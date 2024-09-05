Рада призначила Точицького міністром культури

Верховна Рада призначила Миколу Точицького на пост міністра культури та стратегічних комунікацій України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Рішення підтримали 252 нардепи.

Раніше Точицький обіймав посаду заступника міністра закордонних справ (2021-2024) та заступника керівника Офісу Президента.

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