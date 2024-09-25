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Зеленский делает грязные маленькие выпады в мою сторону, - Трамп

Дональд Трамп

Кандидат в президенты США Дональд Трамп обвинил президента Украины Владимира Зеленского в "грязных выпадах".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Трамп во время предвыборного мероприятия в Северной Каролине посвятил Украине значительную часть своей речи, в которой, в частности, пожаловался на Зеленского.

"Президент Украины находится в нашей стране. Он делает грязные маленькие выпады в сторону вашего любимого президента, то есть меня", - сказал Трамп, не уточнив, что имеет в виду.

Трамп обвинил президента Джо Байдена и свою оппонентку на выборах Камалу Харрис в том, что они выделяют миллиарды долларов Зеленскому.

"И мы продолжаем давать миллиарды долларов человеку, который отказывается заключать сделку, - Зеленскому", - заявил кандидат от Республиканской партии.

Смотрите также: Зеленский является "лучшим продавцом в истории", - Трамп. ВИДЕО

Напоминаем, 25 сентября в штабе Трампа сообщили, что кандидат в президенты США от Республиканской партии не встретится на этой неделе с Зеленским.

Автор: 

Зеленский Владимир (20456) США (26815) Трамп Дональд (5349)


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Топ комментарии
+57
а ти не робиш брудні випади у сторону України?
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25.09.2024 23:45
+34
Робить випади у бік мене вашого улюбленого президента....

Згадалася ''і я, дорогой Лєонід Ільїч Брєжнєв...''

Боже мій, він все смішніший і смішний.

Не розумію який IQ в тих його фанатів? Мабуть як в росіян, що воюють за ***** зараз.
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25.09.2024 23:47
+33
Цікаво чому він не розповідає теж саме про свої "досвіди" з російською повією де все зафільмувало КДБ/ФСБ. Чи там не було "брудних випадів" 🤣
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25.09.2024 23:45
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Руде чмо і його мага-сраколизи самі це влаштували.Тільки повний довбойоп може
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26.09.2024 08:48 Ответить
Бруднi маленькi випади в його бiк - це, тiпо, зробити по-маленькому(юрiнь)?
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26.09.2024 07:11 Ответить
А подскажите, що главзеб ляпнул на о.ездола(рыжего)?
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26.09.2024 07:12 Ответить
Старий п*дар остаточно скинув маску
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26.09.2024 07:19 Ответить
Втручатись у вибори США - традиція путінської Росії. Не виключаю, що Янелоха зіграли втемну. А може його шантажують всі ці його п'ять з половиною років у владі. Але відповідати все одно йому.
Досить знущатись над Конституцією! "Неначасу" Геть!
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26.09.2024 07:37 Ответить
https://ru.citaty.net/tsitaty/647647-mao-tszedun-esli-nuzhno-nasrat-nasrite-esli-khochetsia-perdet/ А чьо неначасу а не на часi. Чи то у вас - цитата? Вы как МАО... Ось выдержка из его красной книжки(без изменений): "Если нужно насрать - насрите, если хочется пердеть - пердите! После этого вам станет лучше."
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26.09.2024 10:32 Ответить
Плачется как девочка: "Вовочка меня обидел"
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26.09.2024 08:20 Ответить
Дійсно хвора людина...самозакохане лайно,яке смердить вже на весь Світ.,..
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26.09.2024 08:24 Ответить
Нужно проследить. Ща луна - на убыль, трампель-дурак возбуждается.
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26.09.2024 08:44 Ответить
Зная, как устроена психика у таких кретинов, как Трамп и Джонсон, можно с уверенностью сказать, что их истерика связана с тем, что Зеленский их просто проигнорировал.
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26.09.2024 08:47 Ответить
всі ці кацапські ставленики, як з інкубатора - манія величі, зарозумілість, тупість, комплекси неповноцінності. трамп, зеленське, лукашенко всі як один
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26.09.2024 09:08 Ответить
ставлю виски, что по требованию Джонсона Макарову снимут до 5 ноября. В противном случае очень долго прийдётся ждать согласия республиканцев на помощь Украине
https://www.foxnews.com/politics/johnson-demands-zelenskyy-fire-ukraines-ambassador-us-amid-fallout-from-pennsylvania-trip
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26.09.2024 09:38 Ответить
Можливо. Не спорю.
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26.09.2024 09:40 Ответить
Республіканці в основній своїй більшості підтримують Україну
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26.09.2024 15:58 Ответить
а що буде коли руде дурко програє вибори ? він буде звинувачувати всіх, що не дали перемогти майн лібе фюреру !
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26.09.2024 08:54 Ответить
Що буде? Те що й було - штурм капітолія, стрілянина, вбивства.

сша на межі громадянської війни через цього полудурка.
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26.09.2024 08:57 Ответить
А якщо не громадянка, то оздоблені респи, вставлятимуть палки в колеса як камілі так і нам як повністю залежному від США гравцю цієї ігри....
А ви тішитесь далі, наш клоун ж красавчик)
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27.09.2024 09:20 Ответить
на справді клоунів два . я нагадаю що і раніше американці не поспішали давати зброю з часів Порошенка .
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27.09.2024 12:27 Ответить
спикер Палаты представителей Джонсон потребовал от Владимира Зеленского немедленно уволить посла Украины в США Макарову, фактически обвинив ее во вмешательстве в выборы на стороне Камалы Харрис.

Поводом для этого стала организованная послом поездка Владимира Зеленского в Пенсильванию, в которой его сопровождали только представители демократов и ни одного республиканца. Джонсон расценил это как предвыборное мероприятие кампании Камалы Харрис.
https://youtu.be/Xi1w38qfNPQ?si=GvZJhB4cNQ5b8DGr
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26.09.2024 09:13 Ответить
Те, що я і написав - істерика полудурка пов'язана з тим, що Зеленський його проігнорував.
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26.09.2024 09:29 Ответить
Ты понимаешь у кого сейчас большинство? Если республиканцы перестанут поддерживать что будет? Пол года чего стоили без помощи, пока Джонсон не вынес на голосование.
Кого вы называете полудурками, прося помощи?
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26.09.2024 09:43 Ответить
Ти понимаешь, что США нам перекрили помощь сразу после того, как ми виперли кацапа из Харьковской и Херсонской областей. Как ти думаешь, почему? Обьясни.

На то время и Евросоюз доверял США и ЕС не бил готов к оказанию нам помощи, все надежди били на США. А потом кто-то из ЕС сказал: США ненадежний партнер. Поищи в инете кто ето сказал. И вот тогда ЕС и Европа начали втягиваться. И что сейчас? А вчера Боррель заявил, что помощь Евросоюза Украине, как военная, финансовая так и материальная уже в рази превишает помощь от США. А кто нас витянул, когда США перекрили ВСЕ???!!! Сербия.

Так обьясни мне и всем, почему США перекрили нам помощь сразу после того, как ми випердолили кацапа с нашей территории? Обьясни мне и всем, почему США нам запрещают атаковать территорию фашистской россии? Обьясни. А потом уж говори про то, что поведение отдельних личностей от США адекватни.
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26.09.2024 09:52 Ответить
Не запрещают, только своими дронами и ракетами. И не кричать об этом на каждом углу. А своих ракет не наделали по понятной причине. Велике крадивництво!
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26.09.2024 10:30 Ответить
Та є в нас вже ракети і балістика є.

Схоже, що американці нам забороняють атакувати територію рф, навіть, власною зброєю.

Ми приховували від американців усі наші успішні операції. Мабуть тому й вони і були успішними.
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26.09.2024 10:44 Ответить
України більше немає, вона майже вся зруйнована. Її народ мертвий, - Трамп Джерело:

Не полудурок, не?
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26.09.2024 09:57 Ответить
Ну, так как тебе Трамп? Не полудурок?
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26.09.2024 10:01 Ответить
При Трампе нефть была 20 долларов и раше не за что было нападать. И с Афгана он не убегал. Я не говорю о том что он сейчас болтает, накануне выборов. Но его 4 года как мне кажется были более достойными. И мне не нравятся 80 летние дедушки в политике, при чём оба)
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26.09.2024 10:38 Ответить
https://24tv.ua/dvopartiynoyi-pidtrimki-********-ssha-ne-bude-cherez-trampa_n2649655

Трамп шукав привід для скандалу з Україною і зрештою знайшов його
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26.09.2024 10:47 Ответить
На ображених воду возять..чорти.

Казка про попа і про працівника його Балду

Автор О.Пушкін
Жадність і брехня це пороки, які не приведуть до добра.
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26.09.2024 09:43 Ответить
Трамп його закопає якщо виграє. Та навіть якщо не виграє,респи все наматують на вус. Саме тупе що зе міг зробити це втручатися в американські вибори.
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26.09.2024 09:58 Ответить
А ви поясніть це нашим тупорилим ура-патріотам-ідіотам, ці ж недолугі тішуться.... Враження таке, що вони всіх по нашому парламенту рівняють!!!
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27.09.2024 09:18 Ответить
Ну вони ж не розуміють що пожинати наслідки холерічних заяв та дій Зе як бі кому не подобався Трамп та респи, буде перш за все український народ. Ну навіщо було їхати та явно ставати на бік одного з кандидатів в фіналі предвиборчих змагань?! Для нейтральності в цей момент є купа дипломатичних прийомів від "важка ситуація на фронті і президент повинен буду в країні для оперативних рішень" до "захворів".
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27.09.2024 09:34 Ответить
Та фіг з ним, це недолуге поїхало щоб виступити в ООН, і перед бідоном потрясти планом.... Так хай би тряс, бідон всеж діючий президент. Але втручатись у вибори США нафіга? Бо нашому тупуватому піплу подобаються заяви одних і в них ерекція, а від інших на пів 6?
Так тепер як ви і сказали, пожинати плоди українському народові...
П.С- Дивиться мені, що навіть може і краще було би щоб респи перемогли, тоді б демократи їх в сраку би пінали щоб ті гроші і зброю виділяли... В іншому ж випадку респи з їхніми сім п'ятниць на неділю один фіг ні камілі ні комусь ще не дадуть щось зробити... Хотя це всього лише припущення і хз як буде. Ясно одне, зелене лайно обісралось в черговий раз!!!
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27.09.2024 11:12 Ответить
Ой дурак....
И не Трамп дурак тот всё правильно делает, Камала взяла лозунг поддержки Украины.
Зеля дурак, таки встрял в американские выборы в очередной раз!
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26.09.2024 10:26 Ответить
Джонсон і Трамп відмовились зустрітись з Зеленський. Я не фанат Зеленського, але і Трамп і Джонсон бояться цієї зустрічі і не мають достатніх контраргументів, щоб не підтримувати Україну.
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26.09.2024 10:39 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/tramp-i-skandal-s-markarovoj/ Олег Пономарь : Про вчерашний скандал.
Наезд на посла Маркарову абсолютно несправедливый. Она не сделала ничего плохого, более того - организация визита Зеленского на завод в Пенсильвании - абсолютно правильное, важное и полезное мероприятие. Завод производит так необходимые Украине снаряды, Америка - главный союзник Украины.
Маркарова виновата в том, что завод находится в демократическом штате? Конечно, нет.
Более того, в прошлые визиты Зеленского в США он посещал подобное мероприятие в Юте, где губернатор - республиканец. И Трамп тогда не возмущался.
Дело не в Маркаровой или Зеленском. Дело в Трампе и республиканской партии. Чем ближе выборы, - тем больше Трамп проявляет себя как агент Путина. Чем дальше продолжается война, тем больше Трамп помогает Путину победить, а Украине - проиграть. Путин делает всё, чтобы помочь Трампу победить. Они помогают друг другу (и ядерная риторика Путина также помогает Трампу).
Поэтому визит Зеленского в Пенсильванию - лишь предлог для Трампа и республиканцев официально побить горшки с Украиной и официально встать на сторону Путина. И вины Маркаровой и Зеленского здесь нет. Это было делом времени. Просто всё кристаллизовалось.
Но принципиально всё так же - нам нужна только победа Харрис.
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26.09.2024 12:17 Ответить
З дядьком Семом сваритися в жодному разі не можна, що б там його родичі не несли у наш бік, поки він нехило підживлює ЗСУ
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26.09.2024 13:49 Ответить
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