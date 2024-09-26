У Байдена считают план Зеленского недостаточно детализированным: нет четкой стратегии победы над Россией, - Wall Street Journal
Американские и европейские чиновники, ознакомленные с ключевыми аспектами плана Зеленского, назвали этот план "перепакованной просьбой" о предоставлении дополнительного оружия и снятия ограничений на использование ракет дальнего радиуса действия. Они отмечают, что он не содержит четкой стратегии для достижения победы Украины на фоне постоянного наступления российских войск на поле боя.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.
"Я не впечатлен, там не так много нового", - сказал один из высокопоставленных чиновников.
Ключевой аспект плана предусматривает, что Соединенные Штаты должны предоставить Украине возможность использовать оружие по своему усмотрению, включая возможность наносить удары по территории России. Об этом отметил президент Финляндии Александр Стубб в комментарии для издания, добавляя, что без таких полномочий Киев не сможет эффективно противостоять российским атакам.
Однако США до сих пор не одобряют просьбу Украины снять ограничения на использование ракет дальнего действия, которые предоставляются Вашингтоном и Лондоном, из опасений эскалации конфликта. Эту позицию занимает и канцлер Германии Олаф Шольц, заявив, что не поддержит снятие ограничений, поскольку это "несовместимо с его убеждениями". В то же время ряд европейских лидеров, в частности - министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, настаивает на том, что Украина должна иметь право использовать это оружие для ударов вглубь РФ, чтобы защитить свою территорию.
По мнению представителей администрации Байдена, наиболее детально разработанной частью украинского плана являются запросы по оружию. Остальные ключевые элементы, касающиеся политических реформ и экономики, остаются менее конкретными.
Напомним, Зеленский в четверг, 26 сентября, посетит Капитолий США. Он должен встретиться с лидером большинства в Сенате, демократом Чаком Шумером и лидером демократов в Палате представителей Гакимом Джеффрисом.
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Людина все життя професійно займалась проголошенням чужих думок
і не погано жила, маючи до цього хист. Своїх думок там немає зовсім. А якщо і є - то ми їх чули - набір не зв'язаних між собою слів.
В житті не побудувала навіть собачої будки, не знає як це робити бо воно йому не потрібне було зовсім.
Плани в нього можуть бути тільки максимум на завтра, попити з ранку кави та прочитати написаний текст, попісяти та поїсти мівіни.
Так що питання не до нього.
Нехай сценаристи пояснюють що вони хотіли написати.
ключових елементів, що стосується політичних реформі економіки, залишаються менш конкретними !!!
1. Прекращение огня по линии фронта и долгие переговоры с целью вернуть Юг.
2. В это время Выборы и новый президент, как вариант Залужный.
3. Очищение власти от всякого шлака внутри страны и нормальные договоренности во внешней политике.
4. Подготовка ко второму раунду борьбы с моковитами.
5. Раунд 2 в нужное время в правильном месте = Перемона.
І в білому домі такі: "Ваааау! Вова пішов у контрнаступ, він реально націлений на перемогу!"
Він лиш говоряща голова, для відосиків, яку бояться без нагляду єрмака навіть кудись відпускати.
Думають, приймають рішення інші.
Чого нема - того нема.
Немає корупції, економіка працює на військо, весь квартал95 в окопах на передовій.
Кур-р-рва... (курва - це українська, філософська категорія)
чудово грає роль патріота!
Насправді ж нічого дивного і неочікуваного не сталось з того турне.
Насправді було б дивно якби все сталось навпаки.
Відчуття іспанського сорому теж не неочікуване.
Насправді у тих, хто дійсно бачить реалії того, що відбувається у нас в країні, а не потужний ***********, відчуття іспанського сорому чергується з відчаєм, злістю і надією на диво.
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Таке враження, що дід Байден разом з дідом Трампом самі не знають що робити з Путіним, і до того нікого слухати не хочуть, бо перелякані як цуцики.
З Крима все почалось, Кримом розпочнеться і падіння параши.
Ви такий обізнаний що соромлюся спитати, ви де стратегом працюєте?
У НАТО, чи може щось більше, ну там космічне командування Сонячної систем, чи може керуєте військами Малої Ведмедиці?
1. роз'їбашити всі аеродроми з літаками\
2. роз'їбашити склади зберігання зброї
3. роз'їбашити виробництва зброї
паралельно при будь якій можливості нищити скупченні особового склада і техніки якщо такі будуть виявлятися.
Все що для цього треба - далекобійні ракети і розвідка.
Ваш КЕП.
Янкі не сцикуни, у них «Медвежья болезнь» !
Даун добровільний, бо не хотів ніколи вчитися, а зараз мабуть пізно, та і ніколи вже.
пуйло бомбить і буде бомбити кожен день всю територію України і пськов нещодавно сказав, що досягнення мети СВО це абсолютний приоритет, вони не збираються зупинятися і треба додати їм все вдається)
Нашу державність і суверенітет можуть захистити лише ядерна зброя, ніякі стурбованості партнерів цього не зроблять, ніякі людські і героїчні жертви цього не зроблять)
Або у нас зявиться ядерна зброя, або ці виродки дотиснуть нас до Києва і усього правобережжя, а може і далі)
Половина США нам вже відмовили в існуванні. Я чекаю від посла Маркарової ноти протеста Трампу за таку х***ю, або хай забирається в Буркіна-Фасо)