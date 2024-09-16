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Великобритания (4722) оружие (10029) ракеты (3471) США (24852)

Британия не разрешит ВСУ бить Storm Shadow вглубь РФ без согласия США, - The Times

Британія не дозволить Україні бити Storm Shadow вглиб РФ без згоди США

Великобритания не примет решение относительно дальнобойности Украины по целям на территории РФ с помощью ракет Storm Shadow без согласования с Соединенными Штатами, поскольку американские системы наведения считаются решающими для того, чтобы ракеты попадали в цель.

Об этом пишет издание The Times, передает Цензор.НЕТ.

Журналисты напомнили, что пять бывших министров обороны и экс-премьер-министр призвали действующего премьера Великобритании Кира Стармера действовать в одностороннем порядке и позволить ВСУ осуществлять дальнобойные удары по России с помощью ракет Storm Shadow, поскольку, предупредили они, промедление по этому вопросу будет добавлять российскому диктатору Владимиру Путину смелости.

Ранее президент Украины Зеленский призвал Великобританию и США преодолеть свой "страх" и проявить "решительность" в этом вопросе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стармер обсудит с Мелони разрешение ВСУ на дальнобойные удары вглубь России, - Bloomberg

И хотя в администрации действующего американского президента Джо Байдена по этому вопросу есть расколы, в Лондоне считают, что Вашингтон даст ВСУ "зеленый свет" во время Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Важно, чтобы как союзники, которые поддерживают Украину, мы имели общую стратегию для победы в будущем. Теперь мы обсуждаем это с Соединенными Штатами и другими ключевыми союзниками. Мы направляемся на Генеральную ассамблею ООН, где все встретимся с Зеленским менее чем через 12 дней", - заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми.

Напомним, что ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что не существует одного-единственного средства, которое будет решающим в войне России против Украины. Так он объяснил, почему США не дают разрешения Украине на удары вглубь РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Британии Лемми об ударах вглубь РФ средствами союзников: Ни одно отдельное оружие не обеспечит победу
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Топ комментарии
+20
Обісралось пів світу перед драним карликом
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16.09.2024 12:45
+17
как они уже за...ли
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16.09.2024 12:45
+16
Жалюгідгі, обісцяні нікчеми. ніякої перемоги з такими "союзниками" не може бути апріорі, тільки знищення нації у нерівній боротьбі з кацапським монстром. Що б ви усі виздихали, підараси занепокоєні!
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16.09.2024 12:56
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как они уже за...ли
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16.09.2024 12:45 Ответить
очкуни, ******** можно, а Украине нет
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16.09.2024 13:47 Ответить
Обісралось пів світу перед драним карликом
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16.09.2024 12:45 Ответить
Вже втретє в історії, по факту. До цього було ще два карлика: Наполеон і Гітлер
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16.09.2024 13:09 Ответить
Чекають поки на голови українцям насиплять іранських ракет…. потім дадуть дозвіл…. а життя вже не повернеш…
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16.09.2024 12:46 Ответить
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16.09.2024 12:48 Ответить
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16.09.2024 12:49 Ответить
Говорили-балакали, сіли та й заплакали...
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16.09.2024 12:50 Ответить
Ну то нехай вертають оте озброєння яке змусили нас віддати!!!
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16.09.2024 12:50 Ответить
ДА не кипешуйте раньше времени, Зеленский же сказаль шо у нас есть своя балистическая ракета и дрын Паляныця
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16.09.2024 12:52 Ответить
та брехня то все, звідки у квартальщиків може бути ракета. Не вірте!
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16.09.2024 13:11 Ответить
Лівацькі покидьки
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16.09.2024 12:53 Ответить
*******
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16.09.2024 12:54 Ответить
Жалюгідгі, обісцяні нікчеми. ніякої перемоги з такими "союзниками" не може бути апріорі, тільки знищення нації у нерівній боротьбі з кацапським монстром. Що б ви усі виздихали, підараси занепокоєні!
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16.09.2024 12:56 Ответить
Не гарячкуйте !

Амерський През каже нашому: "Ти ж не хочеш, щоб РаССєя на нас скинула атомну бомбу ??
Або щоб ми почали воювати по-дорослому з Китаєм ?? Ну от. Ми вам допомагаємо, а ви воюйте - не нашу ж територію захопила *********".
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16.09.2024 13:01 Ответить
единоначалие.....
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16.09.2024 12:56 Ответить
А хайпу було !! "Британці вже дозволили ..."
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16.09.2024 12:58 Ответить
Всі "шановні експерти" на ютубі про це тринділи
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16.09.2024 13:09 Ответить
І не набридло партнерам нас за руки тримати, коли ворог б'є без обмежень.
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16.09.2024 12:59 Ответить
Партнери схвильовані, а іноді навіть трохи обурені.
Але їм доводиться приховувати своє обурення, щоб не було ескалації...
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16.09.2024 13:13 Ответить
Україні потрібно зробити грязну ядерну бомбу!
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16.09.2024 12:59 Ответить
А я уже давно писал про бочки с отработанным ядерным топливом. Не обязательно сливать его у Чорна мора. Можно напихать в кукурузники (во все шо есть). Сделать их дистанционном-управляемыми. Напихать туда бочек и трохи взрывчатки и отправить рой кукурузников на расею. Что-то да долетит в цель. А то что не долетит просто засерет територию кацапов.

В чем престь грязной бимбы от ядерного удара спросите вы? А вот в чем: Ядерна бимба наносит просто урон (да, со всеми вытекающими жертвами) не засирая территорию, а грязна бомба засерет там нормально и жить там станет не возможно, как в Чернобыле.
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16.09.2024 13:04 Ответить
А то что после этого над нашими городами ядерные грибы появятся Вас вообще не смущает? =(
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16.09.2024 13:37 Ответить
не появятся. ***** зассыт это сделать, ведь тогда американцам придется бомбить кацапов. Против грязной бомбы можно применять только грязную бомбу. Ведь если в ход пойдет ТЯО, то им мало не покажитса
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16.09.2024 13:40 Ответить
Ну конечно зассыт, он ведь зассал начать войну с Украиной, послать нафиг весь Запад и сотрудничать с Северной Кореей и Ираном, вообще ссыкло. А если серьезно, то это наши союзнички ссыкло еще то. Пуйло бы и сейчас долбанул если бы в этом смысл был и Китай не был бы против....
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16.09.2024 14:01 Ответить
Если Украина первой применит "грязную бомбу" - после этого ***** ссать будет незачем, тк он будет как бы уже отвечать.
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16.09.2024 15:04 Ответить
Тут главное начать. Ну а ежели нет, то пусть наши силы обороны воюют асфальтом. Просто зачем откладывать неизбежное? Рано или поздно и до ядерки дойдет, не сомнивайтесь)
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16.09.2024 15:11 Ответить
Главное начать???? Начать чтобы ЧТО? Чтобы наши города были уничтожены ядерным оружием, или какая цель?
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16.09.2024 15:22 Ответить
Так вся планета будет воевать, так что какая разница?
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16.09.2024 15:24 Ответить
Ппц, так ты мечтаешь приблизить гибель человечества и начать эту гибель с украинцев?
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16.09.2024 16:27 Ответить
Послухайте, про що співає справжній сер Пол Маккартні:
https://www.youtube.com/watch?v=KDwVPumAQuU&ab_channel=HaroldIlin
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16.09.2024 17:48 Ответить
І що? Чого цим можна досягнути? Брудна бімба засере пару гектарів, не більше. Пуйло буде плескати у долоні і рвати на собі сорочку на всіх трибунах, що українці - терористи. А заперечити йому не буде чим. На свої засрані теріторії йому пофіг, в нього що, мало теріторій засраних? Дурню пропонуєте
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16.09.2024 13:47 Ответить
Точно - давайте зробимо так, щоб весь цивілізований світ він нас відвернувся і щось у кацапів були розв'язані руки щодо застосування адерної зброї по території України. Геніально!
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16.09.2024 13:51 Ответить
А то они у них не развязанные? Смешно такое читать даже. Тоесть кацапы использовали все кроме ЯО, захватили ЗАЭС, ******* Каховскую ГЕС. На фоне всего этого как мне кажется ядерные удары это просто пшик
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16.09.2024 15:13 Ответить
Именно так - сейчас у них не развязанные, тк вы сами выше писали - если РФ первой применит ЯО - та же Америка вступит в войну и Китай от РФ тоже отвернется. А вот если это сделает первой Украина - расклад совершенно иной будет.
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16.09.2024 15:23 Ответить
Мне это напоминает наш уголовный кодекс. К тебе в хату залез ворюга. Ты его минуснул. Так пойти отмотай срок, что не отбивался от него дрыном, а сделал пару дырок картечью в голове . Не отвернется никто от нас. Запад любит силу. А если мы себя и дальше будем вести как терпилы и кормить ванек на 10 гривен в месяц пленных, то эта война будет продолжаться до последнего зебила
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16.09.2024 15:27 Ответить
Нє, ну ми єслі чо, то да, но якщо там нє, то ми тож нє, але завжди за якби, но не проти, але треба, но ніззя, бо там ні ні. Дипломатія, йо ма йо
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16.09.2024 13:05 Ответить
Коротше - ніхто нічого не дозволить !
Вочевидь - закулісна дипломатія ***** працює на 100% , а отже - про щось домовляються , захід з кацапами , за нашими спинами !
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16.09.2024 13:10 Ответить
Жаль, что наши ракеты не могут долететь до Кремля
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16.09.2024 13:17 Ответить
Кім Чен Ин крутіше всього НАТО !
Дав зброю без всяких застережень....
Може нам краще купувати зброю у КНДР та в Ірана ?
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16.09.2024 13:34 Ответить
Як нам можуть заборонити бити по Рашці власними ракетами? А ніяк. Де наші власні ракети? Закатані в асфальт. То хто верблюд? Ми верблюди, ніхто нам не дохтур.

Зєлю геть. Вибори
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16.09.2024 13:35 Ответить
А я б також не дозволив... без згоди США.
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16.09.2024 13:42 Ответить
Забрали в Україні ядерну бомбу і тепер спокійно дивляться як українців вбивають...........
Цинізм Заходу зашкалює!
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16.09.2024 13:43 Ответить
Якщо б замість зєлі українці обрали навіть табуретку, то не було б стільки жертв, руйнувань і сліз. Вже пішов шостий рік у шкідника, а українці досі тільки скиглять, а вибори не вимагають. В українців захід винуватий
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16.09.2024 13:54 Ответить
Половина населення України - антиукраїнці! Сценарій виборів 2019 був створений і профінансований ФСБ. Розвели довірливих лохів і майже все вийшло, випадково пролетіли на виборах в Раду, Створити конституційну більшість з зеленої шушери не вдалося. Якби вдалося, змінили б Конституцію і не було б ні НАТО, ні ЄС, ні України. Була б губернія московії.

А зараз вимагати нові вибори нонсенс, зелень не зіпхнеш, хоч 100 раз вибирай.

Як сказав Гавтадзе "процесс пошла".
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16.09.2024 15:46 Ответить
Прапорець під ніком зайвий. Цап, він і в Африці цап. Смердить дуже
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16.09.2024 14:06 Ответить
Пінг-понг прямо. Дозволяють-не дозволяють. Дозволяють-не дозволяють. Дозво... відставка уряду Великої Британії. GOTO 1.
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16.09.2024 15:17 Ответить
 
 