США повернули Україні викрадені Росією 4 середньовічні шаблі, - Мінкульт

Сполучені Штати Америки передали Україні 4 середньовічні залізні шаблі, датовані IX–XIII століттям.

Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та стратегічних комунікацій, передає Цензор.НЕТ.

"У рамках офіційного візиту Міністра культури та стратегічних комунікацій України Миколи Точицького до США, американська сторона передала культурні цінності, викрадені росією, які походять з тимчасово окупованих територій України", - йдеться в повідомленні.

У приміщенні Постійного представництва України при ООН, заступник міністра національної безпеки США з питань стратегії, політики та планування Роберт Сільверс передав 4 середньовічні залізні шаблі, датовані IX–XIII століттям.

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За словами Роберта Сільверса, їх виявили, "коли кілька митних та прикордонних службовців у міжнародному поштовому відділенні у Ньюарку, штат Нью-Джерсі, побачили пакунок, у якому, як стверджувалося, містився набір для барбекю".

Службовці оглянули й відправили пакунок на подальшу перевірку.

"Потім наші експерти звернулися до Національного музею історії України в Києві, передали фотографії, і так було встановлено, що це предмети культурної спадщини, скарби самобутнього минулого України", - додав він.

Ще 7 цінностей наразі перебувають у процесі ідентифікації українськими експертами на основі наданих фотографій.

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