безперешкодно захищати свою батьківщину. І цей головний митець міг би показати приклад своїм підлеглим.
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13.09.2024 20:39 Відповісти
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13.09.2024 20:45 Відповісти
перша ледя - здавайте пересування українських військ!
з доплатою - перша ледя....
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13.09.2024 20:46 Відповісти
як же та зелена криворогата пара ненавидять Україну...
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13.09.2024 20:50 Відповісти
эпоха шутов и клоунов
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13.09.2024 21:06 Відповісти
Митці, це хто? Кошовий, Альона, Монатік і т.п.? Тьху...
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13.09.2024 21:11 Відповісти
Ося вся пи*ота і є зебермана митці!
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14.09.2024 09:40 Відповісти
новий міністр зеленої культурки теж хоче прибарахлитсь на торгівлі "справками митця"
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13.09.2024 21:16 Відповісти
Для того щоб стати митцем потрібно віртуозно грати хєром на роялі
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13.09.2024 21:16 Відповісти
Спочатку завбачливо перейменували в Міністрство культури та стратегічних (!) комунікацій (!!), а тепер висувають підозрілі пропозиції. Тепер стає зрозумілим цей глибокий маневр: коли ще буде така можливість косити бабло на ухилянтах цілком в рамках закону.
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13.09.2024 21:33 Відповісти
*****,я-митець!Я так бачу!Можу зіграти штукой на роялі.
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13.09.2024 21:41 Відповісти
А це називається "ПАЛКОВОДЕЦЬ ПО КЛАВІШАМ!
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14.09.2024 09:38 Відповісти
Так Гончаренко з Порошенко популярізують.Мало?
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13.09.2024 21:44 Відповісти
Одне митцем вже постійно їздить і краще не стає...
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13.09.2024 22:14 Відповісти
Ну повний 3.14_з_дець-всі хто забашляє стають митцями
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13.09.2024 22:21 Відповісти
Возьму уроки вокала у творческого фронта чтобы в дальнейшем помогать Украине и прославлять ее где-нибудь в Испании! Писать на почту [email protected]
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13.09.2024 22:22 Відповісти
А хто буде давати статус "митця"? Влк ? Опа? Чи буданга справки випише
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13.09.2024 22:30 Відповісти
Дебіл(автор пропозиції), це митець слабкого мислення.
Та випустіть вже, йому треба лаботомію мізків якісну робити.
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13.09.2024 23:31 Відповісти
я митець всім пи*дець
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14.09.2024 00:57 Відповісти
Оу, містер міністер озвучив прайс!! Подробиці в індивідуальному спілкуванні.
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14.09.2024 09:28 Відповісти
І раптом всі стали митцями!))
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14.09.2024 09:36 Відповісти
На фронт і популізація гарантована! В Україні війна, яка їзда з ************ і обливанням брудом Україну!!! За кордоном і так знають, що це за люди!
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14.09.2024 10:11 Відповісти
 
 