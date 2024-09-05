Рада назначила Точицкого министром культуры
Верховная Рада назначила Николая Точицкого на пост министра культуры и стратегических коммуникаций Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Решение поддержали 252 нардепа.
Ранее Точицкий занимал должность заместителя министра иностранных дел (2021-2024) и заместителя руководителя Офиса Президента.
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ПЛЯТЬ !!!! бо це вже НЕ смішно !
смішно коли у якійсь французській опереті генерал кавалерії командує міністерством культури
до вікі домахзали його "культурну дипломатію" - ото й усе !
Хай живе Квартал !!!!!!
https://suspilne.media/culture/828457-hto-takij-mikola-tocickij-akij-moze-stati-novim-ministrom-kulturi-ukraini/ За два роки, у 1995-му, також закінчив Інститут міжнародних відносин Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка як юрист-міжнародник. "Українська правда" писала, що Точицький був однокурсником Андрія Єрмака в ІМВ - нинішнього голови Офісу президента.
https://suspilne.media/culture/828457-hto-takij-mikola-tocickij-akij-moze-stati-novim-ministrom-kulturi-ukraini/ У 1999 році завершив навчання у Женевському центрі політики безпеки.
То яке він має відношення до культури?! Чи він "культурно" проводив час із своєм корешем Єрмаком і цього достатньо?!
https://www.youtube.com/watch?v=kgOSrw9Q8rc
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Які у нас багатопрофільні прахфесіонали.
французська оперета
але їм зарплату НЕ платять, це вони платять членські внески
- Алльо, ето прачєчная ?
- Куййячєчная ! Міністєрство культури ето !