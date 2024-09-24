Мы не ослабим нашей поддержки Украины – пока Украина не получит справедливый и длительный мир, - Байден на Генассамблее ООН

Президент США Джо Байден заявил, что американская поддержка Украины будет продолжаться до тех пор, пока Украина не победит в войне.

Об этом он сказал в своей речи на Генеральной ассамблее ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Президент США отметил, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину США решили не стоять в стороне и совместно с союзниками и партнерами объединились для поддержки Киева.

"Хорошая новость заключается в том, что война Путина потерпела неудачу в своей главной цели. Он намеревался уничтожить Украину, но Украина все еще свободна. Он хотел ослабить НАТО, но Альянс - больше, сильнее, более объединенный, чем когда-либо прежде", - подчеркнул Байден.

Читайте также: США на этой неделе объявят о пакете военной помощи Украине на $375 млн, - СМИ

Он предостерег, что мир не может ослаблять усилия в поддержке Украины.

"Сейчас перед нами стоит еще один выбор: сохраним ли мы нашу поддержку, чтобы помочь Украине победить в войне и сохранить свободу? Или отступим и допустим новый виток агрессии и уничтожения целой нации? Я знаю свой ответ. Мы не можем позволить себе "усталость". Мы не можем отвернуться. И мы не ослабим нашей поддержки Украины - пока Украина не получит справедливый и длительный мир в соответствии с Уставом ООН", - подчеркнул американский лидер.

Читайте также: В США считают аргументы Украины относительно ударов по территории РФ неубедительными, - WP