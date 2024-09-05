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ВР (27371) Министерство культуры и информационной политики (755) назначение (2142) Точицкий Николай (71)

Рада назначила Точицкого министром культуры

Точицький новий очільник Мінкульту

Верховная Рада назначила Николая Точицкого на пост министра культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Решение поддержали 252 нардепа.

Ранее Точицкий занимал должность заместителя министра иностранных дел (2021-2024) и заместителя руководителя Офиса Президента.

Читайте: Минкульт интересуют памятники украинской истории в Курской области РФ, - Карандеев
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Топ комментарии
+8
преЗЄдент у нас оччєнь культурний !

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05.09.2024 16:36
+6
Раніше Точицький обіймав посаду заступника міністра закордонних справ (2021-2024) та заступника керівника Офісу Президента.
ПЛЯТЬ !!!! бо це вже НЕ смішно !

смішно коли у якійсь французській опереті генерал кавалерії командує міністерством культури
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05.09.2024 16:27
+6
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05.09.2024 17:04
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По їхніх плодах ви пізнаєте їх. Бо хіба ж виноград на тернині збирають, або фіґи із будяків? Так ото родить добрі плоди кожне дерево добре, а дерево зле плоди родить лихі. Не може родить добре дерево плоду лихого, ані дерево зле плодів добрих родити. Усяке ж дерево, що доброго плоду не родить, зрубується та в огонь укидається. Ото ж бо, по їхніх плодах ви пізнаєте їх! (С)
Дії покаже
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05.09.2024 16:26 Ответить
Раніше Точицький обіймав посаду заступника міністра закордонних справ (2021-2024) та заступника керівника Офісу Президента.
ПЛЯТЬ !!!! бо це вже НЕ смішно !

смішно коли у якійсь французській опереті генерал кавалерії командує міністерством культури
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05.09.2024 16:27 Ответить
чувак НЕ культурний ! абсолютно !

до вікі домахзали його "культурну дипломатію" - ото й усе !

Хай живе Квартал !!!!!!
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05.09.2024 16:31 Ответить
Це якийсь КГБіст?
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05.09.2024 16:27 Ответить
https://suspilne.media/culture/828457-hto-takij-mikola-tocickij-akij-moze-stati-novim-ministrom-kulturi-ukraini/ У 1993 році закінчив Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю "філолог, перекладач французької та англійської мов".
https://suspilne.media/culture/828457-hto-takij-mikola-tocickij-akij-moze-stati-novim-ministrom-kulturi-ukraini/ За два роки, у 1995-му, також закінчив Інститут міжнародних відносин Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка як юрист-міжнародник. "Українська правда" писала, що Точицький був однокурсником Андрія Єрмака в ІМВ - нинішнього голови Офісу президента.
https://suspilne.media/culture/828457-hto-takij-mikola-tocickij-akij-moze-stati-novim-ministrom-kulturi-ukraini/ У 1999 році завершив навчання у Женевському центрі політики безпеки.
То яке він має відношення до культури?! Чи він "культурно" проводив час із своєм корешем Єрмаком і цього достатньо?!
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05.09.2024 16:28 Ответить
Добре, що щодо самого президента питань не виникло
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05.09.2024 16:31 Ответить
преЗЄдент у нас оччєнь культурний !

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05.09.2024 16:36 Ответить
Вахх, я уявляю, що цей ковбой на роялі б зробив
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05.09.2024 16:39 Ответить
Козаки | Пороблено в Украине, пародия 8 июл. 2014 г

https://www.youtube.com/watch?v=kgOSrw9Q8rc
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05.09.2024 16:52 Ответить
За https://www.pravda.com.ua/articles/2020/02/12/7240284/ інформацією УП , Точицький та Єрмак були однокурсниками в Інституті міжнародних відносин.
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05.09.2024 17:27 Ответить
Давно мріяв дорватись. Ще з часів дерибану Ткаченком.
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05.09.2024 16:28 Ответить
Професійне дипломатичне ніщо. (с)
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05.09.2024 16:29 Ответить
Раніше Точицький обіймав посаду заступника міністра закордонних справ (2021-2024)
======

Які у нас багатопрофільні прахфесіонали.
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05.09.2024 16:30 Ответить
"Раньше я командовал кавалерийской дивизией"

французська оперета
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05.09.2024 16:33 Ответить
Черговий коханець дєрьмака?
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05.09.2024 16:34 Ответить
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05.09.2024 16:39 Ответить
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05.09.2024 16:50 Ответить
Цікаво, а в США, Канаді, чи в європейських країнах є міністерство культури? "Ето прачечная? - Х-ячечная. Ето міністрество культури"
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05.09.2024 16:53 Ответить
Та там навіть нема заслужених та народних артистів)
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05.09.2024 16:54 Ответить
невже, роберт де ніро та аль пачіно, не федеральні артисти сша?
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05.09.2024 17:01 Ответить
То вони там заслужені? Чи народні артисти США? ))) В нас і досі ця відрижка совка сприймається всіма на повному серйозі.
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05.09.2024 17:10 Ответить
а якже ! в Америці є навіть Академія киномистецтв - 8 000 академіків !!!

але їм зарплату НЕ платять, це вони платять членські внески
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05.09.2024 17:20 Ответить
Чому не Поворознюк? Дуже би гармонійно виглядав на цій посаді при цій їбанутій владі.
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05.09.2024 16:53 Ответить
сіль української землі, пля !

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05.09.2024 17:22 Ответить
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05.09.2024 17:04 Ответить
господи, хто ці всі люди...
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05.09.2024 17:07 Ответить
Оце" культура" попре...То що цей пупс, далекий від цього то то таке...
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05.09.2024 17:28 Ответить
При ком я только не сидел,кому це міністерство ще потрібне ,розженіть бо люди вже безкультурні
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05.09.2024 17:37 Ответить
А може он должен привнести элементы нетрадиционной культуры
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05.09.2024 17:39 Ответить
А там ще залишилось що точить
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05.09.2024 18:10 Ответить
Як той бідний Голлівуд виживає без міністерства культури ?
- Алльо, ето прачєчная ?
- Куййячєчная ! Міністєрство культури ето !
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05.09.2024 20:05 Ответить
Кто это,у него же написано на лице...?
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05.09.2024 21:45 Ответить
Коли на посаду призначають не спеціаліста, то починає зразу гидко смердіти і на довго, інколи не відпере і ваніш, і галузі, зазвичай, кирдик. Після зелепух довго прийдеться відроджувати навіть елементарне.
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05.09.2024 22:39 Ответить
Не буде ні культури, а ні стратегії, а ні комунікації … Буде контроль свободи слова від ОП. Головне не професійність, а правління зверху. Це похід в Совок крізь війну за планом пуйла, як в Грузії, тільки методи різні
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06.09.2024 01:34 Ответить
 
 