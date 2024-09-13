Митцям потрібно дозволити безперешкодно виїжджати за кордон з метою популяризації України, - міністр культури Точицький
Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький закликав створити умови для того, щоб українські митці могли безперешкодно здійснювати поїздки за кордон з метою популяризації нашої країни.
Про це урядовець сказав під час форуму "Україна відкрита світу", пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Завдання міністерства - створити умови для того, щоб кожен митець міг спокійно, безперешкодно, на основі прозорих правил здійснювати свої поїздки", - заявив міністр.
Точицький зазначив, що західні партнери готові допомагати у фінансуванні таких поїздок.
"Нам потрібно навчитися правильно формувати стратегію, що ми хочемо від тієї чи іншої поїздки, яким чином цього можна досягти, і яким чином переконати західних колег, що фінансування має бути саме на це", - додав очільник відомства.
Нагадаємо, що 5 вересня Верховна Рада призначила Миколу Точицького на пост міністра культури та стратегічних комунікацій України.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
Тут черги від АСПАПу на водіїв, Циркачів пересувних цирків, Аспірантів, Енергетиків, Програмістів, Міліціонерів, Прокурорів, Трудях із ДБР, Чиновників держорганів, Будівельників Автошляхів.
Твоя черга наступна за чергою " Економічних Бронівців"
Результаты - обнаружен рядовой и офицер из Одессы, которые самовольно оставили воинскую часть, а также инвалид второй группы, который в спортзале "жал сотку" от груди.
Несколько человек были в розыске за уклонение от мобилизации.
https://www.youtube.com/watch?v=d_885ME1f1A - пора, брат, пора
- Херачечная! Это отдел культуры министерства Точицького...
Магарич, митець.
Омелян ********, митець.
Харитон Уйобищенко, митець.
Назар Сивуха, митець.
Альфред *********, митець.
О. Бендер
я гроші гарно вмію красть
мене мій спільник не продасть.
а я втечу - йому підозра
а він все сплатить, щоб не їбали мозка!
- От меня вам балалайка.
з доплатою - перша ледя....
Та випустіть вже, йому треба лаботомію мізків якісну робити.