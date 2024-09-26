У Байдена считают план Зеленского недостаточно детализированным: нет четкой стратегии победы над Россией, - Wall Street Journal

Американские и европейские чиновники, ознакомленные с ключевыми аспектами плана Зеленского, назвали этот план "перепакованной просьбой" о предоставлении дополнительного оружия и снятия ограничений на использование ракет дальнего радиуса действия. Они отмечают, что он не содержит четкой стратегии для достижения победы Украины на фоне постоянного наступления российских войск на поле боя.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.

"Я не впечатлен, там не так много нового", - сказал один из высокопоставленных чиновников.

Ключевой аспект плана предусматривает, что Соединенные Штаты должны предоставить Украине возможность использовать оружие по своему усмотрению, включая возможность наносить удары по территории России. Об этом отметил президент Финляндии Александр Стубб в комментарии для издания, добавляя, что без таких полномочий Киев не сможет эффективно противостоять российским атакам.

Однако США до сих пор не одобряют просьбу Украины снять ограничения на использование ракет дальнего действия, которые предоставляются Вашингтоном и Лондоном, из опасений эскалации конфликта. Эту позицию занимает и канцлер Германии Олаф Шольц, заявив, что не поддержит снятие ограничений, поскольку это "несовместимо с его убеждениями". В то же время ряд европейских лидеров, в частности - министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, настаивает на том, что Украина должна иметь право использовать это оружие для ударов вглубь РФ, чтобы защитить свою территорию.

По мнению представителей администрации Байдена, наиболее детально разработанной частью украинского плана являются запросы по оружию. Остальные ключевые элементы, касающиеся политических реформ и экономики, остаются менее конкретными.

Напомним, Зеленский в четверг, 26 сентября, посетит Капитолий США. Он должен встретиться с лидером большинства в Сенате, демократом Чаком Шумером и лидером демократов в Палате представителей Гакимом Джеффрисом.

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