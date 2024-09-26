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Зеленский встретится с лидером большинства в Сенате США Шумером и лидером демократов в Палате представителей Джеффрисом. Спикер Джонсон встречаться не планирует

Чак Шумер, Володимир Зеленський та Мітч Макконнелл

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 26 сентября, посетит Капитолий США. Он должен встретиться слидером большинства в Сенате, демократом Чаком Шумером и лидером демократов в Палате представителей Гакимом Джеффрисом.

Как информирует Цензор.НЕТ. об этом пишет "Голос Америки".

"Завтра мы с гордостью будем приветствовать президента Украины Зеленского в Капитолии США, чтобы подтвердить нашу поддержку народа Украины и услышать от него, что нужно его стране во время, когда они противостоят Путину", - написал сенатор Шумер в сети Х (ранее Твиттер).

Также Зеленский проведет встречу с лидером демократов в Палате представителей Гакимом Джеффрисом. Кроме того, президент Украины планирует встретиться с лидером меньшинства в Сенате, республиканцем Митчем МакКоннеллом и членом Палаты представителей, демократом Грегори Миксом, высокопоставленным членом Комитета по иностранным делам. Кроме того, запланирована встреча с членами Комитета Палаты представителей по вопросам вооруженных сил.

Встреча со спикером Палаты представителей США, республиканцем Майком Джонсоном не запланирована.

Напомним, накануне Джрнсон обратился к Зеленскому с призывом уволить посла Украины в США Оксану Маркарову.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20474) США (26815)


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Топ комментарии
+5
Рідко обісравсь Зеленський це хвакт
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26.09.2024 06:42
+2
Нема стратегії ні в зовнішній політиці ,ні в обороні(ппц
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26.09.2024 06:51
+2
Мабуть Зеля зробив вибiр, поставивши на Камалу &Co. Тепер Українi капець. З правими українцi вже вбии вiдносини - на радощi глобалiстiв.
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26.09.2024 07:03
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Рідко обісравсь Зеленський це хвакт
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26.09.2024 06:42 Ответить
і в чом саме?
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26.09.2024 07:25 Ответить
ппц двопартійній підтримці.
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26.09.2024 08:44 Ответить
А коли під час минулих виборів Трамп верищав, що Україна втручається у вибори і підтримує Клінтон - то це інше ?
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26.09.2024 09:56 Ответить
Тоді не було повномасштабного вторгнення, і охолодження відносин зі штатами на пів року-рік (а після останніх подій при перемозі Трампа це станеться беззаперечно) тоді не було критичним. До чого це призводить зараз ми вже бачили в кінці минулого-на початку цього року. Тож, перед тим, як їхати в Пенсильванію, треба було 10 разів подумати. І бажано не тим, чим грав на роялі.
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26.09.2024 10:26 Ответить
Яка різниця, конфлікт був не завершений, в Україні були окуповані та анексовані території. Єдине чим відрізнялось - інтенсивністю бойових дій, які могли будь якого моменту розпочатись/відновитись.
Це ви зараз пишите, бо це вже історія. А тоді це був такий же ризик, втратити підтримку США.
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26.09.2024 10:53 Ответить
Різницю я вказав - не було повномасштабного вторгнення, і відсутність допомоги або навіть затягування допомоги від Штатів тоді не була критичною.
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26.09.2024 12:49 Ответить
Нема стратегії ні в зовнішній політиці ,ні в обороні(ппц
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26.09.2024 06:51 Ответить
Мабуть Зеля зробив вибiр, поставивши на Камалу &Co. Тепер Українi капець. З правими українцi вже вбии вiдносини - на радощi глобалiстiв.
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26.09.2024 07:03 Ответить
Так на кого ставити - на того хто обіцяє зняти з росії санкції, а Україні не дати й копійки? А вчора він взагалі заявив, що України більше не існує і потрібно було капітулювати на початку вторгнення.
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26.09.2024 09:53 Ответить
За словами кандидата у президенти США Трампа, Зеленський нібито є найвеличнішим торговцем в історії, адже щоразу, коли він приїздить у Штати, "повертається із $60 млрд".
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26.09.2024 07:59 Ответить
Маркарова наступила Джонсону на ногу.
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26.09.2024 09:30 Ответить
https://t.me/oleksiihoncharenko ГОНЧАРЕНКО https://t.me/oleksiihoncharenko @oleksiihoncharenko

По США - ситуація дуже погана та критична.
Потрапили знову в виборчу кампанію. Цього робити не можна взагалі.
Якщо не буде зустрічі з Трампом, Джонсоном або Венсом - візит в США можна буде вважати провалом.
Без двопартійної підтримки США - ми програємо цю війну.
Знову ж таки впираємось в якість людей. Як і з армією, коли у нас немає ідей та стратегій. Так саме і тут. Нам потрібна гарна аналітична інституція, яка б могла радити та допомагати у відносинах з США.
Нахрапом воно не працює.
Взагалі.
Що стосується звільнення Маркарової?
Це знову ж таки не питання в Маркаровій, а питання у виборах.
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26.09.2024 10:08 Ответить
шкода, що Гончаренко не наголошує, що коріння втрати підтримки з боку Республіканців криються не в цьому поточному візиті, а ще тоді, коли ЕрЗе заборонив українським ідеологічним союзника респів зустрічатися шляхом заборони виїзду за межі України
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26.09.2024 10:44 Ответить
До речі, вітаємо Zеленського з днем народження ПОП - Happy Birthday, Mr. President! зеленський же ж порадіє за нього, адже зеленський для багатьох напівбог, ідеал, анітрохи не злопам*ятний, не мстивий і не боягузливий..
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26.09.2024 12:02 Ответить
 
 