УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10183 відвідувача онлайн
Новини
2 805 7

США повернули Україні викрадені Росією 4 середньовічні шаблі, - Мінкульт

Сполучені Штати Америки передали Україні 4 середньовічні залізні шаблі, датовані IX–XIII століттям.

Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та стратегічних комунікацій, передає Цензор.НЕТ.

"У рамках офіційного візиту Міністра культури та стратегічних комунікацій України Миколи Точицького до США, американська сторона передала культурні цінності, викрадені росією, які походять з тимчасово окупованих територій України", - йдеться в повідомленні.

США передали Україні викрадені Росією 4 середньовічні шаблі

У приміщенні Постійного представництва України при ООН, заступник міністра національної безпеки США з питань стратегії, політики та планування Роберт Сільверс передав 4 середньовічні залізні шаблі, датовані IX–XIII століттям.

Читайте також: Митцям потрібно дозволити безперешкодно виїжджати за кордон з метою популяризації України, - міністр культури Точицький

За словами Роберта Сільверса, їх виявили, "коли кілька митних та прикордонних службовців у міжнародному поштовому відділенні у Ньюарку, штат Нью-Джерсі, побачили пакунок, у якому, як стверджувалося, містився набір для барбекю".

Службовці оглянули й відправили пакунок на подальшу перевірку.

"Потім наші експерти звернулися до Національного музею історії України в Києві, передали фотографії, і так було встановлено, що це предмети культурної спадщини, скарби самобутнього минулого України", - додав він.

Ще 7 цінностей наразі перебувають у процесі ідентифікації українськими експертами на основі наданих фотографій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Режисерку фільму "Росіяни на війні" Трофімову внесено до "чорного списку", - Мінкульт

Автор: 

Міністерство культури (759) США (22979)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мда.
показати весь коментар
24.09.2024 10:05 Відповісти
Шампури для травневих шашликів.
показати весь коментар
24.09.2024 10:19 Відповісти
Неплохая замена 6 млрд долларов по PDA
показати весь коментар
24.09.2024 10:29 Відповісти
Гарні девайси, для очистки влади.
показати весь коментар
24.09.2024 10:55 Відповісти
Цікаво, на тіньовому аукціоні вони вже у продажу чи вже викуплені?
показати весь коментар
24.09.2024 10:57 Відповісти


показати весь коментар
24.09.2024 11:47 Відповісти
Це замість атакмсів? Що ж, "достойний" обмін
показати весь коментар
24.09.2024 13:22 Відповісти
 
 