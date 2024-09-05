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ВР (14812) Міністерство культури (734) призначення (2239) Точицький Микола (72)

Рада призначила Точицького міністром культури

Точицький новий очільник Мінкульту

Верховна Рада призначила Миколу Точицького на пост міністра культури та стратегічних комунікацій України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Рішення підтримали 252 нардепи.

Раніше Точицький обіймав посаду заступника міністра закордонних справ (2021-2024) та заступника керівника Офісу Президента.

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Топ коментарі
+8
преЗЄдент у нас оччєнь культурний !

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05.09.2024 16:36
+6
Раніше Точицький обіймав посаду заступника міністра закордонних справ (2021-2024) та заступника керівника Офісу Президента.
ПЛЯТЬ !!!! бо це вже НЕ смішно !

смішно коли у якійсь французській опереті генерал кавалерії командує міністерством культури
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05.09.2024 16:27
+6
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05.09.2024 17:04
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По їхніх плодах ви пізнаєте їх. Бо хіба ж виноград на тернині збирають, або фіґи із будяків? Так ото родить добрі плоди кожне дерево добре, а дерево зле плоди родить лихі. Не може родить добре дерево плоду лихого, ані дерево зле плодів добрих родити. Усяке ж дерево, що доброго плоду не родить, зрубується та в огонь укидається. Ото ж бо, по їхніх плодах ви пізнаєте їх! (С)
Дії покаже
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05.09.2024 16:26 Відповісти
Раніше Точицький обіймав посаду заступника міністра закордонних справ (2021-2024) та заступника керівника Офісу Президента.
ПЛЯТЬ !!!! бо це вже НЕ смішно !

смішно коли у якійсь французській опереті генерал кавалерії командує міністерством культури
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05.09.2024 16:27 Відповісти
чувак НЕ культурний ! абсолютно !

до вікі домахзали його "культурну дипломатію" - ото й усе !

Хай живе Квартал !!!!!!
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05.09.2024 16:31 Відповісти
Це якийсь КГБіст?
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05.09.2024 16:27 Відповісти
https://suspilne.media/culture/828457-hto-takij-mikola-tocickij-akij-moze-stati-novim-ministrom-kulturi-ukraini/ У 1993 році закінчив Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю "філолог, перекладач французької та англійської мов".
https://suspilne.media/culture/828457-hto-takij-mikola-tocickij-akij-moze-stati-novim-ministrom-kulturi-ukraini/ За два роки, у 1995-му, також закінчив Інститут міжнародних відносин Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка як юрист-міжнародник. "Українська правда" писала, що Точицький був однокурсником Андрія Єрмака в ІМВ - нинішнього голови Офісу президента.
https://suspilne.media/culture/828457-hto-takij-mikola-tocickij-akij-moze-stati-novim-ministrom-kulturi-ukraini/ У 1999 році завершив навчання у Женевському центрі політики безпеки.
То яке він має відношення до культури?! Чи він "культурно" проводив час із своєм корешем Єрмаком і цього достатньо?!
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05.09.2024 16:28 Відповісти
Добре, що щодо самого президента питань не виникло
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05.09.2024 16:31 Відповісти
преЗЄдент у нас оччєнь культурний !

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05.09.2024 16:36 Відповісти
Вахх, я уявляю, що цей ковбой на роялі б зробив
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05.09.2024 16:39 Відповісти
Козаки | Пороблено в Украине, пародия 8 июл. 2014 г

https://www.youtube.com/watch?v=kgOSrw9Q8rc
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05.09.2024 16:52 Відповісти
За https://www.pravda.com.ua/articles/2020/02/12/7240284/ інформацією УП , Точицький та Єрмак були однокурсниками в Інституті міжнародних відносин.
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05.09.2024 17:27 Відповісти
Давно мріяв дорватись. Ще з часів дерибану Ткаченком.
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05.09.2024 16:28 Відповісти
Професійне дипломатичне ніщо. (с)
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05.09.2024 16:29 Відповісти
Раніше Точицький обіймав посаду заступника міністра закордонних справ (2021-2024)
======

Які у нас багатопрофільні прахфесіонали.
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05.09.2024 16:30 Відповісти
"Раньше я командовал кавалерийской дивизией"

французська оперета
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05.09.2024 16:33 Відповісти
Черговий коханець дєрьмака?
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05.09.2024 16:34 Відповісти
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05.09.2024 16:39 Відповісти
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05.09.2024 16:50 Відповісти
Цікаво, а в США, Канаді, чи в європейських країнах є міністерство культури? "Ето прачечная? - Х-ячечная. Ето міністрество культури"
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05.09.2024 16:53 Відповісти
Та там навіть нема заслужених та народних артистів)
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05.09.2024 16:54 Відповісти
невже, роберт де ніро та аль пачіно, не федеральні артисти сша?
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05.09.2024 17:01 Відповісти
То вони там заслужені? Чи народні артисти США? ))) В нас і досі ця відрижка совка сприймається всіма на повному серйозі.
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05.09.2024 17:10 Відповісти
а якже ! в Америці є навіть Академія киномистецтв - 8 000 академіків !!!

але їм зарплату НЕ платять, це вони платять членські внески
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05.09.2024 17:20 Відповісти
Чому не Поворознюк? Дуже би гармонійно виглядав на цій посаді при цій їбанутій владі.
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05.09.2024 16:53 Відповісти
сіль української землі, пля !

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05.09.2024 17:22 Відповісти
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05.09.2024 17:04 Відповісти
господи, хто ці всі люди...
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05.09.2024 17:07 Відповісти
Оце" культура" попре...То що цей пупс, далекий від цього то то таке...
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05.09.2024 17:28 Відповісти
При ком я только не сидел,кому це міністерство ще потрібне ,розженіть бо люди вже безкультурні
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05.09.2024 17:37 Відповісти
А може он должен привнести элементы нетрадиционной культуры
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05.09.2024 17:39 Відповісти
А там ще залишилось що точить
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05.09.2024 18:10 Відповісти
Як той бідний Голлівуд виживає без міністерства культури ?
- Алльо, ето прачєчная ?
- Куййячєчная ! Міністєрство культури ето !
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05.09.2024 20:05 Відповісти
Кто это,у него же написано на лице...?
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05.09.2024 21:45 Відповісти
Коли на посаду призначають не спеціаліста, то починає зразу гидко смердіти і на довго, інколи не відпере і ваніш, і галузі, зазвичай, кирдик. Після зелепух довго прийдеться відроджувати навіть елементарне.
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05.09.2024 22:39 Відповісти
Не буде ні культури, а ні стратегії, а ні комунікації … Буде контроль свободи слова від ОП. Головне не професійність, а правління зверху. Це похід в Совок крізь війну за планом пуйла, як в Грузії, тільки методи різні
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06.09.2024 01:34 Відповісти
 
 