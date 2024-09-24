Мы не ослабим нашей поддержки Украины – пока Украина не получит справедливый и длительный мир, - Байден на Генассамблее ООН
Президент США Джо Байден заявил, что американская поддержка Украины будет продолжаться до тех пор, пока Украина не победит в войне.
Об этом он сказал в своей речи на Генеральной ассамблее ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Президент США отметил, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину США решили не стоять в стороне и совместно с союзниками и партнерами объединились для поддержки Киева.
"Хорошая новость заключается в том, что война Путина потерпела неудачу в своей главной цели. Он намеревался уничтожить Украину, но Украина все еще свободна. Он хотел ослабить НАТО, но Альянс - больше, сильнее, более объединенный, чем когда-либо прежде", - подчеркнул Байден.
Он предостерег, что мир не может ослаблять усилия в поддержке Украины.
"Сейчас перед нами стоит еще один выбор: сохраним ли мы нашу поддержку, чтобы помочь Украине победить в войне и сохранить свободу? Или отступим и допустим новый виток агрессии и уничтожения целой нации? Я знаю свой ответ. Мы не можем позволить себе "усталость". Мы не можем отвернуться. И мы не ослабим нашей поддержки Украины - пока Украина не получит справедливый и длительный мир в соответствии с Уставом ООН", - подчеркнул американский лидер.
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Надай Україні ******* озбороєння та дозвол бити по кремлю, а не своі висловлювання на трибуні якоісь оон, котра вже є смтником цівілизаціі!
В октябре 2021 года Байден сказал - ПУТИН НАПАДЕТ, ГОТОВЬТЕСЬ !
Мы готовились?
А ни фига
Мы могли заминировать все границы
Настроить фортификаций
Создать Тероборону
И начать производить снаряды 24 на 7
А мы - ДЕБИЛЫ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ
Готовились сначала к Новому году
А потом - к весенним шашлыкам
Скажите спасибо ,твари неблагодарные
За Хаймарсы
За Пэтриоты
За ракеты, танки и снаряды
За деньги всем бюджетникам
Если бы не помощь Америки
Нас бы уже не было ,твари неблагодарные!
Ага. З%%лися усім посольством з Києва аж до Польщі -- замість того, щоб розмістити пару авіаносців і носіїв "Томагавків" десь біля Севастополя.
Посольство повернули лиш тоді, коли стало зрозуміло, що Українська Нація стала до боротьби, і що "Kiev за три дні" не буде.
україни! не зе!шобли!
значить, я був правий. можете полистати пару днів тому писав, що зе!гундосу видали чорну мітку.
і, саме для цього його і визвали, що б весь світ бачив.
тільки, навіщо возили в пенсільванію?
Вони до цих пір грають конкурс капітанів КВК
Тим більше переселити до себе ( ЕС) всіх українців їм би вийшло дешевше, ніж постійні подачки злодіям-розпильщикам від ЗЄ'служок....
Підтримка це раціональне стримування мордору. Не забувайте що крім десятків мільярдів валюти, вони також понемли зменьшення доходів через санкції, та ціну на газ та видатки на інфраструктунрі інтерконектори газу
Це той план "перемоги" який розроблявся ОПю 2,5 роки, і який зєпривіз світу,без України?!
Байден на Генасамблеї: «Ми не можемо втомитись. Ми не можемо відвернутися, і ми не відмовимося від нашої підтримки України, допоки Україна не переможе зі справедливим і міцним миром за статутом ООН»
Передбачаю перший коментар: Бла-бла-бла… А дозволу бити вглиб території русні так і не надав. Заходу давно вже похєр на Україну. Сцикуни. (тут Шарп неправий - чи не всі коменти на цензорі отакі)
Повторюсь: до 5 листопада Байден публічно не оголосить про такий дозвіл. Чому, пояснював сто разів. І взагалі - не варто акцентувати на цьому увагу. З таким же завзяттям ми очікували «Абрамси», F-16, ATACMS тощо.
Якщо щось почне летіти далеко і знищувати гарно, то це точно не буде наслідком публічного виступу Байдена.
Україноцентризм є у нас з вами, але його немає у світі - і це треба прийняти. Бо завищені очікування щодо допомоги зі сторони заважають вирішувати проблеми всередині.
Нас ніхто не кинув, нам продовжують допомагати, але сидіти перед телевізором і затаївши подих чекати на дозволи Байдена - то зайве.
та подивитись кого будуть звинувачувати, якщо згорить залишок PDA 2024р в ромзірі 5.8млрд
В середу обіцяють надати 375млн з нього
Потім в листопаді, після виборів - кого оберуть, та кого будуть звинувачувати
Хоча вступ на посаду 20 січня 2025
Конгрес навряд, чи подовжить
Хоча у Байдена до 20 січня 2025 року, все рівно залишається право на 5.8млрд 2022-2023 років
котрі перейдуть наступному президенту