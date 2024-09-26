Зеленский встретится с лидером большинства в Сенате США Шумером и лидером демократов в Палате представителей Джеффрисом. Спикер Джонсон встречаться не планирует

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 26 сентября, посетит Капитолий США. Он должен встретиться слидером большинства в Сенате, демократом Чаком Шумером и лидером демократов в Палате представителей Гакимом Джеффрисом.

Как информирует Цензор.НЕТ. об этом пишет "Голос Америки".

"Завтра мы с гордостью будем приветствовать президента Украины Зеленского в Капитолии США, чтобы подтвердить нашу поддержку народа Украины и услышать от него, что нужно его стране во время, когда они противостоят Путину", - написал сенатор Шумер в сети Х (ранее Твиттер).

Также Зеленский проведет встречу с лидером демократов в Палате представителей Гакимом Джеффрисом. Кроме того, президент Украины планирует встретиться с лидером меньшинства в Сенате, республиканцем Митчем МакКоннеллом и членом Палаты представителей, демократом Грегори Миксом, высокопоставленным членом Комитета по иностранным делам. Кроме того, запланирована встреча с членами Комитета Палаты представителей по вопросам вооруженных сил.

Встреча со спикером Палаты представителей США, республиканцем Майком Джонсоном не запланирована.

Напомним, накануне Джрнсон обратился к Зеленскому с призывом уволить посла Украины в США Оксану Маркарову.

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