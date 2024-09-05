Рада призначила Точицького міністром культури
Верховна Рада призначила Миколу Точицького на пост міністра культури та стратегічних комунікацій України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Рішення підтримали 252 нардепи.
Раніше Точицький обіймав посаду заступника міністра закордонних справ (2021-2024) та заступника керівника Офісу Президента.
Топ коментарі
+8 Dust
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ПЛЯТЬ !!!! бо це вже НЕ смішно !
смішно коли у якійсь французській опереті генерал кавалерії командує міністерством культури
до вікі домахзали його "культурну дипломатію" - ото й усе !
Хай живе Квартал !!!!!!
https://suspilne.media/culture/828457-hto-takij-mikola-tocickij-akij-moze-stati-novim-ministrom-kulturi-ukraini/ За два роки, у 1995-му, також закінчив Інститут міжнародних відносин Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка як юрист-міжнародник. "Українська правда" писала, що Точицький був однокурсником Андрія Єрмака в ІМВ - нинішнього голови Офісу президента.
https://suspilne.media/culture/828457-hto-takij-mikola-tocickij-akij-moze-stati-novim-ministrom-kulturi-ukraini/ У 1999 році завершив навчання у Женевському центрі політики безпеки.
То яке він має відношення до культури?! Чи він "культурно" проводив час із своєм корешем Єрмаком і цього достатньо?!
https://www.youtube.com/watch?v=kgOSrw9Q8rc
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Які у нас багатопрофільні прахфесіонали.
французська оперета
але їм зарплату НЕ платять, це вони платять членські внески
- Алльо, ето прачєчная ?
- Куййячєчная ! Міністєрство культури ето !