У США вважають аргументи України щодо ударів по території РФ непереконливими, - WP
У Сполучених Штатах не почули переконливого аргументу від України щодо дозволу на удари по РФ західною зброєю.
Про це пише The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.
За даними видання, представники Білого дому та Пентагону не почули від лідерів України переконливого аргументу про те, що можливі удари по цілях в Росії вплинуть на перебіг війни.
"Вони кажуть, що використання ракет проти цілей у Криму, як це робила Україна досі, є більш вигідною стратегією, яка вже змусила Кремль відвести війська з півострова", - пише видання.
Один із чиновників вважає, що поточний запит України не виправдовує ризику ескалації з боку Росії.
За його словами, запаси ракет обмежені, а РФ вже відвела 90% літаків, що запускають бомби, за межі зони дії ATACMS. Тому зміна політики США щодо далекобійних ударів не матиме значного впливу на бойові дії.
Водночас європейські військові та дипломати не погоджуються із таким підходом. Вони вважають, що удари по РФ можуть мати вагомий вплив на конфлікт та критикують відмову США зняти обмеження на удари по РФ західною зброєю.
Удари по РФ західною зброєю
Раніше ЗМІ повідомляли, що Велика Британія не ухвалить рішення щодо далекобійності України по цілях на території РФ за допомогою ракет Storm Shadow без узгодження зі Сполученими Штатами, оскільки американські системи наведення вважаються вирішальними для того, щоб ракети влучали в ціль.
У Держдепі заявили, що США продовжують обговорювати із партнерами можливості дозволити Україні застосовування західної зброї по території РФ, втім кожна країна має право сама вирішувати це питання.
Видання CNN ввжає, що удари далекобійною зброєю завадили б РФ перекидати війська на фронт.
Водночас російський диктатор Володимир Путін заявив, що дозвіл для України на далекобійні удари по РФ "втягне НАТО у війну".
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А вот то, что говорил чех Павел, про финский вариант, возможно.
Дуже велика вирогідність, що ті ж самі аргументи, сказані Залужним, були б прийняті.
Просто так приховував, чи щось знав про США?
https://focus.ua/uk/*******-novosti/534034-zaluzhnyy-pokazal-ssha-lozhnyy-plan-oborony-chtoby-spasti-ukrainu-the-new-yorker
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний приховував свої плани щодо оборони країни від союзників у США і навіть президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє видання https://www.newyorker.com/magazine/2022/10/24/inside-the-us-effort-to-arm-ukraine The New Yorker
А саме цього Залужний і намагався уникнути.
Я так думаю. Можу й помилятися.
Нібито так я пам'ятаю.
За год они передали нам НИЧЕГО, и закрыли программу...