Зеленский встретится с лидером большинства в Сенате США Шумером и лидером демократов в Палате представителей Джеффрисом. Спикер Джонсон встречаться не планирует
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 26 сентября, посетит Капитолий США. Он должен встретиться слидером большинства в Сенате, демократом Чаком Шумером и лидером демократов в Палате представителей Гакимом Джеффрисом.
Как информирует Цензор.НЕТ. об этом пишет "Голос Америки".
"Завтра мы с гордостью будем приветствовать президента Украины Зеленского в Капитолии США, чтобы подтвердить нашу поддержку народа Украины и услышать от него, что нужно его стране во время, когда они противостоят Путину", - написал сенатор Шумер в сети Х (ранее Твиттер).
Также Зеленский проведет встречу с лидером демократов в Палате представителей Гакимом Джеффрисом. Кроме того, президент Украины планирует встретиться с лидером меньшинства в Сенате, республиканцем Митчем МакКоннеллом и членом Палаты представителей, демократом Грегори Миксом, высокопоставленным членом Комитета по иностранным делам. Кроме того, запланирована встреча с членами Комитета Палаты представителей по вопросам вооруженных сил.
Встреча со спикером Палаты представителей США, республиканцем Майком Джонсоном не запланирована.
Напомним, накануне Джрнсон обратился к Зеленскому с призывом уволить посла Украины в США Оксану Маркарову.
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Це ви зараз пишите, бо це вже історія. А тоді це був такий же ризик, втратити підтримку США.
По США - ситуація дуже погана та критична.
Потрапили знову в виборчу кампанію. Цього робити не можна взагалі.
Якщо не буде зустрічі з Трампом, Джонсоном або Венсом - візит в США можна буде вважати провалом.
Без двопартійної підтримки США - ми програємо цю війну.
Знову ж таки впираємось в якість людей. Як і з армією, коли у нас немає ідей та стратегій. Так саме і тут. Нам потрібна гарна аналітична інституція, яка б могла радити та допомагати у відносинах з США.
Нахрапом воно не працює.
Взагалі.
Що стосується звільнення Маркарової?
Це знову ж таки не питання в Маркаровій, а питання у виборах.