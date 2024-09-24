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Новини Війна
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У США вважають аргументи України щодо ударів по території РФ непереконливими, - WP

США не переконали аргументи України щодо дозволу на удари по РФ

У Сполучених Штатах не почули переконливого аргументу від України щодо дозволу на удари по РФ західною зброєю.

Про це пише The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, представники Білого дому та Пентагону не почули від лідерів України переконливого аргументу про те, що можливі удари по цілях в Росії вплинуть на перебіг війни.

"Вони кажуть, що використання ракет проти цілей у Криму, як це робила Україна досі, є більш вигідною стратегією, яка вже змусила Кремль відвести війська з півострова", - пише видання.

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Один із чиновників вважає, що поточний запит України не виправдовує ризику ескалації з боку Росії.

За його словами, запаси ракет обмежені, а РФ вже відвела 90% літаків, що запускають бомби, за межі зони дії ATACMS. Тому зміна політики США щодо далекобійних ударів не матиме значного впливу на бойові дії.

Водночас європейські військові та дипломати не погоджуються із таким підходом. Вони вважають, що удари по РФ можуть мати вагомий вплив на конфлікт та критикують відмову США зняти обмеження на удари по РФ західною зброєю.

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Удари по РФ західною зброєю

Раніше ЗМІ повідомляли, що Велика Британія не ухвалить рішення щодо далекобійності України по цілях на території РФ за допомогою ракет Storm Shadow без узгодження зі Сполученими Штатами, оскільки американські системи наведення вважаються вирішальними для того, щоб ракети влучали в ціль.

У Держдепі заявили, що США продовжують обговорювати із партнерами можливості дозволити Україні застосовування західної зброї по території РФ, втім кожна країна має право сама вирішувати це питання.

Видання CNN ввжає, що удари далекобійною зброєю завадили б РФ перекидати війська на фронт.

Водночас російський диктатор Володимир Путін заявив, що дозвіл для України на далекобійні удари по РФ "втягне НАТО у війну".

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Автор: 

зброя (7470) США (22979)


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Топ коментарі
+26
Піздєц - а удари рашки по Украіні переконливі?
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24.09.2024 16:55
+19
А ви звідки знаєте, як переконував агент Козир? Можна ж так попросити, що не залишити шансів не відказати.
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24.09.2024 16:58
+18
Як і в другій світовій поки їх самих японці не атакували сиділи собі , сподіваючись, що все само пройде. Це ж американці. Нічого нового.
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24.09.2024 16:58
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Ще недоварили російську жабу в українській крові, на малому вогні, підкидуючі в багат'я тіла українців. Цінічна політика сильних мира. Як там - будемо стояти з вами рядом, поки буде потрібно...Стояти і спостерегати. Ганьба.
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24.09.2024 17:55 Відповісти
ганебна адміністрація, тягніть іншу
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24.09.2024 17:56 Відповісти
не Зеленський - найкращий продавець, а США - найкращі продавці мрій у світі, продали українцям не без участі наших олігархів мрію про членство в НАТО. Проте спочатку продали мрію про безпеку і мир в усьому світі внаслідок всезагального роззброєння, тільки роззброїтися мали не всі, а лише Україна. Тепер нас знищують кацапи, за якими стоять китайці, шаленими темпами вже 2.5 роки, а цивілізованому світу з гарними принципами по факту на це насрати, просто привід потриндіти на публіку зайвий раз. Нема слів. Нас зробили лохами, терпілами на своїй землі, а самі вирішують свої демографічні проблеми за рахунок наших біженців.
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24.09.2024 17:56 Відповісти
+100%
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24.09.2024 17:57 Відповісти
сцыкливые .....ки !!!(((
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24.09.2024 17:58 Відповісти
Аргументи Зеленського-Єрмака.
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24.09.2024 18:01 Відповісти
ошибка кравчука и кучмы может обернуться для нас ИСЧЕЗНОВЕНИЕМ как государства так и ее народа !!!((!!
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24.09.2024 18:05 Відповісти
Украина будет.

А вот то, что говорил чех Павел, про финский вариант, возможно.
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24.09.2024 18:45 Відповісти
З чого б це? Коли Фінлядія воювала з СССР у останніх не було далекобійних ракет якими вони могли б закидувати Фінляндію скільки завгодно. Нажаль без достойної відповіді з боку України ці бомбардування будуть продовжуватись до повного знищення інфраструктури і всіх міст. Алеппо як приклад.
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25.09.2024 13:29 Відповісти
у Ына три ядерные бомбы и ее старается обходить даже америка !!!!(((
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24.09.2024 18:06 Відповісти
бо не бажають чути
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24.09.2024 18:21 Відповісти
+100%
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24.09.2024 18:48 Відповісти
... слабка делігація,та план.Треба на довісок узяти ще й Татарова це й було б дуже потужно,без слів.
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24.09.2024 18:23 Відповісти
США хочуть шоб зеленський пішов у відставку , тоді буде і зброя, і гроші, а 🤡 вчепився у крісло ...не віддереш ,як гів* о , до кросівок... подивимося ...хто кого ,чи ОПа з 🤡 Україну здасть ,чи США ОПі з зеленським ,кольйоні затиснуть ? ...
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24.09.2024 18:39 Відповісти
Який ризик ескалації? Застосування РФ ядерної зброї це лише питання часу. Через рік чи через 3 вона це зробить, якщо відчує що не може перемогти в конвенційний спосіб
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24.09.2024 18:41 Відповісти
Не зробить.
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24.09.2024 18:47 Відповісти
Все більше схоже, що справа не в аргументах, а у тих, хто їх декларує.

Дуже велика вирогідність, що ті ж самі аргументи, сказані Залужним, були б прийняті.
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24.09.2024 19:02 Відповісти
Так Залужний приховав від США Харківську та Херсонську операції.

Просто так приховував, чи щось знав про США?
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24.09.2024 20:07 Відповісти
Щось знав про ЗЄ, який полюбе отримав би інфу від США.
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24.09.2024 20:24 Відповісти
BBC: Залужний приховував від Зеленського та США військові приготування до великої війни з Росією.
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24.09.2024 20:25 Відповісти
Там і про те, що Залужний приховував від США військові операції.
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24.09.2024 22:18 Відповісти
Залужний показав США фальшивий план оборони, щоб врятувати Україну, - The New Yorker

https://focus.ua/uk/*******-novosti/534034-zaluzhnyy-pokazal-ssha-lozhnyy-plan-oborony-chtoby-spasti-ukrainu-the-new-yorker
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24.09.2024 22:29 Відповісти
А далі заголовка нє?

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний приховував свої плани щодо оборони країни від союзників у США і навіть президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє видання https://www.newyorker.com/magazine/2022/10/24/inside-the-us-effort-to-arm-ukraine The New Yorker
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24.09.2024 23:07 Відповісти
Читав. Але я вів мову суто про США.
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24.09.2024 23:08 Відповісти
А я каду, що ЗЄ про це стопудово знав би, якщо б про це знали у США.

А саме цього Залужний і намагався уникнути.
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24.09.2024 23:11 Відповісти
Логічно.
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24.09.2024 23:13 Відповісти
"Тоді ми нікому не довіряли. Наш план був нашим єдиним малесеньким шансом на успіх, і ми взагалі не хотіли, щоб хтось знав про це"
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24.09.2024 23:10 Відповісти
Дипломатична відповідь, щоб не образити США.

Я так думаю. Можу й помилятися.
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24.09.2024 23:12 Відповісти
Хз, кого Залужний не хотів образити більше - Пентагон, що за океаном і не судить переможцвв чи маленького ******* на Банковій, який переможців ненавидить.
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24.09.2024 23:21 Відповісти
Когда Харковскую область освобождали Блинкен как ошпаренный в Киев прилетел. Помним помним союзничков.
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24.09.2024 22:33 Відповісти
Після звільнення Харківської та Херсонській областей, США припинили нам будь яку допомогу.
Нібито так я пам'ятаю.
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24.09.2024 22:35 Відповісти
Камала придэ парадак наведе. Так?
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24.09.2024 22:31 Відповісти
Блінкен за а Саллі, як завжди, проти. Саллі в контакті з х.... ще з 2014 року, стійкий українофоб як і вчителька Хілларі Клінтон.
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25.09.2024 03:47 Відповісти
Чого ви дісталися - у людей вибори. Вони не роблять різких рухів. Тим більше, шо у "мага-лекторату" (то такі як наші 73%) основна зараз ідея - "а чого то ми тратимо наші гроші на якусь там далеку країну"
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25.09.2024 10:19 Відповісти
Штаты на весь мир объявили и Ленд Лизе для Украины.
За год они передали нам НИЧЕГО, и закрыли программу...
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25.09.2024 20:53 Відповісти
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