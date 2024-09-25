Зеленський робить брудні маленькі випади в мій бік, - Трамп
Кандидат у президенти США Дональд Трамп звинуватив президента України Володимира Зеленського у "брудних випадах".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Трамп під час передвиборчого заходу у Північній Кароліні присвятив Україні значну частину своєї промови, у якій, зокрема, поскаржився на Зеленського.
"Президент України перебуває в нашій країні. Він робить брудні маленькі випади в бік вашого улюбленого президента, тобто мене", – сказав Трамп, не уточнивши, що має на увазі.
Трамп звинуватив президента Джо Байдена та свою опонентку на виборах Камалу Гарріс у тому, що вони виділяють мільярди доларів Зеленському.
"І ми продовжуємо давати мільярди доларів людині, яка відмовляється укладати угоду – Зеленському", – заявив кандидат від Республіканської партії.
Нагадуємо, 25 вересня у штабі Трампа повідомили, що кандидат в президенти США від Республіканської партії не зустрінеться цього тижня з Зеленським.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Досить знущатись над Конституцією! "Неначасу" Геть!
https://www.foxnews.com/politics/johnson-demands-zelenskyy-fire-ukraines-ambassador-us-amid-fallout-from-pennsylvania-trip
сша на межі громадянської війни через цього полудурка.
А ви тішитесь далі, наш клоун ж красавчик)
Поводом для этого стала организованная послом поездка Владимира Зеленского в Пенсильванию, в которой его сопровождали только представители демократов и ни одного республиканца. Джонсон расценил это как предвыборное мероприятие кампании Камалы Харрис.
https://youtu.be/Xi1w38qfNPQ?si=GvZJhB4cNQ5b8DGr
Кого вы называете полудурками, прося помощи?
На то время и Евросоюз доверял США и ЕС не бил готов к оказанию нам помощи, все надежди били на США. А потом кто-то из ЕС сказал: США ненадежний партнер. Поищи в инете кто ето сказал. И вот тогда ЕС и Европа начали втягиваться. И что сейчас? А вчера Боррель заявил, что помощь Евросоюза Украине, как военная, финансовая так и материальная уже в рази превишает помощь от США. А кто нас витянул, когда США перекрили ВСЕ???!!! Сербия.
Так обьясни мне и всем, почему США перекрили нам помощь сразу после того, как ми випердолили кацапа с нашей территории? Обьясни мне и всем, почему США нам запрещают атаковать территорию фашистской россии? Обьясни. А потом уж говори про то, что поведение отдельних личностей от США адекватни.
Схоже, що американці нам забороняють атакувати територію рф, навіть, власною зброєю.
Ми приховували від американців усі наші успішні операції. Мабуть тому й вони і були успішними.
Не полудурок, не?
Трамп шукав привід для скандалу з Україною і зрештою знайшов його
Казка про попа і про працівника його Балду
Автор О.Пушкін
Жадність і брехня це пороки, які не приведуть до добра.
Так тепер як ви і сказали, пожинати плоди українському народові...
П.С- Дивиться мені, що навіть може і краще було би щоб респи перемогли, тоді б демократи їх в сраку би пінали щоб ті гроші і зброю виділяли... В іншому ж випадку респи з їхніми сім п'ятниць на неділю один фіг ні камілі ні комусь ще не дадуть щось зробити... Хотя це всього лише припущення і хз як буде. Ясно одне, зелене лайно обісралось в черговий раз!!!
И не Трамп дурак тот всё правильно делает, Камала взяла лозунг поддержки Украины.
Зеля дурак, таки встрял в американские выборы в очередной раз!
Наезд на посла Маркарову абсолютно несправедливый. Она не сделала ничего плохого, более того - организация визита Зеленского на завод в Пенсильвании - абсолютно правильное, важное и полезное мероприятие. Завод производит так необходимые Украине снаряды, Америка - главный союзник Украины.
Маркарова виновата в том, что завод находится в демократическом штате? Конечно, нет.
Более того, в прошлые визиты Зеленского в США он посещал подобное мероприятие в Юте, где губернатор - республиканец. И Трамп тогда не возмущался.
Дело не в Маркаровой или Зеленском. Дело в Трампе и республиканской партии. Чем ближе выборы, - тем больше Трамп проявляет себя как агент Путина. Чем дальше продолжается война, тем больше Трамп помогает Путину победить, а Украине - проиграть. Путин делает всё, чтобы помочь Трампу победить. Они помогают друг другу (и ядерная риторика Путина также помогает Трампу).
Поэтому визит Зеленского в Пенсильванию - лишь предлог для Трампа и республиканцев официально побить горшки с Украиной и официально встать на сторону Путина. И вины Маркаровой и Зеленского здесь нет. Это было делом времени. Просто всё кристаллизовалось.
Но принципиально всё так же - нам нужна только победа Харрис.