Зеленський робить брудні маленькі випади в мій бік, - Трамп

Кандидат у президенти США Дональд Трамп звинуватив президента України Володимира Зеленського у "брудних випадах".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Трамп під час передвиборчого заходу у Північній Кароліні присвятив Україні значну частину своєї промови, у якій, зокрема, поскаржився на Зеленського.

"Президент України перебуває в нашій країні. Він робить брудні маленькі випади в бік вашого улюбленого президента, тобто мене", – сказав Трамп, не уточнивши, що має на увазі.

Трамп звинуватив президента Джо Байдена та свою опонентку на виборах Камалу Гарріс у тому, що вони виділяють мільярди доларів Зеленському.

"І ми продовжуємо давати мільярди доларів людині, яка відмовляється укладати угоду – Зеленському", – заявив кандидат від Республіканської партії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський є "найкращим продавцем в історії", - Трамп. ВIДЕО

Нагадуємо, 25 вересня у штабі Трампа повідомили, що кандидат в президенти США від Республіканської партії не зустрінеться цього тижня з Зеленським.