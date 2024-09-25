Зеленский делает грязные маленькие выпады в мою сторону, - Трамп

Кандидат в президенты США Дональд Трамп обвинил президента Украины Владимира Зеленского в "грязных выпадах".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Трамп во время предвыборного мероприятия в Северной Каролине посвятил Украине значительную часть своей речи, в которой, в частности, пожаловался на Зеленского.

"Президент Украины находится в нашей стране. Он делает грязные маленькие выпады в сторону вашего любимого президента, то есть меня", - сказал Трамп, не уточнив, что имеет в виду.

Трамп обвинил президента Джо Байдена и свою оппонентку на выборах Камалу Харрис в том, что они выделяют миллиарды долларов Зеленскому.

"И мы продолжаем давать миллиарды долларов человеку, который отказывается заключать сделку, - Зеленскому", - заявил кандидат от Республиканской партии.

Смотрите также: Зеленский является "лучшим продавцом в истории", - Трамп. ВИДЕО

Напоминаем, 25 сентября в штабе Трампа сообщили, что кандидат в президенты США от Республиканской партии не встретится на этой неделе с Зеленским.