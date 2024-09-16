Британия не разрешит ВСУ бить Storm Shadow вглубь РФ без согласия США, - The Times

Великобритания не примет решение относительно дальнобойности Украины по целям на территории РФ с помощью ракет Storm Shadow без согласования с Соединенными Штатами, поскольку американские системы наведения считаются решающими для того, чтобы ракеты попадали в цель.

Об этом пишет издание The Times, передает Цензор.НЕТ.

Журналисты напомнили, что пять бывших министров обороны и экс-премьер-министр призвали действующего премьера Великобритании Кира Стармера действовать в одностороннем порядке и позволить ВСУ осуществлять дальнобойные удары по России с помощью ракет Storm Shadow, поскольку, предупредили они, промедление по этому вопросу будет добавлять российскому диктатору Владимиру Путину смелости.

Ранее президент Украины Зеленский призвал Великобританию и США преодолеть свой "страх" и проявить "решительность" в этом вопросе.

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И хотя в администрации действующего американского президента Джо Байдена по этому вопросу есть расколы, в Лондоне считают, что Вашингтон даст ВСУ "зеленый свет" во время Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Важно, чтобы как союзники, которые поддерживают Украину, мы имели общую стратегию для победы в будущем. Теперь мы обсуждаем это с Соединенными Штатами и другими ключевыми союзниками. Мы направляемся на Генеральную ассамблею ООН, где все встретимся с Зеленским менее чем через 12 дней", - заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми.

Напомним, что ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что не существует одного-единственного средства, которое будет решающим в войне России против Украины. Так он объяснил, почему США не дают разрешения Украине на удары вглубь РФ.

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